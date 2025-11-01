5 kihagyhatatlan kiállítás Budapesten, ami megszínesíti az ősz utolsó hónapját

A klasszikus kedvencektől a legfrissebb kortárs újdonságokig gyűjtöttük nektek egy csokorba azokat a kiállításokat, amiket idén ősszel és télen kár lenne kihagyni.

Menny és pokol házassága – William Blake és kortársai // Szépm űv észeti Múzeum ( 2026. janu ár 11-ig)

A kiállítás William Blake (1757–1827) látomásos zsenijét ünnepli – a brit művészet és irodalom egyik legnagyobb alakját, akinek radikális képzelete két évszázaddal halála után is inspiráló. A Tate gyűjteményéből érkező remekművek segítségével a tárlat Blake festményeit, nyomatait és akvarelljeit a 18–19. század fordulójának viharos brit történelmi közegébe helyezi. A művek mellett láthatók azoknak az alkotóknak a munkái is, akik hatottak a művész munkásságára illetve akiket ő inspirált.

Mary Ellen Mark: Női sorsok // Mai Manó Ház ( 2026. janu ár 11-ig)

A Mai Manó Ház „Mary Ellen Mark: Women’s Fates” című kiállítása átfogó képet ad az amerikai fotográfia legendás alakjának életművéről, különös tekintettel arra, ahogyan a nők életét és a társadalom peremén élő közösségeket ábrázolta. Az öt évtizedet felölelő válogatásban Mark legikonikusabb sorozatai is helyet kaptak. Empátiával és őszinteséggel közelített alanyaihoz, dokumentarista stílusával láthatóvá tette azokat az emberi sorsokat, amelyek addig rejtve maradtak – és ezzel maradandó hatást gyakorolt a vizuális kultúrára.

Mary Ellen Mark az amerikai dokumentarista fotózás ikonikus alakja, aki már jóval a #MeToo-mozgalom előtt fényképezte a társadalom peremén élő nőket: prostituáltakat, utcagyerekeket, intézményi környezetben élő nőket –, és ezeket az embertelenül nehéz élethelyzeteket rendkívüli empátiával és eredeti vizuális nyelvezettel tolmácsolta. A tárlat olyan sorozatokat állít középpontba, mint a „Ward 81” vagy a „Falkland Road”, amelyek mára a vizuális kultúra részévé váltak. Érdemes tehát odafigyelni: ez nem csupán fotókiállítás – hanem egy olyan élmény, amely kihívja a megszokott látásmódot, és még hetekig gondolkodásra késztet majd.

Impulzusok – Sz őcs Mikl ós TUI szobrai // M űcsarnok ( 2026. janu ár 11-ig)

Szőcs Miklós TUI főként fával dolgozik, különleges alkotásai pedig a realizmus és a fantázia, a funkcionalitás és a transzcendencia határán mozognak. Keleti és nyugati kulturális hatásokból merítve alkot, miközben az univerzális szellemi alapokat kutatja alkotásaiban. Ikonikussá vált Jaguár-szobra és későbbi, absztrakt sorozatai is azt a világot idézik meg, ahol technikai precizitás és filozófiai mélység találkozik. A kiállítás a művész pályájának alakulását követi a figurális kísérletektől a szimbolikus, absztrakt formákig – egyedi látásmódját és a magyar kortárs szobrászat egyik legeredetibb hangját ünnepelve.

A neurodiverzitásról // Budapest Galéria (2025. november 12. – 2026. febru ár 1.)

A Budapest Galéria a kortárs művészet egyik legpezsgőbb budapesti helyszíne, ahol kéthavonta új, aktuális társadalmi kérdéseket feldolgozó kiállítások nyílnak. A galéria teret ad pályakezdő művészek első önálló bemutatkozásának, már befutott alkotók projektjeinek, és nemzetközi, közép-európai fókuszú csoportos tárlatoknak egyaránt. 2025 márciusában nyílt pályázatot hirdettek neurodivergens művészek számára, akik közül nyolcan vehettek részt műhelymunkákon és készíthették el alkotásaikat. Az ekkor született műveket tekinthetitek meg a Budapest Galériában november 12-től.

Vihar el őtt. Tajvan a m últ és a jöv ő hat árán // Ludwig Múzeum (2025. november 15. – 2026. m árcius 29.)

A Ludwig Múzeum új kiállítása egy izgalmas világba kalauzol: a kortárs tajvani művészetre és annak társadalmi, történelmi, valamint technológiai hátterére fókuszál. A húsz meghívott alkotó munkái a sziget sokrétű identitását és élénk kulturális életét tükrözik. A tárlat olyan témákat érint, mint az őslakos örökség, a környezetvédelem, a gyarmatosítás öröksége, valamint a 19–20. századi társadalmi traumák. Ugyanakkor bemutatásra kerül a modern demokrácia és a kortárs értékek megszületése is, és azt is megtudhatjuk, hogyan képzelik el Tajvan jövőjét a művészek a modernizáció tükrében.

Kiemelt fotó: Biró Dávid/Mai Manó Ház