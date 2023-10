40+ kihagyhatatlan program Budapesten az október 23-i hosszú hétvégén

Az október 23-i hosszú hétvégén számtalan izgalmas program vár rátok Budapesten és környékén. Koncertek, filmvetítések, túrák, kiállítások, családi programok – mindből találhattok összeállításunkban.

Többnapos programok Budapesten az október 23-i hosszú hétvégén

Vive Le Jazz! Fesztivál // Opus Jazz Club (péntekig)

A francia jazz az európai színtéren belül is különleges színfoltot képvisel – ezt ünnepli a Budapest Music Center és a Francia Intézet közös fesztiválja, a Vive le Jazz!, amely idén október 18. és 20. között olyan sztárokat hoz el az Opus Jazz Club színpadára, mint Émile Parisien vagy Jim Black.

Art Market Budapest // Bálna Budapest (csütörtök-vasárnap)

Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vására immár 13. alkalommal nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A minden évben megrendezésre kerülő Art Market Budapest ezúttal is több mint 100 kiállítót lát vendégül a Bálna Budapest épületében, október 19. és 22. között.

Liszt Ünnep // több helyszínen (vasárnapig)

Október 11. és 22. között ismét Liszt-lázban fog égni Budapest, hiszen harmadik alkalommal rendezik meg a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivált, ahol zenetörténeti jelentőségű bemutatók, legendás együttesek és kortárs produkciók idézik meg az örökérvényű magyar zseni szellemiségét.

360 Design Budapest // több helyszínen (vasárnapig)

Negyedik alkalommal rendezi meg a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) a 360 Design Budapest rendezvénysorozatot, amely most először a formatervezők mellett az ipar– és képzőművészek alkotásait is bemutatja. Közel 60 ismert és feltörekvő hazai, valamint regionális alkotó 170 tárgya és terméke, szakmai előadások, exkluzív tárlatvezetések és további, izgalmas programok, side eventek várják az érdeklődőket október 17. és 22. között az Adria-palotában és szerte a fővárosban. A rendezvénysorozat kiemelt vendége a nemzetközi kortárs design egyik legnagyobb ikonja, Rossana Orlandi.

Yishun lángokban // Trafó (péntek, szombat)

Multikulturális vogue, transzcendencia, queer szóló, dokumentumfilm, élő közvetítés. Choy Ka Fai Berlinben élő szingapúri művész előadásának címével a kultikus Paris is Burning című dokumentumfilmre utal, de most Yishun lángol, Szingapúr disztópikus városnegyede és az ottani hibrid-spirituális sámáni rituálék. Az előadásban szerepel a norvég-thai táncos Sun Phitthaya Phaefuang, aka Aurora Sun is, a délkelet-ázsiai voguing szcéna feltörekvő csillaga, akit a szingapúri-malajziai NADA együttes és a kínai dobos Cheryl Ong élőben kísér.

Cinemira TEEN (szombat-vasárnap)

Tenki Réka, Reisz Gábor, Thuróczy Szabolcs és Rujder Vivien is a Cinemira Teen idei vendégei. Különleges filmek, díjnyertes magyar rendezők és filmsztárok, igazi casting, smink előadás és animációs workshopok várják a fiatalokat október 21-22-én a Corvin moziban a Cinemira TEEN-en. A Cinemira Teen kifejezetten a kamasz korosztálynak szól, óránként kezdődő rövidfilmes vetítések a világ minden tájáról a legmenőbb animációkat és kisfilmeket mutatják be, amelyek mind az Aranymókus díjért versengenek. Panormáma programban díjnyertes japán Animé filmet és a Sundancen fődjat nyert A vadóc című filmet is láthatják, de akár a frissen a mozikba kerülő magyar Cicaverzumot is megnézhetik a fiatalok. A Cinemira betekintést nyújt a filmkészítés kulisszáiba is, így igazi castingon hamarosan induló filmekbe,sorozatokba kerülhetnek be a látogatók, kérdezhetnek híres színészeket, mint Rujder Vivien, Tenki Réka, Thuróczy Szabolcs és találkozhatnak díjnyertes rendezőkkel mint Reisz Gábor, Gauder Áron és Buda Anna Flóra. Egész hétvégén kipróbálhatnak profi sminkeket és tanulhatnak Petrilla Orsolya sminkmestertől. Mozizz és Alkoss a Cinemira Teen-en!

Gőzmozdonyos nosztalgiavonat (szombat, vasárnap)

Az októberi hétvégéken egy igazi gőzmozdonyos nosztalgiavonaton utazva csodálhatjuk meg a budai hegyek őszi színpompában tündöklő erdeit. A Gyermekvasút mindkét nap két-két járatot indít Hűvösvölgyből és Széchenyihegyről, de ne feledjétek, az utazáshoz nosztalgia pótjegy váltása szükséges.

RAKPART – záróhétvége (szombat-hétfő)

Zene, tánc, kiállítás, sport- és gyerekprogramok idén utoljára a pesti alsó rakparton.

XXII. Liszt Fesztivál // Gödöllői Királyi Kastély (szombat-hétfő)

Páratlan környezetben, a Gödöllői Királyi Kastély falai közt rendezik meg idén is a 19. század egyik legnagyobb zeneszerzőjének életművébe bepillantást nyújtó Liszt Fesztivált. A fesztivál két hétvége alkalmával, október 14. és 15. között, valamint október 21. és 23. között kínál kiváló koncerteket és programokat, melyet október 23-án a Gödöllői Szimfonikus Zenekar gálakoncertje zár.

FLASZTER – Budapesti Köztéri Kortárs Művészeti Biennálé // több helyszínen (hétfőig)

A Budapest 150 programsorozat részeként 2023. szeptember közepétől öt héten át láthatóak a város több mint tíz pontján az első Budapesti Köztéri Kortárs Művészeti Biennálé köztéri műalkotásai és eseményei. A köztéri eseménysorozat célja, hogy a kortárs művészet eszközeivel felhívja a figyelmet Budapest néhány elfeledett történetére, új lehetőséget adjon az emlékezésre, az újrakezdésre, a város újként való megtapasztalására, láthatatlan közösségek bemutatására és újak teremtésére.

„A legmagyarabb Habsburg – József nádor nyomában” szabadtéri kiállítás // Várkert Bazár (egész októberben)

A szabadtéri tárlat szeptember végétől várja a látogatókat. A kiállítás József nádor több mint fél évszázadig tartó kormányzása alatt létrejövő városfejlesztési változásokat mutatja be. A tablók egyik oldalán jelenkori képek láthatók, míg a másik felén archív fotókon keresztül követhetjük Habsburg-Lotaringiai József Antal főherceg nádorságának és életének fontos állomásait, döntéseit.

Klösz György 110 köztéri kiállítás // Fiumei úti sírkert (egész októberben)

110 évvel ezelőtt hunyt el Klösz György, a hazai városfotózás egyik úttörő alakja. A kerek évforduló alkalmából szabadtéri kiállítás nyílt a békeidők Budapestjén élő és alkotó fotóművész legjobb képeiből a Fiumei úti sírkertben, melyet egészen október végéig ingyenesen megtekinthetünk Klösz György síremlékénél, a 18-as parcellánál. A kültéri tárlat hiteles képet fest az épülő nagyvárosról, számos rég elfeledett és ma is ikonikus budapesti épülettel, ugyanakkor a fővárosban élők mindennapjai is megelevenednek a fekete-fehér fotókon. Igazi időutazásra számíthatnak tehát azok, akik úgy döntenek, egy őszi séta alkalmával megtekintik a rendhagyó kiállítást.

Budapesti programok csütörtökön (2023. október 19.)

Csészényi Design Vásár

Idén októberben visszatér az elbűvölő Csészényi Design Vásár, amelyen magyar tervezők saját készítésű termékei közül szemezgethetünk kedvünkre. Az október 19-i esemény helyszíne az Impact Hub Budapest szívében, ahol csodás printek, kitűzők, ékszerek, kerámiák, ínyencségek és megannyi kincs vár ránk!

Magyar Tenger Társasüdülő – Budapest végállomás – kiállításmegnyitó

A Magyar Tenger Társasüdülő kiállítás-sorozat az utolsó állomásához érkezik, Boglár, Zamárdi és Mindszentkálla után most a fővárosba. A megnyitón közreműködik Zólyomi Zsolt parfümőr, aki a retró illatok világát idézi majd meg.

Glass of Jazz // Budapest Jazz Club

A bor és a jazz különleges együttállásának lehetnek tanúi, akik október 19-én ellátogatnak a Budapest Jazz Clubba. A borkóstolóval egybekötött jazzkoncert este 6 órakor veszi kezdetét: előbb hazánk legkiválóbb pincészeteinek borait kóstolhatjuk végig, majd Lukács Eszter igéző hangja kápráztat el.

Berber – akusztikus koncert est // Zengő Bár

A Berber egy nem szokványos figurákból álló rockzenekar. Zenéjük az őszi hónapok hangulatát idézi: valamikor lágyabb, néha karcol. Sokszor visszafogott, de van, hogy hangos – mondjuk úgy, poszt-alter. Csavaros megoldásaikkal olykor meglepetést okozhatnak. Mostani koncertjükön nem szokványos, akusztikus felállásban várnak benneteket.

Budapesti programok pénteken (2023. október 20.)

Feldmár Filmklub: Elfogy a levegő – premier előtt

A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál programjában szereplő Elfogy a levegő c. filmet premier előtt nézhetitek meg a Bem Moziban. A film után a beszélgetésen a Feldmár Intézet részéről ott lesz: Huszár Annamari biblioterapeuta, Sas Norbert, Kőszegi Mari és Krámli András is.

Premecz Mátyás Organ Trio // Turbina

Premecz Mátyás neve a hazai közönség számára két dologgal forrt össze: lendületes zenekarokkal és egy óriási Hammond orgonával. Triójával túlnyomórészt saját szerzeményeket játszanak, stílusuk egészséges keveréke a jazznek, a bluesnak és a funknak.

Boban Marković Orkestar / Parno Graszt Romafest / Gypsy Dance Theatre // Müpa Budapest

A cigány tánc- és zenekultúra ikonikus előadóművészei és együttesei, a Boban Marković Orkestar, a Parno Graszt, Lakatos Mónika, valamint a Romafest Gypsy Dance Theatre lép együtt színpadra a Liszt Ünnepen, hogy – egy szcenírozott koncert keretében – egy fergeteges roma lakodalom világát idézzék meg.

Taraf de Akácfa // Reunion koncert a Zsivágóban

Négy év után először áll össze a régi Taraf a Zsivágóban egy rég várt koncert erejéig, új tagokkal és vendégekkel kiegészülve.

Postpunk Lovers // 101 Klub

Postpunk Lovers címmel a 101 Klub október 20-án folytatja új partisorozatát, amelynek zenei kínálata jórészt a ’80-as, illetve a ’90-es évek underground világára összpontosít, s főleg a darkwave, a posztpunk, a gothic és a coldwave bandák szerzeményeit veszi alapul, persze, a kortárs tendenciákra is figyelve.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. október 21.)

Budapest jelzőtornya: Gázgyári utópia Óbudán – vezetett séta

Október 21-én, 10 órakor és 15 órakor is indulnak séták, melyeken a főváros egyik legizgalmasabb lakótelepét fedezhetitek fel. A hosszúlépés.járunk? csapatával ezúttal 3 órán át barangolhattok az I. világháború hajnalán épült Óbudai Gázgyár ipari komplexumában. Sor kerül majd a Dunát szegélyező tisztviselőtelep villáinak és a munkáslakótelep bejárására is, de nem maradnak érintetlenül a lezárt területek sem: föld alatt és a város felett is megtapasztalhatjátok majd az egykori gyár utánozhatatlan hangulatát.

Art for Kids // Várkert Bazár

Művészeti alkotás gyerekeknek angol nyelvtanulással az YBL6 Művészeti Térben, a Várkert Bazár új helyszínén.

Apertúra: Rebellisek

A Fehér Rózsa a náci rezsimmel szembeni német ellenállási mozgalom volt a II. világháború alatt. Az Apertúra csapata ennek a mozgalomnak a történetét kiindulópontként használva azt kutatja, hogy a ma Magyarországán mi közünk van e nyolcvan évvel ezelőtti eseményekhez.

DanteCasino: Az ízetlen paprikáskrumpli // Jurányi

Konrád Kornéliusz és Erős Pesta rövid kalandozása Üveghegyen innen és túl, amely során megtalálják az ismeretlen ízeket, ez persze fel sem tűnik nekik, aztán minden jóra fordul, ahogy annak lennie köll.

Kale Lulugyi // Gödör

A zenekarban oroszlányi cigányok muzsikálnak, akiknél a zene szeretete és a zene tanulása a hagyomány része, mely generációkon keresztül öröklődött. Nem kottából zenélnek, a zenetanulásnál és az éneknél is hallásukra hagyatkozva tanultak. A hagyományőrzés már a zenekarban is megfigyelhető, két generáció is együtt muzsikál: apa és fia (Molnár Csaba és Ifj. Molnár Csaba). A zenék, melyeket játszanak, cigány illetve magyar népdalokból építkezik, de muzsikálnak más előadóktól is feldolgozásokat.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. október 22.)

Tök-Jó barangolások a Monori Pincefaluban

Október 22-én teljes őszi pompájában is bejárhatjátok a Monori Pincefalu lenyűgöző vidékét, a Strázsahegyen. A borkultúra a 15. században jelent meg a környéken, maga a pincefalu pedig az 1800-as évek során alakult ki: mai összterülete nagyjából 180 hektár, tele hangulatos borházakkal, amely csak úgy vonzza a látogatókat a településre. Ezen az egy vasárnapon megnyitják kapuikat a pincék, hogy tulajdonosaik egy boros barangolásra hívják az érdeklődőket, finom borokkal és ételekkel kiegészülve, 11 órától 18 óráig. További részletekért kísérjétek figyelemmel a Monori Pincefalu Facebook-oldalát!

Mindent a Lánchídról – vezetett séta

Most, hogy a Lánchíd újra régi-új pompájában tündököl, megérett az idő a főváros első kőhídjának felfedezésére. Október 22-én 10 órakor egy sétán ismerhetitek meg a kor mérnökileg is úttörő jelentőségű alkotását. Az Eötvös térről induló és a Clark Ádám téren végződő 2,5 órás sétán fény derül számos titokra, érdekességre, a híd építésének történetére és különös véletlenjeire. A sétán persze nemcsak a múlt, a jelen is főszerepbe kerül, hiszen a felújított Lánchíd számos megfejtésre váró részlettel kecsegtet.

Via ferrata túra Tatabányán

Idén ősszel nem csak az erdőket járva lehetünk tanúi az őszbe forduló tájnak. A Vasalt utak csapatával és túravezetőjével együtt október 22-én tárulhat elétek a lábatok előtt elterülő Tata és Tatabánya városa, a messzeségben a Bakony és a Vértes vonulataival. Ha kedvet kaptatok ahhoz, hogy próbára tegyétek magatokat, a Vasalt utak weboldalán tudtok jelentkezni a 10 órakor, 13 és 15 órakor induló túrákra.

Facebook-esemény >>

„Számos kultúrában a Szél a világot és az embert mozgató erő metaforája, mely önmaga sosem látható, csak a hatását érzékeljük. Általa rezdül, mozdul meg az anyagi világ, felébred, él, pusztul és megújul. A ’Szél kapuja’ maga az ember, egy átjáró az anyagi világ és a szellemi tér között. A Szél átjárja, összeköti ezeket a világokat, egyben megsemmisíti a határokat, és így mindenütt jelen van. Hol keressük gondolatainkat, érzéseinket? Az agyban? A szívben? A sejtjeinkben? Egymásban? Kapcsolataink terében? Cselekedeteinkben? Az előadás mozgásvilágát a tai chi chuan, a shen dao kung fu és az ezekből építkező természetes gesztusok ötvözete adja.” (Goda Gábor)

További infók >>

Oleg Markov Quartet // Jedermann

Az Oleg Markov Quartet meglepetésvendégekkel tarkított jótékonysági koncertje a Migration Aid Madridi úti menekültszállója javára.

Beat Dis koncert a Turbinában // Special Guest: SOLKYM

Egy különleges utazásra invitál minket űrbeli atmoszférák, dark-electro beütések és folkhangzások közös világába a Beat Dis és a SOLKYM október 22.-én a Turbinában.

Hétfői, október 23-i programok 2023-ban Budapesten

DE MARKT x KOMMENZI vinyl fair // Kőbányai Kortárs Kultúr Központ – 4K

Az idei év utolsó szabadtéri vásárának ad otthont október 23-án a Kőbányai Kortárs Kultúr Központ. Az esemény középpontjában nem más, mint a lemezek állnak majd, így hát elhivatott gyűjtőket és kezdő érdeklődőket is szeretettel várnak! A kiegészítő programokért a Kommenzi buliszervező csapat felel.

A patikus háza – vezetett bejárás

A nem kevés titkot rejtő De la Motte–Beer-palota ajtajai nyílnak meg októberben több alkalommal is a kíváncsi szemek előtt. A budai Várnegyedben található palota egykor ugyanis lakóházaknak és patikának szolgált otthonául. A 90 perces séták alkalmával a pincétől a padlásig lesz lehetőségetek bejárni Buda másodikként alapított gyógyszertárát, a tábori patikát, megtekinthetitek a festékrétegek alól előkerült barokk falfelületeket, de megismerkedhettek az épület lakóinak sorsával is.

XXIII. kerületi túranap

Az Ösvénytaposó Baráti Társaság ezt a kevésbé ismert kerületet szeretné megmutatni a túrázni vágyó érdeklődőknek. A Tündérkertből induló és oda érkező, helyi nevezetességeket felkeresni és felfedezni vágyó érdeklődők 6, 12 és 23 km-es távok közül választhatnak. Mindegyik táv tartalmaz útközbeni frissítést.

Megáll az idő // Bem Mozi

Gothár Péter 1956-hoz kapcsolódó kultikussá vált filmje a Bem Moziban.

Budapest Bár // A38

Egy Budapest Bár mindig feltölt: kitűnő dalok, remek feldolgozások, csodálatos zenészek és nagyszerű énekesek. Felhőtlen szórakozás, dráma, szerelem, csalódás, öröm és örömzene közel két órában. Mindig jó és mindig más: sok-sok új számmal, de régi kedvencekkel is érkezik az A38 Hajóra a zenekar, ezúttal Ferenczi Borával, Németh Jucival, Tóth Verával, Frenkkel, Kollár-Klemencz Lászlóval, Mező Misivel és Szűcs Krisztiánnal.

