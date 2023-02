35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. február 16-19.

Februárban tovább pörög a főváros: számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, színházi előadások, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, piaci és gasztroélmények – mindből találhattok válogatásunkban.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Recirquel: Solus Amor (egész hétvégén)

A Recirquel február 15-18. között újra bebizonyítja, nem ok nélkül tartják számon a világ vezető újcirkuszi társulatai között. Lélegzetelállító produkciójuk, a „cirque danse” műfajába sorolandó Solus Amor a klasszikus és a modern tánc, illetve az újcirkusz elemeivel ejti ámulatba a Müpa közönségét.

Facebook-események >>

Finn filmnapok (egész hétvégén)

A kortárs finn mozi legjava érkezik a Toldi Moziba február 15. és 19. között. A filmfesztiválon az egész estés mozikat – amilyen például a díjnyertes Favágó mese – rövidfilmek és kísérőprogramok egészítik ki, valamint a Távmozi kínálatába is felkerül két finn alkotás, melyeket így otthonról is megnézhetünk.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2023. február 16.)

Kitolás – Lengyel Tamás egyszemélyes vígjátéka

Ebben az apanevelő előadásban szó lesz a terhesség különböző fázisairól, a magzattelepátiás kommunikációról, a babakocsivásárlás traumáiról, levakarhatatlan nőrokonokról, a szabadban szoptatás férfiakra gyakorolt hatásairól, a játszótér szellemeiről és a nagy mennyiségben hallgatott Gryllus Vilmos dalok mentálhigiénés következményeiről is.

Facebook-esemény >>

A XX. század évfordulós írói #1. Petri György

A XX című irodalmi sorozat nyitórendezvénye, fókuszban az idén 80 éve született Petri György Kossuth- és József Attila-díjas költővel.

Facebook-esemény >>

Másik János: Törd szét, törd szét bennem ezt a készet (szólóest)

A zeneszerző-énekes Másik János zenei világa meglehetősen sokszínű: jazzmuzsikusként a 70-es, 80-as évek ismert formációiban játszott, később a 80-as évek underground rock világának fontos szereplője, egyúttal számos filmzene fűződik a nevéhez. Mindezek mellett zeneszerzőként és énekesként is egy másik fontos működési területe a dalok világa. Cseh Tamással és Bereményi Gézával kreatív triót alkotva létrehozták a Levél nővéremnek előadásokat és lemezeket, majd Peepshow mennyország címmel készített albumot, nagyrészt Bálint István szövegeire. E három rétegből állt össze a „Törd szét, törd szét bennem ezt a készet” című estjének anyaga.

Facebook-esemény >>

Keressetek fel egy különleges kávézót a hétvégén:

A Jó, a Rossz és a Loop (Máthé Zsolt – Herczeg Tamás) // Úri Muri

A Jó, a Rossz és a Loop egy kétszemélyes színészzenekar Herczeg Tamás és Máthé Zsolt részvételével, amely utcazenész-formációban játszik híres könnyűzenei előadók slágereit magyar műfordításban, illetve továbbgondolásban, melyeket Máthé Zsolt jegyez, aki főállásban színész az Örkény István Színházban. Az így keletkezett dalok zöme színházi előadásokban szerepelt, utóéletük folyik ebben a zenekarban.

Facebook-esemény >>

Mechanikus narancs // Bem Mozi

Stanley Kubrick kultikussá vált szatirikus science-fictionje most mozivásznon is megtekinthető a Bemben.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2023. február 17.)

Libikóka – Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés irodalmi estje

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés irodalmi estjének a Bartók Béla úti B32 Galéria és Kultúrtér ad otthont február 17-én, pénteken. A személyes hangvételű előadás során megrázó, felemelő és könnyed családi történeteket mesél a közönségnek a két kiváló művész – ki a zene, ki a próza segítségével.

Facebook-esemény >>

Lee Olivér – Acoustic est // Scruton Belváros

Ezen az esten a dübörgő gitárerősítők helyett az intimitás és a spontaneitás kerül előtérbe. Lee Olivér Artisjus díjas gitáros, énekes, zenei rendező,valamint Szabó Árpád a Vodku zenekar tagja varázsol el titeket érzéki és meglepő előadásával. Gitár, hegedű és mandolin is kerül a repertoárba.

Facebook-esemény >>

Frenk – zenekaros nagykoncert

Frenk a hazai zenei élet meghatározhatatlan alakja. Szinte minden hangszeren játszik, lemezein maga dobol, zongorázik, gitározik, énekel. A zenekar tagjai mind ismert és elismert zenészek. Rock&roll popsanzon a nagyvárosi éjszakák füstös lokáljaiban. Éjszakai élet, és minden ami vele jár. Zenéjében – és természetesen új lemezén is – ötvöződik a pop, a rock’n’roll, a klasszikus zene, a sanzon, a jazz, és minden, ami mentes a megfelelési kényszertől. Dalai egyszerre nőiesek és férfiasak, lágyak, melankolikusak, vadak, erőtől feszülőek. Mint mi, mindannyian. Legújabb nagylemeze, az Abszolút szabadon 2022 év végén jelent meg, ezek a dalok adják a mostani koncert gerincét.

Facebook-esemény >>

Muddy Shoes koncert // Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

A zenekart Fekete Jenő, a Palermo Boogie Gang gitáros-énekes frontembere és a blues-berkekben ekkor már jól ismert Nagy Szabolcs alapította 1996-ban. A duóhoz csatlakozott Mezőfi ‘Fifi’ István a dobokon szintén a PBG-ből és Pengő Csaba nagybőgőn. Az első lemez (The Real Shuffling Hungarians) is ebben az évben készült el. A formáció alakulása óta változatlan felállásban játszik.

Facebook-esemény >>

Lidérc + Sickratman Intimkártett farsang a Gödörben

A Lidérc együttes kétrészes farsangi koncertjén a tavasszal megjelenő Budapesti Halottaskönyv című lemez anyaga, Lou Reed-dalok magyar változata, Vidámpark-, Trabant- és Kézi-Chopin feldolgozások mellett, a Csodavárás című készülő műsorából is eljátszik pár számot. Előttük a Sickratman Intimkártett lép színpadra.

Facebook-esemény >>

Tom White Őrült Cirkusza az Arena Cornerben

A rockabilly műfaj előadásmódjának és ritmikus lüktetésének köszönhetően abszolút kortalan. Mindenre és mindenkire hat. Az emberi test nem tud ellenállni ennek a muzsikának. Kortól és nemtől, faji és vallási hovatartozás nélkül mindenki táncol.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. február 18.)

KARNEVÁL a Rómain – Fánkparádé és gólyalábas vásári tréfák

Igazi farsangi forgataggá változik a Nánási udvar, február 18-án, szombat délelőtt, immár harmadik alkalommal.

Facebook-esemény >>

Ízlések és hungarikumok

Múltidéző séta és kóstolók a Nagycsarnokban, a titokzatos Duna-parti kijárat felfedezésével.

Facebook-esemény >>

Arany ágon ül a sármány… – a Csíkszerda Gyerekkórus előadása // Fonó

Kicsik és nagyok dalainak, költőknek és meséknek is állandó témái a legkülönbözőbb állatok. Legyen az apró vagy hatalmas, gyors vagy lassú, helyi, vagy távoli, mindig akad bennük valami érdekes, ami megénekelhető. Békák, pillangók, madárkák, tevék, kacsák, sármányok, lovak és kakaduk közé invitálnak titeket azért, hogy csodálkozzatok rá a csíkcsalád legkisebbjeinek gyönyörű dalaira és közben persze egyszer-egyszer velük is énekeljetek.

Facebook-esemény >>

Egy kirándulás mindig szuper hétvégi program:

Lengyel séta és gasztrokulturális élménynap ★ Pesten és Budán

Több helyszínt érintő lengyel élménynapot tartanak február 18-án Budapesten. A program részeként a szervezők bemutatják a hazai lengyel közösség számára jelentős városrész, Kőbánya lengyel vonatkozású emlékeit, míg a Kispolszki söröző autentikus lengyel étel- és italkínálattal várja a vendégeket.

Facebook-esemény >>

Fantasy Expo

Minden értelemben színes programok várnak azokra, akik február 18-án a Haller utcában található, Ferencvárosi Művelődési Központ és Színház felé veszik az irányt. A Fantasy Expón cosplayverseny, AMV-bemutatók, továbbá társasjátékok és gamerterem áll a látogatók rendelkezésére.

Facebook-esemény >>

Borjour Magnum

Az ország legnagyobb borkóstolójaként ismert Borjour Magnum február 18-án, a Budapest Kongresszusi Központban nyitja meg kapuit. Az eseményen kétszáznál is több borászat kiváló termékeit kóstolhatjátok meg, emellett gasztronómiai kiállítókkal találkozhattok, és mesterkurzusokon vehettek részt.

Facebook-esemény >>

Finisszázs – Mucsy Szilvia: Best Regards

Best Regards c. kiállításának utolsó napján Mucsy Szilvia várja az érdeklődőket a kiállító térben egy személyes találkozásra, kötetlen beszélgetésre.

Facebook-esemény >>

HLP feat. Cserna-Darida: Jaj, a legyőzötteknek // Úri Muri

Hogyan hajszolta a mámort a Jóisten vendéglőjébe Mikszáth Kálmán, Ady Endre és Jókai Mór? Miként cselezte ki a másnaposságot Franz Kafka? Hogyan kerül Csehov Másája egy éjszakai bárba? Milyen szörnyűséggel járhat, ha nem érkezik meg időben a húsleves? Erre és más őrült kérdésekre kaphattok választ, ha elmentek a Homo Ludens Project mámor kabaréjára.

Facebook-esemény >>

At Night I Fly | Petricor | Djentries // Kék Yuk, Supersonic Blue Hell

Hosszú szünet után, stúdió előtt újra színpadon a progresszív metált játszó At Night I Fly. A legújabb felállással még nem játszottak élőben, ezért úgy döntöttek, a stúdiózás előtt egyszer megmutatják magunkat.

Facebook-esemény >>

Farsangi mulatság a Vírusban

Ír-folk-country muzsika, valamint a kedvenc Acoustic Guitar Caffe feldolgozások lesznek terítéken a Vírus Caféban.

Facebook-esemény >>

Egy budapesti séta is különleges hétvégi program lehet:

Örök szerelem – Gerendás Péter // PostART

Gerendás Péter Liszt-díjas zeneszerző, előadóművész egy különleges utazásra hív ezen az esten. Saját legszebb szerelmes dalai mellett a világ ismert slágerei is felcsendülnek a PostART falai között.

Facebook-esemény >>

The Royal Freak Out @ SzimplaROCKS

A The Royal Freak Out energikus, erőteljes rockzene, egy csipetnyi progresszivitással, stonerrel és nagy adag hangerővel megspékelve. Második nagylemezük Emergence címmel jelent meg, amit egy vadiúj, RFOhoz mérten unortodox sebességgel új single is követett. Az underground fehérhollói a Szimplában először.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. február 19.)

Jeges túra a Rám-szakadékba és Vadálló-kövekre

A Rám-szakadék télen a legszebb. Ilyenkor jégbe fagy a patak, megdermednek a vízesések és a sziklafalakról is jégcsapok lógnak alá. Ezt egyszer mindenkinek látnia kell! A túra további része a hajdani vulkánok peremén vezet, jó idő esetén gyönyörű kilátással a Dunakanyarra.

Facebook-esemény >>

Andrássy úti paloták kívül-belül

A városnéző séta az arisztokrata paloták külső és belső világába hív a Kiskörúttól a Kodály köröndig.

Facebook-esemény >>

TerraPlaza

Több mint 120 kiállítóval, 2600 m2-en várja az egzotikus állatok kedvelőit a 46. alkalommal megrendezésre kerülő TerraPlaza. A piacvezető kisállatexpónak, ami Közép-Európa egyik legnagyobb terrarisztikai és akvarisztikai rendezvénye, a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont ad otthont február 19-én.

Facebook-esemény >>

Kolompos farsangi táncház és gyermekmulatság

A népzenei és népi hagyományokat frissen tartó szándékkal működő Kolompos február havi táncházán őrületes farsangi mulatozást tart a gyermekek és szüleik nagy örömére.

Facebook-esemény >>

Kézműves vásár · workshop · handpoke · MANYI

Kicsi napfényt csempésznek a szürke februári hétköznapokba sok csodás alkotó segítségével. Lesz fogkefe fülbevaló készítő worskhop is. A vásár után lemezlovasokkal várnak titeket, Gil’ Pom’, akris és benc rakosgatnak soul x funk x jazz darabokat, bíteket-rímeket és elektronikus cukiságokat.

Facebook-esemény >>

Valentin-nap alkalmából – Grecsó Zoltán: “Az érintés művészete” – párkapcsolati tréning

Légy jelen a pillanatban és nézz szembe önmagaddal! Tanulj meg egyszerre figyelni önmagadra, párodra és a környezetedre! Ezekben segíthet Grecsó Zoltán táncpedagógus és Life Coach tréningje.

Facebook-esemény >>