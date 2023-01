60+ kihagyhatatlan februári program Budapesten 2023-ban

Hihetetlen sok izgalmas program vár bennünket 2023 februárjában Budapesten. Koncertek, kiállítások, farsangi mulatságok, piaci és gasztroélmények és persze Valentin-napi programok. Csak győzd kiválasztani a kedvenceidet!

Jégkirályság jégcirkuszi show Budapesten (egész hónapban)

2017 után idén ismét jégbe borul a Fővárosi Nagycirkusz manézsa. Az egész februárban megtekinthető, Jégkirályság címen nagy sikerrel futó show által a közönség előtt megnyílik egy új, varázslatos világ, amely változatos műsorszámokkal (és meleg teával) igyekszik lenyűgözni a család apraját és nagyját.

FRENK ÉS ROBI // GÖDÖR KLUB akusztik (2023. február 1.)

Különösen emelkedett hangulatot remélhettek február 1-én, hiszen a Hiperkarma zenekar két alapítója, Bérczesi Robi és Frenk lép a Gödör Klub világot jelentő deszkáira. Duókoncertjük ezúttal is beavatja a közönséget a kölcsönös tiszteleten alapuló együttzenélés rejtelmeibe.

Ziggy played guitar – Bowie Acoustic by Cosmic Maze // Úri Muri (2023. február 2.)

David Bowie egyedülálló és utánozhatatlan. Ők mégis megpróbálják visszaidézni, amit lehet. Ezúttal akusztikus felállásban. A következő koncertjükön egy fantasztikus turné, a Ziggy Stardust Tour dalai kerülnek majd közzéppontba, több mint egy tucat ilyen dallal készülnek nektek. Persze utána előszedik a későbbi slágereket is, hogy senki ne maradjon a kedvenc száma nélkül.

Furmint Február // Hagyományok Háza (2023. február 2.)

Február 2-án, a furmint éves ünnepén újra megnyílik a lehetőség arra, hogy a borkedvelők szakemberektől hallhassanak a sokoldalú szőlőfajtáról, valamint az abból készülő, minőségi nedűkről. A nagykóstoló helyszíne a budai Hagyományok Háza, ahol egy jegy áráért korlátlanul kóstolhatnak a látogatók.

Chalga @Szimpla Music (2023. február 3.)

A Chalga amolyan Thököly-kurucos, törökbarát zene – egy sikeres ostrom utáni berúgós estén szólhatott ilyesmi zene a táborban, és úgy hallatszik, a hadizsákmányban akadt pár jazzlemez is.

C’est La Magie – The Magician Show (2022. február 3-5.)

Február 3-tól 5-ig a BOK Csarnokba teszi át székhelyét a bűvészvilág elitjéhez tartozó Luis de Matos, Darcy Oake, Yu Hojin, James Mores és Enzo Weyne. A mágikus ötösfogat C’est la Magie nevű műsorát hozza el, bevetve a gondolatolvasás, lélegzetelállító bűvészmutatványok és a színpadi illúzió erejét.

Varius Cirkusz a jégen (2022. február 4.)

Kivételes előadással érkeznek Budapestre februárban a Varius Cirkusz zsonglőrei, bűvészei, tornászai és akrobatái. A társulat nemzetközi kiválóságai február 4-én két időpontban lépnek fel a fővárosban, és a manézs helyett a jégen, korcsolyát húzva kápráztatják el a közönséget nem mindennapi műsorukkal.

Titkok a Mátyás-templomról: történelem, vallási historizmus és díszítőművészet (2022. február 4.)

Február 4-én Budapest emblematikus épülete, a Mátyás-templom 120 perces épületbejárás keretében fedi fel titkait. Budapest egyik legrégibb egyházi emléke nem mindennapi megközelítésben mutatkozik be: a templom története, az épület alakváltozásai, a templombelsőt díszítő alkotások, továbbá a templom szimbólumrendszere kerül ezen a napon fókuszba.

Őrületes farsanggal búcsúzik a LEGO® kiállítás Budapesttől (2022. február 4.)

Érkezzetek a kiállításra jelmezben és készítsetek közös fotót az egyik szoborral!

Parno Graszt // Akvárium Klub (2022. február 5.)

Február 5-én az Akvárium Nagyhallját tölti meg szoknyapörgetős és legalább annyira szenvedélyes cigányzenéjével a Parno Graszt. A kedvességét, őszinteségét és vidámságát megőrző csapat ezúttal is beveti minden létező energiáját, így ha felejthetetlen bulira vágytok, szenteljétek nekik az estéteket.

MONDAY SESSION: The Chet Baker Special, After DJ: Sierra Delta // MANYI (2022. február 6.)

The Night Of The Vampire formáció rendhagyó tematikus estje Chet Baker feldolgozásokkal. A koncert utáni talpalávalót Sierra Delta AKA Deli Soma fogja biztosítani.

Szakcsi Junior Trio Egri János születésnapján // IF Cafe Jazz Club (2022. február 7.)

Ünnepeljétek együtt Egri János nagybőgős születésnapját az IF-ben.

Tárlatvezetés és toronykilátó látogatás a Budapest-Belvárosi Főplébánia-templomban (2023. február 8.)

Szerdánként 14 órai kezdettel épületséta keretében pillanthatunk be a Március 15. téren álló Budapest-Belvárosi Főplébánia-templom kulisszái mögé. A 75 perces tárlatvezetés alkalmával fellebben a fátyol Pest városának első köveiről, a „Trónoló Madonna” freskójáról, akárcsak a török kori imafülkékről. Megismerhetjük, milyen kapcsolat fűzte Mátyás királyt és Liszt Ferencet a templomhoz, a toronykilátóból pedig pásztázhatjuk egy keveset Pest, Buda és a Duna látképét.

További szuper városfelfedező programok Budapesten februárra:

Michael Bublé-koncert (2023. február 8.)

Kilenc év után ismét Budapesten koncertezik a többszörös Grammy- és Juno-díjas művész, Michael Bublé. A kanadai énekes az MVM Dome színpadán tér vissza február 8-án, hogy saját, utánozhatatlan stílusában előadhassa már jól ismert, mégis időtlen slágereit, eközben pedig megnevettesse, táncra perdítse vagy akár megríkassa a közönséget. A Higher Tour elnevezésű koncertsorozat jegyértékesítése már októberben elkezdődött, de még simán lecsaphattok a jegyekre.

Kártyajáték – Beck Zoltán & Vecsei H. Miklós (2023. február 9.)

Beck Zoli és Vecsei H. Miklós zenés-irodalmi estje rendhagyó módon, kis létszámú közönség előtt kerül megrendezésre a Privát Színpad jóvoltából. A nem mindennapi helyszínről mindössze annyit tudni, hogy Újbudán található, pontos részleteket csupán az előadás napján, február 9-én tudhatnak meg a regisztrálók.

Blueskarnevál: Bluestone ft. Little G Weevil · Mynga Blues Collective! (2023. február 9.)

Február 9-én farsangi különkiadással és rendhagyó blueskarnevállal készül bluesrajongó közönségének a Muzikum Klub, melyen a Bluestone zenekar képviselteti magát Little G Weevil vendégszereplésével. Előzenekarként a pécsi kötődésű, szemtelenül fiatal Mynga Blues Collective lép fel.

Buszos parktörténeti séta a Ligetben – Időutazás négykeréken (2023. február 10.)

Februárban szombatonként ismét folytatódik a hagyomány, mely kalandos időutazásra invitál a Liget berkeibe. Ezúttal buszra pattanva ismerhetjük meg a Városliget múltját, történeteit és intézményeit, anekdotákon keresztül leshetünk be a Városliget mindig nyüzsgő életének kiemelkedő időszakaiba. A hangsúly ezúttal is az épületeken lesz: a Millennium Házától, a Vajdahunyad várán és a Magyar Zene Házán át a Néprajzi Múzeum múltjától a jelenéig.

Wolfgang Voigt presents Rückverzauberung | Magamura | CT Kidobó (2023. február 10.)

Hogy mire számíthattok február 10-én este, ha a Magyar Zene Házába látogattok? Sajátos művészi-zenei világok találkozására, elektronikus koncertelőadásra, exkluzív zenei kalandozásra és érzelemgazdag zenei játékra. Mindezt Wolfgang Voigt, a Magamura és a CT Kidobó tolmácsolásában.

Bullet For My Valentine (2023. február 10.)

A walesi Bullet For My Valentine 1998-as megalakulása óta az egyik legnépszerűbb metal zenekarrá vált, világszerte több mint 3 millió albumot adott el, begyűjtött három aranylemezt, valamint új jelentést adott a brit metalcore-nak az időközben klasszikussá vált debütáló The Poison albumukkal. A banda 2021 októberében adta ki hetedik albumát, a Bullet For My Valentine-t, amely a csapat legkeményebb és legzsigeribb lemeze; a most hozzáadott dalok sem térnek el ettől, így a jellegzetes Bullet stílusból egy újabb robbanást kínálnak a rajongóknak.

Filmek ihlette programok Budapesten 2023 elején:

Hogyan őrizzük meg az életkedvünket – A kiégés elkerülése! – Pál Feri atya előadása (2023. február 11.)

Pál Feri atya, Prima- és Prima Primissima Közönségdíjas katolikus pap, mentálhigiénés szakember előadása, a Házasság Hete rendezvénysorozat alkalmából. Pál Ferinek, katolikus pap volta ellenére fontos, hogy az előadásai semlegesek legyenek, hiszen bárki részt vehet rajtuk, és nem kell semmilyen vallási, ideológiai elvárásnak megfelelnie. Előadásaira jellemző a strukturáltság és az érintett szakirodalom intenzív használata, valamint a közvetlen, gyakran csapongó, humoros történetek mesélésére is építő stílus.

Valentin-napi éjszakai fürdőzés az Aquaworldben (2023. február 11.)

Valentin-nap alkalmából éjszakai fürdőzésre invitálnak benneteket az Aquaworld beltéri medencéi közé. A kulcsszó a romantika, de érkezhettek párban és egyedül is, hiszen az ismerkedés sincs kizárva. Az est során végig DJ szolgáltatja a zenét, lesz romantikus fotózás, tánc- és tűzvarázsshow is, és persze vár a 11 óriáscsúszda, élménymedencék, jacuzzik és szaunák.

Nyeső Mari Klubkoncert a Fészek Művészklubban (2023. február 11.)

Műsoron új és rég elfeledett Nyeső Mari dalok egy szál gitárral.

Muddy Shoes „25+1” koncert a Muzikumban (2023. február 11.)

Újra a Muzikum színpadán a hazai bluesélet egyik emblematikus zenekara, a Muddy Shoes! A formáció kicsit több, mint negyedszázada változatlan felállásban várja azon zenerajongókat, akik szeretik a tradicionális akusztikus–elektromos bluest; rájuk jellemző lendületes, egyedi hangvételű előadásban.

The Anahit #VÁLSÁGPOP Lemezbemutató Nagykoncert // A38 (2023. február 11.)

A 2022-ben Petőfi Zenei Díjra jelölt The Anahit története 2016-ban indult Londonban, amikor Csányi Rita az Institute of Contemporary Music Performance kortárs zenei egyetemen elkezdett dolgozni In The Dark címmel 2017-ben megjelent első albumán. A projektből idő közben négytagú formáció lett, amely 2021-ben a korábbi zenei világukra jellemző melankóliát maguk mögött hagyva poposabb vizekre evezett és sorra jelentették meg vidámabb, pörgősebb dalaikat. A The Anahit közben rangos elismeréseket aratott, dalait a világ számos pontján játsszák a rádiók, 2021 őszén pedig az első magyar nyelvű felvételeit is kiadták.

KISKERTPIAC – zöld szerelem vasárnap (2023. február 12.)

Az év első kiskertpiaca immár sokadik éve a szerelemről szól! Az Anker közben, a MADHOUSE teraszán és belső tereiben a kiállítók különleges, „szerelmes” kínálattal várnak Benneteket, hogy egy kicsit ünnepeljétek a szerelmet! Sok mosoly, természetközeli termékek, alkotások, a MADHOUSE különleges gasztro-és italkínálata mellett a természetközeli esküvőt tervező párok pedig inspirációkat, vagy többek között például köszönetajándék ötleteket kaphatnak.

Tribal Market – Farsangjárás // Gödör (2023. február 12.)

Több mint 20 különleges kiállító vár titeket a farsangi Tribal Marketen a Gödörben.

A GRUND – vígszínházi fiúzenekar // dupla koncert a Vígszínházban (2023. február 12.)

Dupla koncertet ad február 12-én a Vígszínházban A Grund – vígszínházi fiúzenekar. A nagy sikerű Pál utcai fiúk c. előadás szereplőiből verbuválódott banda repertoárjában a musical legnépszerűbb dalai mellett legendás vígszínházi slágerek, jól ismert Presser-dalok és rockklasszikusok is felcsendülnek.

Kulisszák mögött // Nemzeti Táncszínház (2023. február 13.)

Visszatér a Nemzeti Táncszínház kulisszajáró eseménysorozata! Február 13-án bebarangolhatjuk a táncelőadások alkalmával elzárt helyszínek rejtett zugait. Utunkon olyan művészek kísérnek majd, akik maguk is jól ismerik a színházat. Ezúttal Ertl Péter, a táncszínház igazgatója vezeti az ingyenes sétát.

Az élet értelme – Egypercesek száz percben / Mácsai Pál és Lukács Miklós Örkény István-estje (2023. február 13.)

Örkény István Egyperces novellák c. kötetéből rendezett előadást Mácsai Pál színész, rendező, színházigazgató és Lukács Miklós cimbalomművész. A zenés irodalmi est során, az olykor szórakoztató, máskor elgondolkodtató, rövid történeteken keresztül megelevenedik előttünk Örkény zseniális szelleme.

Valentin-napi programok Budapesten

Valentin-napi Gyertyafény Expressz (2023. február 14.)

Gödöllőre közlekedik február 14-én a bár- és nosztalgia-étkezőkocsikból álló Gyertyafény Expressz Valentin-napi járata. A szerelmesek napján felejthetetlen gasztronómiai élmények és több mint háromórás program várja az utasokat. Ha érdekel a lehetőség, foglaljátok le helyeteket február 7., keddig!

DÍA DE SAN VALENTÍN // Tereza (2023. február 14.)

Ha te is egyetértesz abban, hogy nincs Valentin-nap szerelem és egy kis tacó nélkül, semmi se tartson benneteket vissza, hogy a Nagymező utcai Terezában ünnepeljétek a szerelmesek napját. Mivel a Valentin-napot Mexikóban a szerelem és barátság napjaként is ünneplik, semmi nem jelenthet akadályt, hogy azzal töltsd ezt a napot, akivel csak szeretnéd. A Tereza ebből az alkalomból különleges és egyből beleszeretős Valentin-napi menüvel és szemérmetlen mennyiségű, szeretettel készült margaritával vár benneteket. Hogy Ámor nyila biztosan eltaláljon, asztalt foglalni a tereza.hu oldalán tudtok.

Álarcok // Pesti Vigadó (2022. február 15.)

Különleges szórakozást ígér a Honvéd Férfikar farsangi koncertje február 15-én a Pesti Vigadóban. Az elmúlt két évszázad zenei műfajain átívelő műsorban hallhatunk könnyűzenei feldolgozásokat, de megszólalnak Verdi és Gounod operakórusai is a szólistákkal, akik meghatnak és kacagtatnak – egy jelmezbál hangulatához illően.

Recirquel: Solus Amor (2022. február 15-18.)

A Recirquel február 15-18. között újra bebizonyítja, nem ok nélkül tartják számon a világ vezető újcirkuszi társulatai között. Lélegzetelállító produkciójuk, a „cirque danse” műfajába sorolandó Solus Amor a klasszikus és a modern tánc, illetve az újcirkusz elemeivel ejti ámulatba a Müpa közönségét.

Finn filmnapok (2022. február 15-19.)

A kortárs finn mozi legjava érkezik a Toldi Moziba február 15. és 19. között. A filmfesztiválon az egész estés mozikat – amilyen például a díjnyertes Favágó mese – rövidfilmek és kísérőprogramok egészítik ki, valamint a Távmozi kínálatába is felkerül két finn alkotás, melyeket így otthonról is megnézhetünk.

Lengyel Tamás egyszemélyes vígjátéka (2023. február 16.)

Ebben az apanevelő előadásban szó lesz a terhesség különböző fázisairól, a magzattelepátiás kommunikációról, a babakocsivásárlás traumáiról, levakarhatatlan nőrokonokról, a szabadban szoptatás férfiakra gyakorolt hatásairól, a játszótér szellemeiről és a nagy mennyiségben hallgatott Gryllus Vilmos dalok mentálhigiénés következményeiről is.

XX – a XX. század évfordulós írói #1. Petri György (2023. február 16.)

A XX című irodalmi sorozat nyitórendezvénye, fókuszban az idén 80 éve született Petri György Kossuth- és József Attila-díjas költővel.

További izgalmas, ingyenes programok a Lóvasút épületében:

Libikóka – Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés irodalmi estje (2023. február 17.)

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés irodalmi estjének a Bartók Béla úti B32 Galéria és Kultúrtér ad otthont február 17-én, pénteken. A személyes hangvételű előadás során megrázó, felemelő és könnyed családi történeteket mesél a közönségnek a két kiváló művész – ki a zene, ki a próza segítségével.

Lengyel séta és gasztrokulturális élménynap ★ Pesten és Budán (2022. február 18.)

Több helyszínt érintő lengyel élménynapot tartanak február 18-án Budapesten. A program részeként a szervezők bemutatják a hazai lengyel közösség számára jelentős városrész, Kőbánya lengyel vonatkozású emlékeit, míg a Kispolszki söröző autentikus lengyel étel- és italkínálattal várja a vendégeket.

Borjour Magnum (2023. február 18.)

Az ország legnagyobb borkóstolójaként ismert Borjour Magnum február 18-án, a Budapest Kongresszusi Központban nyitja meg kapuit. Az eseményen kétszáznál is több borászat kiváló termékeit kóstolhatjátok meg, emellett gasztronómiai kiállítókkal találkozhattok, és mesterkurzusokon vehettek részt.

Fantasy Expo (2023. február 18.)

Minden értelemben színes programok várnak azokra, akik február 18-án a Haller utcában található, Ferencvárosi Művelődési Központ és Színház felé veszik az irányt. A Fantasy Expón cosplayverseny, AMV-bemutatók, továbbá társasjátékok és gamerterem áll a látogatók rendelkezésére.

TerraPlaza (2023. február 19.)

Több mint 120 kiállítóval, 2600 m2-en várja az egzotikus állatok kedvelőit a 46. alkalommal megrendezésre kerülő TerraPlaza. A piacvezető kisállatexpónak, ami Közép-Európa egyik legnagyobb terrarisztikai és akvarisztikai rendezvénye, a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont ad otthont február 19-én.

Jazzation: Farsangi koncert (2023. február 20.)

A Jazzation farsangi koncertjén bármi megtörténhet: az együttes énekesei a zenei virtuozitásban nem ismernek határokat, így ezúttal a hatásos színpadi megjelenés határait feszegetik.

Héjanász – Ady. Léda. Párizs (2023. február 21.)

A belvárosi KuglerArt Szalon nagypolgári miliőjében kelnek életre a XX. századi magyar irodalom egyik legtöbbet emlegetett szerelmespárjának levelei. Az Ady Endre életének kilenc évét felölelő felolvasószínházi előadás a pár botrányokkal tarkított párizsi, budapesti és nagyváradi hétköznapjait idézi meg.

Ice Hokku + Andrey Orenstein (2023. február 21.)

Az Ice Hokku egy izraeli indie-pop duó, tagjai nyugati zenén nőttek fel, akik a Közel-Kelet autentikus kultúrájából merítenek ihletet. A zenekar neve szójáték, a japán költészet és a jégkorong szó keveréke. Az Ice Hokku az élőzenét mixeli elektronikus hangzással – gitárok, szintetizátorok, dobgépek és hangrétegek vegyítése. A duó programja leginkább angol és héber popdalokból áll erőteljes, kreatív vokállal, megidézve a Közel-Kelet hangulatát. Ezen a turnén barátjuk – a telavivi elektronikus előadó és zenei producer, Andrey Orenstein (más néven Amor Entrave, 50Dix, Do You Like Trains?) – támogatásával lépnek fel.

Turistáskodjatok Budapesten!

ANALÓG Magazin Kiállítás // TELEP (2023. február 22.)

Februárban lesz két éves az ANALÓG Magazin, ennek örömére ismét megrendezzük a szülinapi kiállítást, az elmúlt évad számaiban megjelenő fotósok munkáiból.

Tabán sztorik (2023. február 23.)

Szabó Zoltán Attila, író, A Tabán a világ közepe című könyv szerzője a Jókai Anna Szalonba rendszeresen olyan lokálpatriótákat, művészeket, alkotókat, közéleti személyiségeket, kutatókat hív meg, akiknek az életére, munkájára nagy hatással volt/van ez a városrész, illetve a Várkerület. Ezen alkalommal Szabó Zoltán Attila vendégei: Herczku Ági, Liszt-díjas népdalénekes, dr. Farbaky Péter, történész, a Kiscelli Múzeum főmuzeológusa és Filip Tamás, költő lesznek.

Borász az asztalnál – Havas&Tímár Pince borkóstoló (2023. február 23.)

Érkezz a rendezvény ideje alatt bármikor és válogasd össze te a kóstoló sorodat! A borász pedig sztorizik neked.

Дeva Koncert – Vendégek: Lovász Irén, Veni, Mushu Israel (2023. február 24.)

Az év első nagyszabású Дeva koncertjének a Várkert Bazár szolgál otthonául február 24-én. A megszokott dalok mellett új számokra is készülhet a közönség, és olyan vendégművészek is tiszteletüket teszik, mint Lovász Irén, Kossuth-díjas népdalénekes, Szász Veronika Veni és Mushu Israel, a Hari Dramából.

Menedék Civil Állatmentők – Jótékonysági Est @ Analog Music Hall (2023. február 24.)

Február 24-én változatos rockzenei felhozatalra számíthattok az Analog Music Hall színpadán. A koncert teljes bevételével a Menedék Civil Állatmentők gondozásában lévő állatokat támogathatjátok, miközben a CairoStone, a Kill Me Twice, a Viharcsillag, a The Way We és a Soulocracy zenéire buliztok.

Indoor Sörfesztivál (2023. február 24-25.)

Február 24-én és 25-én ismét korlátlan sör folyik majd a sörcsapokból Magyarország egyetlen téli sörfesztiválján, az Indoor Sörfesztiválon. A szervezők a dunai panoráma mellé igazi multikulturális közeget ígérnek: magyar, cseh, német, angol és belga sörökkel ünnepelhetitek február utolsó hétvégéjét. A habzó örömökben gazdag fesztiválélményt kultúrtörténeti adalékok, sörgasztronómiai ínyencségek, sörvacsora és sörivóversenyek teszik teljessé. A jegy mellé kapott kóstolópohárral pedig idén is annyi kóstolót kérhetünk a több mint 100 féle, kis- és nagyüzemi csapolt sörből, amennyi csak belénk fér.

Kórusok Téli Éjszakája (2023. február 25.)

Február 25-én, hatodik alkalommal rendezik meg a Kórusok Éjszakáját, ezúttal rendhagyó módon a téli szezon végén. Ezen a szombaton a Magyar Zene Háza öt különböző helyszínén, hazai amatőr kórusok összesen 30 koncertjébe hallgathat bele a közönség. A sokszínű repertoár az egyházzenétől a kortársig terjed.

Ingyenes programok és helyszínek Budapesten:

Bohemian Betyars // A38 Hajó (2023. február 25.)

A Bohém Betyárok február 25-én visszatérnek és egy hajó-pördítő üdvrivalgással köszöntik a tavaszt az A38-on. Ez lesz idei első önálló koncertjük, úgyhogy érdemes lesz előkotorni a pogó-biztos tánc cipőket és időben lecsapni a jegyekre.

MentesFeszt (2023. február 25-26.)

Az első Kárpát-medencei mentes találkozóra várja új és visszatérő látogatóit a február 25-i hétvégén megrendezésre kerülő Mentes Feszt. Az egészségtudatos fesztivál különféle szakmai előadásokkal, kispiaccal, gasztroudvarral, vegán borokkal és sajtkülönlegességekkel csábít az ELTE Gömb Aulájába.

Jégkorszaki szakik // Müpa (2023. február 26.)

Toronykőy Attila rendező és játszótársai egyfelvonásos improvizációja Gioachino Rossini Bruschino úr című operája nyomán, 8-14 éveseknek. Az előadás előtt Ráhangoló címmel ingyenes interaktív, játékos foglalkozást tartanak.

Swing me Amadeus // Budapest Jazz Club (2023. február 26.)

Ebben az előadásban megkísérlik közérthetővé tenni az opera műfaját és az azt körülvevő légkört. Teszik mindezt Mozarttal, mert közismert, szórakoztató és utánozhatatlan, zenéjét hallgatni és játszani egyaránt fantasztikus.

Válótársas Pokorny Liával és Ötvös Andrással (2023. február 27.)

A Válótársas könnyed párkapcsolat-gazdagító fergeteges est; tippek-trükkök, humor, nevetés Pokorny Lia és Ötvös András parádés játékával, valamint Gönczi Dorka és Varga Zsolt, a Válótársas társasjáték mediátorainak instrukcióival.

Barbárglamour – Bödőcs Tibor önálló estje, előzenekar: Tóth Edu – tesztrepülés (2023. február 28.)

Bödőcs Tibor új előadásának főpróbája a 6szín Teátrumban.

Néprajzi Múzeum épületséta (2023. február 28.)

A Néprajzi Múzeum impozáns épülete megannyi szépséget és különlegességet rejt magában. A vezetett séta során mindezekre fény derül, miközben a látogatók bejárják az épület fontosabb tereit, érintve többek között a világ kerámiáit bemutató látványtárat, valamint a Látogatóközpont fő látványosságát, a Budapest Aranykora és a Liget projekt makettet.

