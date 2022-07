Színek és formák bűvöletében: Bejártuk az Art deco Budapest kiállítást

Augusztus 28-ig látogatható az Art deco Budapest. Plakátok, tárgyak, terek (1925-1938) elnevezésű kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, minket pedig körbevezetett Bárdi Sára kurátorasszisztens, hogy átfogóbb képet kaphassunk a két világháború közötti korszak jellegzetes vizuális kultúrájáról.

A nagyszabású kiállítás keretein belül, több mint 250 műtárgyon át, de legfőképp plakátokon és plakátterveken keresztül mutatják be az 1925-1938 közötti évek izgalmas időszakát, amikor egy több szempontból is traumatizált társadalomban élték mindennapjaikat az emberek.

Száz évvel ezelőtt ugyanis, az első világháború, a spanyolnátha és a gazdasági világválság szörnyűségeit követően féktelen vágy jelent meg az emberekben az élet élvezete iránt, és az ezzel járó csillogás, az olykor dekadenciába átcsapó hedonista életmód volt az art deco ízlésvilágának egyik meghatározó eleme.

Luxus, elegancia és szórakozás

Ez a különleges, elsősorban iparművészeti irányzat tehát egyfajta reakció volt az akkori társadalmi helyzetre, ami az egyén szempontjából a felejtés vágyával függött össze, valamint azzal, hogy megteremtsék maguk körül azt a luxust, eleganciát és szórakozást, amibe belefeledkezhetnek a nehézségekkel teli mindennapokban.

Emellett a nyugat-európai művészeti fejlemények is jelentősen hatottak hazánk művészeire, ez a hatás pedig integrálódott a magyar kulturális életbe. Nem is beszélve arról, hogy az első világháború végeztével a nők szerepe nagymértékben átalakult, ami a képi ábrázolásukban is változásokat idézett elő.

Fókuszban a modern nő

A plakátokat sokszorosítási technikával készítették el, és gyakran női alakok köszönnek vissza róluk. Ennek oka, hogy az első világháború utáni időszakban kezdenek el aktívabb életmódot folytatni a nők, ezzel pedig egyre inkább fókuszba kerülnek. Azáltal, hogy elkezdenek dolgozni, az öltözködésük is megváltozik, valamint fontossá válnak a külsőségek, azaz a sportolás, az egészséges életmód és a sminkelés.

Megjelenik az öntudatos modern nő alakja, amely a reklámokban, így a plakátokon is feltűnik, hiszen a nők lesznek a fő célcsoport. Az art deconak tehát végre nem a férfi, hanem a modernségével élni tudó nő az emberi alakja, ami több ízben is megfigyelhető az alkotásokon.

Az art deco Budapesten

Az összes kiállított tárgy eredeti, és akad köztük olyan is, amit még soha ezelőtt nem láthatott a nagyközönség. Katona Anikó kurátor és Bakos Katalin művészettörténész hétéves kutatómunkájának köszönhetjük a gyűjtést, amely a plakátok mellett art deco stílusban elkészített használati tárgyakat is felvonultat, és egészen augusztus végéig megtekinthető.

A kiállítás dramaturgiája a privát, intim szférától halad a nyilvános felé, így megfigyelhetjük az új női divat és a szépségápolás tárgyait, az immár modern és egyben dekoratív bútorokkal berendezett otthonokat, használati és dísztárgyakat. Innen haladunk tovább Budapest életterei felé, ahol már a nagyvárosi áruházak és mozik csillogó világát láthatjuk, valamint a hollywoodi sztárok kultuszával együtt megismerjük a már akkoriban is legendás budapesti éjszakai életet.

A tárlaton több mint 130 féle plakát és plakátterv szerepel, melyek jelentős része magyar alkotóktól származik. Szembetűnő, hogy a kor tervezőgrafikusai előszeretettel éltek a sorolás motívumával, a ritmika, valamint az eltúlzott színek és formák alkalmazásával. A plakátokkal hatást akartak elérni, ezért az előbb felsoroltak mellett az erotika, az egzotikum és az alvilág képei is megjelennek az alkotásokon.

Az art deco azonban nem egy könnyen körülhatárolható, egyértelmű művészeti stílus, sokkal inkább egy ízlésvilág. Maga a kifejezés egy utólag alkotott művészettörténeti terminus. Sokféle inspirációt fedezhetünk fel benne, hiszen ugyanúgy visszaköszönnek az avantgárd képzőművészet eredményei, mint a szecessziós stilizálás, valamint a népművészet és az egzotikus kultúrák.

További információt a Magyar Nemzeti Galéria honlapján találtok. 1014 Budapest, Szent György tér 2.