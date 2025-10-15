35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. október 15-19.

Megannyi izgalmas program vár rátok október harmadik hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, sétáról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Átjárások – MOME formatervező hallgatói kiállítás // Bäse – Creative Clubhouse (2025. október 17-ig)

Az Átjárások című tárlat a MOME formatervező hallgatóinak közös kiállítása, amely 2025. október 11-től 17-ig tekinthető meg a Bäse-ben (október 12. kivételével). A kiállított munkák arról adnak tanúbizonyságot, hogy a formatervezés manapság kevésbé a klasszikus szaktudásról szól, sokkal inkább a határok feszegetéséről és a különböző területek, mint például tudomány, művészet, intuíció és esztétika – elmélet és gyakorlat, absztrakt és valós – közötti kapcsolódási pontok kereséséről.

Soroksári Művészeti Fesztivál // Táncsics Mihály Művelődési Ház (2025. október 15–19.)

Október 15. és 19. között Soroksáron is felpezsdül a kulturális élet a Táncsics Mihály Művelődési Ház szervezésében. A több helyszínen is elsősorban lokális fellépőket felvonultató programsorozat keretében bemutatkozik a helyi zeneiskola, a német nemzetiségi táncegyesület, illetve megtekinthetünk két kiállítást. 18-án este pedig a Swing à la Django zenekar csatlakozik vendégfellépőként a fesztiválkoncerthez a művelődési ház színpadán.

Churros Napok // Piskóta (2025. október 16-17.)

A hónap közepén megnyílik az édesszájúak Mekkája: október 16-án és 17-én irány a Piskóta – Minden, ami mentes pékség, hiszen érkezik a Churros Napok! Ezen a két napon glutén- és tejmentes, mennyei churrosokat kóstolhattok, melyekhez ínycsiklandó feltétek dukálnak. A klasszikus fahéjas cukor mellett vegán nutella, földimogyorókrém, pisztáciaöntet, crème brulée, csokoládé és fantasztikus gyümölcsöntetek teszik teljessé a gasztronómiai élményt.

Ingyenes kiállítás október 17-től:

Grill & Tequila Fesztivál // Tereza (2025. október 16-19.)

Forró fiestaestekre invitál a mexikói konyha fellegvára: október 16. és 19. között a Terezában kerül megrendezésre a Grill & Tequila Fesztivál! Négy estén keresztül mennyei illatok lengik be a teret, a mexikói konyha ihlette grillezett ételek füstös íze és a minőségi tequila zamata emlékezetes élményeket ígérnek. Isteni kóstolókból és izgalmas meglepetésekből a legkevésbé sem lesz hiány, a frissítő koktélok pedig mondhatni elengedhetetlen elemei leszenk egy tüzes mexikói estnek!

Art Market Budapest // MTK Sportpark (2025. október 16-19.)

Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vására október 16. és 19. között várja az újszerű, inspiráló művészeti tartalmak iránt érdeklődőket az MTK Sportparkban. Az Art Market 2011 óta referenciapontnak számít a térség művészeti életében: eddig 5 kontinens több mint 50 országából érkeztek kiállítók.

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2025. október 17. – 2026. február 15.)

Október 17-től ismét ragyogással telik meg az ELTE Füvészkert, ami garantáltan bearanyozza majd az egyre sötétebb estéket. A népszerű Garden of Lights fénykiállítás legújabb szívmelengető története idén egészen Sohaországig repít benneteket, ahol a csintalan kisfiú, Pán Péter kalandjait kísérhetitek végig – 2026. február 15-ig! A káprázatos séta során sellőkkel, tündérekkel, indiánokkal és kalózokkal is találkozhattok és lehet, hogy még az örök fiatalság titkát is megismerhetitek.

Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. október 17. – 2026. február 22.)

Világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. Az Állatkertben kialakított installáció október 17-től február 22-ig látogatható, péntektől vasárnapig, záróra után.

Holle anyó // Fővárosi Nagycirkusz (2025. október 18-tól)

A Fővárosi Nagycirkusz idén karácsonyra az egyik legszebb és legismertebb Grimm-mesét varázsolja a közönség elé. A szorgos és a lusta lányról szóló Holle anyó meséje október 18-tól lesz látható egészen december végéig bezárólag. Jegyek már kaphatók!

Szemrevaló Filmfesztivál // Művész mozi (2025. október 9-19.)

A Szemrevaló Filmfesztivál tizenegy napos rendezvényén október 9. és 19. között változatos témák kerülnek főszerepbe: a filmhét a német nyelvterületről származó legfrissebb alkotásokat vonultatja fel a filmek szerelmesei előtt. A Teréz körúti Művész mozi termeiben ebből az alkalomból 10 alkotást tekinthet meg a nagyérdemű, melyek között szerepel a Marielle mindent tud, az Oscar-nevezett Páva – Valódi vagyok?, a Frieda ügye, a Miroirs No 3., de a program része a Gépek tánca is.

Liszt Ünnep // több helyszínen (2025. október 9-22.)

Liszt Ferenc öröksége a mai napig inspirálóan hat a művészekre, ennek pedig mi magunk is szemtanúi lehetünk október 9. és 22. között a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztiválon, amelyet idén is világsztárok előadásai is színesítenek a több helyszínen – többek között a Müpában és a Magyar Zene Házában – zajló rendezvényen. A zenei örömünnep idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre, hogy megmutassa mindazt a szenvedélyt és kreativitást, melyet a magyar virtuóz eleven szellemisége tükröz.

Spinoza Zsidó Fesztivál (2025. október 7-23.)

A zsidó kultúra legkiemelkedőbb alkotói sorakoznak fel a Spinoza Színházban, ahol október 7. és 23. között minden este 19 órától fantasztikus programok várják a látogatókat. Jegyet válthatunk számos változatos műfajú színházi előadásra – a monodrámától a politikai kabaréig –, sor kerül zenés estre, klezmerkoncertre, fotókiállításra, illetve dokumentum- és játékfilmvetítésre is. A színvonalas és gazdag programban három premier is helyet kapott.

Budapesti programok szerdán (2025. október 15.)

Apertúra: A nagy erdő, mely tele van homálylyal // Gólem Központ

Nyilvános tárgyalás szünet nélkül, mely ezer éve tart a tiszaeszlári vérvád számtalan elbeszélését megvizsgálván.

Matear Trio // Café Zsivágó

A Chorostól a Candombes-ig, a Milongától a Baiões-ig és a Chacareras-tól a Szambáig a dél-amerikai zene mélyen gyökerezik a poliritmusok bonyolult szépségében. Ezek a gazdag, rétegzett ritmusok kultúrák közötti kapcsolatokat szőnek, és olyan történeteket mesélnek el melyek átlépik a határokat.

Budapesti programok csütörtökön (2025. október 16.)

11. Nemzetközi Speciális Filmfesztivál – SPEFI // Eötvös10 Művelődési Ház

A Nemzetközi Speciális Filmfesztivál idén öt napon át, október 16-án, valamint november 7. és 10. között vonultat fel filmremekeket. A fesztivál középpontjában a fogyatékossággal élők történetei, belső világa és művészete áll, amit animációs-, dokumentum- és játékfilmek hoznak közelebb az Eötvös10 közönségéhez. A világ különböző országaiból érkező alkotások mellett panelbeszélgetések és animációs programok is színesítik az eseményt.

Sajt- és sörkóstoló // FIRST Taproom

Októberben és novemberben izgalmas kóstolóesttel kecsegtet a Váci úton található FIRST Taproom. Sajt- és sörkóstoló eseményeiken megízlelhetitek, milyen izgalmas, új ízpárosításokat tartogat e két ínyencség. Az már csak hab a tortán, hogy kivétel nélkül minden tétel hazai kistermelők munkáját dicséri.

A Hallgatás Napja // Budapest Music Center

Jó hír a zeneimádóknak: hazánk egyik vezető nagyzenekara, a Concerto Budapest október 16-án egész napos kortárs zenei fesztivált rendez a Budapest Music Centerben! Az idei Hallgatás Napján garantált a fesztiválhangulat, a felhőtlen kikapcsolódás, na meg a cseppet sem hétköznapi zenei felhozatal.

Habfürdő // Bem Mozi

Kovásznai György kultikus animációs filmje Másik János zenéjével a Bem Mozi műsorán .

Csak szólók: Bihari Balázs, Buldosó János // Gödör Klub

A magyar underground két markáns, szuperaktív zeneszerző-zenésze egy este a Gödör Klubban. Személyesebb térben, többhangszeres, effektekben úszó, karizmatikus szóló előadások.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. október 17.)

Vörös Neon megnyitó

Október 17-én nyit a Vörös Neon, a Kultúrbrigád társulatának új, kétszintes mulatója a Dob utca 1. szám alatt. A bár és színházi tér napközben finom kávéval és ínycsiklandó falatokkal, este pedig kortárs varieté előadásokkal, kabaréval, stand uppal, zenés-táncos és irodalmi programokkal inspirálja a vendégeket, különleges, gondolkodtató és szórakoztató soirée-kkal gazdagítva Budapest kulturális szcénáját.

Helló Sábesz! // Gólem Központ

Október 17-én a VII. kerületi Gólem Központban igazi autentikus kulináris kalandban lesz részetek, ahol megtudhatjátok, mivel töltik a zsidók a péntek estétől szombat estig tartó sábesz ünnepét. Az est keretében az érdekődők ízelítőt kaphatnakr az ünnep elengedhetetlen szokásaiból, mindezt egy igazi sábeszi vacsora keretében, tehát a hagyományos kalács, sólet és a mennyei maceszgombóc sem maradhat el.

360 Design Budapest – Exkluzív tárlatvezetés Szabó Simonnal

Szabó Simon színész, rendező szubjektív tárlatvezetésén azok a tárgyak kerülnek reflektorfénybe, amelyek emlékeket, inspiráló gondolatokat ébresztenek. A résztvevők egy italkóstolót kapnak az Opera Gin Budapest jóvoltából. A közép-európai kortárs designt és művészeteket felvonultató kiállítás célja, hogy felhívja a figyelmet a design mindennapokban betöltött szerepére, miközben innovatív, fenntartható irányokat mutat a designtudatos célközönség számára, továbbá megteremti a nemzetközivé válás lehetőségét a hazai és a környező országok formatervezőinek és művészeinek.

További szuper kiállítások Budapesten:

Visszaesők // Manyi Kulturális Központ

Egy igazán őrült zenekar érkezik a Manyiba – ha műfajilag kellene besorolni őket, bajban lennénk, az viszont biztos, hogy fergeteges hangulatra és arcon pörgésre van kilátás október 17-én este. Kitűnő választás azoknak, akik egy hatalmas, minden feszültséget kieresztő bulival fordulnának rá a hónap harmadik hétvégéjére.

Slow Village: Tizedik születésnapi nagykoncert // Magyar Zene Háza

A Slow Village pillanatok alatt lett a hazai hiphop egyik meghatározó formációja, és ennek bizony már tíz éve, legalábbis akkor indult a formáció, amely két nagylemezt, számos kislemezt, és remek koncerteket tudhat maga mögött. A jubileum apropóján ideje egy kicsit megállni, összegezni, ezt teszi a Slow Village ezen a koncerten, amelyet így ajánl a zenekar.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. október 18.)

Kacatos garázsvásár // Dunakeszi

Ha az egyik kedvenc időtöltésetek a kincskeresés, október 18-án érdemes lesz Dunakeszire látogatni, ismét megrendezik ugyanis a Kacatos garázsvásárt. Ezt a délelőttöt érdemes lesz tehát a keresgélésnek szentelni, kétségünk sincs afelől tehát, hogy mindenki talál majd kedvére való vásárfiát.

Múmin Fesztivál

Kedvenc északi mesefiguráink, a múminok már 80 éve lopják be magukat kicsik és nagyok szívébe! A jeles évforduló alkalmából a Finn Nagykövetség, a FinnAgora és a Skandináv Ház születésnapi fesztivált rendez Óbudán, hogy a család apraja-nagyja együtt kalandozhasson Múmin-völgyben – ott, ahol a bizalom, az elfogadás és a társadalmi összetartás egy barátságosabb világot teremt.

Budapesti programok esős időre:

Ötcsillagos bevonulás // Bem József tér

Október 18-án egy frekventált, ellenben titokzatos tér fedi fel titkait Budán. A sétán ezúttal a Bem József tér története elevenedik meg és a téren sok éven át romosan álló épületé, mely valaha laktanya, iskola, hadikórház, sőt még tömeggyilkosságok helyszíne is volt. A séta többek között ezt a történetet göngyölíti fel, de szó esik majd az említett épület helyén ma álló, titkokkal teli ötcsillagos szállodáról, melynek tereit a résztvevők be is járhatják.

Tovább az esemény weboldalára >>

Nyárzáró óriástűz a Kacsakőben

Már hagyományosan egy hatalmas máglyával zárja a nyarat a Kacsakő Bisztró. Ilyenkor déltől közösen megépíthetitek a máglyát, majd napnyugtakor meggyújtásra kerül.

A halogatás pszichológiája // MagNet Ház

Október folyamán három alkalommal is részt vehetünk Dr. Limpár Imre, tanácsadó szakpszichológus előadásain, amely alkalmak hozzájárulnak az egyéni fejlődéshez és segítenek megtalálni az utat önmagunkhoz. Október 18-án a halogatás jelenségét veszi górcső alá és előadásával segít megtalálni az ebből kivezető utat különféle praktikákkal, technikákkal és metodikákkal.

Cabaret Medrano // PostArt, Budaörs

A Cabaret Medrano egy jellegzetesen budapesti zenekar, amely zenéjében és szövegeiben is ötvözi a város sokszínűségét. Az új, Visszatérni délre című lemez dalaiban is megelevenednek a fővárosra jellemző jelenetek és hangulatok: az utcán kiabáló szódaárus, a gangon napozó félszemű macska és együtt indulhatunk velük hajóútra, vagy barangolhatunk Korzika és Andalúzia mesés tájain… a világzene hullámain.

Bowie Acoustic Klub és Kívánságkoncert // Füles

David Bowie-rajongóknak kötelező program: október 18-án a legendás zenész klasszikusai kerülnek terítékre egy tribute koncert keretein belül. Ha becsületszóra megígérjük, hogy ott leszünk a Fülesben, előzetesen az eseménynél akár mi magunk is segíthetünk a dallista összeállításában. Egy biztos: a koncert utáni klubélet során a kimaradt számok is felcsendülnek majd felvételről.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. október 19.)

Októberi remény, novemberi árnyak – vczetett séta

Október 19-én és 25-én izgalmas, képzeletbeli időutazásra invitál a Pestbudai Séták csapata, ahol a magyar történelem egyik meghatározó eseményével, az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc helyszíneivel ismerkedhetnek meg a program résztvevői. A forradalom legjelentősebb helyszíneit bejárva megtudhatjátok, milyen megmozdulások zajlottak, melyek lázban tartották az akkori lakosságot. Találkozó a Szabadság híd lábánál.

A középkori vár napja // BTM Vármúzeum

Október 19-én hagyományosan a Budai Vár középkori időszaka kap főszerepet: különleges tárlatvezetések, középkori zene, élő történelmi bemutatók és látványos felvonulás várja ezen a napon a látogatókat. A hagyományőrző programok mellett az ünnepélyes hangulatról zászlóforgatók, vigasságról vásári komédiások gondoskodnak majd.

Casablanca // Bem mozi

A fekete-fehér flimklasszikus Humphrey Bogarttal és Ingrid Bergmannal a Bem Mozi műsorán.

God Is An Astronaut // Dürer Kert

Érzelmi hullámvasútra hív titeket az ír post-rock nagyágyú, a God Is An Astronaut. Készüljetek, mert egy mélyből feltörő, monumentálissá robbanó zenei kompozíció vár titeket.

