50+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke ezúttal is. Fesztiválok, koncertek, túrák, gasztro-, kulturális és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

GinFest Budapest // Botellón Terasz (szerda-szombat)

Budapest kedvenc dzsungelében jókedvvel és jéghideg gin-tonikkal a kézben méltóképp ünnepelhetitek meg a nyár utolsó napjait. Nem kevesebb, mint négy napon át élvezhetitek majd a létező legextrább ginek mámorító zamatát, ennek pedig nem más, mint a Botellón Terasz szolgál otthonául augusztus 24. és 27. között. A gint azért is lesz érdemes koktélokban fogyasztani, mert a benne található gyógynövények és fűszerek ezekben a mixekben kelnek majd igazán életre.

Vasútmodell kiállítás és játszóház (csütörtök-vasárnap)

Augusztus utolsó hétvégéjén négy teljes napra átadják a terepet a vasútmodellek szerelmeseinek, akik szakavatott kollégák segítségével ismerkedhetnek meg ezzel a különleges világgal.

Chinatown Terasz (csütörtök-vasárnap)

10 konténerbüfé készíti itt az autentikus ázsiai street food ételeket hatalmas választékban. Megtalálhatók kifejezetten nyári specialitások és olyan fogások, amiket Budapesten máshol nem kóstolhatsz: kínai faszenes grill, kínai palacsinta, dim sum, teppanyaki, bubble tea, Tsingtao sör és rengeteg egyéb finomság. Mintha csak Kínába utaztál volna.

A Mi Utcánk – Minifesztivál Budaörsön (péntek-szombat)

Kiállítások, koncertek, ínycsiklandó ételek, remek pizzák, hideg fröccsök és sörök várnak titeket két napig Budaörsön a Clementis utcában három helyszínen. A minifesztiválon pénteken fellép a möbius és a Másik Bolygó szombaton pedig a Palma Hills, az YZZO és az ék is.

Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja (péntek-vasárnap)

120 különböző sörrel és kiváló streetfood-ételekkel tér vissza augusztus 26-28. között az Óbudai Kézműves Sörfesztivál. A gasztronómiai élményen felül a sörkultúráról szóló előadások, koncertek, gyerekprogramok, japán dobshow és tűzzsonglőr-bemutató miatt lesz érdemes kilátogatni Óbuda főterére.

Burger II Blues II BeerFest (péntek-vasárnap)

Augusztus 26-tól három napon át a hazai blues ismert alakjai lépnek színpadra a Bikás park nyárzáró fesztiválján. Körítésként a rendezvény mennyei hamburgerspecialitásokat, továbbá kétszáznál is több kézműves, illetve nagyüzemi sört vonultat fel ellenállhatatlanul változatos étel- és italpalettáján.

JazzTime // Müpa (péntek-vasárnap)

Hot Jazz Band, Echoes of Ellington, Kozma Orsi és a közelmúlt hazai felfedezettjei: többféle stílusból és kivételes zenei ínyencségekből csemegézhet a közönség a Müpa augusztus 26-tól 28-ig tartó évadkezdő fesztiválján. A repertoár sokszínű, kezdve a régi magyar slágerektől a Barbra Streisand-estig.

Már csak vasárnapig látogatható:

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál (péntek-vasárnap)

Augusztus utolsó hétvégéjén Szentendre különleges arcát mutatja meg a látogatóknak, akik az egész városban találhatnak elfoglaltságot, színi előadást, kiállítást vagy koncertet. A programok helyszíne a szentendrei Dunakorzó.

Budapesti programok csütörtökön (2022. augusztus 25.)

Esti séta az Állatkertben

Augusztusban 25-én nem mindennapi programmal vár a Fővárosi Állat- és Növénykert: az este fél hétkor kezdődő sétára jelentkezők nagyjából háromórás, kalandokkal és állatbemutatókkal teli élményre számíthatnak, amely során a szakvezetők többek között betekintést nyújtanak a kulisszák mögötti titokzatos világba, valamint olyan épületek ajtajait is feltárják, melyekbe rendes körülmények között a dolgozókon kívül más nem léphet be.

A szekeburdi család // Orczy Summer Chill (ingyenes)

A szeleburdi család 1981-ben készült magyar családi vígjáték, alapjául Bálint Ágnes Szeleburdi család című regénye szolgál.

Budabeats ~ QUANTIC // Pontoon (ingyenes)

Quantic nem szorul magyarázatra, mondhatni axióma. Több mint húsz éve top producer, a cumbiától a house-ig számtalan stílusban lubickol és villog, többször is úgy újult meg, ahogyan csak kevesen tudnak. Az Egyesült Királyságból származik, de mostanában inkàbb Kolumbiát és Brooklynt érzi otthonának. Organikus DJ szettjei sokszínű zenei gyökereiből táplálkoznak, ha valakitől egy tényleg szórakoztatóan eklektikus bulit várhatunk, akkor az ő.

Borjour Borhajó

A nyár legnépszerűbb boros programja augusztus 25-én este ismét vitorlát bont, és 10 top borásszal a Zsófia Rendezvényhajó fedélzetén hajózik el az éjszakába. Dunai ringatózás, korlátlan borkóstolás és a nyárba burkolózott, fényben úszó Budapest vár ezúttal is rátok.

Koncert és táncház: Sarjú Banda (ingyenes)

A fiatal muzsikusokból álló Sarjú Banda az eredeti magyar hangszeres népzenét őrzi és élteti minden koncertjén, amiből egy egyórás, ingyenes ízelítőt mutatnak be a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán augusztus 25-én, csütörtökön. Az élő minikoncertet fergeteges táncház követi.

Varga Livius és a NeVa // Muzikum Garden

A Varga Livius, Nemes Zoltán és Vastag Gábor alkotta trió saját és kedvenc zenekaraik ikonikus számaiból csemegézik: A Kutya Vacsorája-, a Quimby-, a Jambalaya-, JJ Cale-, Tom Waits- és Dr John dalai egy estén, a közönség nagy örömére.

Vörösfenyő koncert és DP Morgan a Kertemben (ingyenes)

A Vörösfenyő repertoárjában Nagy Balázs Krisztián dalai valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások (Meghan Trainor, Oi Va Voi, Sziámi, Rage Against the Machine…) szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség és általában ők sem túl komorak. A Vörösfenyő után DP Morgan lép a lemezjátszók mögé, akivel hajnalig nem áll meg a buli.

Budapesti programok pénteken (2022. augusztus 26.)

Szia életem! közönségtalálkozó // Cinema City Mamut

Különleges közönségtalálkozóval egybekötött mozizásra invitálnak titeket, ahol a film után találkozhattok a film főszereplőivel és alkotóival. Beszélgetés, szupertitkos bakiparádé, közös fotók és dedikálás.

Magyarország története a 20. században | Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban

A tematikus tárlatvezetés során a 20. századi Magyarország történelmét tekinthetitek át a trianoni békeszerződéstől az ország II. világháborús szerepvállalásán és az 1956-os forradalmon keresztül egészen a kommunizmus bukásáig.

Ha ingyenesen mennétek múzeumba Budapesten:

Garda–Benkő Duo & Band – Blues Nagymaroson (ingyenes)

A legdögösebb magyar progblues banda ismét a Danu Bárban. A formáció rendkívül progresszív módon áll hozzá a blueshoz, maximálisan tiszteletben tartva a műfaj hagyományait. Produkciójuk a könnyed és virtuóz hangulattól egészen a felemelő pillanatokig utaztatja nézőit.

Füstölgő Fesztivál // Zebegény

Idén augusztus 26-án, pénteken kerül megrendezésre a negyedik Füstölgő Fesztivál. Mindenképp vigyetek pokrócot piknikezni, illetve kedvenceiteket se hagyjátok otthon, ugyanis a fesztivál állatbarát.

Madarász Mariann és Csintalan Márk akusztikus estje (ingyenes)

Márk szerepelt a legutòbbi Sztárban sztár leszekben, Mariann körbeénekelte az egész világot óceánjárókon. Bulizzatok velük a Duna-parton.

VENI // Opus Jazz Club

A felfedezés vágya hajtja Szász Veronika és Bata István duóját, hogy a népzenében, elektronikus zenében és jazzben gyökerező, személyes hangvételű dalaikat a pillanat varázsába oltva adják elő – ezúttal az Opus Jazz Club bensőséges terében, augusztus 26-án este 8-tól.

Remény rabjai kertmozi // Budapest Garden (ingyenes)

Dobjátok fel a nyár utolsó napjait egy kis szabatéri filmnézős, beszélgetős, popcornozós estével.

Anima Sound System // KOBUCI

Az Anima Sound System – melyet az első hazai elektronikus tánczenekarnak is tekinthetünk – 1993-ban alakult és azóta is a meglepetések zenekara. Persze a Kobuciban is – ahol az egyetlen idei nyári klubkoncertjüket adják – meglepetésre készülnek a régi slágereik eljátszása mellett.

Állatkertek Éjszakája // Budakeszi Vadaspark

Az izgalmas éjszakai programon megnézhetitek több állat tréningjét is, olyanokat is, akiket nem láthattok minden nap a látványetetéseken.

A 2022-es Állatkertek Éjszakájának további helyszínei:

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. augusztus 27.)

Kis kézművesek – gyerekek alkotásai a Fény Utcai Piacon (ingyenes)

A szombati piaci napon helyet adnak a legifjabbaknak, akik megtapasztalhatják az árusok mindennapjait és egy kis zsebpénzre is szert tehetnek.

Városligeti Mentőnap (ingyenes)

Ha érdekel az életmentő hivatás, szeretnél többet megtudni a mentőkről, vagy csak szívesen töltenél el egy jóhangulatú napot bajtársak közt, neked is ott a helyed!

A Dunakanyar, ahogy azt mindenképpen látnod kell!

Kanyarogjatok együtt a déli Börzsöny erdeiben, nézzétek meg a Dunakanyarra nyíló lélegzetelállító látványt.

Növénycsere és kapcsolódás a természettel a Hunyadin (ingyenes)

Növénycsere, játékok és kvízek, festőnövényes akvarellezés és greenfluenszer-piknik a Hunyadi téren a Zöldítők, a Botanika és a Green Guide Budapest csapatával.

Nyárbúcsúztató vígalom (ingyenes)

Koncertek, mesejáték, táncbemutató és utcabál vár titeket a zuglói Cserepesháznál.

Sun and Soda // Akvárium Klub Official

A Sun & Soda, a belváros szívébe varázsolja a tengerparti strandok és a trópusi hangulatú partyk világát.

Csömöri Tófesztivál (ingyenes)

Gyermekprogramok, íjászat, síelés, lézerlövészet, veterán autóbemutató, tavak közötti futás és szuper koncertek várnak titket a csömöri horgásztó partján.

Nagymarosi Csípős Fesztivál (ingyenes)

Idén X. alkalommal kerül megrendezésre a Nagymarosi Csípős Fesztivál, azaz a gasztromazochisták, csípőskedvelők, chilitermesztők országos és nemzetközi ünnepe. Csípős finomságok minden formában, mennyiségben és szórakoztató programok az egész család számára.

Szecessziós séta a Schiffer-villa meglátogatásával

A séta során a békebeli polgári élet enteriőrjeit nézhetjük meg, megismerkedhetünk a bécsi szecesszió egyik legnagyobb építészével és barátjával, Vágó Józseffel. Betekinthetünk a páratlan szépségű Schiffer-villába is, majd a Pénzügyőr Zenekar kamarakoncertje szórakoztatja a vendégeket.

Keressétek fel a főváros apró állatszobrait:

6. HopTop Szülinap a Főzdeparkban (ingyenes)

Pontosan 6 évvel ezelőtt mutatta be első söreit a HopTop. Ünneljetek velünk a Főzdeparkban, a HopTop előtti berendezett kis területen, ahol mindenféle jósággal készülnek felnőtteknek, gyerekeknek, kutyának és minden egyéb családtagnak!

Rooftop Disco / Fél tűzijáték, fél görögtűz // Élesztő terasz (ingyenes)

Augusztus 27-én funkytól a fincsi houseokon át egészen a minimal technoig terjedő palettán duruzsol a zene a tetőn egészen éjjel 1-ig. Ráadásképp meglesheted a tűzijáték nagy részét is fentről.

SUP Budapest: Éjszaka a városon át

Az év egyik legizgalmasabb SUP-os élménye végigevezni a gyönyörűen kivilágított éjszakai Budapesten.

Nyárzáró éjszakai fürdőzés // Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő

A hatalmas érdeklődésre való tekintettel újra éjszakai fürdőzés lesz a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdőben, ezúttal egy latin zenés nyárbúcsúztató keretében.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. augusztus 28.)

Nyárzáró barangolás a Visegrádi kéken túra

Járjátok végig az Országos Kéktúra útvonalát Pilisszentlászlótól Visegrádig! Az útvonal a híres KÉK túra csodálatos ösvényein és kilátópontjai mellett vezet, de meglátogathatjátok az Urak asztalán az elfeledett katonai bázist is.

Sóletfesztivál

A macskaköves Kazinczy utca forgataga helyett ezúttal a Budai Parkszínpad ad otthont a már-már hagyományos, hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Sóletfesztiválnak. Augusztus utolsó vasárnapján, 28-án tehát újra nyakig merülhetünk az emblematikus zsidó ételekben, méghozzá a legkülönfélébben elkészített sóleteknek köszönhetően. A finom fogások mellett a fesztiválhangulat sem marad el, gyerekfoglalkozások, bábelőadások, kulturális programok és koncertek, koradélután pedig a Hot Jazz Band dallamai társulnak a gasztroélményhez.

Rutkai Bori Banda – live Kacsakő

Vidám, vagány dalok a gyerekeknek és az egész családnak. Mesekoncert sok tánccal, bábbal, játékkal.

Angyalfolki Utcabál (ingyenes)

Augusztus 28-án, vasárnap rendezik meg a XIII. kerület legrégebb óta futó eseményét, az idén harmincadik évfordulóját ünneplő Angyalfolki Utcabált. A Dagály utcát élettel megtöltő rendezvény idei tematikája a kilencvenes évek, aminek kapcsán vásári forgatag, retró ételek és hagyományőrző kézműveskedés vár titeket. Az est fénypontjaként táncra hív az 1999-ben alakult, egyedi hangzásvilágú Besh o droM zenekar, a magyarországi világzene kimagasló alakja.

Kiskertpiac – Nature Love Sunday // Mad Garden Buda

Városi kertészek és a természetközeli dizájn szerelmeseinek vasárnapja. Kültéri és beltéri növények, hibiszkuszok, bougainvilleak, vizi pálmák, kankalinok, kaktuszok, pozsgások, rovarfogók, adeniumok, ginkók, tillandsiák és fűszernövények eladása és cseréje. A növények mellett különleges természetes lakberendezési- és divat dizájn alkotások is kaphatók a természetközeli otthonokhoz, fenntartható életvitelhez.

Nyári Ruhavásár a Szatyorban!

Ruhavásár olyan ismert bloggerekkel, akiknek fontos a fenntarthatóság.

Kacagó Gerle koncert // Kisoroszi

A Kacagó Gerle hangzásvilágát a különböző zenei kultúrák egymásra hatása jellemzi. A kísérletező kedv olyan hangszeres „együttállásokat” hozott létre, mint a tar és a citera, a szaxofon és a török-síp vagy a dobszerkó és az ütőgardon. A pécsi alapítású banda tagjai mára különböző formációkban is muzsikálnak, de a Kacagó Gerle mint zenei műhely azóta is él és továbbra is kiindulópontja az önfeledt zenei kísérletezéseknek. Örömzene a javából.

Ha már Kisoroszin jártok:

Magyar Jazz Napja // Magyar Zene Háza

A Magyar Jazz Napja alkalmából koncertsorozatot rendeznek a Magyar Zene Házában augusztus 28-án, amely során a hazai jazzszíntér kiválóságait hallgathatjátok, koncertenként mindössze 1000 forintért.

Makers’ Market Budapest

Egy nagyobb nyári szünet után augusztus 28-án visszatér a Makers’ Market a kedvelt budai helyszínre, a Fény Utcai Piacra egy hatalmas nyárzáró vásárral! Most is több, mint 50 alkotóval találkozhattok, a legszuperebb hazai designerek alkotásai mellett akusztikus koncertekkel és workshoppal is készülnek.

Kabin x Hulåble chill session (ingyenes)

A Hulåble ismét iszik egy jeges limót a Kabinban, ahol a csapat több arca megmutatkozik a legkülönfélébb zenei felhozatallal.

Arany János a Margitszigeten irodalmi séta

Augusztus 28-án különleges irodalmi séta indul a Margitszigeti Szabadtéri Színpad jegypénztárától. A szabadtéri barangolás során a magyar irodalom legnagyobb Margitsziget-rajongója, Arany János életének helyszíneit járhatjátok be, verseken és anekdotákon keresztül megidézve a költőóriást.

Szimpla JAM (ingyenes)

Színpadtechnikával, hangszerekkel állnak a zenészek rendelkezésére, hogy a spontán zenei gondolatok és műfajok összeadásával lehessenek a jelenben.

Anima Musicae / Orczy Summer Chill (ingyenes)

A „zene lelkéről” elnevezett Artisjus- és Junior Prima díjas Anima Musicae Kamarazenekar Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő fiatal együttese. Fellépésükkel zárul az idei Orczy Summer Chill fesztivál.

Laudatio – OrgonaPont // Fót Nagytemplom

A kellemes hangulatú orgonamuzsikára épülő OrgonaPont hangversenyek célja, hogy a forró nyári napokon a templomok hűvösében minőségi programokat kínáljon mindazok számára, akik az igényes pihenést kedvelik.

Ha Fóton jártok, ne hagyjátok ki ezeket a látnivalókat se:

Zsidó filmzenei koncert // Budafoki Dohnányi Zenekar

A Zsinagógák Hete rendezvénysorozat keretén belül ad vetítéssel egybekötött filmzene koncertet a Budafoki Dohnányi Zenekar, melyen zsidó szerzők által komponált vagy zsidó témájú filmek zenéiből hallhattok válogatást.

