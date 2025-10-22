20+ szenzációs program az október 23-i hosszú hétvégére a Balatonnál

A Balaton-parti városok minden héten tartogatnak izgalmas programokat, sőt mi több, a hosszú hétvégén különösen izgalmas események invitálnak benneteket a magyar tengerhez.

Mi történt Veszprémben 1956-ban – vezetett séta // Veszprém (2025. október 23.)

Az 1956-os forradalom kapcsán különleges helytörténeti sétára invitál a Visit Veszprém és a Tourinform Magyarország csapata, ahol bejárhatjátok a forradalom és szabadságharc eseményeinek legfontosabb helyszíneit. A közel kétórás sétán egyben meg is emlékezhettek a forradalom nagyjairól és neves alakjairól, akik vérüket adták a hazáért.

Paloznaki Pezsgés: őszre hangolva (2025. október 23-26.)

A Homola Pincészet már alig várja, hogy közösen tölthesse veletek ezt a mesés októberi hosszú hétvégét. Ennek apropóján ízletes borokkal, mennyei falatokkal és meghitt őszi hangulattal készülnek, hogy egy felejthetetlen kikapcsolódást biztosíthassanak számotokra.

Ünnepi kürtőskalács napok Tihanyban (2025. október 23-26.)

A Vitéz Kürtős a hagyományokhoz híven idén is elkészíti az októberi hosszú hétvégére ünnepi, piros-fehér-zöld színekben pompázó kürtőskalácsát, amelyben a málna, kókusz és pisztácia ízek dominálnak. Persze, emellett a kihagyhatatlan klasszikusokkal és az olyan különlegességekkel is várnak, mint a csokicseppes, pörkölt mogyorós kürtőskalács vagy a különböző ízesítésű kürtősbonok.

Elrejtett hangok // CODE Veszprém (2025. október 23. – november 2.)

Fedezzétek fel a veszprémi CODE – Digitális Élményközpont időszaki kiállítását a hosszú hétvégén, ahol a hangok, a mesék és a különleges látványvilág egy immerzív kalandban teljesedik ki. Végigkövethetitek Zamira útját, aki a Föld hangszereibe rejtett dallamokat keresi, így a gyerekek interaktív módon ismerhetik meg a hangok világát, a felnőtteknek pedig egy vizuális-érzéki utazásban lehet részük az őszi szünet folyamán.

Nyit a szalmalabirintus Siófokon (2025. október 24.)

Idén ismét felépítik az ország legnagyobb útvesztőjét Siófokon! Október 24-én nyit a sokak által kedvelt szalmalabirintus, amely minden nap új kihívások elé állítja a látogatókat. A 600 négyzetméteren elhelyezett bálákat minden este újrarendezik, így akár minden nap próbára tehetitek tájékozódó képességeteket. Az útvesztőből való szabadulást egy több állomásból álló QR-kódos keresőjáték teszi igazán felejthetetlenné.

Őszi túra a Gulács-hegyen // Nemesgulács (2025. október 24.)

A Gulács-hegy talán kevesek által ismert, azonban megannyi csodát rejt. Az október 24-i közel négy kilométeres vezetett őszi túra során megismerhetitek a Gulács történetét, választ kaphattok arra, hogy a vulkáni képződmény miben tér el a többi környező társától, illetve megtudhatjátok, hogy milyen értékekkel rendelkezik ez a kivételes természeti képződmény.

Éjszakai lovaskocsizás a Salföldi Majorból (2025. október 24., 25.)

Titokzatos éjszakai lovaskocsizásra indulhattok a Salföldi Majorból október 24-én és 25-én. Az út rejtélyes erdei ösvényeken, romokkal szegélyezett útvonalon visz végig, az éj leple alatt pedig felfedezhetitek a Káli-medence holdvilágos oldalát.

Őszi BalaParty – Almafeszt a Siófoki Nagystrandon (2025. október 24-25.)

Október 24-én és 25-én tartják az ősz kedvenc gyümölcsének, az almának szentelt kétnapos ünnepet Siófokon, amely során almás édességeket kóstolhattok, az almavásáron szebbnél szebb gyümölcsök közül válogathattok. Emellett a gyerekeknek lesznek ügyességi versenyek, kézműves foglalkozások, izgalmas bűvészprodukció, október 25-én pedig fellép az Alma Együttes is.

XVIII. Szigligeti Süllőfesztivál (2025. október 24-25.)

A gasztronómiai élvezetek szerelmeseinek kedvenc őszi programja, a méltán híres Szigligeti Süllőfesztivál idén október 24. és 25. között várja ellenállhatatlan gasztronómiai és kulturális élményekkel a Balatonhoz érkezőket. A szigligeti strandon október negyedik hétvégéjén garantált lesz a jókedv, akárcsak a finom falatok, amiket nagyszerű nedűkkel kísérhettek. Ha családosan terveztek az őszi Balatonhoz látogatni, ezt az eseményt kár lenne kihagyni!

2 éves a Pekedli Bár // Veszprém (2025. október 25.)

Idén ünnepli második születésnapját a Pekedli Bár. Ebből az alkalomból 13 órától kezdve részesei lehettek, ahogy Lázár Dominika tetoválóművész alkot, sőt mi több, akár ti is készíttethettek vele egy friss tetoválást. A jó hangulatról Gueth Dániel & Nagy Péter János akusztikus koncertje, valamint Matthew Lenner DJ muzsikája gondoskodik.

Malomsorsok a Séd mentén // Veszprém (2025. október 25.)

Keressétek fel október 25-én egy kellemes vezetett séta keretében a Séd patak menti malmokat és ismerjétek meg ezeknek a régi épületeknek a viharos múltját és lehetséges jövőjét. A vezetett túra során beléphettek két egykori malomépületbe is, a helyi pékműhelyben pedig még kóstoló is vár.

Őszi Bortúra // Balatongyörök (2025. október 25.)

Ingyenes őszi bortúra hozza el október 25-én a lelassulás lehetőségét, amely az évnek ebben a szakában különösen jóleső élmény lehet. A Becehegy varázslatos aranybarna arcát mutatja, ahol kivételes panorámában lehet részetek, s közben mennyei borokat kortyolgatva élvezhetitek a természet közelségét és a közösségi élményeket.

Tökfesztivál Rádpusztán // Balatonlelle (2025. október 25.)

Kihagyhatatlan őszi programmal készül a balatonlellei Rádpuszta-Gasztro Élménybirtok, amelynek keretében tökfaragás és sok más izgalmas program várható. Október 25-én érdemes szabaddá tennünk magunkat és ellátogatni a birtokra!

Almádi Nyíltvíz Jam Session // Balatonalmádi (2025. október 25.)

Minden profi és amatőr virtuóznak érdemes megragadni a hangszerét október 25-én és csatlakozni a fergeteges Nyíltvíz Jam Session-höz, ahol közösen és szabadon zenélhettek kötöttségek és elvárások nélkül. Mi lehet ennél jobb szombat esti program?

Olajbogyószüret Balatongyörökön (2025. október 25.)

Közös olajbogyószüretre csábít a Terra Hungary magánkertje, ahol megismerhetitek az olajbogyó-szüretelés minden csínját-bínját és megtanulhatjátok az olajbogyó-savanyítás teljes folyamatát is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Tökfaragó délután // Csopak (2025. október 25.)

Október 25-én 14 és 17 óra között halloweeni tökfaragásra invitál a Pántlika Bisztró – Egy Falat Csopak, ahol közös teázással és ráhangolódással kezdhetitek meg az eseményt. A tökfaragás során nyugodtan szabadjára engedhetitek a fantáziátokat és készíthettek ijesztő vagy vidám és mosolygós tököket, amelyeket aztán a nap végén meg is örökíthettek.

DJ a szőlőben – Őszi ritmusok // Paloznak (2025. október 25.)

Ősszel mindenkinek jólesik egy kicsit lelassulni és élvezni az időszak meghittségét, de legyen azonban bármilyen évszak, ha szombat, akkor a Homola Borterasznál DJ zenél a szőlőben. Élvezzétek ki az utolsó melengető napsugarakat egy pohár finom bor mellett és adjátok át magatokat a dallamok ringatásának október 25-én!

Lovasi Borkaland (2025. október 25.)

Ha szívesen ötvöznétek a gasztronómiai élményeket és a kirándulást, akkor ez a program nektek szól! Október 25-én indul a Lovasi Borkaland, ahol felfedezhetitek Lovast és a környékbeli szőlőbirtokokat. A túra közel 15 kilométer hosszú és 6 megállót foglal magába, ahol megkóstolhatjátok a különböző pincészetek zamatos borait, majd a napot a Nádasy Pincénél egy fergeteges bulival zárhatjátok.

TökreJó Fesztivál // Szántódpuszta (2025. október 25-26.)

Október 25-én és 26-án ismét változatos programkavalkáddal robban be a TökreJó Fesztivál a Szántódpusztai Piacra, ahol két napon keresztül többek között tökfaragóverseny, kézműves foglalkozások, zenés és táncos mulatság, mesemondás, játékos programok és autentikus őszi falatok várnak.

Balatonszabadi Road Show és Élményfesztivál (2025. október 26.)

Az autózás szerelmeseit ezúttal különleges élmények várják október 26-án Balatonszabadiban, ahol lehetőség nyílik találkozni a #teamracz autósport egyesület tagjaival is. A nap folyamán utazhattok profi versenyzőkkel valódi versenyautókban és megtapasztalhatjátok az autósport minden izgalmát, emellett fotózkodhattok a versenyzőkkel és különböző kulisszatitkokra is fény derül.

Családi vasárnap a tájházban // Tihany (2025. október 26.)

Ahogy minden hónap utolsó vasárnapján, úgy október 26-án is ingyenesen látogathatók a Tihanyi Tájházak, ahol egy családi kiruccanás keretében megismerkedhettek a település halászmúltjával és a korabeli népi élettel egyaránt.

Interaktív Kocka nap // Keszthely (2025. október 26.)

Október 26-án a keszthelyi Történelmi Játszóházban Interaktív Kocka napon vehettek részt, ahol megannyi izgalmas aktivitás vár! Lesz közös várépítés építőkockákból, toronyépítő kihívás, arcfestés, csillámtetoválás és izgalmas kincskeresőjáték. Ez egy olyan nap, ahol a gyerekek szabadjára engedhetik fantáziájukat, a felnőttek pedig élvezhetik a közös alkotás örömét.

Rádpusztai Kalandkerék – élménynap // Balatonlelle (2025. október 26.)

Október 26-án egy színes őszi programforgatagban találhatjátok magatokat a balatonlellei Rádpuszta-Gasztro Élménybirtokon, ahol játszótér, állatsimogató, tökfaragás, kézműves foglalkozások, légvár és megannyi finom harapnivaló teszi teljessé a vasárnapot.

