Jó borokkal és hangulatos utcákkal csábít őszi kirándulásra a varázslatos barokk település

Magyarországi kalandozásunk folytatódik és ezúttal egy újabb rejtett, talán kevésbé ismert gyöngyszemet hoztunk el, amely nem más, mint a Délmagyarországon található Hajós. A város izgalmas történelme és lenyűgöző hangulata biztosan mindenkit magával ragad!

A Bács-Kiskun vármegyei város sokat megélt már a történelem során, ennek nyomai pedig a mai napig fellelhetőek a területen. A település nevét először a 14. században említette egy oklevél, de a törökök uralma alatt elnéptelenedett.

A sváb lakosság őseit a 18. században telepítették be, majd ezt követően a város barokk központtá vált, amely irányzat a mai napig erősen visszaköszön a részleteket megfigyelve.

A városközpont egyedülálló épületei felújításokon mentek keresztül, de megőrizték a barokk elemeket, így a bájos kis utcákon sétálva képzeletbeli időutazásban lehet részünk. A belvárosban megtekinthetjük a szintén barokk stílusban épült Szent Imre római katolikus templomot, amelybe belépve a főoltárról egy csodatévő, fából készült Szűz Mária-szobor tekint le ránk. A templom melletti parkot felfedezve pedig a kálvária Zsolnay kerámiával díszített stációit járhatjuk végig.

Hajós kihagyhatatlan látnivalóinak részét képezi a mai Egyesületek Háza is, amely intézmény épülete a történelem során számos funkciót betöltött. Létrejöttét a kalocsai érseknek köszönhette, aki a 18. században vadászkastélynak emeltette, később árvaházzá, majd nevelőotthonná avanzsált, de érseki gazdatiszti lakásként, illetve református imaházként is működött egy ideig.

A város szomszédságában található a 24 kanyargós utcából álló Hajós-Pincefalu, amelyet páratlanul szép présházak és löszbe vájt pincék szegélyeznek. A Pincefalu a népi építészet és a sváb kultúra ékköve, a bortermelés és a szőlőgazdálkodás kivételes színtere.

Az egymás mellett sorakozó fehérre meszelt, téglaberakásokkal díszített apró kis présházak egyedülálló hangulatot kölcsönöznek a településnek, ahol a legnagyobb gondossággal készített ízletes borokat kortyolgatva felejthetetlen élményekben lehet részünk.

Akár egy kirándulás, akár egy gasztronómiai utazás keretében, de mindenképpen érdemes felkeresni a települést, mert számtalan csodát rejt!

