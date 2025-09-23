Ősszel is hangulatos vízparti kirándulásra csábít a halászlé fővárosa

Baján nem csak a halászlé pompás – a település szemet gyönyörködtető látnivalókat is tartogat. Különösen érdemes megtekinteni, honnan érkeznek azok a bizonyos halak: tegyünk egy varázslatos sétát a Sugovica és a Duna partján!

A bajai Duna és mellékágai – elsősorban a Sugovica (helyi dialektusban gyakran „Sugó” vagy „Súgó”) – szelíd hullámokkal, békés víztükörrel és csodás partszakaszokkal kínálnak impozáns látványt és kikapcsolódást. Az egyik legszebb fotótéma a két folyó összefolyása: megfelelő vízállásnál kiválóan látszik, miként olvad össze, válik külön a két vízáramlat.

Ehhez a legszebb panorámát a Türr István-kilátó biztosítja – a kör alapú, oszlopcsarnokos, tetőteraszos épület bajai születésű névadójához köthető többek között a Ferenc-csatornát a Sugovicával összekötő átvágás. Az 1938-ban átadott kilátó fedett részlegében egy dombormű és egy emléktábla is vár minket.

A jóval szélesebb Duna tekintélyt parancsoló hömpölygésével afféle „nagy testvérként” határozza meg a város életének ritmusát. A parton kiépített sétányok, ligetes, árnyas részek és jobb időben fürdésre alkalmas szakaszok váltják egymást. Mindenki megtalálja itt a maga kedvenc zugát – akár korzózni szeretne, akár kiülni egy kicsit a partra, akár a horgászat szenvedélyének hódolni.

Ám talán még szebb és hangulatosabb látvány vár minket a Sugovica partján, amely békésen ringó víztükrével mint egy kedves kis sétány kanyarog Baja peremén, csónakokat és stégeket ringatva a felszínén. A folyó egy ponton kettéválik, és közrefogja a Petőfi-szigetet, a helyiek és turisták kedvelt kikapcsolódási helyszínét.

Baja vizekhez fűződő szoros viszonyát jól mutatja, hogy még a város szökőkútjai is kifejezetten szépek és ötletes kialakításúak. A legizgalmasabb talán a vitorlást idéző Árpád-téri látványszökőkút, amely különösen este lélegzetelállító látvány, mikor a lámpafény visszatükröződik a vízcseppeken. A szökőkút eredetije egyébként Valenciában található.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

További remek fotók a halászlé fővárosáról, Bajáról:

Budapest közelében is találunk békés vízpartot: