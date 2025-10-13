Balaton sütije 2025: megvan az idei győztes!

A rangos díjat 2025-ben a balatongyöröki Promenád Kávéház Hableány fantázianevű süteménye zsebelte be, amely a Balaton mélyének titkos világát idézi meg.

A Balaton sütije 2025-ben: a Hableány

A mai naptól fogva már a nagyközönség is megkóstolhatja a Hableányt – a Balaton sütijének választott különlegességben talán az a legszokatlanabb, hogy első ránézésre pont hogy nem tűnik különleges süteménynek, hiszen egy klasszikus, téglatest formájú, rétegzett desszertről van szó.

Ám amint megízleljük Vadócz Jenő cukrász remekművét, azonnal a Balaton mélyének titkos világában találjuk magunkat, ahol a szépség, a vágy és az örök titok találkozik egymással. A konkrétumok nyelvén ez a mogyoró gazdag ízét és a málna rubinvörös ragyogását jelenti, valamint a piskóta, a nugát, a selymes mousse és a málnazselé mennyei egyvelegét.

Balatongyöröki siker: két díjat zsebelt be a Promenád Kávéház

A versenyre több mint harminc csábító desszertet neveztek be – a cukrászokat egytől egyig a Balaton természeti kincsei, legendái, szőlőhegyei és gyümölcsei ihlették meg. Az alapanyagok széles skálája vonult fel – többek között mogyoró, dió, mandula, szilva, szőlő, bor, barack, körte, füge, áfonya és málna is szerepelt a jellemző hozzávalók között.

A győztes Hableányon kívül még egy elismerést bezsebelt a balatongyöröki Promenád Kávéház – a mentes kategória különdíját a Balaton kincsei fantázianevű, kakaós piskóta, áfonya-málna zselé és mogyorómousse felhasználásával készült, arannyal szórt bársonybevonattal díszített süteményük nyerte.

Ezenkívül kiosztottak egy díjat junior kategóriában is – ezt a címet Lovas Nóra és a siófoki Dinasztia Cukrászda érdemelte ki A Tópart Kincsével, amely többek között pálinkás szilvazselével és mandulamousse-szal kényezteti az ízlelőbimbókat.

A Balaton sütije 2025 verseny díjazottjai:

Balaton sütije 2025 – fődíj: Hableány (Vadócz Jenő, Promenád Kávéház, Balatongyörök)

(Vadócz Jenő, Promenád Kávéház, Balatongyörök) Balaton sütije 2025 – mentes kategória: Balaton kincsei (Vadócz Jenő, Promenád Kávéház, Balatongyörök)

(Vadócz Jenő, Promenád Kávéház, Balatongyörök) Balaton sütije 2025 – junior kategória: A Tópart Kincsei (Lovas Nóra, Dinasztia Cukrászda, Siófok)

A sütemények ízvilágának részletes leírását ide kattintva olvashatjuk el.

Kiemelt kép: VisitBalaton365