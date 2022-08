Szeptemberben ismét hangulatos borfesztivált rendeznek a Budavári Palota udvarán

30 év távlatából sokak számára már-már természetessé vált, hogy a nyártól méltó módon, egy felejthetetlen parti keretében búcsúzzanak el. Nincs is erre jobb alkalom, mint a Budapest Borfesztivál, mely idén számos újdonsággal, káprázatos kínálattal és hatalmas területtel várja a borkedvelő nagyközönséget.

A Budapest Borfesztivál idei kínálata

A Budavári Palota udvarainak rekonstrukciója újabb szakaszhoz érkezett, így a vendégek szeptember 8. és 11. között ismét birtokba vehetik a Borfesztivál eredeti területét a megújult Halászó gyerekek udvarral, Savoyai terasszal és a Csikós udvarra vezető, felújított rámpával együtt.

A régi és az újjászületett területeken a programok, a bor és a gasztronómiai kínálat is különösen exkluzívnak ígérkezik, hiszen soha ennyi nemzetközi márka nem jelent még meg, mint idén. Az itthon forgalmazott champagne-ok szinte teljes szortimentje kóstolható lesz, crémant-ok, cavak és a hazai pezsgőmárkák nemes versengése mind a látogatók kegyeit keresik majd.

Különleges ételek a Borfesztiválon

A gasztronómia képviselői idén sem hagyják otthon kifinomult ízlésüket, hiszen a Borfesztivál eleganciája megköveteli a különleges gourmet falatok jelenlétét a hagyományos fesztiválételek kínálata mellett.

Idén debütál a Chef Market Gourmet Udvar, ahol a hazai vendéglátás emblematikus éttermeinek séfjei személyes jelenlétük mellett a Borfesztivál közönségének frissen készített és a borkóstolást is jól kiszolgáló ételkülönlegességekkel kedveskednek.

Egy régi álom válik valóra, hiszen díszvendégként az Egyesült Államokat üdvözölhetjük, Kaliforniából, Washington államból és Oregonból érkeznek fantasztikus borok, melyekhez klasszikus amerikai ételeket is kóstolhatunk.

További programok

A már megszokott szakmai programok célja továbbra is a borkedvelők tudásának mélyítése könnyed, szórakoztató formában: személyesen is megismerhetitek a VinAgora Nemzetközi Borverseny kevésbé ismert díjazott borászatait, felkutathatjátok a fesztiválon debütáló friss-ropogós pezsgőket, borokat. Ráadásként felfedezhetitek a magasan jegyzett nemzetközi megmérettetéseken kimagaslóan szerepelő termékeket, és játékosan tanulhattok ízekről-illatokról a Nébih Borkvíz Bár sátrában, hozzáértő kollégák közreműködésével.

Sokszínű koncertek

A Borfesztivál két színpada több, mint 30 produkciót kínál a szórakozni vágyóknak, pop, jazz, blues, gospel, cumbia, funky, sanzon, autentikus népzene is szerepel a zenei étlap kínálatán. Az MVM Next színpadon fellép többek között a Tárkány Művek, a Los Orangutanes, Sena Dagadub és a Canarro is.

Újdonság, hogy a korábbiaknál nagyobb számú, kényelmes ülőhely régi látogatói igényt elégít ki, és az időszakonként már kicsit kényelmetlen zsúfoltság is garantáltan megszűnik majd a konkrét napra váltandó belépőjegyek bevezetésével.

További információk és jegyek: aborfesztival.hu

Egy kis ízelítő a Budapest Borfesztivál hangulatáról: