5 meghitt teaház, ahol elbújhatunk a hideg idő elől Budapesten

Amint hidegebbre fordul az idő, máris nyúlunk a forró, testet-lelket melengető teák után. Budapest teaházai közül mutatunk most nektek ötöt, ahol néhány csésze finom ital erejéig nemcsak elbújhattok a hideg idő elől, de beszerezhetitek a tökéletes, otthoni teákhoz való keverékeket és eszközöket is.

Első Pesti Teaház

Negyedévszázados fennállása óta szuperlatívuszokban mesélnek mindazok, akik legalább egyszer is meglátogatták már a Kresz Géza utcában található Első Pesti Teaházat. Mert aki legalább egyszer is megtapasztalta Újlipótváros teázó-kávézójának vendégszeretetét és széles kínálatát, nem is vágyódik máshova utána. A hűvösebb idő beköszöntével pedig, mikor egyre többet kívánjuk a forró italokat, az Első Pesti Teaház üzletében egy-egy csészére, sőt, a 240 fajta teát számláló kínálatból az otthoni teázáshoz válogatva várnak minket szeretettel.

1132 Budapest, Kresz Géza u. 8. | Weboldal | Facebook

Kardamom Kávézó és Teaház

A Millenáris szomszédságában, a Széllkapu parkban tett hangulatos őszi séta után nincs is jobb, mint forró teával a kézben feltöltődni kicsit. A Lövőház utcában megbújó Kardamom Kávézó és Teaház a hét minden napján déltől este 10-ig várja vendégeit közel-keleti hangulattal, szíriai finomságokkal, akárcsak ízletes teák széles választékával. A 6 dl-es és 1 l-es adagban kérhető fekete, zöld, gyümölcs- és wellnessteák széles kínálatán túl különleges teákat is kóstolhattok itt, kardamommal, ananásszal, rózsával és gránátalmával ízesítve.

1024 Budapest, Lövőház u. 28. | Weboldal | Facebook

Vörös Oroszlán Teaház

Kivételes kínálatánál már csak enteriőrje különlegesebb a belvárosi Jókai tértől egy karnyújtásnyira rejtőző Vörös Oroszlán Teaháznak. A galérián gyökeret vert életfán túl négyféle szeparé is a vendégek rendelkezésére áll, ahol kedvünkre kortyolhatjuk kedvenc teánkat egy ráérős délutáni vagy esti beszélgetés alkalmával. A Szepes Mária azonos című könyve ihlette Vörös Oroszlánban a legkülönfélébb teákon és teakülönlegességeken túl a hétköznapokból sokszor hiányzó nyugalmat és az önmagunkra való figyelés lehetőségét is megkaphatjuk.

1061 Budapest, Jókai tér 8. | Weboldal | Facebook

Levél Teaház

Nem túlzás, ha azt mondjuk, a főváros egyik legautentikusabb kínai teázója a Kresz Géza utca másik gyöngyszeme, a Levél Teaház. Egyet se féljetek, ha elsőre nehéz választani az egyenesen Kínából érkező teák közül, hiszen a finom lélekmelengetők mellé fogyasztási tippeket és segítséget is kapunk. A teaházban ráadásul nemcsak az első osztályú kínálatba, a különleges enteriőrbe és a baráti beszélgetésekhez alkalmas hangulatba lehet beleszeretni, de az otthonra megvásárolható teás kiegészítőkbe és teakeverékekbe is.

1132 Budapest, Kresz Géza u. 14. | Facebook

Altair Teaház

Egyetemek találkozásánál, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjétől alig egy gondolatra, különleges teabirodalom bújik meg egy alig észrevehető ajtó mögött. A tanuláshoz, baráti beszélgetésekhez éppoly alkalmas Altair Teaházban minden ujjunkra jut a kiváló teákból, melyet – persze ha van még szabad hely -, a plafonig nyújtózó különleges szeparékban fogyaszthatunk el. A különleges hangulat magával ragad persze, de ha otthon is élveznétek az Altair teáit, azt akár haza is vihetitek.

1088 Budapest, Puskin u. 24. | Weboldal | Facebook

