Kiskedvencek Budapestje: 5 elragadó állatszobor, amiért érdemes tűvé tenni a várost

Nem meglepő, ha egy-egy ablakban, ajtóban, kapualjban, vagy épp felfelé caplatva a lépcsőn négylábú ismerősökbe botlik az ember, de mi van azokkal, amik évek-évtizedek óta díszítik a főváros köztereit? Hozzájuk látogattunk most el.

A Széll Kálmán tér bronzba öntött kisállatai

Plank Antal szobrászművész jóvoltából 2016 óta játékos, bronz kisplasztikákra bukkanhatunk a forgalmas Széll Kálmán tér virágágyásainak szegélyén. A miniszobrok szinte beleolvadnak környezetükbe, nem véletlen tehát, hogy felér egy kisebbfajta keresőexpedícióval, ha mindet szeretnénk kézre keríteni. A gördeszka, a pénztárca és az esernyő mellett természetesen kisállatok is megbújnak, kismadarak és kiscsigák, amik egyben fontos funkcióval bírnak: megakadályozzák ugyanis, hogy a párkányokat gördeszkázásra lehessen használni. Ha rátaláltatok mindre, kerítsétek kézre azt a csigát is, amelyiknek másik irányba csavarodik a háza.

Ella, a corgi

Az ALLEE bevásárlóközpont Bocskai út felőli bejáratát június végétől egy apró, de annál nélkülözhetetlenebb, kisállatot formázó bronzszobor őrzi, ami ugyancsak Plank Antal munkáját dicséri. A corgit megtestesítő szobrocskát a bevásárlóközpont külön, kutyusoknak dedikált tematikus hónapjának keretében avatták fel, és nem meglepő módon azóta is nagy népszerűségnek örvend. A bronzszobrocska nevet is kapott, Ella nemcsak kitartóan őrzi a bejáratot, de egyben messzire is viszi a kutyabarát pláza üzenetét: nem szükséges otthon hagynunk kedvencünket, ha vásárlásra adnánk a fejünket.

Kisboci a XI. kerületben

A BME két kollégiuma között félúton, a XI. kerületi Irinyi József 32/C számú ház előtti parkban, bokrok által szegélyezve egy hatvanas évekbeli kisboci szobra bújik meg. A 60 cm magas kőtalapzaton álló alumíniumszobor korához képest kiváló állapotnak örvend, a helyi gyerekek és felnőttek nagy kedvence. A hátsó lábát kitartóan és megállás nélkül megnyalni kívánó kisboci készítője Boldogfai Farkas Sándor, alkotása pedig 2024-ben ünnepli majd kerek 60. születésnapját.

A Károlyi-kert örök nyuszija

Akik elég nagyok és gyakran látogatták évekkel ezelőtt a belváros eldugott, de annál szebb kertjét, a Károlyi-kertet, talán emlékezhetnek annak állandó lakójára, Károlyra, a fekete bundájú belga óriásnyúlra. A valamikor családi kedvencként tartott Károly nyuszit a kert munkatársai egy reggel a kertben magára hagyva találták meg. A kertészek, miután magukhoz vették, királyi ellátásban részesítették, kicsik-nagyok kedvencévé vált, és hét éven át ő volt az egyetlen, aki a kert gyepére tehette mancsát. A Fekete Géza Dezső által készített bronzszobor neki állít örök emléket.

A Kálvin téri aluljárót őrző cica

A Kálvin tér metróaluljárójában járva-kelve sokaknak megakad a tekintete a két kijárat közötti, vörösmárványból álló hasadékon, melyet 1980-ban Illés Gyula készített. A Város születése címet viselő alkotás az 1794-ben lebontott Kecskeméti kapunak állít emléket, különlegessége azonban mégiscsak másban keresendő. Méghozzá a jobb oldalán ülő, életnagyságú vörösmárvány cicában, amivel az alkotó, ha hihetünk a szóbeszédnek, saját cirmosát örökítette meg. Az már tényleg csak hab a tortán, hogy a farkincáját megsimogatva állítólag szerencsét is hoz a márványcirmos.