50+ fergeteges nyári program Budapesten 2025 augusztusában

A nyár utolsó hónapja is programokban gazdagra sikerült, felhőtlen kikapcsolódást kínálva ezzel a fővárosiaknak. Legyen szó felemelő színdarabokról, tüzes táncestekről, izgalmas kiállításokról vagy romantikus hajókázásról a Dunán, érdemes átböngészni havi programajánlónkat, ami ezúttal is jobbnál jobb programokat kínál.

Nemzeti tematikus napok a Mahart Cruises fedélzetén (augusztusban több alkalommal)

Lépjetek a fedélzetre és engedjétek, hogy a Mahart Cruises elkalauzoljon titeket egy mesés dunai hajókázásra, miközben valamely nemzet lágy dallamai fűszerezik meg a gasztrokalandokat. Augusztusban több alkalommal is megelevenedik a napfényes Olaszország, az életteli Spanyolország, a sikkes Franciaország és a tradicionális Bajorország is egy-egy hangulatos hajóút alkalmával. A pontos időpontokért érdemes átböngészni a Mahart Cruises Facebook-oldalát.

Ingyenes koncertek a Dunai Nyitott Műhelyben (augusztusban több alkalommal)

A Dunai Nyitott Műhely a városi betondzsungel helyett a hűsítő haboktól karnyújtásnyira kínál kulturális és közösségi élményeket augusztusban több időpontban is a Jane Haining rakparton. Napközben nyugodt kikapcsolódással és pop-up vásárokkal, esténként koncertekkel, DJ-szettekkel és különféle bulikkal várnak.

Nyár a városban. Élmények a hirdetőoszlopról // Várkert Bazár (egész augusztusban)

Különleges szabadtéri tárlaton kel életre a múlt század eleji nagyvárosi nyarak hangulata a Várkert Bazárban, hiszen korabeli plakátok idézik vissza a szecesszió és az art deco stílusirányzatai által fémjelzett időszak városi pezsgését. A Magyar Nemzeti Galéria és a Várkapitányság közös kiállításán egy igazi időutazásban lehet részetek, ahol újra megelevenedik az a világ, ahol az elektromos fények versenyeztek a csillagokkal, így hosszabbítva meg a napokat; a nyári estéket mulatók, a nappalokat pedig sörkertek, léghajózás és hullámfürdőzés tehette felejthetetlenné.

A magyar szalámigyártás olasz gyökerei // MKVM (egész augusztusban)

A gulyás után most egy újabb magyar kedvenc, a szalámi kerül reflektorfénybe a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum legfrissebb időszaki kiállításán. Az „Olasz örökség, magyar büszkeség” című tárlat nemcsak a szalámi finom ízeit idézi meg, hanem annak olasz gyökereibe is bepillantást enged.

Egy gyár anatómiája. Az óbudai hajógyárunk története // Óbudai Múzeum (egész augusztusban)

Az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítása az Óbudai Hajógyár 190 éves történetének és egykori dolgozóinak kíván emléket állítani, függetlenül az időszakos tulajdonosváltásoktól. A színes kép- és filmanyagban gazdag tárlat arra törekszik, hogy a látogatók egy komplex képet kapjanak a hajógyár működéséről és ezáltal azok a generációk is megértsék a meghatározó ipari egységeket, akik már csak tanulmányaikból vagy családi elbeszélésekből ismerhetik azokat.

Bozó Szabolcs: Lelki társ | Soulmate // NEO Kortárs Művészeti Tér (egész augusztusban)

Magyarországon először láthatók kiállításba rendezve a Londonban élő és alkotó Bozó Szabolcs játékos, humoros, néhol mégis drámai festményei és grafikái. A NEO Kortárs Művészeti térben berendezett tárlat átfogó képet nyújt a fiatal művész eddigi munkásságáról, egyszerre bemutatva „cukinak” titulált és komplexebb értelmezésű műveit. A klasszikus magyar animáció történeteiből kiinduló alkotások egyedi művészi világot tárnak az érdeklődők elé.

Gustav Klimt: The Immersive Experience // BOK Csarnok (egész augusztusban)

Az új, minden érzékszervre ható kiállítás a legmodernebb technika segítségével vezeti be a látogatókat Klimt csodálatos világába, amely több mint száz évvel a művész halála után is lenyűgözi a közönséget. A 2000 négyzetméteres látogatótérben megelevenednek az osztrák festő legismertebb alkotásai, mint a Hölgy legyezővel, a Halál és élet, valamint természetesen A csók.

Így utaz(t)unk mi – A fővárosi közösségi közlekedés gyerekszemmel // Földalatti Vasúti Múzeum (egész augusztusban)

Gyereknapon, május 25-én nyílt meg az idén ötven éves Földalatti Vasúti Múzeum új kiállítása. Fotók, plakátok, jegyek és bérletek, járműtáblák, utastájékoztatási anyagok, gyermekkönyvek és játékok színesítik a BKV Deák téri múzeumának új kiállítását, amely Nagy-Budapest születésétől dolgozza fel a fővárosi közösségi közlekedés kultúrtörténetét, mégpedig speciális nézőpontból. Az Így utaz(t)unk mi – A fővárosi közösségi közlekedés gyerekszemmel című időszaki tárlat azt mutatja be, hogyan élték meg és használták a gyerekek a főváros közösségi közlekedését az elmúlt 75 évben.

Monolit Festival // Dürer Kert (2025. augusztus 1.)

Nem akárhogy indul az augusztus a Dürer Kertben. A Monolit Festival keretében a hónap első két napján különleges energiák szabadulnak fel: progresszív metal, metalcore, hardcore, noise, industrial, és experimentális műfajok valamelyikében utazó, kortárs zenekarok érkeznek Budapestre. A népszerű szórakozóhelyen lép színpadra például a norvég Shining, az amerikai The Browning és honfitársaik, a Between the Buried and Me, a magyar Rivers Ablaze, illetve a szintén hazai Orion Dawn és Heedless Elegance.

Punnany Massif – vendég: bongor // Budapest Park (2025. augusztus 1.)

Köszöntsétek az augusztust a magyar funkzenekarral, a Punnany Massiffal, akik a nap „utolsó táncát” biztosan nektek ígérik. Nem telhet el ugyanis nyár anélkül, hogy a zenekar be ne robbanna a Budapest Park színpadára és el ne hozná azt az igazi, hamisítatlan Punnany hangulatot. A vendégelőadó pedig nem más lesz mint bongor, a magyar rapszcéna egyik legegyedibb feltörekvő előadója.

Sétabusz a fények nyomában // Etele Plaza (2025. augusztus 1.)

Augusztus 1-én egy különleges esti, sőt mi több, ingyenes városnéző utazásra invitálnak a 400-as tesók. A regisztrációhoz kötött programon a múlt és jelen összeér: a rendhagyó esti városnéző eseményen Buda legszebb kivilágított helyszínein haladhattok végig. Az utazás időtartama várhatóan 1 óra.

Budafoki Pincejárat // Budafok-Tétény (2025. augusztus 2.)

Pezsgő hangulattal várnak a budafoki pincészetek és augusztus 2-án a bornegyed megtelik élettel, s feltárulnak előttetek a pincék mélyén rejtőzködő titkok. A nap folyamán izgalmas bor- és pezsgőkínálatból kóstolhattok, ínycsiklandó ételkülönlegességekből csemegézhettek, lebilincselő borászati történeteket és tárlatvezetéseket hallgathattok, miközben élvezitek a remek zenéket és átadjátok magatokat a sokszínű forgatagban töltött idő mámoros érzésének. A Törley Pezsgőpincészetben az egész családra felejthetetlen élmények várnak, hiszen a pincészet nemcsak a mennyei italok szerelmeseinek kedvez, hanem ingyenes és szórakoztató gyermekprogramokkal is készülnek. Emellett a rendezvényen részt vesz a Gróf Degenfeld Borászat, a Taverna Borászat, A Cellar Garden, a Közösségi Pince, a Promontorium Borlovagrendi Pince és a Sauska Pincészet is, akik szintén életreszóló gasztonómiai élményekkel és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket.

Gyógynövénytúra a Hárs-hegyen (2025. augusztus 2.)

Természetkedvelők számára ideális a közel háromórás túra a Hárs-hegy lombos fái alatt, amely séta során megismerhetitek a különböző gyógynövényeket és elsajátíthatjátok azok helyes gyűjtését, otthoni feldolgozását és alkalmazását. A túra szakaszosan halad, így idősebbek is bátran részt vehetnek a programon, amelynek a végén háromféle gyógytea megkóstolására is lesz lehetőség. Testet-lelket melengető programelemmel zárul a séta!

Hacacáré Táncház // Magyar Zene Háza (2025. augusztus 2.)

A Hacacáré Táncház helyszíne a gyönyörű Magyar Zene Háza, ahol nem csak esténként találnak kedvükre való programot a táncbarátok. Az augusztus 2-án délelőtt megrendezésre kerülő népzenei táncház csűrdöngölős programja elsősorban gyerekeknek szól, de felnőttek számára is jó alkalom, hogy ismerkedjenek a népzenével.

Parton Tali a Kopaszikertben (2025. augusztus 2.)

A zenés páros ismét beköltözik a Kopaszi Kertbe és a legjobb slágereket hozzák el nektek, hogy teljes lehessen a szombati lazítás élménye. A zöld környezet, a fiúk hihetetlen energiája és a csodálatos emberek, akik mind kapcsolódnak egymással a zene hullámhosszán egy felejthetetlen este legjobb elemei.

Máklikőr // Magyar Zene Háza (2025. augusztus 2.)

A Máklikőr az egyetlen feltörekvő zenekar, akik poszt-mezopotámiai szuvidált balkán-rockot játszanak. Az egyedi stílusok, a dalszövegben elmesélt novellaszerű történeteik rendkívül magával ragadóak, így nem csoda, hogy a Magyar Zene Háza beválogatta őket a fiatal tehetségeknek is teret adó programjába. A helyszín szabadtéri színpadán ti is megtekinthetitek őket augusztus 2-án!

Zenélő Budapest // több helyszínen (2025. augusztus 8-ig)

Tíz éve indult útjára a Zenélő Budapest ingyenes programsorozata, mely világviszonylatban is egyedi produkciókkal tölti meg nyaranta a fővárost. Kulturális múlt és jelen találkozásának lehetünk szem- és fültanúi, mely zenei kuriózumhoz természetesen impozáns helyszín is dukál: a Hegyvidéki Kulturális Szalon, a Várkert Bazár és a Kossuth tér ad otthont ad otthont a Götz Nándor művészeti vezető nevével fémjelzett programoknak.

Terézvárosi nyár – Kertmozi minden szombaton // Hunyadi tér (2025. augusztus 2., 9., 16., 23.)

Szombat esténként érdemes szabaddá tenni magatokat, mert várnak a jobbnál-jobb filmklasszikusok és az idei év újdonságai is a mozivásznon, az olyanok, mint A tanú, a Jumanji, Az ördög Pradat visel vagy a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmek. A program ingyenesen látogatható.

Pöttömkert // Budapest Park (2025. augusztus 3.)

Augusztus 3-án a gyermekeké a Budapest Park, kezdve az apróktól az egészen pöttömökig. Az évben utolsó alkalommal rendezik meg a Pöttömkertet, ahol a víz lesz a középpontban és ezen tematika köré épülnek a különböző programok is. Számíthattok majd gyermek koncertre, mesedarabra és kerekítő mondókázóra is, de ezen kívül még sok más izgalom várja a porontyokat és családtagjaikat.

Nyáresti koncertek a Szent István parkban (2025. augusztus 3., 17.)

Vasárnaponként 19 órától a kultúráé lesz a főszerep a Szent István parkban: az ingyenes Nyáresti koncerteken a legkiválóbb művészek lépnek a negyérdemű elé, hogy könnyed, felemelő vagy akár romantikus dallamokkal töltsék meg a 13. kerület kedvenc parkját. A Liszt Ferenc Kamarazenekarnak, valamint Grecsó Krisztiánnak és Beck Zolinak köszönhetően vers és próza zenésen fűszerezi meg a nyár utolsó hónapját.

Mozogj Margit! nyári jógaórák // Mechwart liget (2025. augusztus 2., 16., 30.)

Különböző típusú ingyenes, szabadtéri órákkal várnak titeket kéthetente a Margit-negyed jógaoktatói a negyed főterén, a szökőkútnál. Az alkalmak során minden nap délelőtti és délutáni alkalmakon is részt vehettek, így elő a jógaszőnyeget és irány a Mechwart liget!

Sziget Fesztivál // Hajógyári-sziget (2025. augusztus 6-11.)

A világhírű Sziget Fesztivál idén augusztus 6-án nyitja meg kapuit, amikor is kezdetét veszi a hatnapos programkavalkád és felejthetetlen élmények garmadája. Ezen a hat napon a Hajógyári-sziget megtelik élettel és színekkel és megannyi ujjongó fesztiválozó mosolyával. Az idei szezon legnagyobb sztárjai között köszönthetitek ASAP Rockyt, Shawn Mendest, Rilést, Anymát és még számos nemzetközi előadót, de emellett fellép majd a magyarok között Beton.Hofi, az Analog Balaton és az Elefánt zenekar is.

SUP jóga a tavon // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó (2025. augusztus 6., 13., 20., 27.)

Augusztusban is hódít az egyre népszerűbb mozgásforma, a SUP jóga, amely nem csak a testi egészségünkről gondoskodik, de spirituális élményt is nyújthat. A tavon ringatózva tesztelhetitek egyensúlyérzéketeket és erősíthetitek mélyizmaitokat egyszerre, miközben remekül szórakoztok.

Salsa Matiné // Gozsdu udvar (2025. augusztus 6., 13., 20., 27.)

Egy kimerítő napot nem is lehetne jobban megkoronázni, mint egy pörgős salsázással. Augusztusban minden szerdán leterítik a táncszőnyeget a Gozsdu Udvarban, hogy a lelkes táncos-lábúak munka után egyből oda vehessék az irányt. A különböző stílusok a klasszikus és modern salsában keveredve, jó hangulattal fűszerezve felejthetetlen élményt biztosítanak.

Duna Szimfónia – Frank Wildhorn és barátai musicalgála // Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2025. augusztus 7.)

Augusztus 7-én a Broadway szíve a Margitszigeten dobban és felcsendülnek a legszebb dalok a New York-i Broadway sikerszerzőjének musicaljeiből és egy varázslatos estére megelevenednek a Carmen, a Dracula, a Jekyll és Hyde és a Rudolf című musicalak is. Frank Wildhorn, a világhírű művek zeneszerzője személyes jelenlétével is megtiszteli az eseményt, amelyen olyan ismert magyar énekesek előadásában hallhatjátok a leghíresebb dalokat, mint Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Lipics Franciska, Homonnay Zsolt, Sándor Péter és Szomor György. Az előadáson a Wildhorn művek legújabb gyöngye, a Duna szimfónia is bezengi majd a szigetet, amely az Európát átszelő folyóról, a partjain élő népekről, közös kultúránkról mesél 80 fős szimfonikus zenekarral, páratlan zenei élményt nyújtva a nézőknek.

Hobbiprojekt // KAZI (2025. augusztus 7.)

A zenekar névválasztása nem véletlen, hiszen a barátságban fogant akusztikus duó időről időre feltűnik zseniális új számokkal, majd csendesebb alkotói munka következik, s ez idő alatt mindenki izgatottan várja a folyamat eredményét. A két férfi visszafogott hangszereléssel keresi az élet nagy kérdéseire a válaszokat dalba foglalva, de a vidámabb hangvételű témák sem állnak tőlük távol. Várnak mindenkit ingyenes koncertjükön a Kazi Bárban!

Táncház a csillagos ég alatt // Budapest Park (2025. augusztus 7.)

Nem is lehetne a nyár nyár anélkül, hogy legalább egyszer részt ne vennétek egy szabadtéri táncmulatságon. Hölgyeim és uraim, itt van erre a tökéletes alkalom, ugyanis a Budapest Park két tánctérrel is készül nektek. A Nagytánctér a folk- és népzene ritmusos ütemeitől lesz hangos, az Unicum Retro Kertben pedig egy tüzes salsa partyba keveredhettek bele, ahol a hangulat szintén biztosan a tetőfokára hág.

VI. Kobuci Táncház (2025. augusztus 7.)

Idén 6. alkalommal kerül megrendezésre a Kobuci Táncház, ahová nagy szeretettel várnak fiatalokat és időseket, tánctudással és tánctudással nem rendelkezőket és bárkit, aki úgy érzi, hogy megszólította az este és szeretné jól érezni magát, mert a tánc mindenkié. A talpalávalóról és a jó hangulatról a Rézeleje Fanfárosok, valamint az Erdőfű Zenekar gondoskodik.

Tér-Zene koncertek // Kossuth Lajos tér (2025. augusztus 7., 14., 28.)

A zenerajongóknak érdemes ellátogatniuk az Országházhoz, hiszen a csütörtöki napokon tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata augusztusban is. A népszerű program keretein belül nemcsak a hazai, de a világzene gyöngyszemei is felcsendülnek. Öveket becsatolni, csütörtökönként 17 órakor irány a Kossuth tér!

A Nemzetközi Cigány Dal Napja // Benczúr Ház (2025. augusztus 8.)

A legendás észak-macedón énekes, Esma Redžepova születésnapján ismét megrendezik a Nemzetközi Cigány Dal Napját, amely a sokszínűséget ünnepli cigány és nemcigány művészek részvételével. Az ingyenes koncertsorozat fellépői között szerepel a Muzsikás Együttes, a Kiralyi Jag és a Besh o droM.

Nyáresti Táncházak Szabó Marci és barátaival // Várkert Bazár (2025. augusztus 8., 22.)

Hagyományőrző programra invitál a Várkert Bazár, ahol augusztusban két estén is táncra perdülhettek a különböző tájegységek dallamaira Szabó Marci és barátainak előadásában. Amellett, hogy csodálatos kilátás nyílik a helyszínről a pesti oldalra és a Dunára, ami mindenkit elvarázsol majd, korosztálytól függetlenül érezhetitek jól magatokat és sajátíthatjátok el a magyar néptánc fortélyait.

Nagy nyári sétanap // több helyszínen (2025. augusztus 9.)

A Korzózz Velünk izgalmas és eseménydús, ám mégis rövidebb sétákra invitál a főváros különböző helyszínein. Ha mindig is kíváncsiak voltatok, hogy milyen velük egy városi séta, most tehettek egy próbát és még elfáradnotok sem kell, hiszen a vezetett séták egyórás idősávokat ölelnek fel olyan ikonikus helyszíneken, mint a Hilton Budapest és skybarja, a Vajdahunyad vára, a Clark Ádám tér, a Károlyi-kert és további csodálatos terek és teraszok. Hallgassátok meg ezeknek a helyszíneknek a rejtett titkait és csodáljátok meg a főváros szívében rejtőző csodákat.

Kashmir Fesztivál a Népszínház utcában (2025. augusztus 9-10.)

A Népszínház utca immár 5. alkalommal ad otthont háromnapos gasztrokulturális eseményének, a Kashmir Fesztiválnak, mely során a környék multikulturális karakterét bemutató, különleges zenés-táncos produkciók és mennyei ízkavalkád kalauzol egzotikus vidékekre anélkül, hogy repülőjegyet váltanátok. Az ingyenesen látogatható koncertek, indiai és pakisztáni táncbemutatók, ezenkívül családbarát programok várnak.

Hullócsillagok Éjszakája // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2025. augusztus 9-10.)

Augusztus második hétvégéjén megérkezik a bámulatos hullócsillag zápor, a Perseida meteorraj, amelyek varázslatos, ám illékony képeket festenek az éjfekete égboltra. A Svábhegyi Csillagvizsgáló programjának keretében megtudhattok mindent, amit erről a különleges meterorzáporról tudni érdemes és hatalmas távcsövekkel kémlelhetitek az eget ezen a csodálatos éjszakán.

Egy hét a csillagok alatt // több helyszínen (2025. augusztus 9-16.)

Augusztus 9-én kezdetét veszi Magyarország legnagyobb csillagászati programsorozata, amelynek középpontjában az ez idő alatt megérkező Perseida meteorraj áll. Budapesten is több helyszínen készülnek a csillagokhoz, csillaghulláshoz kapcsolódó programokkal, amelyek varázslatos fénypontjai lesznek a hétnek.

SERENATA – Gyertyafényes koncert // Benczúr Ház (2025. augusztus 11.)

Gyertyák ezrei közt csendülnek fel kedvenc műveink, melyeket gitár és cselló kelt életre a Benczúr Kertben. A fiatal művészek, Dénes Dorottya és Szigeti Bence nem kisebb feladatra vállalkoznak mint, hogy a zeneirodalom legikonikusabb szerelmi vallomásait újragondolva csempésszék fülünkbe. A SERENATA középpontjában Vivaldi Négy évszaka áll, de a Hattyúk tava, sőt még Andalúzia tüzes dallamai is a felejthetetlen est részét képezik.

Csenderítők – Moldvai csángó táncház // Pótkulcs (2025. augusztus 13.)

A belváros egyik leghangulatosabb kertes kocsmájában is táncra perdülhettek 2025 nyarán: augusztus 13-án moldvai csángó dallamok csendülnek fel a Pótkulcsban. A szervező Csenderítők a hangszertudásuk alapjait népzenei táborokban sajátítottuk el, most pedig alig várják, hogy megtáncoltassanak titeket.

Will Smith koncert // Budapest Park (2025. augusztus 14.)

A Grammy-díjas énekes és színész Budapestre is ellátogat a Based on a True Story nevezetű koncertturnéja keretében és megtiszteli a magyar nagyközönséget sugárzó jelenlétével és kirobbanó energiájával. A Based on a True Story dalai mellett olyan ismerős slágerek is felcsendülnek majd, mint a Gettin’ Jiggy Wit It, a Miami vagy a Summertime.

Handpan hangfürdő a város felett // Filozófusok kertje (2025. augusztus 14., 28.)

Távolodjatok el a város zajától és engedjétek, hogy Afronauta, handpan művész elvarázsoljon titeket a különleges hangszerének lágy dallamaival. Nincs ennél jobb alkalom, hogy leheveredjetek a fűbe, meditáljatok vagy épp a barátaitokkal egy jót beszélgessetek a fák alatt, a város felett, miközben a kellemes háttérzene lenyugtatja elméteket és segít elűzni a mindennapi stresszt.

SUP Budapest: Hullócsillagtúra (2025. augusztus 15-16.)

Egy hihetetlen kalandra invitál a SUP Budapest, amelynek keretében sötétedés előtt SUP-on kievezhettek a Lupa-szigetre, ahonnan szemtanúi lehettek a bámulatos csillaghullásnak távol a város fényeitől. A bevállalósabbak sátorral ott is aludhatnak, majd a naplementében visszaevezhetnek a kiindulási helyszínre egy felejthetetlen éjszaka után.

A (75 éves) Repülőtér Éjszakája // Aeropark (2025. augusztus 16.)

Egy este, ami a repülésről, a repülés múltjáról, jelenéről és jövőjéről szól. Az Aeroparkban izgalmas repülős talkshow-val, pályaválasztási tanácsadással, különleges repülőgépmodellekkel, kivilágított pilótafülkékkel és éjszakai reptérlátogatással várnak minden kedves érdeklődőt, legyen szó kicsikről vagy nagyokról.

Hogyan tudnék élni nélküled? // Városmajori Szabadtéri Színpad (2025. augusztus 16.)

Bizton állíthatjuk, hogy az idei nyár – ha nem az idei év – egyik legnépszerűbb filmje a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés vígjáték, amelyben megelevenedik a múlt és szorosan összefonódik a jelennel. A meghitt szerelmi történet, a zseniális dalok és a vicces jelenetek garantáltan mindenkit magukkal ragadnak, nézze az illető először vagy századjára a filmet. A Városmajori Szabadtéri Színpad pedig egyedi kertmozi élményt teremt és a fedett térnek köszönhetően a vetítést rossz idő esetén sem kell elhalasztani.

Éjszakai bunkertúra a Csepel Művekben (2025. augusztus 16.)

A kánikula elkerülése érdekében nyáron éjszaka, esti fényekben fedezhetitek fel a Csepel Művek területét és az itt található bunkereket. A 18 órakor kezdődő és egészen 22 óráig tartó túrán három II. világháborús óvóhely titkait is megismerhetitek. Az, hogy lebilincselő kalandnak ígérkezik, ahhoz kétségünk sem fér.

Mesterségek Ünnepe // Budai Vár (2025. augusztus 17-20.)

Az augusztus 20-i programsorozat részeként megrendezésre kerül a Budai Várnegyedben a Mesterségek Ünnepe, amely fesztivál fókuszában a hagyományos népi viseletek, a kézzel készített ékszerek, a zene és tánc áll. A rendezvény során 800 mester látványműhelyét tekinthetitek meg, illetve az elmaradhatatlan FolkTREND! divatbemutató is egyedülálló élményeket biztosít számotokra.

Táncház a szabadban // Magyar Zene Háza (2025. augusztus 21.)

Idén nyáron is ingyenesen járhattok táncházba a Magyar Zene Házában, ahol ráadásul nagyszerű koncertek járnak a tánctanítás mellé. Augusztusban a fantasztikus Tempó Zenekar nótáira pöröghettek és foroghattok, élvezve a nyár utolsó napjait.

Péter konyhája – Köszönet ebéd // Bike Maffia Farm és Kultúrtér (2025. augusztus 23.)

Talán Péter szívmelengető hangja a ti fületekben is vissza-visszacseng időnként a Szállóige 2-ből vagy az azt követően megjelent hangoskönyvből. Péter egy nehéz sorsú férfi, aki tele van csodákkal és szeretne köszönetet mondani a sok segítő kézért, amit nyújtottatok és máig nyújtotok neki. Augusztus 23-án, a korábban Gundel-szakácsként tevékenykedő Péter 70 adag csülkös bablevessel és pehelykönnyű palacsintával vár mindenkit, és emellett egy egyórás beszélgetésre invitál, ahol beszámol róla, hogy milyen újra a tűzhely mögött állni, milyen az, amikor újra felvillan a remény szikrája. Az eseményen lehetőségetek lesz segíteni Péternek, hogy ismét otthonra leljen.

Miniszobrok budai sétája // Döbrentei tér (2025. augusztus 23.)

A fővárosban lépten-nyomon miniszobrokra lehet bukkanni, azt azonban kevesen tudják, hogy mi az aprócska műalkotások funkciója, hogy milyen elképzelés állhat a helyszínválasztás mögött vagy hogy melyik külföldi városban van a Duna-parti miniatűrök életnagyságú mása. A séta során ezekre a kérdésekre keserhetitek a választ és számos érdekességet megtudhattok Buda rejtett miniszobrairól, amelyek nem csak az ismert Kolodko Mihály nevéhez fűződnek.

Alice Csodaországban cirkusz-show // Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2025. augusztus 23.)

Mindannyiunk kedvence, az Alice csodaországban cirkusz-show keretein belül elevenedik meg augusztus 23-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Lewis Caroll kalandos meséjét ezúttal egyedülálló multimédiás showként tekinthetitek meg. Érkeznek a leghíresebb karakterek – a Kerge Nyúl, a Bolondos kalapos, a Szív Királynő és persze Alice is. A látványos est során nemzetközileg elismert művészek varázsolják el tánccal, akrobatikával és cirkuszművészettel a nagyérdeműt.

Boban Marković x Söndörgő x Góbé koncert // Budapest Park (2025. augusztus 23.)

Augusztus végén a leghíresebb szerb trombitás, Boban Marković és zenekara felszabadító örömzenájükkel perdítik táncra a közönséget, míg a 30 éves Söndörgő, délszláv ihletésű hangzásával és innovatív stílusával emeli az est fényét. A koncertet a Góbé zenekar nyitja, akik friss lendülettel, népdalokat modern és klasszikus zenei elemekkel ötvözve teremtik meg az este hangulatát.

Mi Utcánk – Mini Fesztivál // PostART Kulturális Színtér (2025. augusztus 28.)

Augusztus 28-án negyedszer telik meg fesztiválhangulattal a budaörsi PostART Kulturális Színtér, ahol filmvetítés, több nívós kiállítás, jó hangulat és csodás étel-ital választék várja a látogatókat. Esténként ingyenes koncerteket élvezhetünk – többek között a Platon Karataev is fellép.

Égbolt-hegy-zene // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2025. augusztus 29.)

Hol máshol is állíthatnának méltóbb emléket William Herschel csillagászati és zeneművészeti munkásságának, mint a Svábhegyi Csillagvizsgálónál! Augusztus 29-én a klasszicista kupola mellől nemcsak ragyogó csillagok, de lenyűgöző melódiák is rabul ejtik a Vass Lajos Szimfonikus Zenekar közönségét. Az Uránuszt is felfedező csillagász szimfóniái tökéletes aláfestést nyújtanak napnyugtakor a nyárzáró kikapcsolódáshoz – az éteri élmény garantált!

MVM Zenergia 2025 – Elemi erők találkozása // Papp László Sportaréna (2025. augusztus 29.)

Az MVM 10. alkalommal hívja életre az MVM Zenergia páratlan koncertélményt, amely jótékonysági gálakoncert Budapest egyik leggrandiózusabb helyszínén, a Papp László Sportarénában kerül megrendezésre. Az idei tematika a négy őselem, vagyis a víz, föld, tűz és levegő köré épül, ezekhez kapcsolódó klasszikus és könnyűzenei műremekek zengik majd be a hatalmas teret augusztus 29-én. A jubileumi koncert megteremti a lenyűgöző dallamok, a felejthetetlen vizuális élmény és a jótékonyság bámulatos fúzióját, olyan kiemelkedő sztárfellépőket felvonultatva, mint Rúzsa Magdi, Balázs János, Gubik Petra, a Concerto Budapest és számos Junior Prima díjas fiatal művész.

TE!Feszt // Andrássy út (2025. augusztus 29-30.)

Az ingyenesen látogatható Terézvárosi Fesztivál vidám, színes kavalkádja tölti meg a varázslatos Andrássy utat augusztus 29. és 30. között. Idén már 5. alkalommal számíthattok szórakoztató színházi produkciókra, csodálhatjátok meg a kézművesvásárt és falatozhattok a gasztronegyed ínycsiklandó fogásaiból, emellett a Titok Galéria és alkotóműhelyek számos lélegzetelállító alkotással várnak, a gyermekek pedig különböző gyermekprogramokon vehetnek részt és vezethetik le felesleges energiáikat. A színpadon többek között fellép a Kelemen Kabátban, a Romano Drom, a Rutkai Bori Banda, a Szabó Balázs Bandája és a Galaxisok is. Legyen ez a két nap a kultúráé, a kreativitásé és a jókedvé!

Bartók Feszt’ 2025 // Bartók-negyed (2025. augusztus 30.)

Idén is megtelik a Bartók-negyed élettel és felemelő energiákkal. Az évente megrendezésre kerülő egynapos fesztivál most a megosztás kultúrája köré szerveződve hívja fel a figyelmet a negyed erőforrásainak felszínre hozására és ezáltal a negyeden való közös munkálkodásra, annak fejlesztésére. Természetesen nem maradhatnak el a fergeteges koncertek, a bolhapiac, a közös kézműveskedés, a különböző gyermekprogramok és felnőtt workshopok sem. Az ingyenesen látogatható Bartók Feszt egy egész napos kulturális kikapcsolódást ígér.

Kiscelli Feszt (2025. augusztus 30.)

Világkörüli zenei utazásra hív a Kiscelli Feszt. A Kiscelli Kulturális és Oktatási Központ rendezvényén hangszerbemutatókkal, workshopokkal, családi programokkal és hihetetlenül sokszínű zenei felhozatallal várják a látogatókat, amelyben a drum&bass, a mainstream, és az indiai zene jól megfér egymás mellett. A kísérőprogramok sorában gyermekeknek szóló előadások, arcfestés, fűszervásár és könyvkiállítás járulnak hozzá a természetközeli környezetben megvalósuló fesztivál hangulatához, és a közösségi élményhez.

Suhanj! 6 jótékonysági futóverseny // Margitsziget (2025. augusztus 30.)

A határaink feszegetésén túl egy kicsit jobb hellyé tehetjük a világot. A fogyatékossággal élők ügyét támogató, augusztus 30-án éjfélkor kezdődő futóversenyen 6 óra alatt kell a lehető legnagyobb távolságot teljesíteni egyéniben vagy csapatban. Az igazán felkészültek az „éj félmaratonon” is indulhatnak.

