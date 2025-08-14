Jön a Repülőtér Éjszakája, ahol beleshetünk a repülés kulisszatitkaiba

Augusztus 16-án az idén 75 éves Aeroparkban izgalmas repülős talkshow-val, és nem mindennapi családi programokkal várják az érdeklődőket.

A repülőtér éjszakája, családi program
Fotó: Aeropark

Közép-Európa vezető repülőmúzeumában minden az élményekről, az időutazásról szól, ahol azt is kipróbálhatjátok, milyen pilótának vagy légiutas-kísérőnek lenni. A Repülőtér éjszakáján életre kelnek a ferihegyi kiállítóhely történelmi gépei, 15 órától éjfélig pedig izgalmas repülős programkavalkáddal várják a repülők szerelmeseit.

Fotó: Aeropark

Az este folyamán különleges repülőgép- és oldtimer járművekkel, fényárban úszó pilótafülkékkel és utasterekkel, hajtóműindításokkal, pályaválasztási foglalkozásokkal, repülős talkshow-val és éjszakai reptérlátogatásokkal készülnek a szervezők a család minden tagjának.

Az este folyamán továbbá aktív és nyugállományú pilótákkal, utaskísérőkkel és légiforgalmi irányítókkal is beszélgethettek. Ne maradjatok le egy olyan estéről, ahol minden a repülésről, a repülés múltjáról, jelenéről és jövőjéről szól!

További részleteket az Aeropark weboldalán találtok!

