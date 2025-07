5 álomszép étterem kerthelyiséggel, ami francia hangulatot varázsol Budapestre

Nem is kell egészen a francia fővárosig mennetek, ha bele szeretnétek kóstolni a hamisítatlan párizsi életérzésbe! Az alábbi 5 budapesti ékszerdoboz hangulatos kerthelyiséggel vár, hogy sikkes francia fogásaik mellől ti is átélhessétek a párizsi eleganciát. Bon appétit!

Pavillon de Paris

Budapest egyik legromantikusabb éttermének autentikus francia és nemzetközi fogásait tavasztól őszig pompás kerthelyiségben is élvezhetjük. A Pavillon de Paris-nál semmit nem bíztak a véletlenre: előbbihez az alapanyagok egyenesen Franciaországból érkeznek, hogy igazán belekóstolhassatok a francia életérzésbe és ízvilágba. A zöldövezetben megbújó pavilon tökéletes atmoszféráját rusztikus várfalak teszik teljessé, a hűsítésről óriás hársfák és örökzöldek gondoskodnak.

1011 Budapest, Fő utca 20. | Weboldal

Jardinette Kertvendéglő

Hatalmas gesztenyefák, házi sütemények, napfényes kerthelyiség és szívvel-lélekkel készült fogások: a Jardinette Kertvendéglő a legjobb indok arra, hogy Budára látogassatok! A gyönyörű ősfás kert tökéletes helyszínt biztosít baráti beszélgetésekhez, családi eseményekhez vagy üzleti ebédekhez – sőt, még különleges programok is várnak a budai oázisban. Július 30-án például „A swing, a rum és Párizs” című eseményen, ahol francia rumok és mennyei fogások mellett bohém hangulatú jazz pezsdíti fel a Jardinette meseszép kerthelyiségét.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136. | Weboldal

Csók Bisztró

A Hungarian Art & Business elegáns villaépületébe nem csak akkor érdemes ellátogatnotok, ha kortárs művészeti csemegékre vágytok. Itt található a játékos, mégis szemkápráztató Csók Bisztró is, mely fákkal szegélyezett terasza tökéletes helyszín a könnyed, nyári kikapcsolódáshoz. Az Andrássy úti rezidenciában napindító kedvenceket és izgalmas ebédajánlatokat egyaránt megtalálunk, ám a Csóknál egyértelműen a desszertkínálat viszi a prímet. Málna-és pisztáciakrémes croissant, mogyorópralinés eclair, macaron és egyedülálló croissant roll varázsol francia hangulatot a patinás sugárút mentén fekvő bisztróba.

1062 Budapest, Andrássy út 112. | Weboldal

Anyám szerint

A belváros szívében megbújó reggeliző nemcsak a franciás életérzésre, de a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektet. Az Anyám szerint francia és nemzetközi nyalánkságokon kívül vegán falatok sokaságát is kínálja, hiszen a gombás-spenótos Quiche Lorraine mellett tökéletesen megfér a kókuszjoghurtos chia puding is! A menün pedig még angol reggeli, tojásos-kolbászos lecsó és babka is helyet kapott. A Wesselényi utcai bruncholó akkor is jó választás, ha csak egy kávét kortyolnál el: ehhez hátsó, titkos kerthelyiségét és egy ropogós croissant-t ajánlunk.

1077 Budapest, Wesselényi utca 25. | Weboldal

Aranypinty

Bár kerthelyiséggel nem, de hangulatos kiülős résszel rendelkezik a palotanegyed aprócska boutique reggelizője, az Aranypinty. Az elegáns napernyők alatt hűsölve még a szemeteket sem kell becsuknotok ahhoz, hogy Párizsban érezhessétek magatokat, elég csupán rendelnetek egy tükörtojással és minden földi jóval megpakolt grillezett croissant szendvicset és egy latte macchiatót! Ha pedig még ennél is jobban megadnátok a bruncholás módját, az Aranypintynél Louise François nyerspezsgőt is kortyolhattok a reggeli mellé. Rossz idő esetén válasszátok a franciás enteriőrrel büszkélkedő csodavilág belső terét!

1088 Budapest, Puskin utca 22. | Facebook

