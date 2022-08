80+ izgalmas program Budapesten 2022 szeptemberében

Szeptemberben is megannyi izgalmas programmal várja az érdeklődőket Budapest városa. Filmfesztiváloktól kezdve, koncerteken, piknikeken keresztül egészen az ingyenes eseményekig mindent megtalálsz havi válogatásunkban.

Belvárosi Sörfesztivál (2022. augusztus 30. – szeptember 4.)

Az ország legjobb sörfőzdéi egyesítik erőiket, és kiváló nemzetközi kínálattal kiegészülve immár sokadik alkalommal veszik be a Szabadság teret. A Belvárosi Sörfesztivál, amelyet a gazdag hazai sörkultúra népszerűsítése érdekében szerveznek meg évről évre, augusztus 30-án több mint 250 féle sörrel, közte kézműves különlegességekkel nyitja meg képzeletbeli kapuit, és egészen szeptember 4-ig vár titeket. Ahogyan lenni szokott, a hideg sör csak a kezdet: a tökéletes nyári esték hangulatát változatos streetfood-kínálattal és szórakoztató programokkal teremtik meg.

Facebook-esemény>>

Asian Streetfood Market (2022. augusztus 31. – szeptember 3.)

A távol-keleti gasztronómia szerelemeseit szólítja meg az Asian Streetfood Market augusztus 31. és szeptember 3. között. Ázsia legjava ugyanis a Kazinczy utcába, a Botellón Teraszra költözik, hogy az autentikus és a modern ázsiai ízekbe engedjen betekintést az ínyenceknek. Nem kell tehát messzire utazni a kontrasztok, textúrák, friss ízek és egzotikus italok világáért, elég csupán, ha a belváros felé veszitek az irányt.

Facebook-esemény>>

Дeva + Ohnody + Flanger Kids // Budapest Park (2022. szeptember 1.)

Дeva, azaz Takács Dorina zenéje földöntúli tájakra kalauzol bennünket, az atmoszferikus lágy hangokat, a selymesen pulzáló basszusokat és a többszólamú mantrákat a magyar népdalok varázslatos szövegei fűszerezik. Szeptember 1-jén ezen a különleges utazáson vele tart majd Hegyi Dóri, azaz OHNODY, akinek minden fellépése egy egyedi és megismételhetetlen performansz, zenéjében és színpadi megjelenésében ugyanis a legkülönfélébb művészeti ágazatok találkoznak.

Facebook-esemény>>

Bacsó Bár | Trió Arrabal (2022. szeptember 1.)

A Trio Arrabal 3 éve alakult a Cabaret Medrano zenekar két frontembere közreműködésével. A műsor gerince az argentin tangó, leginkább Astor Piazzola szerzeményei, valamint Tom Waits karcos balladái, Fellini filmzenék és Cabaret Medrano dalok akusztikus verzióban.

Facebook-esemény>>

Skandináv Filmfesztivál (2022. szeptember 1-7.)

Szeptember 1. és 7. között az Erzsébet körúti Art+ Cinemába költözik Skandinávia. A hét napon át tartó skandináv filmfesztiválon premier előtt láthattok fesztiváldíjas és fesztiválkedvenc alkotásokat, köztük izlandi drámát, svéd fekete komédiát és norvég vígjátékot.

Weboldal>>

KÖSZI – PiknikTerasz (2022. szeptember 2.)

Zenés szabadtéri rendezvény három zenekarral a KÖSZI előtti téren.

Facebook-esemény>>

Ha őszi programként a természetbe vágytok Budapest környékén:

Égbolt, hegy, zene (2022. szeptember 2.)

Szeptember 2-án különleges programra invitálnak a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagászai. Az Égbolt, hegy, zene nevet viselő rendezvény csillagászati bemutató mellett a Vass Lajos Szimfonikus Zenekar és a Vass Lajos Kórus komolyzenei koncertjét is magában rejti, megalapozva ezzel egy igazán varázslatos este hangulatát.

Weboldal>>

Braindogs // KOBUCI (2022. szeptember 2.)

Tom Waits zseniális számait, zenéjét, őrületét a világ egyik legkitűnőbb soul-blues énekese, Ian Siegal, valamint Ripoff Raskolnikov, Mischa Den Haring, Varga Lívius, Varga Laca, Frenk és Nagy Szabolcs tolmácsolja.

Facebook-esemény>>

Dutch Focus: Holland Jazzhétvége a BMC-ben (2022. szeptember 2-3.)

Robbanékony hangzás, a jazzben ritkán látott sokoldalúsággal párosítva: ezt ígéri a Dutch Focus minifesztivál, amely a holland jazz, funk és soul vibráló színeit hozza el az Opus Jazz Clubba szeptember 2-3. között. A DiMonGo Special és a Benjamin Herman Trio koncertjén virtuóz örömzenére számíthatunk.

Weboldal>>

Budafoki Bornapok (2022. szeptember 2-4.)

Budapest XXII. kerülete közel 100 km-es pincerendszerrel rendelkezik, az Osztrák-Magyar Monarchia idején a legnagyobb borkereskedelmi központok közé tartozott. A Bornegyed szeptember 2-4. között büszkén mutatja be kiváló borait, szórakoztató társrendezvények (koncertek, nemzetiségi műsorok) kíséretében.

Weboldal>>

Benne: 140 éves a Törley

A 2022-es év jelentős mérföldkő az augusztus 1-jén fennállásának 140. évfordulóját ünneplő Törley Pezsgőmanufaktúra életében. Több se kell ennek méltó megünnepléséhez, mint egy háromnapos, ingyenes örömünnep szeptember első napjaiban. Ahogy annak lennie kell, pezsgőből, pezsgőbárból és buborékos italokból nem lesz hiány szeptember 2. és 4. között, akárcsak izgalmas ünnepi programokból, Swing à la Django-koncertből, Tűzmadarak showból és gyerekeket szórakoztató meseszínházból sem.

Facebook-esemény>>

TILOS 31 – Születésnap (2022. szeptember 2-4.)

Immár hagyományszerűen két napos születésnapi bulit rendez a Tilos Rádió, ezúttal is a Dürer Kertben, ahol délutántól késő estig a kertben és a teremben is koncertekkel, Tilos Dj-kkel várnak titeket, a belépés ezúttal is ingyenes.

Facebook-esemény>>

Pozsonyi Piknik (2022. szeptember 3.)

Szeptember első szombatján ismét Pozsonyi Piknik Újlipótváros szívében! Az összművészeti fesztiválon színes gyerekprogramokra, kulturális programokra, koncertekre és színházi ízelítőkre számíthatunk. Ahogy minden évben, úgy idén is színházak, könyvkiadók és iparművészek standjai várják a látogatókat.

Facebook-oldal>>

Garázsvásár Mikrofesztivál Albertfalván (2022. szeptember 3.)

Szeptember 3-án garázsvásár mikrofesztivált szerveznek Albertfalván. Többségében a Tisztviselőtelep kertes házainál lesz a vásár, de az Albertfalvi Közösségi Házban is lesznek árusítók.

Facebook-esemény>>

Katttarzis // Margit-sziget // Open-air 2.0 (2022. szeptember 3.)

A Margitsziget szívében elhelyezkedő Kristály Színtér, a régi Kristályvíz forrása és palackozó üzeme, jelenleg indusztriális, fákkal körbe ölelt környezet. Itt várnak titeket egy nappali bulira.

Facebook-esemény>>

Családi Mozgásfesztivál (2022. szeptember 4.)

Az Európai Sporthét beharangozó eseményeként ingyenes Családi Fesztiválra invitálnak benneteket szeptember 4-én a Puskás Aréna Nyugati parkjába. A különböző mozgásformák megismerése és kipróbálása mellett kicsik és nagyok egyaránt inspirációt szerezhetnek azzal kapcsolatban, hogy mely sportág számukra a legmegfelelőbb. A különböző szektorokban több mint 100 féle mozgásforma kap helyet, mely aktív családi kikapcsolódást nyújt minden résztvevőknek. Ezen felül egészségmegőrző és szűrő programokkal színesítik az egynapos rendezvényt.

Weboldal>>

Pécsi Balett: Zorba (2022. szeptember 4.)

Theodorakisz csodálatos zenéje, az alkotók kreativitása és a Pécsi Balett kiváló táncművészei együtt idézik meg Zorba, a mitikus görög hős szellemiségét szeptember 4-én, este 7 órától a Nemzeti Táncszínházban. Az előadás különlegessége, hogy a koreográfia a modern tánc és a néptánc ritkán használt fúziója.

Webhely>>

Zsidó Kulturális Fesztivál (2022. szeptember 4-12.)

Budapest-szerte hét helyszínen rendezik meg a 24. Zsidó Kulturális Fesztivált szeptember 4. és 12. között, amikor könnyű- és komolyzenei koncerteknek, illetve irodalmi és színházi előadásoknak adnak otthont a főváros zsinagógái és más, különleges épületei. A sokszínű programkínálatot gazdagítja például az izraeli származású Lala Tamar várva várt koncertje a Magyar Zene Házában szeptember 5-én, míg hasonlóan nagy érdeklődés övezi Havasi Pure Piano című produkcióját a Dohány utcai zsinagógában szeptember 6-án. A programlistáról és a jegyvásárlás részleteiről a fesztivál honlapján tájékozódhattok!

Weboldal>>

♪ Jazzelünk ♪ Filc // Pontoon (2022. szeptember 5.)

Vigyázzatok támadnak a vénasszonyok, akiket csakis jazzy hip hop muzsikával lehet kordában tartani.

Facebook-esemény>>

Latin-Amerikai Filmnapok (2022. szeptember 6-11.)

A rendkívül sokszínű latin-amerikai filmkultúrából is csemegézhettek szeptember 6. és 11. között az Uránia Filmszínházban rendezett Latin-Amerikai Filmnapok alkalmával. Az eredeti nyelven, magyar felirattal vetített filmek öt latin-amerikai országból érkeznek.

Weboldal>>

Ha elbújnátok a város zaja elől:

Dos Diavolos – Várkert Akusztik (2022. szeptember 7.)

Valódi déli blues két akusztikus gitárral, aligátorokkal, hamisítatlan, gőzölgő mocsári hangulattal.

Facebook-esemény>>

12 dühös ember // Átrium (2022. szeptember 7., 8.)

Az amerikai Reginald Rose 1954-es tévéjátékán alapuló 12 dühös ember című drámát már jó pár éve nagy sikerrel játsszák a budapesti Átriumban. Idén szeptemberben két időpontban is tanúja lehet a közönség annak, hogyan próbálja eldönteni a tizenkét tagú esküdtszék egy emberről, hogy bűnös vagy sem. Az esküdtszéki tárgyalás középpontjában a befolyásolhatóság, az előítéletek és az indulatkezelés áll. Az előadás főbb szerepeiben Mucsi Zoltánt, Gyabronka Józsefet és Brasch Bencét láthatjuk.

Weboldal>>

Budapest Beer Week (2022. szeptember 7-11.)

Idén négy napon át, szeptember 7. és 11. között ismét sokak kedvence, a folyékony kenyér kerül főszerepbe a fővárosban, a Budapest Beer Week eseménysorozatának köszönhetően. A nemzetközi sörfesztiválon több mint 40 sörfőzde képviselteti magát a világ minden tájáról, így biztosan nem maradtok szomjasak. A sörkóstolással egybekötött izgalmas programok és élőzenés koncertek Budapest különböző pontjain zajlanak majd, a belváros szívében. Egy biztos, a fesztiválon mindenki találhat magának kedvére való elfoglaltságot, a kóstolónapok mindegyike pedig fergeteges afterpartyval zárul. Jegyek még elérhetőek az esemény honlapján!

Facebook-oldal>>

A Magyar Állami Népi Együttes új bemutatója: Ünnep (2022. szeptember 8.)

A Magyar Állami Népi Együttes új, Ünnep című bemutatójában a Kárpát-medencében élő magyarság tradicionális kultúrája, népzenéje, néptáncai és szokásai elevenednek meg, az előadás alkotóinak sajátos, mai világlátásán keresztül. A produkciót szeptember 8-án láthatjuk először, a Nemzeti Táncszínházban.

Weboldal>>

Esti séták az Állatkertben (2022. szeptember 8.)

Szeptember 8-án nem mindennapi programmal várja a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykert: az este fél hétkor kezdődő sétára jelentkezők nagyjából háromórás, kalandokkal és állatbemutatókkal teli élményre számíthatnak, amely során a szakvezetők többek között betekintést nyújtanak a kulisszák mögötti titokzatos világba, valamint olyan épületek ajtajait is feltárják, melyekbe rendes körülmények között a dolgozókon kívül más nem léphet be.

Facebook-esemény>>

Gödör Szezonyitó: Oranzs ⩆ Gorg & Benzol ⩆ Litta (2022. szeptember 8.)

Három fiatal zenekar egy este, a Gödör klub Feltörekvők rovata – ez indítja az idei klubszezont a Gödörben.

További szeptemberi programok a Gödörben>>

Budapest Borfesztivál (2022. szeptember 8-11.)

A szeptember 8-tól 11-ig tartó borfesztiválé a legszebb díszlet a fővárosban. Az impozáns Budavári Palota környéke méltó helyszínt biztosít a 4 napos rendezvény számára, ami szokás szerint különleges programokkal és meglepetésekkel, elismert kiállítókkal és minőségi boraikkal készül lenyűgözni.

Spinóza Zsidó Fesztivál (2022. szeptember 8-19.)

Mindenki talál kedvére való programot a zsidó kultúra minden szegmenséből: Balázs Gábor eszmetörténész a közönséggel beszélget majd, Klein Judit, a Sabbathsong Klezmer Band és Fellegi Balázs zenével szórakoztat, de jönnek a próféták és Robert Capa. Shakespeare szelleme, na meg Vas Albina is megjelenik két új előadásban és egy igazán különleges dokumentumfilm premierjével is készülnek.

Facebook-oldal>>

Harry Potter és a bölcsek köve 25 éves jubileumi felolvasó maraton (2022. szeptember 9.)

A Harry Potter sorozat első kötetét éppen 25 évvel ezelőtt adták ki Angliában, amely generációk életét változtatta meg. Ebből az alkalomból tart maratoni felolvasást az Angol-Amerikai Intézet, amelyre szeretettel várják bármely varázslóiskola tanulóit, tanárait, muglikat és bárkit, aki részese a varázslatnak és szívesen ünnepelne együtt.

Facebook-esemény>>

Szabó Balázs Bandája // Öböl koncert a BudaParton (2022. szeptember 9.)

Szeptember 9-én a Duna-parton fog zenélni a Szabó Balázs Bandája. Az elismert hazai zenekar idilli környezetben várja régi és új rajongóit, hiszen a BudaPart és a Dürer Kert által közösen szervezett koncert a főváros legzöldebb negyedében, a kedvelt Kopaszi-gáton valósul meg.

Facebook-esemény>>

Team Gusto Cubano koncert & nyárzáró latin fiesta – Havanna-lakótelep, Budapest (2022. szeptember 9.)

A döntően magyar származású, budapesti tagokból álló, salsa/timba tánczenét játszó zenekar, a latin – azon belül is, főként kubai – zenékért rajongó, azok népszerűsítésére hivatott közösségből alakult.

Facebook-esemény>>

Food Truck Show // Kincsem Park (2022. szeptember 9-11.)

Nemzetközi ló- és agárversenyt szerveznek szeptember 9-től a Kincsem Parkban, amelynek izgalmas gasztronómiai hozadéka a Portugália, Brazília, Angola és a Zöld-foki-szigetek gasztronómiáját bemutató Food Truck Show. Az ételeket és italokat egységes áron lehet megkóstolni, emellett bazársor is lesz.

Facebook-esemény>>

Újpesti BorVíkend (2022. szeptember 9-11.)

Ismerkedjetek meg a hazai borvilág kiváló borászataival, pincészeteivel és borászaival! Mindebben segítségetekre lesz az ötödik alkalommal megrendezett Újpesti Borvíkend, a IV. kerület szívében. Finom borok, kellemes dallamok és jó falatok – mindez egy helyen. Adjátok át magatokat a kulináris élvezeteknek az idén kibővült streetfood-udvarban és válogassatok hazánk legszebb kézműves alkotásai közül, miközben élő jazz-zene szól a háttérben. A szervezők azért a kicsikre is gondoltak, akik kiélhetik magukat a játékszigetek egyikén.

Facebook-oldal>>

ARC kiállítás (2022. szeptember 9. – október 9.)

Idén ősszel is megrendezik a hatalmas népszerűségnek örvendő ARC szabadtéri plakátkiállítást, melynek 2022-es hívószava a buborék. Az ország leglátogatottabb köztéri tárlatára ezúttal olyan, a jelenünkkel rezonáló plakátokat vártak a szervezők, amelyek valamiképpen reflektálnak a buborékra, amelyben mind élünk. A zsűri által válogatott kreatív pályaművek szeptember 8. és október 8. között lesznek megtekinthetők az immár bejáratott helyszínen, a panelházak ölelte Bikás parkban. Kötelező őszi program mindenkinek.

Facebook-esemény>>

Corvin 100 – A Corvin mozi jubileumi programsorozata (2022. szeptember 9. – november 21.)

Szeptembertől novemberig tartó jubileumi programsorozattal ünnepli megnyitásának századik évfordulóját a közkedvelt Corvin Mozi. Az ünnepi események sorát maratoni filmnézéssel indíthatjuk szeptember 9-én, hiszen idén is megrendezik a Corvin moziéjszakát. Ezt követően a nyitástól az ötvenes évekig vetített alkotásokat láthat a közönség a Névadók mozija sorozatban, majd legendás külföldi filmek kerülnek terítékre a Best of programok keretében, amilyen például az E.T. vagy a Csillagok háborúja. Mindezen kívül lesznek még közönségtalálkozók, meglepetésvendégek és mozitörténeti séta is.

Weboldal>>

ÖrkényKERT (2022. szeptember 10.)

Minden szeptemberi hétvégére jut izgalmas kultprogram a fővárosban. Szeptember 10-én, szombaton rendezik meg az Örkény Színház éves szabadtéri rendezvényét, a közkedvelt ÖrkényKERT-et, melynek keretein belül irodalmi felolvasásokra, beszélgetésekre és koncertekre várják az érdeklődőket a színház tagjai.

Weboldal>>

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2022. szeptember 10.)

Minden évben kétszer, tavasszal és ősszel megtelik árusokkal a XIX. kerület hangulatos házainak udvara, hogy különleges kincsek közül válogathassatok. Szeptember 10-én ismét vár benneteket a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál, akár árusként, akár vevőként érkeztek, biztosan nagy élményben lesz részetek.

Weboldal>>

Fran Palermo, vendég: Deep Glaze // Öböl koncert a BudaParton (2022. szeptember 10.)

Különleges hely ad otthont a Fran Palermo szeptember 10-i fellépésének. Az indie-rock’n’roll zenekart és vendégét, a Deep Glaze-t a Kopaszi-gát látja vendégül egy fergeteges öbölkoncert erejéig. A megújult kulturális találkozóhely a szabad ég alatt fogadja a fesztiválhangulatra vágyókat.

Facebook-esemény>>

Szabadtéri film: Eszkimó asszony fázik // Magyar Zene Háza (2022. szeptember 10.)

A több nemzetközi díjjal jutalmazott Eszkimó asszony fázik című játékfilm a korabeli underground díva, Méhes Marietta, a zongoraművészt alakító Bogusław Linda és a siket állatkerti gondozót játszó Lukáts Andor szerelmi háromszögére épül. Különlegességét emellett az adja, hogy benne számos nyolcvanas évekbeli underground formáció és figura felbukkan: a bárzenélő Bizottságtól Menyhárt Jenőn (Európa Kiadó) és Víg Mihályon (Balaton) át az addig csak szobazenekarként létező Trabantig, melynek álomszerű, hajnali házibulis dalai közül több is rákerült a filmhez kiadott Hungaroton filmzene-kislemezekre.

Facebook-esemény>>

Vegan Weekend Market (2022. szeptember 10-11.)

A Westend Tetőkertje vegán konyhai alapanyagok, ételek, italok, CF termékek és kézműves csecsebecsék lelőhelyévé változik szeptember 10-11-én. Az őszi közösségi piacon sütiket és szendvicseket, chiliszószokat, vegán szappanokat, mennyei szörpöket, kenegetős és tunkolós finomságokat szerezhettek be.

Facebook-esemény>>

WAMP // Várkert Bazár Neoreneszánsz kert (2022. szeptember 11.)

Szerezd be az ősz elengedhetetlen darabjait magyar tervezőktől a leghíresebb magyar designvásáron! Szeptember 11-én megtelik alkotókkal a Várkert Bazár gyönyörű, neoreneszánsz kertje, hogy egyedi tervezésű ruhákkal, kiegészítőkkel, grafikákkal és kerámiákkal örvendeztessenek meg benneteket. A vásár kutyabarát!

Facebook-esemény>>

kiskertpiac – Nagy növény vásár és dizájn természetesen // Mad Garden Buda (2022. szeptember 11.)

Ha kedvelitek a kertészkedést és a természetközeliséget közvetítő kézműves tárgyakat, akkor ott a helyetek szeptember 11-én a kiskertpiac eseményén, a Mad Garden Budában. Inspirálódjatok ezen a családias hangulatú vásáron, és szerezzétek be az új kültéri és beltéri növényeiteket egy városi dzsungel kialakításához!

Facebook-esemény>>

Egy felfedező séta is szuper program lehet Budapesten:

Vintage Outfit Market (2022. szeptember 11.)

A fenntarthatóság jegyében szervezett Vintage Outfit Market is visszatér szeptember 11-én, hogy az ország legnagyobb hétvégi vintage ruhavásáraként olyan holmikat vonultasson fel, amelyeket valaki már megunt, de lehet, hogy ti ruhatáratok új ékét látjátok benne.

Facebook-esemény>>

Oldtimer & Youngtimer, Cars & Planes (2022. szeptember 11.)

Veterán autós, motoros és repülős találkozó az Aeroparkban.

Facebook-esemény>>

Budapesti Klasszikus Film Maraton (2022. szeptember 13-18.)

Nem hagy bennünket filmek nélkül a szeptember, 13-a és 18-a között ugyanis népszerű klasszikusokat és ritkaságokat tűz műsorára a Budapesti Klasszikus Film Maraton, öt este alkalmával ráadásul ingyenes szabadtéri mozivá alakul a Szent István Bazilika előtti tér.

Weboldal>>

AJTÓSI DÜRER SOR 19-21. – filmpremier (2022. szeptember 15.)

Dürer Kert, a nagy találkozások, új barátságok, friss szerelmek, komoly kibékülések, olykor üzletkötések, szóval az úgynevezett életre szóló élmények kultikus színtere. Hajnali hazaséták a Városliget mellett, vagy éppen éjszakai korai angolos távozások, kisfröccs, nagyfröccs, pogó, bodysurf, táncház, vásár, jótékonykodás, külföldi sztárfellépők, homlokzaton táncoló artisták. A végtelenségig lehetne sorolni minden egyes kis részletét az Ajtósi Dürer sornak, aminek köszönhetően egy örök színfoltot hagyott a városképen – na de akkor mi maradna a vetítésre?⁣⁣

Facebook-esemény>>

Beton.Hofi // Budapest Park (2022. szeptember 15.)

Szervezés alatt van a Citromail Gang első országos találkozója, avagy Beton.Hofi koncertezik szeptember 15-én a Budapest Parkban. A váratlan és egyúttal hiánypótló esemény mindenkit arra buzdít, hogy álljon ki magáért, és a lehető legpolgárpukkasztóbb öltözékben látogasson el a szórakozóhelyre.

Facebook-esemény>>

BluntOne & Vanis Live/DJ set // Magyar Zene Háza (2022. szeptember 16.)

A Zene Háza szabadtéri színpadának első évadát a Blunt Shelter Records lemezkiadó ingyenes estje zárja. Az instrumentális hiphop és a jazzes soul környékén aktív kiadót az alapító, Antal Levente, alias BluntOne és Sági Viktor, alias Vanis képviseli egy izgalmas live/dj-set kombóval.

Facebook-esemény>>

Józsefvárosi Jazzfesztivál (2022. szeptember 16-18.)

A jazz szinte valamennyi stílusa, a legismertebb, világhírű és a most induló formációk, szólók, duók, triók egyaránt szerepelnek a programban. Ünnepeljétek együtt a jazzt és Józsefvárost immár második alkalommal!

Facebook-esemény>>

Kertvárosi Vigasságok 2022 (2022. szeptember 16-18.)

Nyárbúcsúztató-őszköszöntő fesztivál a XVI. kerületben, az Erzsébet-ligetben színpadi előadásokkal, koncertekkel és ingyenes gyerekprogramokkal.

Facebook-esemény>>

Bartók Feszt’ (2022. szeptember 17.)

Egynapos fesztiválra várnak titeket a Műegyetem rakparton szeptember 17-én. A Civil faluban egész nap kézműves workshopokon és érdekes kerekasztal-beszélgetéseken vehettek részt, de gyermekprogramok és élőzenei koncertek is színesítik a Duna-parti rendezvény kínálatát. Minden program ingyenes!

Weboldal>>

Street Training (2022. szeptember 17.)

Szeptember 17-én, 10 órától tréningfesztivált szerveznek a Városligetben, melynek keretein belül több mint 40 féle minitréning közül választhatjátok ki a számotokra legkedvezőbbet, összesen 4 idősávban. A másfél órás tréningek profi oktatók vezetésével indulnak, maximum 18 fős csoportokban. A témák a következők lesznek: konfliktuskezelés, önbizalom, tolerancia, gyereknevelés, érzelmi intelligencia, döntés, karrier, időgazdálkodás, és ez még nem minden! 16 órától nagycsoportos csapatépítő gyakorlat, a nap végén pedig jubileumi meglepetés vár titeket. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Weboldal>>

Vintage Garázsvásár (2022. szeptember 17.)

Szeptember 17-én ismét lehetőségetek nyílik, hogy az Industrial Lamp Budapest kedvező árú, vintage kincseiből szemezgessetek. A gyerek- és kutyabarát szabadtéri garázsvásárnak is otthont adó udvarban további árusokat és gyűjtőket is vendégül látnak, hogy minél több ritkaság közül válogathassatok.

Facebook-esemény>>

Kulturális Örökség Napjai Kőbányán (2022. szeptember 17.)

A Kulturális Örökség Napjai idén a 150 éves intézményes magyar műemlékvédelem előtt tiszteleg.

Facebook-esemény>>

House Piknik & Cinematiné – Nagy Piknik Budapest (2022. szeptember 17.)

A teljes Nagy Piknik egy napra beköltözik Budapestre! A helyszín a XXI. kerületi Szigetcsúcson található Pincic Park.

Facebook-esemény>>

Judafest (2022. szeptember 18.)

Az egész napos szabadtéri, családi programon civil szervezetek és kulturális társulások mutatkoznak be. A cél, hogy a zsidó kultúrát és hagyományokat minél többen megismerjék, azok is, akik eddig ebben a közegben nem igazán mozogtak.

Facebook-oldal>>

Piacok Napja (2022. szeptember 18.)

Szeptember 18-án újra megrendezik Budapest legnagyobb piaci eseményét, amely igazi vásári forgataggá változtatja a Deák teret és környékét. Az ingyenes program szinte kötelező a vintage, a kézműves, a retró, az egyedi, az antik és a hazai design kedvelőinek! A rendezvény gyerek-, család- és kutyabarát.

Facebook-esemény>>

Szirtes Edina Mókus Csillagom koncertje (2022. szeptember 18.)

Szirtes Edina Mókus egy igazán különleges és több szempontból is izgalmas koncerttel érkezik szeptember 18-án, vasárnap a Kristály Színtérre. A muzsikusok által életre keltett hangvilág zenei műfaja leginkább öröm, izgalom, kíváncsiság, határtalanság, szabadság… Az Erkel Ferenc-díjas énekesnő egyedi stílusú versmegzenésítéseket és újragondolt népdalokat tartalmazó Csillagom című koncertje eredetileg egy kétszereplős koncert-looper előadás Fekete János Jammal közreműködve. Szirtes Edina Mókushoz pedig a hazai népzenei világ kiváló művészei csatlakoztak: Hámori Máté gitárművész, Cserta Balázs népi fúvós, Herr Attila, a Besh o droM zenekar basszusgitárosa.

Weboldal>>

Csak a Mentes Őszi Fesztivál (2022. szeptember 17-18.)

Hatvannál is több kiállító, előadások és workshopok, kedvezményes vásárlás, újdonságok és ingyenes kóstolási lehetőségek miatt érdemes kilátogatni szeptember 17-18. között a BOK Csarnokba. A Csak a Mentes emellett segítőkész közösséggel és sok-sok hasznos tanáccsal várja az ételérzékeny vásárlókat.

Facebook-esemény>>

Osztrák-magyar Jazzhétvége (2022. szeptember 17-18.)

A Magyar Zene Háza időről időre megosztja a kurátori feladatokat egy-egy művésszel, akik egy hétvégi programsorozat keretében bemutatják egy hozzájuk közel álló zenei világ aktuális állását. A harmadik ilyen hétvégén, szeptember 17-18-án Dés András a házigazda, aki egy osztrák-magyar közös hétvégét rendez és vendégeivel egyszeri műsort kínál, nemzetközi együttműködőkkel és olyan formációkkal, amelyek eddig még sehol nem szerepeltek egy színpadon.

Facebook-esemény>>

Ars Sacra (2022. szeptember 17-25.)

Az ország számos helyszínén, megannyi ingyenes programmal várja az érdeklődőket kilenc napon át a szeptember 17-25. között megvalósuló XVI. Ars Sacra Fesztivál. A rendezvénysorozat nagy magyar művészek, nagyreményű fiatal tehetségek, híres alkotóink, szerzőink, költőink lélekemelő műveinek segítségével nyújt ízelítőt kultúránk szakrális kincseiből. Többek között klasszikus koncertek, kiállítások, irodalmi estek, séták, filmvetítések és előadások színesítik a fesztivál repertoárját az ország számos régi és új helyszínén.

Weboldal>>

Áron András ’Apey’ // Akvárium Petőfi Terasz (2022. szeptember 20.)

Az Apey & the Pea zenekarból is ismert Áron András ’Apey’ szeptember 20-án az Akvárium Petőfi Teraszán ad akusztikus koncertet. A hazai zenészt egyedi saját hang és sokoldalú hangzásvilág jellemzi, mélyről merítő dalaival őszintén, kompromisszumok nélkül fejezi ki világnézetét. A belépés ingyenes!

Weboldal>>

Irie Maffia // Müpa Budapest (2022. szeptember 20.)

A 2005-ben alakult, nemcsak négy frontemberét – Sena, Busa, MC Columbo, MC Kemon -, de hangszereseit tekintve is klasszikus supergroupnak számító Irie Maffia az ország egyik legnépszerűbb zenekara. A nagyszínpados, igencsak sokszínű produkció eredetileg döntően reggae stílusú repertoárral indult, és Senáék most egyetlen este idejére visszatérnek ehhez a kezdeti megszólaláshoz. Egy teljes műsort alakítanak át reggae stílusban, de még az est vendégei is újragondolva adják elő saját dalaikat.

Facebook-esemény>>

Park office – irodázás és piknik a Pápa parkban (2022. szeptember 21.)

Szeptember 21-én délután közösségi irodává alakul a Pápa park. A négyes metró mögötti épített terasz közepén DJ pult szolgáltat élő zenét, míg a kihelyezett air sofákon ölben, laptoppal lehet majd dolgozni.

Facebook-esemény>>

World Press Photo Exhibition (2022. szeptember 22. – október 30.)

Az év egyik legjobban várt kiállításán olyan sajtófotók kerülnek reflektorfénybe, melyek hitelesen mesélik el a világ legfontosabb történéseit az elmúlt egy évben. Az izgalmas pályaműveket bemutató tárlatot idén is kísérőprogramok egészítik ki.

Facebook-esemény>>

Concerto Budapest évadnyitó koncertek (2022. szeptember 23-24.)

A Concerto Budapest két különleges hangversennyel és a világ nagy koncerttermeiben rendszeresen fellépő vendégművészekkel adja meg az alaphangot az új évadhoz a Zeneakadémián. Szeptember 23-án, pénteken este fél nyolctól Baráti Kristóf hegedűművésszel Bartók Béla lenyűgöző II. hegedűversenyét adják elő, másnap, szombaton este ugyancsak fél nyolctól Ránki Dezső ül zongorához, hogy eljátssza Bach két briliáns zongoraversenyét, a sziporkázó A-dúrt és az első tétel bravúros szólójával kiemelkedő d-mollt. Mindkét műsor második részében Mahler 1. szimfóniája, a Titán hangzik el, Keller András vezényletével.

Webhely>>

Eleven Ősz (2022. szeptember 23-24.)

Megújult programözönnel tér vissza szeptember 23-24-én az Eleven Ősz nyárzáró fesztivál a Bartók Béla Boulevardra. Az indián nyári hétvégét felölelő rendezvény programjai között galéria- és műteremlátogatásokat, egyedi kortárs alkotásokat, valamint a Bartók Béla út titkaiba avató sétákat, túrákat találunk.

Weboldal>>

FIESTA EN WESTEND (2022. szeptember 23-25.)

Szeptember 23. és 25. között megtapasztalhatjátok, milyen is az utánozhatatlan latin-amerikai hangulat, mindezt a város legtetején, a Westen Tetőkert ölelésében. Forró ritmusokkal, ízletes ételekkel és hűsítő italokkal készülnek, akik pedig a gasztronómiai élmények mellett a latin-amerikaiak kultúrájába is betekintést nyernének, ne hagyják ki az ezzel kapcsolatos workshopokat sem, ahol elkészíthetitek életetek legjobb margaritáját és megismerhetitek a koktélok történetét. A belépés ingyenes, további információkért pedig kövessétek a Westend Tetőkert Facebook-oldalát!

Facebook-esemény>>

Pszinapszis, Budapesti Pszichológia Napok (2022. szeptember 23-25.)

Idén immár 26. alkalommal rendezik meg Európa egyik legnagyobb, kizárólag önkéntesek által szervezett tudományos-kulturális eseményét, a Budapesti Pszichológiai Napokat, azaz a Pszinapszist, ahol pszichológiai előadások, kerekasztal-beszélgetések, workshopok, színház és koncertek is várnak benneteket.

Facebook-esemény>>

Makers’ Market Budapest (2022. szeptember 25.)

Szeptember 25-én újra várunk titeket a Fény Utcai Piacon hatvan hazai alkotó rengeteg gyönyörű tárgyával. A legszuperebb hazai designterek alkotásai mellett akusztikus koncertekkel és workshoppal is készülnek.

Facebook-esemény>>

Billy Idol // Budapest Park (2022. szeptember 25.)

2018-as elsöprő sikerű Budapest Parkos koncertje után újra hazánkban köszönthetjük a ‘80-as évek egyik legmeghatározóbb punkrock bálványát, Billy Idolt. A legendás énekes nemrég The Roadside című négyszámos EP-vel lepte meg rajongóit, de abban biztosak lehetünk, hogy most is magával hoz olyan ikonikus slágereket, mint a White Wedding vagy a Dancing With Myself.

Facebook-esemény>>

Török fürdőséta a Király Gyógyfürdőben (2022. szeptember 28.)

A budai török fürdőséta keretében – a fürdő vezetőjének kalauzolásában – megismerhetitek és bejárhatjátok a XVI. század közepén épült Király Gyógyfürdőt.

Facebook-esemény>>

Tom Odell // Barba Negra (2022. szeptember 28.)

Szeptember 28-án Lily Allen felfedezettjét, az angol Tom Odellt köszönti színpadán a Barba Negra Club. A lenyűgöző színpadi jelenlétéről ismert énekes-dalszerző Monsters Tour 2022 nevű turnéja részeként érkezik Budapestre, ahol új szintre emelve mutatja be szenvedélyes, érzelemdús szerzeményeit.

Weboldal>>

Los Orangutanes // Kobuci (2022. szeptember 28.)

A cumbia sokszínűségébe nyújt bepillantást a Los Orangutanes szeptember 28-án esedékes koncertje a Kobuci kertben. A csapat a Kolumbia karibi partvidékéről eredő zenei műfaj előtt tiszteleg, latin ütősök, tangóharmónika és fúvós hangszerek bevetésével feltüzelve a táncra hajlandó hallgatóságot.

Facebook-esemény>>

A fröccs története – vetítettképes előadás a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményben (2022. szeptember 29.)

Tudod, mi a különbség a szikvíz és a szódavíz között? És miért veri a szódás a lovát? Magyar találmány a fröccs? Ki volt a névadója? Van belőle kicsi, nagy és hosszú, polgár-, vice- és házmester, mafla, csatos és sóher. Egy biztos, minden formájában kedvelt ital. 1842. október 5-én Fáy András szüretre hívta barátait fóti pincéjébe. Köztük volt Vörösmarty és Jedlik. A tudós pap magával vitte a világ legelső szódásüvegét, majd a vendégek legnagyobb meglepetésére elkészítette a legelső fröccsöt: fehérborból és szódavízből. Igaz, akkor németesen spriccernek nevezték. Így volt? Aki ennél is többet szeretne tudni, menjen el az irodalomtörténeti barangolással is egybekötött vetítettképes előadásra!

Facebook-esemény>>

Morgan Lloyd Malcolm: Darázs (2022. szeptember 30.)

Két iskolai barátnő húsz év után újra találkozik. Nem is alakulhatott volna különbözőbben az életük, mégis van, amiben hasonlítanak egymásra, ami összeköti őket. Fordulatokkal teli, lebilincselő krimi, amelyben újra és újra feladni kényszerülünk előítéleteinket, míg végül bekúszik bőrünk alá a lényegi mondanivaló, a bullying, azaz az iskolai zaklatás. A Darázs felnyitja szemünket a szociális viszonyrendszerekben rejlő problémákra, mindannyiunk múltjában gyökerező elhallgatott kérdésekre.

Weboldal>>

Óriásbolygók éjszakája (2022. szeptember 30. – október 1.)

Az óriásbolygók a júniusi hajnali bolygófüzér után elértek az esti égre, és szembenállásba, egyben földközelségbe kerültek. Ennek örömére a Svábhegyi Csillagvizsgálóban ismét megrendezik a nagy sikerű Óriásbolygók Éjszakája programsorozatot, amelyhez három másik bolygó is csatlakozott: az óriási Jupiter, a gyűrűs szépség, a Szaturnusz és a tengerkék Neptunusz. Derült időben több százszoros nagyításon gyönyörködhettek a világűr csodálatos bolygóiban, de szemügyre vehetitek őket a kupola távcsőóriásával és az észlelőréten kihelyezett bolygóészlelő távcsövekkel is. Borult idő esetén pedig interaktív bolygóhelyszíneket látogathattok végig, ahol megismerkedhettek a bolygók és holdjaik légkörével, alakzataival, gyűrűjével és illatával.

Weboldal>>

Édes Napok Budapest (2022. szeptember 30. – október 2.)

Szeptember 30. és október 2. között újra Édes Napok Budapesten! A szabadtéri desszertmennyország ezúttal is ellenállhatatlanul finom kézműves bonbonokkal és sok-sok édes élvezettel fogja elkényeztetni az ízlelőbimbókat. A fesztivál és szakvásár a Szent István téren, a Bazilika előtt várja látogatóit.

Weboldal>>