5 bájos erdei ösvény Budapesten, ha friss levegőre vágysz

A nyár vége felé közeledve jóleshet a városi embernek kellemes sétát tenni az őszre készülődő, árnyékos erdő mélyén. Ezekhez a késő nyári barangolásokhoz mutatunk öt erdei sétaútvonalat Budapesten.

Vuk ösvénye

A II. kerületi macis játszótérről induló ösvény összesen 12 erdei állomást rejt magában, amelyeken Fekete István-műveken és azok népszerű szereplőin keresztül tudhatunk meg többet az erdő állat- és növényvilágáról. A két és fél kilométeres irodalmi kaland nagyjából a Görgényi úti parkolótól indul, a Civitan Kertészet szomszédságából. Kényelmes tempóban körülbelül másfél-két óra alatt, egy szabálytalan kört leírva érhető el a 384 méter magasan az erdő felé tornyosuló dolomittömb, amelyre a második világháborúban megsérült alakja miatt Oroszlán-sziklaként szokás utalni.

Hűvösvölgyi Örökerdő tanösvény

Hűvösvölgy környéke különböző nehézségű és típusú tanösvényekben és túraútvonalakban bővelkedik, azonban a legtöbb látnivalót összekötő útvonal, az Örökerdő tanösvény örvend a legnagyobb népszerűségnek. A tanösvény a 61-es villamos végállomásától, idős tölgyek alatt vezet el a Nagyrétig, majd itt torkollik bele az akadálymentes tanösvénybe. A rövid, erdei gyümölcsfákkal tarkított sétaút jól kiépített, így könnyen teljesíthető gyerekekkel, vagy akár babakocsival is, útközben pedig több tűzrakóhely és pad található, ahonnan kicsit elcsendesedve élvezhetitek az erdő nyugalmát. Az utat információs táblák kísérik, amikről mindent megtudhattok a helyi állat- és növényvilágról.

További kihagyhatatlan látnivalók Hűvösvölgyben:

Keresztúri-erdő tanösvény

A könnyed, erdei kikapcsolódásra vágyóknak a Budapest külkerületében elterülő, 15 állomásos Keresztúri-erdő tanösvény bebarangolását ajánljuk. Az erdei ösvény mellett 2019-ben kialakítottak itt egy 4 kilométeres futókört is, sőt két tisztáson is keresztülhalad a sétaútvonal, ahol tűzrakóhelyeket és padokat is találunk. A tanösvény 2-3 óra alatt könnyedén bejárható akár kisgyerekekkel is, utunkat pedig madárcsicsergés kíséri majd a gyönyörű zöld erdőben. A fővárosban egyedülálló kirándulóhely nyáron kellemes hűvössel, ősszel pedig színes falevélszőnyeggel vonzza a természetkedvelőket.

Kamaraerdei tanösvény

A XI. kerület és Budaörs határában bukkanhatunk rá a főváros egyik leghosszabb túraútvonalára, a családi kirándulások tökéletes célpontjának számító Kamaraerdei tanösvényre és az erdő központjának tartott Nagy-tisztásra, ahol felújított pihenő- és sütögetőhelyek várják a látogatókat. A kellemes séta során tölgyek, hársak, kőrisek és juharok szegélyezik az erdei utat, amelynek legmagasabb pontja a 224 méteres Vadász-hegy. A tömegközlekedéssel és autóval egyaránt jól megközelíthető kirándulóhelyen változatos útvonalakra és végtelen csendre számíthatunk.

Mutatunk még felfedezésre váró helyeket a XI. kerületben:

Guckler Károly tanösvény

Vadregényes erdei utakban és mesés kilátópontokban gazdag tanösvény fut a Hármashatár-hegy északkeleti oldalán, 370 méteres magasságban. A Szépvölgyi út és a Hármashatárhegyi út találkozásától induló utat még 1918-ban alakították ki a hegy újraerdősítését vezető Guckler Károly erdőmester irányításával, majd száz évvel később, a 2018-as felújítás során padokat és tűzrakóhelyeket helyeztek ki, valamint karbantartási munkálatokat végeztek a teljes szakaszon. A tanösvény egy irányba 3,5 kilométeren, összesen 14 állomáson keresztül mutatja be a környékbeli erdők élővilágát és az óbudai térség történelmét.