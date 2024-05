Ingyenes sportpályával és magaságyásokkal nyitott újra a VIII. kerület közösségi parkja

Érdemes nyomon követni a havi órarendet is, ahol már meghirdették az első worksopokat, kezdő és haladó sportfoglalkozásokat, senior torna és közösségi társasozás is szerepel a kínálatban. Az aktuális programokról az udvar kapuján informálódhattok, de a friss órarendet megtaláljátok a kert weboldalán, illetve Facebook-oldalán is.

Az újjászületett sportpályán hétfőtől szombatig, 16 és 19 óra között ingyenesen lehet kosárlabdázni vagy focizni, amit akár előre is lefoglalhattok. Hétvégente pedig előzetes egyeztetést követően, 12 és 18 óra között 2 db mozgatható grillező is díjmentesen igényelhető .

