35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. november 5-9.

Megannyi izgalmas program vár rátok november másodok hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, sétáról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

PesText // több helyszínen (2025. november 6-8.)

Az Őszi Margó mellett még egy nagyszabású irodalmi rendezvényre sor kerül Budapesten idén ősszel – a november 6. és 8. között zajló PesText fókuszában azonban kifejezetten a világirodalom áll. Silvia Avallone, Inkeri Markkula, Cara Hunter, Miljenko Jergović, Andris Kalnozols és Grzegorz Musiał is a magyar fővárosba, egész pontosan a Három Hollóba, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumba érkezik – nem lesz hiány pódiumbeszélgetésekből és dedikálásokból.

Tovább az esemény weboldalára >>

Haydneum Őszi Fesztivál // több helyszínen (2025. november 6-9.)

Immár 5. alkalommal veszi kezdetét a Haydneum Őszi Fesztivál, mely 4 mesés budapesti helyszínen, 4 hangversenyen át hozza el francia, német, és olasz barokk szerzők remekműveit. Az eseményen természetesen a magyar régizenélés bástyái is tiszteletüket teszik: a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar is a neves előadók sorát színesítik.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ünnepváró Garázsvásár a HVG könyvekkel // B32 Galéria (2025. november 6-9.)

November 6. és 9. között megnyitja kapuit a HVG karácsonyváró garázsvására a Bartók Béla úton található B32 Galéria és Kultúrtérben, ahol a friss és régebbi könyvek széles választékát tárják elétek. Az eseményen több, mint 300 könyv között válogathattok, így biztosan megtaláljátok majd a megfelelő karácsonyi ajándékot.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapest Fashion Week 2025 // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó (2025. november 7-8.)

November 7-én és 8-án zajlik a Budapest Fashion Week őszi eseménye, ahol számos tehetséges tervező ruháit vonultatják fel. Jelen lesz Navona X Razabra, Takács, Bori Éva, Kendra Nakamura, Claudio Dessi, Suza, Orosz Réka, Zhejiang Fashion Institute of Technology és még sokan mások. A lenyűgöző őszi kollekciókat a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó dísztermében lesz lehetőség megtekinteni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

11. Nemzetközi Speciális Filmfesztivál // Eötvös10 (2025. november 7-10.)

A Nemzetközi Speciális Filmfesztivál idén november 7. és 10. között vonultat fel filmremekeket. A fesztivál középpontjában a fogyatékossággal élők történetei, belső világa és művészete áll, amit animációs-, dokumentum- és játékfilmek hoznak közelebb az Eötvös10 közönségéhez. A világ különböző országaiból érkező alkotások mellett panelbeszélgetések és animációs programok is színesítik az eseményt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fuss el véle… – Kortárs művészeti kiállítás a magyar népmesék világáról // Deák 17 Galéria (2025. november 8-ig)

A különleges kiállítás egy fontos témába, a magyar népmesék világába kalauzolja el a látogatókat, hiszen a népi mesemondás–mesehallgatás gyakorlata évszázadokon keresztül alakította a szóbeli kultúrát és tartotta életben a néphagyományt. A Fuss el véle… kiállítás egy kísérlet a magyar népmesei világ aktualizálására, újrafelfedezésére, elemeinek újraalkotására a szóbeliség és az írásbeliség területén kívül, azok kifejezőeszközei nélkül. A kiállításon kortárs képzőművészek munkái mellett a tavasszal meghirdetett Fuss el véle… című rajzpályázat beválogatott alkotásai is megtekinthetők.

Tovább az esemény weboldalára >>

További szuper kiállítások Budapesten:

18. Budavári Bach Fesztivál // Budavári Evangélikus Gyülekezet (2025. november 2-9.)

A Budavári Bach Fesztivál keretében ismét a templom fenséges Bach-orgonája kerül a főszerepbe, gyönyörű dallamokkal, izgalmas műsorokkal és a nemzetközi orgonaélet kimagasló szereplőinek segítségével. A fesztivált kiváló énekesek és a Bach Akadémia Budapest kórusának közreműködése, valamint különböző klasszikus zenei művek teszik felejthetetlenné.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (egész hónapban)

Világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a kínai Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. Az Állatkertben kialakított installáció február 22-ig látogatható, péntektől vasárnapig, záróra után.

Tovább az esemény weboldalára >>

További csodás fénykiállítások a fővárosban és környékén:

Budapesti programok szerdán (2025. november 5.)

Crescendo // Gödör Klub

A Crescendo savasan vicces, önironikus, pozitív energiákat árasztó, könnyen kiabálható dalai kikapcsolnak és beindítak egyszerre. A fülbemászó, helyenként rádióbarát, máskor mélységeket karcoló számok magukkal viszik azt is, akik először hallják őket élőben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Lil Tracy // Dürer Kert

November 5-én hihetetlen energiákkal robban be Lil Tracy a Dürer Kert színpadára és egy fergeteges buliélményt hoz el nektek. Az előadó a SoundCloud rap egyik meghatározó alakja, aki kiválóan ötvözi a rapzenét a trappel, az emóval, a punkkal és az alternatív zenékkel egyaránt, izgalmas zenei utazásra invitálva közönségét.

Tovább az esemény weboldalára >>

Cziffra Fesztivál // Müpa

November 5-én ünnepi gálakoncerttel zárja 10. jubileumi évét a Cziffra Fesztivál, melynek az impozáns Müpa ad otthont Budapesten. A „század tenorsztárja”, José Cura idén ismét visszatér a fővárosba, hogy a szintén világhírű Miklósa Erika koloratúrszoprán énekesnővel, valamint Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel közös előadásukban emlékezzenek meg a fesztivál alapítójáról, Cziffra Györgyről. A koncert a klasszikus operairodalom és a zenei műfajok találkozásának ad teret, melyet az argentin szenvedély hat át, varázslatos zenei utazásra csábítva ezzel minden érdeklődőt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. november 6.)

Sajt- és sörkóstoló // FIRST Taproom

Novemberben több alkalommal is izgalmas kóstolóesttel kecsegtet a Váci úton található FIRST Taproom. Sajt- és sörkóstoló eseményeiken megízlelhetitek, milyen izgalmas, új ízpárosításokat tartogat e két ínyencség. Az már csak hab a tortán, hogy kivétel nélkül minden tétel hazai kistermelők munkáját dicséri.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Liana + Lovas Juci és a Frász // Gólya

A 2023-as Fülesbagoly tehetségkutató győztese, a Liana zenekar és a Sávlekötő Camp online tehetségkutató műsor döntőse, a Lovas Juci és a Frász egy este a Gólya színpadán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ripoff Raskolnikov Band // Fon ó

A Ripoff Raskolnikov Band az americana stílus egyik legerősebb hazai képviselője: zenéjükben a blues, a folk és a singer-songwriter hagyományok találkoznak különleges, saját hangzásvilágban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fool Connection // Margaux

A Fool Connection zenekart a zene és a barátság egyaránt összekovácsolja, ennek hangulatát pedig nektek is meg kell tapasztalni. Ismert pop-rock slágerek és egyéb örökzöldek veletek közösen énekelve kifulladásig.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. november 7.)

A n é m á k hangjai – koncert a b á ntalmazottak é rt

November 7-én Sóti Juli és a Sin Seekas zenekar jótékonysági koncertet ad a Billog burger bar kőbányai rendezvényközpontjában (Lechner Rendezvényközpont), ahol közös erővel hívják fel a nők elleni bántalmazás ellen a figyelmet. Hozzájuk csatlakozik Szeder, Garda Zsuzsa és G Nagy Réka Viktória egy-egy rövidebb koncerttel. 18 órától az Angel Day Fórumon megismerkedhettek a segítő szervezetekkel is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Altercirkusz #2 // Dürer Kert

November 7-én lehengerlő bulit csap három feltörekvő zenekar az Altercirkusz #2 keretében a Dürer Kertben. A Ceasar’s Bread elhozza az alter, az indie és a funky stílusok pezsdítő egyvelegét, a Naked Queen öttagú fiúbanda számaiban pedig keverednek a kétezres évekbeli britpop, az indie rock és a magyar alter műfajok. A Blank Verse zenekar szövegeivel megélhetitek minden bánatotokat és örömötöket, mindezt a magyar alternatív rock és a balladisztikus, népies, és lírai dallamok köntösébe bújtatva.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Eur ó pa Kiad ó // Magyar Zene H á za

A nyolcvanas évek elején alakult, Menyhárt Jenő gitáros-énekes-igazgató köré épülő Európa Kiadó története nem hagyományos zenekartörténet. A zenekar több mint 40 éves fennállása alatt számos emblematikus felállásban működött, jelenleg Menyhárt Jenő mellett Bujdosó János, Kálmán András, Herr Attila és Gyenge Lajos a zenekar tagjai.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Berka Együttes moldvai táncháza // Fonó Budai Zeneház

November 7-én ismét a Berka Együttes játssza a talpalávalót a Fonóban, az est folyamán felcsendülnek mind a moldvai, mind a népi vonós zenék. A táncoslábúak két teremben is különböző muzsikákra rophatják, maguk mögött hagyva a szürke hétköznapokat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

egy5egy x Arcosok Klubja // Turbina

A két zenekar 2023 óta ápol szoros barátságot, és bár sokszor felmerült a közös koncert ezidáig nem volt még rá megfelelő alkalom. Az est tele lesz meglepetésekkel, extrákkal, energiával, sőt az egy5egy és az Arcosok is először játszanak Budapesten új felállásban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. november 8.)

Lampion Mesefesztivál és Könyvvásár // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Egész napos ingyenes programokkal vár a Lampion Mesefesztivál és Könyvvásár november 8-án a Marczibányi Téri Művelődési Központban kicsiket és nagyokat egyaránt. Ezen a napon elmerülhettek az interaktív színházi előadások, koncertek, mesék és ünnepi játékok színes forgatagában, emellett pedig egy fantasztikus, könyveket felsorakoztató vásáron is beszerezhettek néhány új olvasnivalót.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Hello Piac // Erzsébet tér

Kutyabarát, ingyenes vásárt tartanak november 8-án az Erzsébet és a Deák téren, ahol szép számmal találunk hazai tervezők és designerek által készített egyedi táskákat, ruhákat, ékszereket, kiegészítőket, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs terméket, kézműves gasztrokészítményeket, természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat, baba-mama kiegészítőket és játékokat, illetve zero waste és környezetbarát alternatívákat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula

Bővült az ELTE Gömb Aulájában már hagyományosnak mondható rendezvénysorozat: mostantól nemcsak ruhákat, cipőket, táskákat és kiegészítőket, hanem régi tárgyakat, kacatokat, könyveket, régiségeket és egyéb apróságokat is vásárolhatunk, vagy akár árusíthatunk egy gyors regisztrációt követően. Novemberben két alkalommal, 8-án és 23-án is megrendezik a vásárt.

Tovább a Facebook-eseményekre >>

További szuper vásárok Budapesten:

Kalamajka Harisnyás Pippivel // Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Ingyenes családi napra invitál a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár november 8-án, melynek középpontjában Astrid Lindgren svéd író klasszikus figurája, Harisnyás Pippi áll. A 10 és 16 óra között megrendezésre kerülő eseményen ügyességi játékokkal és irodalmi kalandokkal várják az 5-12 éves korosztályt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Te fogalom, te édes szó: Gerbeaud! – vezetett séta

Budapest kultikus kávéháza, a Gerbeaud Cukrászda édes történetekkel, izgalmas legendákkal és mennyei süteménykóstolóval vár november 8-án a hosszúlépés.járunk? csapatának vezetett sétája keretében. A program során megcsodálhatjuk azt a grandiózus épületet, ahová járni rang volt a boldog békeidők Budapestjén, bepillantást nyerhetünk a Gerbeaud-kisasszonyok mindennapjaiba és megismerhetjük a cukrászda alapítójának, Kugler Henriknek és üzemmé fejlesztőjének, Gerbeaud Emilnek a lehengerlő életét. A séta végén megkóstolhatjuk a legújabb süteménykreációkat is és átélhetjük az igazi Gerbeaud életérzést, nem hiába volt a cukrászda Erzsébet királyné budapesti törzshelye.

Tovább az eseményre >>

A patikus háza: Vezetett bejárás a De la Motte-Beer-palotában

November folyamán két alkalommal járhatjuk be a Budai Várséták csapatának kíséretében az építtetői nevét őrző De la Motte-Beer-palotát, amelyben Beer József Kajetán rendezte be Buda másodikként alapított gyógyszertárát, avagy a tábori patikát. Az épület kiemelkedő kincse az emeleti barokk lakótér, ahol megcsodálhatjuk az 1962-ben 15 réteg festék alól előkerült, közel 250 négyzetméter nagyságú díszesen festett falfelületet, amely az épület legszebb éke. November 8-án és 23-án bebarangolhatjuk a titkokkal övezett palota legérdekesebb helységeit a pincétől a gyógynövények szárítására használt padlásig, a séta folyamán pedig megismerkedhetünk az épület lakóinak sorsával a 18. századtól napjainkig.

Tovább az eseményre >>

Kaffeine Art Market // Kaffeine Espresso Bar

Novemberben a Kálvin téri Kaffeine Espresso Bar újra megtelik művészettel, jó energiákkal, kreatív emberekkel és csodás alkotásaikkal. A teraszon felállított standok között nézelődve rengeteg hazai tervező termékei közül válogathatunk – többek között kerámiák, ékszerek és más különlegességek várnak ránk.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Annie Hall – In Memoriam Diane Keaton // Bem Mozi

Diane Keaton emlékére a Woody Allen rendezte klasszikus a Bem Mozi műsorán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

P á l Utcai Fi ú k // Akv á rium

A 80-as években alakult Pál Utcai Fiúk, Magyarország egyik legrégebben játszó alternatív rock zenekara. Garázszenekarként, autodidakta módon kezdték el a zenélést, majd a rendszerváltás után már rendszeresen turnéznak és sorban adták ki lemezeiket, amelyek közül a legutóbbi 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel. Népszerűségüket talán annak is köszönhetik, hogy megalakulásuk óta folyamatosan koncerteznek, túl az 1500. koncerten még mindig arra vágynak, hogy minél többször tudjanak találkozni a közönségükkel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

É vz á r ó Yu Party 2025 // Metro Club

Vidám, önfeledt évzáró party balkáni mulatós zenével, igazi déli pljeskavicával és könybemutatóval.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. november 9.)

Cifra Palota – interaktív családi programok a Müpában

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az impozáns épület szinte minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Ingyenes programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szegedi Kortárs Balett: Hamupipőke // Müpa

Egy igazi klasszikus elevenedik meg a Müpa színpadán a Szegedi Kortárs Balett előadásában november 9-én. Mindannyian jól ismerjük Hamupipőke szívszorító sorsát és varázslatos történetét, ezúttal a színdarabot a balett műfajával fűszerezve tekinthetjük meg. Az előadás kortól és nemtől függetlenül garantáltan mindenkit elvarázsol majd.

Tovább a Facebook-eseményre >>

MFÖEK Örökbefogadó nap – Cica edition // Kőleves

2025. november 9-én 14:30-tól 17:00-ig a Kőleves emeleti terme purrogástól, dorombolástól, nyávogástól lesz hangos, hiszen ezen a délutánon MFÖEK-es cica gazdikeresők fogják tiszteletüket tenni. Találkozhattok az MFÖEK oldalán már bemutatkozott mentett cicákkal, de olyanokkal is, akik ekkor fognak debütálni a nagyérdemű előtt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Reneszánsz x Beatles // MOMkult

Izgalmas zenei együttállások, meglepő hasonlóságok és gyönyörű különbségek! Van-e átjárás a műfajok közt? Mennyire szabad a zene, mennyire szabad a zenész és mennyire a közönség? Szabad-e a játék? Semmi komoly… Csak zene van. A madrigáloktól a Love me do-ig: így lehetne összefoglalni a Danubia Zenekar Semmi komoly-sorozat új bemutatójának műsorát, melyben 400 év távlatából felelgetnek egymásnak a szerelmes, féltékeny, ünneplő vagy épp elmélázó dallamok. A szünet után pedig mindenki kipróbálhatja magát egy Beatles-szám előadásával, élő szimfonikus zenekar kíséretével a szimfonikus karaoke keretein belül. Műsoron reneszánsz madrigálok és Beatles-dalok az Octovoice Énekegyüttes előadásában november 9-én, a MOM Kulturális Központban.

Tovább az esemény weboldalára >>