35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. augusztus 13-17.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok augusztus közepén Budapesten, legyen szó táncról, kiállításról, vásárról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Egy hét a csillagok alatt // több helyszínen (2025. augusztus 9-16.)

Augusztus 9-én kezdetét veszi Magyarország legnagyobb csillagászati programsorozata, amelynek középpontjában az ez idő alatt megérkező Perseida meteorraj áll. Budapesten is több helyszínen készülnek a csillagokhoz, csillaghulláshoz kapcsolódó programokkal, amelyek varázslatos fénypontjai lesznek a hétnek.

World Unseen // Allee Bevásárlóközpont (2025. augusztus 11. – szeptember 10.)

A nagysikerű World Unseen ismét megtekinthető! Idén az Allee Bevásárlóközpontba érkezik, hogy egyedülálló élményt nyújtson a kultúra látó és látássérült rajongóinak. Tíz világhírű fotós képeit nyomtatták ki a Canon különleges technológiájával – a művek megérintése nemcsak, hogy nem tiltott, de kifejezetten ajánlott is! A tárlat messzi vidékekre kalauzol bennünket: a fotók aktuális környezetvédelmi, szociális, kulturális vagy egyéb társadalmi szempontból fontos témába engednek betekintést. Megtapinthatjuk az utolsó északi szélesszájú orrszarvúról készült képet, bepillanthatunk Darko Đurić kongenitális (veleszületett) amputációval született, világhírű úszó történetébe, és még azon is elgondolkodhatunk, miként lehetséges, hogy már a sarkvidéken is tűzvészek pusztítanak. Az biztos, hogy ezt a lebilincselő élményt az egész család át akarja élni! A World Unseen augusztus 11-től szeptember 10-ig, az Allee Bevásárkóközpont nyitvatartási idejében, akadálymentesített környezetben várja a friss perspektívára szomjazó érdeklődőket.

Dunavirág Ünnep // Verőce (2025. augusztus 15-16.)

Augusztus 15-től 16-ig Verőce partja ismét életre kel: indul a Dunavirág Ünnep, ahol kérésztánc, mesék, koncertek, séták és kézműves varázslatok idézik meg a folyó mesés élővilágát és kultúráját. A természet ritmusára hangolt programok – a land art napórától a Trió Sideris koncertig – kicsiknek és nagyoknak is különleges élményekkel kecsegtetnek.

Mesterségek Ünnepe // Budai Vár (2025. augusztus 17-20.)

Az augusztus 20-i programsorozat részeként idén is megrendezésre kerül a Budai Várnegyedben a Mesterségek Ünnepe. A rendezvény során 800 mester látványműhelyét tekinthetitek meg, illetve az elmaradhatatlan FolkTREND! divatbemutató is egyedülálló élményekkel várja az érdeklődőket.

Sződligeti Opera Gála és Kulturális napok (2025. augusztus 17., 18., 21.)

Hatodszorra is felcsendülnek a legszebb áriák Sződligeten! A Duna-parti festői településen idén augusztusban ismét a hazai operaélet sztárjai varázsolják el a közönséget, jól ismert és közkedvelt áriákkal. A házigazda ezúttal is Ókovács Szilveszter lesz, hiszen a Magyar Állami Operaház főigazgatója maga is Sződligeten él. A gála ingyenes, a hangulat pedig garantáltan emelkedettnek ígérkezik!

Budapesti programok szerdán (2025. augusztus 13.)

Romantikus filmzenés est vetítéssel // Vác

Egy este, ahol a filmek hangjai, a zene és az ízek találkoznak! A különleges koncertélmény fényét mennyei vacsora emeli – ki ne szeretne pisztáciamousse-szal töltött, málnás palacsintát falatozni, miközben kedvenc dalai szólnak?

Csenderítők – Moldvai csángó táncház // Pótkulcs

A pesti belváros egyik leghangulatosabb kertes kocsmájában is táncra perdülhettek 2025 nyarán: augusztus 13-án moldvai csángó dallamok csendülnek fel a Pótkulcsban. A szervező Csenderítők a hangszertudásuk alapjait népzenei táborokban sajátították el, most pedig alig várják, hogy megtáncoltathassanak benneteket.

Sallai Laci // Virág Benedek Ház

Sallai Laci a magyar alternatív zene egyik fáradhatatlan figurája. Frontembere és fő dalszerzője a Felső Tízezernek, emellett tagja a Galaxisoknak, a Platon Karataevnek, a Somersault Boynak és a Captain Average-nek is. Több mint 200 dalt írt egyedül vagy másokkal, valamint több mint 20 nagylemez készítésében vett részt az elmúlt másfél évtizedben. Új műsorában nemcsak legismertebb dalai közül válogat, hanem olyanokat is eljátszik, amelyek valamilyen okból egyelőre a fiókban maradtak, de talán nemsokára felbukkannak majd valamelyik zenekarában is.

Budapesti programok csütörtökön (2025. augusztus 14.)

Tér-Zene koncertek // Kossuth Lajos tér

A zenerajongóknak érdemes lesz ellátogatniuk a Parlamenthez augusztusban is, hiszen a csütörtöki napokon tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata. A népszerű program keretein belül nemcsak a hazai, de a világzene gyöngyszemei is felcsendülnek. Öveket becsatolni, csütörtökönként 17 órakor irány a Kossuth tér!

Handpan hangfürdő a város felett // Filozófusok kertje

Távolodjatok el a város zajától és engedjétek, hogy a handpanművész Afronauta elvarázsoljon benneteket a különleges hangszer lágy dallamaival augusztus 14-én. Nincs ennél jobb alkalom, hogy leheveredjetek a fűbe, és kellemes háttérzene kíséretében kapcsolódjatok ki a város felett, a Filozófusok kertjében.

Will Smith koncert // Budapest Park

A Grammy-díjas énekes és színész Budapestre is ellátogat a Based on a True Story nevezetű koncertturnéja keretében és megtiszteli a magyar nagyközönséget sugárzó jelenlétével és kirobbanó energiájával. A Based on a True Story dalai mellett olyan ismerős slágerek is felcsendülnek majd, mint a Gettin’ Jiggy Wit It, a Miami vagy a Summertime.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 15.)

Az igazság gyertyái // Városmajori Szabadtéri Színpad

Székely Csaba legújabb történelmi szatírája augusztusban a Városmajori Szabadtéri Színpadra érkezik, hogy kellő humorral mutasson görbe tükröt a különböző identitások sokszor érthetetlen harcáról. A Budaörsi Latinovits Színház vendégjátékának középpontjába a felcímkézés, a személyes ellentétek és az emberi alapvetések kerültek: Az igazság gyertyái Alföldi Róbert rendezésében, Pelsőczy Rékával a címszerepben meséli el Bözödújfalu lakóinak történetét – akik akár mi magunk is lehetnénk.

BakátsPéntek 2025 // Bakáts tér

Ahogy a rendezvény nevéből is sejthető, a pénteki napok különlegesek lesznek a Bakáts téren, ahol díjmentesen látogatható zenei előadásokkal szórakoztatják az érdeklődőket. Augusztus 15-én a Cafe Medrano ad koncertet, méghozzá klezmer-balkán és gipsy-tango-latin-jazz műfajban.

SUP Budapest: Hullócsillagtúra

Nem akármilyen kalandra invitál a SUP Budapest csapata: augusztus 15-én a naplementés túrát követően, fényszennyezéstől mentes Duna-parti helyszínen szemlélhetitek majd az augusztusi égbolt legszebb égi tüneményeit hullócsillagtúrájuk keretében.

Lenkke_ // Pontoon

Álomszerű alterpop, finom elektronika és egy kis underground fűszer, ahogy azt csak tőle lehet. Furulya, doromb, ének, rap és tekergetett potméterek hozzák össze azt a különös, lebegős, mégis táncolós világot, ami miatt már a fél nyarat végigturnézta, és amiért mindenki felfigyelt rá.

Deep Purple by Cry Free, Black Sabbath by Celebration Days, Uriah Heep by Heep Freedom // STENK

Három ikonikus zenekar öröksége, egy este, egy színpadon – egy felejthetetlen utazás a klasszikus rock aranykorába.

Dubioza Kolektiv // Barba Negra

A Dubioza Kolektiv zenéje egyedi elegye a ska, punk, reggae, elektronikus és hip-hop műfajoknak, amelyek mindenkit táncra perdítenek. Energikus színpadi jelenlétük, lehengerlő dallamaik és provokatív szövegeik garantáltan felejthetetlenné teszik az estét.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. augusztus 16.)

Bolhapiac // Nagymaros

Augusztus 16-án ismét bolhapiaci hangulat kerekedik a nagymarosi Szabadmag-Miegymás udvarán és kisszobájában. A 9:30-tól kezdődő és 16 óráig tartó bolhapiacon lesznek ruhák, háztartási kincsek, régiségek, játékok, bicikli, és még ki tudja, mi minden más.

Mozogj Margit! nyári jógaórák // Mechwart liget

Augusztusi szombatok alkalmával ingyenes szabadtéri jógaórákkal várják a mozogni, kikapcsolódni vágyókat a Margit-negyedben. Augusztus 16-án jógaszőnyegeket elő és irány a Mechwart liget!

Nyári Fantasy Expo 2025

2025 nyarán ismét jön az ország egyik legnevesebb anime-fantasy rendezvénye a Fantasy Expo. Cosplay versenyekkel, interaktív programokkal, színpadi műsorokkal várnak titeket a Bálna Budapest termeiben.

Lovagi Torna // Visegrád

Ha igazán különleges időutazáson vennél részt, augusztusban irány a Visegrádi Lovagi Torna! Itt a Szent György Lovagrend tagjai korhű páncélban, valódi fegyverekkel vívnak izgalmas párviadalokat a közönségből választott királyi pár kegyeiért – néhol humorral fűszerezve a csatajeleneteket. A program fénypontja a királyi vadászölyv reptetése, a legbátrabbak pedig maguk is kaphatnak egy kis lovagi gyorstalpalót. A kaland után pedig jöhet a Renaissance Étterem fejedelmi lakomája!

A (75 éves) Repülőtér Éjszakája // Aeropark

Egy este, ami a repülésről, a repülés múltjáról, jelenéről és jövőjéről szól. Augusztus 16-án az idén 75 éves Aeroparkban izgalmas repülős talkshow-val, pályaválasztási tanácsadással, különleges repülőgépmodellekkel, kivilágított pilótafülkékkel és éjszakai reptérlátogatással várnak minden érdeklődőt.

Terasz vibe – Best of summer // Cukorka Kávéház és Grillterasz

Fergeteges ingyenes bulival búcsúztatja a nyarat a Cukorka Kávéház és Grillterasz augusztus 16-án, ahol a meglepetések mellett ezen az estén minden ételből és italból kedvezményesen is fogyaszthattok. A zenéről Nèvè és DJ Szeyd gondoskodnak, a ti dolgotok pedig a nagybetűs lazítás.

Éjszakai bunkertúra a Csepel Művekben

A kánikula elkerülése érdekében nyáron éjszaka, esti fényekben fedezhetitek fel a Csepel Művek területét és az itt található bunkereket. A 18 órakor kezdődő és egészen 22 óráig tartó túrán három II. világháborús óvóhely titkait is megismerhetitek. Az, hogy lebilincselő kalandnak ígérkezik, ahhoz kétségünk sem fér.

ÁGYTÓL, ASZTALTÓL avagy szerelemtől kibékülésig // Szentendrei Teátrum

A férfi és a nő nagyon szerette egymást. Aztán már kevésbé… Jól ismert forgatókönyv, igaz? Pelsőczy Réka és Mészáros Béla meghatóan őszinte zenés estje humorral átszőve vezet végig ennek az érzelmi hullámvasútnak minden mélységén és magasságán – Szentendre legkedveltebb nyári játszóhelyén. A Katona József Színház művészeihez Szűcs Gabi énekesnő is csatlakozik, hogy a világ legismertebb filmjeinek ikonikus jelenetei segítségével fonjanak egybe zenét, színházat és filmművészetet. Ha igazán meghitt, bensőséges nyáresti élményre vágytok, augusztus 16-án irány Szentendre!

Terézvárosi nyár – Kertmozi: Az ördög Pradát visel // Hunyadi tér

Szombat esténként érdemes szabaddá tenni magatokat augusztusban, hiszen jobbnál jobb filmklasszikusok és az idei év újdonságai várnak benneteket a Hunyadi téri kertmoziban. Augusztus 16-án Az ördög Pradát visel került vászonra.

Füles 1. szülinap

1 éves a Füles! Ez alkalomból várnak mindenkit egy közös koccintásra, ünneplésre, bulizásra. Fél 9-től Szántó Faszi és Karádi Geri koncerteznek majd 22 órától a DJ-k veszik át a terepet.

Galaxisok, Felső Tízezer // Barlang, Szentendre

A Galaxisok és a Felső Tízezer zenekarok idén közös turnéra indultak, melynek következő állomása a szentendrei Barlang. Éljen a barátság, az édes-keserű gitárszólók és a dúdolható popslágerek!

Vasárnapi programok Budapesten (2025. augusztus 17.)

Antik- és bolhapiac Szentendrén

Minden hónap harmadik vasárnapján, augusztusban 17-én ismét tárt karokkal és fantasztikus portékákkal várja látogatóit a Budapesttől nem messze, Szentendrén megrendezésre kerülő hangulatos antik- és bolhapiac. A Bükkös-patak partján ezúttal is kereshetitek és kutathatjátok a régóta vágyott kincseket, alkudozhattok és térhettek haza a méltán megérdemelt vásárfiával.

Nyáresti koncertek a Szent István parkban: beck@grecsó

Augusztus 17-én 19 órától a kultúráé a főszerep a Szent István parkban: az ingyenes eseményen Grecsó Krisztiánnak és Beck Zolinak köszönhetően vers és próza zenésen fűszerezi meg a nyár utolsó hónapját.

Ida The Young // Kacsakő Bisztró, Szentendre

Az Ida The Young egy indie folk/alt rock zenekar Csehországból. Akkor alakultak, amikor a londoni énekesnő, Iris Hobson-Mazur Pilsenbe költözött és találkozott Marek Koliha gitárossal. Idén vették fel debütáló nagylemezüket és indulnak el első európai turnéjukra, aminek fontos állomása a Kacsakő Bisztró.

Carson Coma: Corduroy Club lemezújrajátszó koncert // KOBUCI

A Carson Coma a legeslegelső, sárgaborítós, debütáló lemezét elejétől a végéig eljátssza nektek. Emellett persze a legnagyobb slágerek sem maradnak ki.

Harcosok klubja // STENK kertmozi

Az 1999-es Harcosok klubja a filmtörténelem ikonikus darabja, aki még nem látta, az biztosan hallott már róla. Ezt a kihagyhatatlan filmet lesz lehetőségetek megnézni a csillagos ég alatt a STENK kertmoziban.

