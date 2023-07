50+ kihagyhatatlan program a Balatonnál 2023 augusztusában

Az év talán legjobb programjai várnak a Balatonnál augusztusban. Fesztiválok, koncertek, piacok, gyerekprogramok, bortúrák és ingyenes események tömkelege közül válogathattok!

Kihagyhatatlan programok a Balaton északi partján augusztusban

Kőfeszt // több helyszínen (2023. augusztus 2-6.)

Augusztus 2-től 6-ig felpezsdül a gyönyörű Káli-medence vidéke. Az apropó a több településen zajló KŐFESZT, avagy a nyugalom fesztiválja, amelyet a családias hangulatot szem előtt tartva szerveznek meg. A programban kiállítások, kézműves foglalkozások, koncertek és színházi előadások kaptak helyet. Minden program ingyenes!

Szörnyek és sellők // több helyszínen (2023. augusztus 3-6.)

Augusztusban, az északi és déli parton egyaránt 4 balatoni strandon kerül bemutatásra a Szörnyek és sellők kicsiket és nagyokat is megszólító zenés mesedarabja. A szemléletformáló meséből lett előadás a Balaton ökológiai értékeit fenyegető veszélyekre játékosan hívja fel a figyelmet.

Szerda esti komolyzenei koncertek // Szigliget (2023. augusztus 2., 9.)

Az idei évben ismét megrendezésre kerülnek szerdánként az ingyenes komolyzenei koncertek Szigligeten több helyszínen is. A koncertek 7 órakor kezdődnek.

Révfülöp Blues Fest (2023. augusztus 3-5.)

A 2023-ban 16. alkalommal megrendezésre kerülő Révfülöp Blues Fest egyre nagyobb elismertségnek örvend mind a közönség, mind a zenekarok körében. Három napon át a hazai blues kimagasló képviselői adnak koncertet a révfülöpi Szabadtéri Színpadon.

Paloznaki Jazzpiknik (2023. augusztus 3-5.)

Augusztus 3-5. között ismét három felejthetetlen napot kínálnak a jazz, a funk és a soul szerelmeseinek Paloznakon. A Paloznaki Jazzpiknik lehetőséget nyújthat arra, hogy a festői szépségű Balaton-felvidéken, a fűben piknikezve, egyedi gasztroélményekkel gazdagodva, klubkoncerteket hallgatva, a jazz, a funk és a soul nemzetközi és magyar sztárjainak dallamával vezetve térjünk vissza a mindennapokba.

Ábrahámhegyi Bornapok (2023. augusztus 3-12.)

A Bornapok alkalmával a helyi borászatok által készített finom borokat lehet megkóstolni, esténként pedig a jó hangulatot a borokon kívül könnyűzenei programok is garantálják.

JazzFiesta // Balatongyörök (2023. augusztus 3., 17.)

Július 13-tól ismét a jazz dallamaival telik meg Balatongyörökön a Kossuth utcai műemlék templom alatti kis tér csütörtökönként. A program ingyenes!

Egregyi Ökofesztivál // Hévíz (2023. augusztus 4-6.)

Fűre lépni szabad! Próbáld ki, éld át, tanuld meg, hallgasd, élvezd, lásd… bemutatók, kézműves kreatív foglalkozások és még sok minden más az Egregyi Múzeumkertben.

Szabadtéri színház a Villa Romana Baláca régészeti parkjában // Nemesvámos (2023. augusztus 4-6.)

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kulturális programjai között kiemelkedő helyet foglalnak el a színházi produkciók, amelyek idén augusztus 4-én, 5-én és 6-án kapnak helyet a Villa Romana Baláca régészeti parkban. A Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményében átélhető szabadtéri színházi élményeket a Veszprémi Petőfi Színház és a Székesfehérvári Balett Színház biztosítja.

LégyOtt a tóparton // Tapolca (2023. augusztus 4., 11.)

Idén is megrendezésre kerülnek a LégyOtt a tóparton élőzenés esték a mediterrán hangulatú Tapolcán. A Malom-tó festői környezetében zenés és szórakoztató műsorokon élvezhetjük a természet és a művészet közös csodáját.

Balatonfüredi Borhetek (2023. augusztus 4-27.)

1932 óta minden év augusztusában megrendezik a Balatonfüredi Borheteket, amelyen a borvidék legjobb nedűi kóstolhatók. A platánfákkal övezett sétányon a boros gazdák faházakból kínálják a térség jobbnál jobb borait.

Az erdő hangjai – mikrokoncertek // Hévíz (2023. augusztus 4., 18.)

Barangoljatok a Véderdő hangulatos ösvényein és találjatok rá az erdő zenéire. Élvezzétek a halk muzsikaszót és a fák hűvösét. A fák közt megbúvó titkos helyszíneken rövid, 15-20 perces minikoncerteket hallgathattok meg.

Bortúrák Badacsonyban (2023. augusztus 4., 7., 18., 21.)

A Badacsonyi borvidéken járva két dolgot kell feltétlenül kipróbálni: a túrázást és a borkóstolást. A hetente megrendezésre kerülő bortúrákon szakképzett túravezető társaságában 3 családi pincészethez látogathattok el, melyek legjobb tételeikkel és borkorcsolyáikkal vendégelnek majd meg benneteket.

Gombócfesztivál // Balatonfűzfő (2023. augusztus 5.)

Gyerekprogramokkal, gasztronómiai csemegékkel, táncshow-val, koncertekkel és utcabállal várják az érdeklődőket Balatonfűzfőn augusztus 5-én, szombaton, a Gombócfesztiválon.

Keszthelyi Retro Fesztivál (2023. augusztus 5.)

Augusztus 5-én Keszthely ismét visszarepül a múltba! Az igazi szombat esti retro láz keríti hatalmába hamarosan a környéket! Fellép többek között Krisz Rudi, az Ámokfutók, Csordás Tibi és Zoltán Erika.

Korzó Estek // Gyenesdiás (2023. augusztus 10-12.)

Egy igazán pörgős nyári hétvége Gyenesdiáson, sok zenével és tánccal, minden korosztálynak. A rendezvénnyel párhuzamosan napközben Fafaragó Napok zajlanak, amely mostanra népszerű eseménnyé nőtte ki magát, sokakat lenyűgöznek a szemünk előtt formálódó alkotások. Augusztus 10-12. között tekinthetik meg az érdeklődők a készülő szobrokat.

Margófeszt // Szentgyörgyvár (2023. augusztus 10-12.)

Irodalom a kertben, koncertek a dombon, slam poetry, film és sok-sok zalai különlegesség – minden, ami egy fesztiválban a legjobb! Augusztusban újra Margófeszt a zalai Szentgyörgyváron!

Modern Art Orchestra – Bartók Béla: 15 magyar parasztdal // Balatongyörök (2023. augusztus 11.)

Klasszikus zene, népzene néptánc, kortárs tánc és jazz találkozása egy előadásban! A Fitos Dezső Tánctársulat és veszprémi néptáncosok közreműködésével. A program ingyenes!

Augusztusi BorKorzó // Balatongyörök (2023. augusztus 11-13.)

Augusztus derekán is zamatos, hűs borokkal, ízletes ételekkel, esti koncertekkel, gyermekprogramokkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket a móló melletti sétányon lévő Borutcában.

Dörgicse éjszaka (2023. augusztus 12.)

Ismerd meg Dörgicsét egy szokatlan szemszögből, ahogy eddig még sosem láttad! Az elemlámpás családi kalandtúra naplementekor kezdődik, és Dörgicse külterületeit is érinti. A program Dörgicse értékeit mutatja be, nem szokványos időpontban, izgalmakkal fűszerezve. A jelentkezőket frissítőpontokkal, kávéval, teával, izgalmas feladatokkal és jutalmakkal várják – hogy a legkisebbek ébrenléte is biztosítva legyen. Az exkluzív természetjárás igazi “családösszekovácsoló” esemény, amely során a túrázóknak minden érzékszervükre és kreativitásukra szükségük lesz, emellett rengeteg új ismerettel gazdagodnak.

Tapolcai Ünnepi Napok (2023. augusztus 16-19.)

Négy napon keresztül, a kora esti órákban helyi és országosan ismert költők, írók, énekesek, zenészek, táncosok és színészek fordulnak meg két, látványában is megújult színpadon. A programok ingyenesek!

Bor- és Csemegeszőlő Fesztivál // Vonyarcvashegy (2023. augusztus 17-19.)

Zalai borászatok, gasztronómia, kirakodóvásár, gyermekprogramok, koncertek, utcabálok várják az érdeklődőket minden nap 19 órától. A legkisebbek ingyenes légvárakban játszhatnak minden nap 18-21 között.

Hévízi Bor- és Gasztrokorzó (2023. augusztus 17-20.)

Gyerekjátékok, koncertek, kézművesek, finom borok és jó hangulat vár a hévízi Rákóczi utcában négy napon át.

Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál // Alsóörs (2023. augusztus 17-20.)

Négy napon át megtelik élettel az alsóörsi Sirály park, ahol sztárvendégek, utcabál, augusztus 20-i programok és az elmaradhatatlan tűzijáték várja a nyaralókat.

Festetics Vágta // Gyenesdiás (2023. augusztus 20.)

2023-ban immáron 14. alkalommal ad otthont Gyenesdiás a Festetics Vágtának, a Nemzeti Vágta regionális előfutamának.

Paloznaki Fűszerkert // Egry József, a Balaton festője (2023. augusztus 24.)

2023 nyarán debütál a Homola Pincészet és a Képező közös művészeti projektje, a Paloznaki Fűszerkert. A júliustól szeptemberig megvalósuló eseménysorozat könnyed kikapcsolódást ígér a képzőművészet, a zene és a gasztronómia rajongóinak. A zenével fűszerezett művészettörténeti előadások igazi nyáresti kultprogramok, a témák a Balatonhoz, a nyárhoz, a természethez és a szerelemhez kapcsolódnak.

Magyar Tavak Fesztiválja // Tihany (2023. augusztus 25.)

A kultúra, az aktív kikapcsolódás és a természet összefonódásának lehetünk tanúi a Magyar Tavak Fesztiváljának nyári eseményein, melyek minden évben a Velencei-tó, a Tisza-tó és a Balaton partján kerülnek megrendezésre.

Országos Lecsófesztivál // Balatonkenese (2023. augusztus 26.)

Immár hagyomány, hogy augusztus végén a balatonkenesei Széchenyi parkban Lecsófesztivált szerveznek! Idén is várják barátok társaságok, családok, munkahelyi csapatok jelentkezését az országos főzőversenyre.

Romkoncert a Szent Balázs-templomromnál // Balatoncsicsó (2023. augusztus 27.)

Maszkura – Petruska – Kathy: Felül a gálya című irodalmi-zenés műsorát hallhatja a közönség augusztus 27-én, méghozzá egy nem mindennapi helyszínen, a balatoncsicsói Szent Balázs-templomromnál. Az előadás Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából jött létre. A program ingyenes!

INOTA Fesztivál // Várpalota (2023. augusztus 31. – szeptember 3.)

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt eseményeként rendezik meg augusztus 31-től négy napon át az INOTA Fesztivált, amely a már üzemen kívüli Inotai hőerőmű különleges helyszínein a progresszív zenei kínálat mellett szakmai konferenciával, kortárs színházi- és táncelőadásokkal és nagyszabású fényművészeti kiállítással várja az érdeklődőket.

Augusztusi programok a Balaton déli partján

Fonyódi Sörnapok (2023. augusztus 3-5.)

A Fonyódi Szabadtéri Színpad ad otthont a népszerű Fonyódi Sörnapok programsorozatnak, amelyen kézműves sörök, helyi termékek, családi programok és zene várja az érdeklődőket.

Balatoni Játszadalom // Zamárdi (2023. augusztus 3-6.)

Zamárdi rendezvénytere ad otthont a játék számtalan fajtáját felvonultató családi és gyermekprogramnak, ahol mesemondás, vásár, komédiások, népzene, társasjáték, vetélkedő és kézműveskedés is várja az érdeklődőket.

Ingyenes koncertek a Zenepavilonban // Balatonszemes (2023. augusztus 4., 5., 11., 12., 18., 19., 20., 24.)

Egész nyáron ingyenes koncertek várják a nyaralókat Balatonszemesen, a Zenepavilonban. A meghívott előadók változatos zenei stílusokat képviselnek, lesz például népzene és néptánc, gyerekkoncert, de zenél majd a Neoton Família is.

KulTerasz // Siófok (2023. augusztus 4., 11., 18.)

Péntekenként izgalmas kulturális programoknak ad otthont Siófok Fő tere. Augusztusban három irodalmi-zenés eseményen is részt vehetünk: elhozza Siófokra műsorát Náray Erika és Nyári Krisztián, Gálvölgyi János beszélgetőestre invitál, míg egy nem mindennapi Ady-estet is meghallgathatunk.

Lellei Borhét (2023. augusztus 4-13.)

A Lellei Borhét már közel három évtizede nyitja a borhetek és borfesztiválok sorát az országban és népszerűsíti a Dél-balatoni Borvidék borait. A rendezvény augusztus első és második hetében is javába tart még, a minőségi borkedvelők nagy örömére.

Kioszk Teraszkoncertek: Rodek Balázs // Balatonfenyves (2023. augusztus 5.)

A balatonfenyvesi Kioszk emeleti terasza ad otthont Rodek Balázs jazzgitáros szólóestjének augusztus 5-én. A program ingyenes!

Kisvakond a Balatonon // Zamárdi (2023. augusztus 5., 12., 13., 16., 19.)

Fergeteges gyerekelőadással várják a legkisebbeket a zamárdi Néhib Oktatási Központban augusztusban. A fővárosi Dörmögő Dömötör Színház mesejátéka után a Móra Kiadó könyvvásárán nézelődhetünk.

Élőzenés naplemente partyk a BL teraszán // Balatonlelle (2023. augusztus 5., 12., 19., 26.)

Június 17-től minden szombaton élőzenés naplemente partyt tartanak a BL YachtClub Teraszán a Four Seasons duóval. A zene után kertmozi, finom ételek és hűtött italok várnak titeket.

Zene a Zöldben // Siófok (2023. augusztus 6., 13., 20.)

Ingyenes nyáresti koncerteket hallgathatunk idén nyáron a siófoki Jókai parkban, amit augusztusban Erdős Fruzsina, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar és Lukács Tibor tölt meg édes dallamokkal.

RockBalaton Fesztivál // Fonyód (2023. augusztus 10-13.)

Augusztusban négy napon át megtelik rockzenével Fonyód. A RockBalaton fesztiválon fellép a magyar rockzenei szcéna krémje, hogy ütős dallamaikkal szórakoztassák az érdeklődőket.

BOR.ZENE.ZALA // Zalaszabar (2023. augusztus 11.)

Halott Pénz koncert, bemelegítés DR BRS-sel, DJ a hegyen, élő zene, borok & harapnivalók, szőlőhegyi piknikezés a zalai dombokon, remek zenékkel kilátással a Kis-Balatonra!

Földvári Bográcsfeszt (2023. augusztus 16-20.)

A bográcsos ételeken túl kézműves finomságokkal és klasszikus fesztiválételekkel is várják az érdeklődőket a Földvári Bográcsfeszten, valamint hűsítő italok, borok és a Serfőző csapatának válogatásában sörök is érkeznek az eseményre. Esténként pedig élőzenei programok és DJ szolgáltatja majd a háttérzenét.

Bor és Kenyér Ünnepe // Siófok (2023. augusztus 17-20.)

Varázslatos környezetben vár mindenkit Siófok számos színes programmal augusztus 17-20-ig. Az idei Bor és Kenyér ünnepen koncertek, táncelőadások, játszóház, gasztrokínálat és vásár várja a látogatókat a Siófoki Kikötőben. A programok ingyenesek!

Boglári Szüreti Fesztivál (2023. augusztus 17-20.)

Magyarország egyik leglátogatottabb kulturális, bor-, gasztro- és családi fesztiválja több mint 100 produkciót vonultat fel 5 napon keresztül. A boglári Platán Strandon kézműves udvar, egészségsziget, bemutatók és játékok várják a látogatókat, míg a színpadokon a hazai művészvilág jeles szereplői nyújtanak kikapcsolódást. Az ország összes borvidékéről érkeznek borászok, 22 borvidék borait kóstolhatják meg a vendégek a borsétányon.

Kultkikötő // több helyszínen (augusztus 20-ig)

Ikonikus művészek, különleges környezet és felejthetetlen pillanatok várnak ránk idén is a Balaton legnagyobb szabadtéri színházi fesztiválján. A Kultkikötő számtalan érdekességet vonultat fel a nyári szezonban, június 17-től egészen augusztus 20-ig. Idén öt balatoni településen fogadják a közönséget koncertekkel, zenés és prózai színházi előadásokkal, kiállításokkal, valamint gyerekeknek szóló produkciókkal. Földvár, Szárszó, Boglár, Fenyves és Alsóörs is színes programkínálattal készül az érdeklődőknek, amelyekről a Kultkikötő honlapján olvashatunk bővebben.

Levendulaszüret Kőröshegyen (augusztus 20-ig)

Kőröshegyen júniustól augusztusig, 8 hektár levendula virágzik, melyek hátterét a kéklőn világító Balaton adja. Tapasztaljátok meg a levendula nyugtató hatását, kapcsolódjatok ki és vigyétek haza magatokkal az élményt illatos lila csokorba kötve!

Strand Fesztivál // Zamárdi (2023. augusztus 24-26.)

Idén is szenzációs line-uppal jön a nyár egyik legjobban várt balatoni zenei fesztiválja, a Strand. A háromnapos rendezvényen fergeteges nemzetközi DJ-k és a hazai könnyűzenei szcéna legnagyobb nevei töltik meg élettel a Balaton partját, úgymint Azahriah, a Carson Coma, Beton.Hofi, Dzsúdló és Krúbi.

Víz-Föld-Levegő // Fonyód (2023. augusztus 26.)

A programsorozat harmadik, egyben utolsó állomása a Levegő jegyében tartott rendezvény újabb koncertekkel és izgalmas kísérőprogramokkal augusztus 26-án, szombaton. Repülőbemutató, huszárprogramok, játszóház és élőzenei koncert vár mindenkit.

Szellősréti Kisfesztivál // Bálványos (2023. augusztus 25-28.)

A Balaton délvidékének legkisebb fesztiválja a zene, a film és a chill körül bontakozik ki augusztus 25. és 28. között. Kézműves piac és esti tábortűz mellett minőségi muzsikálásra számíthatunk Bálványoson, ahol fellép például Németh Juci és G. Szabó Hunor, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Bence kalandjai irodalmi-zenés műsort is megtekinthetjük.

Szárszói Nemzetközi Lecsófesztivál (2023. augusztus 26.)

Az idén XVI. Szárszói Nemzetközi Lecsófesztiválon nem csak a főzni vágyókat várják, hanem azokat is, akik csak nézelődni, kóstolni, esetleg szórakozni szeretnének. A programnak a Központi Strand ad otthont.

Fonyódi piac (minden szerda és szombat délelőtt)

Egész évben heti két alkalommal, szerda és szombat délelőttönként a környék legnagyobb piaca várja a vásárlókat és nézelődőket egyaránt. Őstermelői friss zöldség és gyümölcs, népművészeti, iparművészeti, használati és dísztárgyak, régiségek, festmények minden mennyiségben megtalálhatók a város szívében elhelyezkedő, mintegy háromhektáros területen.

