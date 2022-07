Nyári kikapcsolódás a főváros egyik legnyugalmasabb részén: 5 kihagyhatatlan látnivaló Hűvösvölgyben

A rekkenő hőségben mindenki szívesen kiszakadna a belvárosi betonrengetegből, ehhez pedig nem feltétlen kell messzire menni. Hűvösvölgy nem hiába lett népszerű nyaralóhely a 19. század végétől: könnyen megközelíthető a városból, ám a csendes kertvárosi hangulat mégis azt az érzetet kelti, mintha sokkal messzebbre utazna az ember.

Magyar Szentföld-templom

Budapest számos gyönyörű, izgalmas múlttal rendelkező templommal büszkélkedhet, a hűvösvölgyi Magyar Szentföld-templom azonban kétségkívül kitűnik a sorból: a soha be nem fejezett épületegyüttes csaknem 70 éve áll üresen.

A templom megépítésének kezdeményezője, Majsai János Mór atya célja az volt, hogy készüljön egy, a jeruzsálemi bazilikához hasonló templom, hogy a kevésbé tehetős hívek is átélhessék a szentföldi zarándoklatok élményét. Az épület megtervezésével nem mást, mint a magyar Bauhaus egyik legjelentősebb alakját, Molnár Farkast bízták meg, aki Bauhaus és bizánci stílusban álmodta meg a tájból messziről kitűnő monumentális épületet.

Az építkezés a betlehemi barlang 1940. augusztus 4-i alapkőletételével kezdődött meg, majd csodához határos módon túlélte a második világháború pusztítását, azonban a politikai és anyagi nehézségek beárnyékolták a beruházás sikerét. Éppen ezért, 1949-ben leállították a munkákat, és az addigra már elkészült tetőszerkezet részeit is visszabontották, így a templomból csak a falak maradtak meg.

Az évek során többször cserélt gazdát, de végig üresen és kihasználatlanul állt, majd 2013-ban ismét a ferences szerzetesrend tulajdonába került.

1021 Budapest, Heinrich István u. 5.

Gyermekvasút Múzeum

A programajánlóból kihagyhatatlan a gyermekvasút felfedezése: a hűvösvölgyi végállomáson 1992-ben nyílt meg a Gyerkmekvasút Múzeum, aminek meglátogatása tökéletes kísérőprogramja lehet a vonatozásnak. A múzeum tárgyi és képi emlékeket sorakoztat fel, amelyek a kisvasút építésének kezdetétől a több évtizedes, változatos múlton keresztül egészen a közelmúltig felidézik és bemutatják a Gyermekvasút történetét.

A kiállítás egy igazi időutazásra invitálja a látogatókat: többek között archív felvételek mutatják be a gyermekvasút megépítését, illetve több, már a forgalomból kivont vasúti eszközt is szemügyre lehet venni. A kiállított tárgyak mellett interaktív játékok is várják a látogatókat: különböző játékos feladatok igyekeznek még közelebb hozni a hosszú múltú vasút történetét kicsikhez és nagyokhoz egyaránt.

1021 Budapest, Hűvösvölgy vasútállomás

Nagyrét

A hűvösvölgyi Nagyrét régóta ideális úti cél, ha piknikeznétek, vagy csak kicsit kikapcsolódnátok a természet lágy ölén, azonban 2021-es felújításakor bővült a lehetőségek tárháza, így már többek között sportoláshoz is kiváló helyszín. A háromhektáros zöldterület mindig is népszerű volt a kirándulók körében: a Fazekas-hegy és a Hárs-hegy ölelésében fekvő Nagyrét elhelyezkedésének köszönhetően számos lakost csábított ki a belváros forgatagából.

A régen osztálykirándulások helyszínéül szolgáló területen sokáig mutatványosbódék álltak, majd az évek során egyre nagyobb szerepet kapott a rekreáció és az egészséges életmód népszerűsítése. Ezen törekvés végett épült meg 2019-ben a kézilabdapálya, majd a tematikus játszótér is, ahol a legkisebbek szobrászművészek alkotásain keresztül, játszva ismerkedhetnek meg a helyi növény- és állatvilággal. Legvégül, tavaly nyárra készült el a szabadtéri fitneszpark, ami az aktív életmód ösztönzésére szólítja fel az erre járókat, a szintén új, erdei padok pedig a pihenésről is gondoskodnak.

Márkus Emília-villa

Hűvösvölgy a 19. század végétől lett a tehetős budai lakosok nyaralóhelye, a terület belső részét a 20. század elején pedig már szebbnél szebb villák díszítették. Ezt a századfordulós hangulatot idézi meg a környék egyik leghíresebb villája, amit a kor híres építészpárosa Jánszky Béla és Szivessy Tibor álmodott meg 1912-ben. Az épületet Márkus Emília kérésére tervezték, aki híres színésznő lévén a forgalmas belváros zajától és az őt figyelő kritikusok elől menekült el hűvösvölgyi palotájába. A szőke csodának becézett hölgy többek között a Nemzeti Színházban és a Vígszínházban is játszott, illetve több némafilm főszerepeit is megkapta.

Villája nemcsak egy lakóhely funkcióját töltötte be, hanem a társadalmi élet színhelye is lett: az évek során elismert színészek és más művészek látogatták a színésznő által rendezett estélyeket. Az épület kívül-belül elképesztő pompában tündökölt: a beérkezőket egy nagy márványoszlopos hall fogadta, az ebédlőt és a társalgót híres festők művei díszítették, a könyvtárszoba pedig jelentősen meghaladta a korát. A részletgazdag szecessziós épület körüli kertet színes virágok díszítették, a télikertben pedig számos egzotikus pálma növekedett.

A villa 1930-ban egy nagyobb felújításon esett át, az évek során pedig többször bővítették is. Jelenleg az épület földszintjén található a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár II. kerületi könyvtára.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 85.

Örökerdő tanösvény

A környék bővelkedik a különböző nehézségű és típusú tanösvényekben és túraútvonalakban, azonban a legtöbb látnivalót összekötő útvonal, az Örökerdő tanösvény örvend a legnagyobb népszerűségnek. A tanösvény a 61-es villamos végállomásától, idős tölgyek alatt vezet el a Nagyrétig, majd itt torkollik bele a nagyréti akadálymentes tanösvénybe.

A rövid, erdei gyümölcsfákkal tarkított sétaút jól kiépített, így könnyen teljesíthető gyerekekkel, vagy akár babakocsival is, útközben pedig több tűzrakóhely és pad található, ahonnan kicsit elcsendesedve élvezhetitek az erdő nyugalmát. Az utat információs táblák kísérik, amikről mindent megtudhattok a helyi állat- és növényvilágról.