50+ pezsgő program és őszi fesztivál Budapesten 2024 szeptemberében

Szeptemberben mintha hirtelen visszatérne az élet a fővárosba, ilyenkor Budapest szinte minden negyede egyszerre kezd el pulzálni a megszámlálhatatlan programok sokaságától. Ebben a pezsgő városban egymást érik a városi ünnepek, kulináris gasztrofesztiválok, ingyenes családi napok, szabadtéri koncertek és vásári bazársorok.

SÁLOM UTCA – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál (2024. szeptember 1.)

Az Európai Unió minden szeptember első vasárnapján ünnepli az Európai Zsidó Kultúra Napját. Ezen a napon a 7. kerületi a Csányi utcában számos kültéri installációban mutatják be a kortárs zsidó kulturális és művészeti életet. Szeptember 1-jén 10-18 óra között nagyjából 30 különböző program zajlik egyszerre a kerület legrövidebb utcájában.

Facebook-esemény >>

Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna melletti park (2024. szeptember 1.)

Szeptember 1-én egész napos, a család minden tagjának élményt nyújtó fesztivált rendez a Magyar Szabadidő Szövetség. A Puskás Aréna Nyugati Park D szektornál megrendezésre kerülő Családi Mozgásfesztiválon száznál is több mozgásformát ismerhettek meg és próbálhattok ki.

Facebook-esemény >>

Belvárosi Sörfesztivál // Szabadság tér (2024. szeptember 3-9.)

Kipróbálnátok, milyen lehet belekortyolni egy pohár minőségi, hűsítő sörbe a fényfüzérekkel díszített Szabadság téren? Szeptember 3-tól 9-ig, azaz hat napon át meglesz erre a lehetőségetek. Az évek óta nagy sikerrel megrendezésre kerülő Belvárosi Sörfesztivál ideje alatt oázissá változik a Szabadság tér, ahol az odalátogatók a legjobb magyar sörfőzdék termékeiből választhatják ki az ízlésüknek megfelelő frissítőt. A kínálatban nemzetközi különlegességek is helyet kapnak, ráadásul több újdonsággal itt találkozhatnak először az ital kedvelői.

Facebook-esemény >>

Mesterművek a rózsakertben // Klebelsberg Kastély Szalon (2024. szeptember 6.)

Szeptember 6-án kerül sor a Duna Szimfonikus Zenekar évadnyitó koncertjére a II. kerületi Klebelsberg-kastély gyönyörű kertjében. Ezen a kora őszi estén felcsendülnek többek között Mozart, Haydn és Beethoven ismert művei, Szennai Kálmán vezényletével, Eckhardt Gábor könnyed, hozzáértő kommentárjával.

Facebook-esemény >>

Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2024. szeptember 6-8.)

Szeptember 6-tól 8-ig mennyei illatokkal és színes forgataggal telnek meg a budafoki utcák, terek. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál több mint 3 évtizede hozza össze a minőségi nedűk kedvelőit, akiknek idén sem lehet okuk panaszra a kísérőprogramokat illetően. Ha az elmaradhatatlan kézműves vásár, az interaktív családi programok és a felejthetetlen kulináris élvezetek nem jelentenének elég vonzerőt, akkor a zenei felhozatal biztosan meggyőz. Az eseményen fellép többek között a Random Trip, a Los Orangutanes, a Kerekes Band és a Pély Barna Band.

Facebook-esemény >>

ÖrkényKert // Madách tér és környéke (2024. szeptember 7.)

Fennállásának 20. évét ünnepli a 2024/2025-ös évadban az Örkény István Színház. Az ünnepi programsorozat első állomása a közkedvelt ÖrkényKert lesz szeptember 7-én, amely hagyományosan színes programokkal, koncertekkel nyitja meg az új évadot a színház színészeinek, dolgozóinak közreműködésével.

Facebook-esemény >>

Pozsonyi Piknik // Pozsonyi út (2024. szeptember 7.)

Szeptember 7-én változatos, minden korosztály számára kikapcsolódást nyújtó programokkal csábít az Újpesti rakpartra az Újlipótváros kulturális falunapjaként is emlegetett Pozsonyi Piknik. Szeptember első szombatján a kultúra mellett a zenéé lesz a főszerep, ám azon túl, hogy két színpadon kitelepülő színházi előadások és koncertek váltják egymást, a látogatókat kézműves vásár és gasztronómiai élvezetek is a helyszínre vonzzák. A Pozsonyi Piknik, amely a városrész, sőt, Budapest egyik legnagyobb civil kulturális rendezvénye, ingyenesen látogatható.

Facebook-esemény >>

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál // 55 helyszínen Wekerletelepen (2024. szeptember 7.)

Garázsvásáron sokan járhattatok már, de vajon vásároltatok-e valaha úgy, hogy körülöttetek utcabáli hangulat alakult ki? A hulladékcsökkentés jegyében szeptember 7-én, a Wekerlei Garázsvásár Fesztiválon, 55 udvarban cserélnek gazdát elsősorban gyerekjátékok és ruhák, de kincset jelentő porcelánokra, sőt, könyvekre, biciklikre vagy akár retró bútordarabokra is lecsaphatnak a szerencsés piaclátogatók. Pop-up étel- és frissítőlelőhelyek várnak rátok vásárlás közben, mi több, meglepetés zenei programokkal is kedveskednek a helyszínre látogatóknak.

Facebook-esemény >>

Budaro // Zsiráf Tranzit (2024. szeptember 7.)

Az ősz folyamán új tervezői vásársorozat indul a XI. kerületben, melynek első állomása a Zsiráf Tranzit, szeptember 7-én. A Budaro tervezői vásárokon olyan designerekkel találkozhatnak az érdeklődők, akik egytől egyig vagy a Bartók-negyedben élnek és alkotnak, vagy oda járnak időt tölteni és inspirálódni.

Facebook-esemény >>

Őszi bonsai kiállítás // KULT13 (2024. szeptember 7-8.)

A Herman Ottó Bonsai Egyesület őszi kiállításán két teremben 20 kiállító 70 bonsai növényt mutat be a nagyközönségnek szeptember 7-én és 8-án, a XIII. kerületben. Vasárnap délután Rácz György bonsaimester növényalakítási bemutatót tart. A részvétel egész hétvégén ingyenes!

Facebook-esemény >>

Judafest // Madách tér (2024. szeptember 8.)

Fesztiválhangulattal és izgalmas koncertekkel ünnepelhetjük meg a zsidó közösség legnagyobb ünnepét szeptember 8-án a Madách téren. A belvárosi köztérre színpadok és babzsákok költöznek ezen a vasárnapon, és fellép többek között Farkasházi Réka és a Tintanyúl, valamint a Mordái.

Facebook-esemény >>

Vintage Market // MAD KERT (2024. szeptember 8.)

Különleges rendezvény érkezik a MAD KERT-be szeptember 8-án. Mindenkit vár a vintage és designvásár, csecsebecsékkel, igazi retro kincsekkel a világ minden tájáról. Ezen kívül készülnek még szerethető öregautókkal és egyedi motorokkal, na meg persze lesz több foodtruck, DJ-szettek és 16-féle sörcsap.

Facebook-esemény >>

Kiskertpiac – kedves szeptember // Mad Garden Buda (2024. szeptember 8.)

Szeptember 8-án a Mad Garden Budában élvezhetjük még a nyárutót, miközben várjuk az őszt csodaszép kinti és benti növényekkel. A mindig kedves kiállítók a virágokon túl különleges természetes dizájntermékekkel készülnek a mindennapok harmóniájához. Az esemény kutyabarát!

Facebook-esemény >>

Őszi családi nap a Várkert Bazárban (2024 szeptember 8.)

Egész napos ingyenes őszköszöntő, nyárbúcsúztató családi rendezvénnyel, zenével, bábszínházzal, interaktív játékokkal várjuk a kicsiket és a nagyokat a Várkert Bazár az Öntőház udvarán szeptember 8-án.

Weboldal >>

Zsidó Kulturális Fesztivál // több helyszínen (2024. szeptember 8-18.)

Szeptember 8-18. között újra reflektorfénybe kerül a magyar kultúrát évszázadok óta gazdagító zsidó hagyomány. A Zsidó Kulturális Fesztiválra ellátogatók a főváros legszebb zsinagógáinak (a Dohány utcai, a Hegedűs Gyula utcai, a Frankel Leó úti és a Rumbach utcai) meghitt atmoszférájában élvezhetik a különböző kulturális programokat. Az egyik legjobban várt esemény az élő legenda, Rhoda Scott fellépése, akihez csatlakozik a különleges cigány fúziós zene megteremtője, Roby Lakatos, a cimbalom mestere, Lisztes Jenő, valamint Radics Gigi énekesnő is.

Weboldal >>

Bacsó Bár: Meszka (2024. szeptember 11.)

Szeptember 11-én 18 órától a Punnany Massifból ismert Meszes Balázs, művésznevén Meszka ad koncertet a megújult Bacsó Béla utca és a Rákóczi tér sarkán. A kéthetente jelentkező ingyenes programsorozat legújabb, egyben idei utolsó felvonása a VIII. kerület egyik leghangulatosabb szegletét tölti meg zenével.

Facebook-esemény >>

Esti séta az Állatkertben (2024. szeptember 12.)

A Fővárosi Állat- és Növénykert szeptember 12-én szélesre tárja kapuit az éjjeli baglyok előtt. Ezen az estén állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet és ismerhettek meg kulisszatitkokat. Az este során olyan épületek is megnyílnak, amelyek napközben nem látogathatók, érdemes tehát erre kanyarodni. A séta kiemelt helyszínei a Szavannaház: zsiráfok, a Xantusház és az Elefántok, az esti séta pedig a Főkaputól veszi kezdetét 18:30-kor.

Facebook-esemény >>

Budapest Borfesztivál // Budai Vár (2024. szeptember 12-15.)

Évről évre pazar helyen, a Budavári Palota előtti területen rendezik meg a Budapesti Borfesztivált, amely egyike a leghangulatosabb magyar borkulturális és gasztronómiai rendezvényeknek. Az egyedülálló, történelmi helyszín csak a kezdet, hiszen az impozáns épület mellett a kivételes panoráma, továbbá a válogatott bor- és pezsgőkiválóságok is hozzájárulnak a felejthetetlen élményhez. A borbarátok kedvenc fesztiválján szeptember 12. és 15. között Georgiából érkező kuriózumokkal egészül ki a neves hazai pincészeteket felsorakoztató paletta.

Weboldal >>

Kraft Sörfesztivál // Dürer Kert (2024. szeptember 12-15.)

Minőségi sörökkel, ütős DJ-szettekkel és koncertekkel kapcsol magasabb sebességre a Dürer Kert szeptember 12-15. között. A Kraft Sörfesztiválon találkozhattok külföldi kiállítókkal, és természetesen a hazai sörpiac ismert szereplői is jelen lesznek. A kitelepülő sörkészítők és szaküzletek sok-sok újdonsággal készülnek, így a megszokott kedvencek mellett meglepő új ízeket is kipróbálhattok. A kísérőprogramok ingyenesek, ám ha kóstolnátok, szükségetek lesz fesztiválpohárra és tokenekre. Streetfood-fronton mennyei ételopciók sorából választhattok.

Facebook-esemény >>

Russ // Akvárium Klub (2024. szeptember 13.)

A többszörös platinalemezes rapper, Russell “Russ” James Vitale “it was you all along” nevet viselő turnéja keretében Budapestre is ellátogat szeptember 13-án, hogy magával ragadó, a hiphop, az R&B és a rap határmezsgyéjén mozgó zenéjével kápráztassa el a magyar közönséget.

Jegyvásárlás >>

Újpesti Borvíkend // Szent István tér (2024. szeptember 13-15.)

Borok, dalok, jó falatok – ezekre számíthatunk szeptember 13. és 15. között az Újpesti Borvíkenden. Élő zene, kézműves vásár, vasárnap pedig egész napos gyerekprogramok színesítik a kora őszi napokat, miközben felvonul a hazai borászatok krémje, és az is kiderül, hogy melyik tétel lesz a következő évi Újpest Város Bora.

Weboldal >>

Zseberdő Feszt // Auróra Klímakert (2024. szeptember 13-15.)

Ünnepeljétek meg a Klímakert 5. szülinapját szeptember 13. és 15. között a fenntarthatóság jegyében, és ismerjétek meg a közösséget, ami mögötte van! A háromnapos minifesztiválon workshopokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel, ruharehabbal, kocsmakvízzel, gyerekprogramokkal és sok minden mással várnak benneteket.

Facebook-esemény >>

INPUT Feszt // több helyszínen (2024. szeptember 13-22.)

Öt budapesti kerületben, összesen több mint 10 helyszínen találkozhattok a szeptember 13. és 22. között, első alkalommal megrendezésre kerülő INPUT Feszt eseményeivel. Ami a programokat illeti, szám szerint negyvennél is többre lehet számítani. Nagyon széles a repertoár, ugyanis a prózai daraboktól a kortárs táncon és az újcirkuszon át a közösségi színházig terjed a paletta. A részletes műsortervért, valamint a helyszínekért látogassatok el a rendezvény weboldalára, ahol lehetőségetek van online jegyet váltani a számotokra szimpatikus előadásokra.

Weboldal >>

ARC közérzeti kiállítás // Bikás park (2024. szeptember 13. – október 13.)

Ismét megrendezik a minden évben nagy sikernek örvendő ARC közérzeti kiállítást az újbudai Bikás parkban. A tervezetten szeptember 13-tól egy hónapon keresztül megtekinthető tárlat ezúttal is ingyenesen látogatható éjjel-nappal. A plakátkiállítást megelőző pályázatra összesen 730 alkotás érkezett, melyek egytől egyig az idei év témájára reflektáltak: A CSALÁD? A közparkban a legkreatívabb, legsokoldalúbb, legelgondolkodtatóbb plakátok között sétálhatunk idén szeptemberben is, hiszen már nem is lenne teljes az ősz ARC nélkül.

Facebook-oldal >>

A Szaturnusz napja // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2024. szeptember 14.)

Szeptember 14-én a Szaturnusz bolygó gyűrűinek ihletésében rengeteg különleges program vár rátok a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. Megtudhatjátok, hogyan fedezte fel a Cassini űrszonda a Szaturnusz egyedülálló gyűrűrendszerét, megszagolhatjátok, milyen felhőzetben kell majd dolgoznia a Szaturnusz Titan holdjára leszálló Szitakötő drónnak, és elkészíthetitek az Enceladus hold fagyosan füstölgő kriogejzíreit is, és ez még nem minden!

Weboldal >>

Fluctuations – Az Áramló Fesztivál // Jane Haining rakpart (2024. szeptember 14.)

Lille, Brüsszel és Utrecht után szeptember 14-én Budapesten is lehorgonyoz a Fluctuations. Ez a nemzetközi, folyókon „utazó” fesztiválsorozat művészeti, zenés és civil programokon keresztül igyekszik országokon átívelő közösséget teremteni, egyúttal tudatosabb gondolkodásra buzdít a jövőről. A rendezvény koncepciójához hűen a helyszín a pesti alsó rakpart, ami már önmagában garanciát jelent az egyedülálló hangulatra. Ingyenes koncertek, beszélgetések és workshopok, valamint ínycsiklandozó falatok várnak, háttérben a páratlan dunai panorámával.

Facebook-esemény >>

Táncházak Éjszakája // Fonó Budai Zeneház (2024. szeptember 14.)

Idén már a 35. alkalommal kerül sor a Táncházak Éjszakájára a Táncház Egyesület szervezésében, ezúttal szeptember 14-én. Az este folyamán terítékre kerülnek a Kárpát-medence magyarságának táncai és zenéi. Délután 16 órától kézműves foglalkozássokkal és interaktív gyerekprogramokkal, gyerektáncházzal várnak. 19 órától a kamaszok mulathatnak, 20:30-tól pedig többféle zenekar muzsikájára táncolhatnak a résztvevők. Az esemény egészen másnap hajnali 3-ig tart.

Weboldal >>

A Magyar Jazz Ünnepe // Magyar Zene Háza (2024. szeptember 14.)

A Magyar Jazz Szövetséggel karöltve különleges egynapos programsorozatnak ad otthont szeptember 14-én a Magyar Zene Háza. A Magyar Jazz Ünnepe nevű rendezvény alatt ingyenes szabadtéri koncerteken vehetnek részt a műfaj iránt érdeklődők (fellép például a Bohém Ragtime Jazz Band), de mindenkit szeretettel látnak Szántó T. Gábor könyvbemutatóján és a Magyar Jazz Ünnepe díjátadó ünnepségén is. Az esti koncertekre érdemes jegyet váltani, hiszen nem akármilyen előadók (Szakcsi Lakatos Róbert Trió Bolla Gáborral, Tzumo Gypsy Dreams) lépnek színpadra.

Facebook-esemény >>

Karzatkoncert – Filmzenék orgonán // Müpa Budapest (2024. szeptember 14.)

A Müpa karzatkoncertje igazi zenei csemegével várja a kultúrakedvelő közönséget szeptember 17-én. Tasi Csaba orgonaművész bebizonyítja ezen a különleges estén, hogy a hangszerek királynőjén a komoly egyházi művek mellett a könnyedebb műfajok, pontosabban a filmekből ismert dallamok is jól szólnak.

Facebook-esemény >>

XVIII. Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen (2024. szeptember 14-22.)

Szeptember 14. és 22. között újra Ars Sacra Fesztivál! Az ország számos helyszínén várják ingyenes, lélekemelő programok az érdeklődőket. Klasszikus és jazzkoncertek, kiállítások, színházi és irodalmi estek, gyerekprogramok, séták és előadások színesítik a fesztivál kilenc napját.

Weboldal >>

Nem tudhatom – Radnóti és korunk // Magyar Zene Háza (2024. szeptember 15.)

Radnóti Miklós halálának évfordulójára hozta létre Mácsai Pál és Fullajtár Andrea ezt a különleges zenés-irodalmi estet. Hozzájuk csatlakozik három kiváló zenész szeptember 15-én a Magyar Zene Házában: Dés László szaxofonon, Dés András ütőhangszereken és Fenyvesi Márton gitáron.

Facebook-esemény >>

A zenegyűlölő 1.0 // Erkel Színház (2024. szeptember 15.)

A Danubia Zenekar közönségének már többször lehetett része a műfajok határán egyensúlyozó koncertélményben, amelyből idén ősszel sem lesz hiány. Szeptember 15-én egy szimfonikus zenei stand-up koncertre invitálják az érdeklődőket Janklovics Péterrel, hogy bebizonyítsák, tud szórakoztató lenni a komolyzene.

Facebook-esemény >>

Őszi országos bringás reggeli // több helyszínen (2024. szeptember 17.)

Szeptember 17-én a Magyar Kerékpárosklub ismét megrendezi országos bringásreggeli-eseményét. A részt vevő helyszínekről a Bringázz a munkába! applikációban találtok további információt.

Facebook-esemény >>

Budapesti Klasszikus Film Maraton // több helyszínen (2024. szeptember 17-22.)

Szeptember 17. és 22. között immár hetedik alkalommal rendezik meg a Budapesti Klasszikus Film Maratont, amelynek helyszínei az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi Mozi, a Budapesti Francia Intézet, a Budapest Music Center és a Bazilika előtti Szent István tér lesznek. A nagyközönség az animációs, illetve a science fiction műfaj gyöngyszemei mellett történelmi filmekkel, vígjátékokkal, élőzenés filmkoncertekkel, izgalmas előadásokkal és archív filmvásárral is találkozhat.

Weboldal >>

Holland jazzünnep az Opusban (2024. szeptember 18-20.)

Euforikus és meditatív jazz, elektronikával és folkkal fűszerezve: a Dutch Focus minifesztivál három koncerten mutatja be a holland jazz vibráló színeit az Opus Jazz Clubban szeptember 18. és 20. között. Fellép a két szaxofonos vezette Alto For Two, a groove-os Ponga és a lírai Under The Surface.

Weboldal >>

Borkultúra: organikus borok és francia zene // MáriaKult (2024. szeptember 19.)

A Borkultúra sorozatának őszi évadát a Francia Riviérán kezdik szeptember 19-én, ahol Orbán Bori énekesnő és Pánczél Kristóf előadóművész a költői francia sanzonok világába nyújt betekintést. A személyes történetekhez, izgalmas összefüggésekhez illő organikus borokról Bitai Gergely borász, sommelier gondoskodik.

Weboldal >>

Parno Graszt // Kobuci (2024. szeptember 19.)

A kilenctagú Parno Graszt az egyik legeredetibb és legnépszerűbb, tradicionális cigányzenét játszó zenekar, amely messze földön híres energikus koncertjeiről. A közel 30 éve működő formáció szeptember 19-én az óbudai Kobuciban mutatja meg, miért is jelent nevük egyet az autentikus cigányzenével.

Facebook-esemény >>

Ősz az irodalomban – zenés irodalmi est | Az elmúlt idő nyomában // Virág Benedek Ház (2024. szeptember 20.)

Az irodalom segítségével élvezhetik az érdeklődők a természet egyik legkülönlegesebb kincsét, az őszt szeptember 20-án a Virág Benedek Házban. A zenés irodalmi esten a Formiusz Színház három színművésze mutat rá az évszak szépségére, versekkel, prózával és népzenével.

Facebook-esemény >>

Carson Coma // Budapest Park (2024. szeptember 20.)

A Carson Coma idén is megtartja most már hagyományosnak mondható Budapest Parkos koncertjét: a jeles eseményre szeptember 20-án kerül sor, méghozzá az osztrák Bilderbuch társaságában. Amire számíthattok: régi és új dalok, óriási rokkolás, a koncert után pedig hajnalig tartó afterparty.

Facebook-esemény >>

Corvin Moziéjszaka (2024. szeptember 20.)

Szeptember 20-án újra Corvin Moziéjszaka! Különleges vetítések, kísérőprogramok, premier előtti vetítések és a legnagyobb sikerek kora estétől másnap reggelig, egyetlen karszalaggal. A Corvin moziéjszakán a bemutató előtt lehet megnézni A szert, de műsoron lesz az új Monte Cristo grófja-adaptáció, a Lepattanó című gombfocis vígjáték és az Egy százalék indián is. A kultfilmeket az A Birodalom visszavág és az A sötét lovag erősíti, de egy Harry Potter-film is terítékre kerül.

Weboldal >>

World Press Photo // Biodóm (2024. szeptember 20. – október 27.)

Idén szeptember 20-tól október 27-ig, a hét minden napján megnézhetik az érdeklődők az elmúlt egy év legkiválóbb sajtófotóit a World Press Photo kiállításán, amely ezúttal új helyszínen, a Fővárosi Állatkert mellett található Biodóm aulájában várja látogatóit. A kiállítás a világ legjobb és legfontosabb sajtófotóit és dokumentarista fényképeit mutatja be, amelyek arra ösztönzi a nézőket, hogy lépjenek ki a hírciklusból, és kritikusan gondolkodjanak a világ fontos témáiról.

Weboldal >>

Csinnadratta – utcaszínházi délután Békásmegyeren (2024. szeptember 21.)

Szeptember 21-én utcaszínházi délutánra invitálnak benneteket a Békásmegyeri Közösségi Házban. Lesz minden, ami interaktív, ügyesség játék, karaoke, lóverseny és bábjáték, de további izgalmas előadások is várják a kicsiket és nagyokat egyaránt 14:30-tól. Ezen a napon minden program ingyenes!

Facebook-esemény >>

Rumours of Fleetwood Mac // Erkel Színház (2024. szeptember 21.)

Az 1999-ben alakult Rumours of Fleetwood Mac világszerte a legelismertebb Fleetwood Mac tribute zenekar, amely tökéletesen idézi meg a legendás angol-amerikai banda szellemiségét. A Mick Fleetwood személyes támogatását is élvező kollektíva szeptember 21-én az Erkel Színház deszkáit is beveszi.

Jegyvásárlás >>

NAPI MÁZLI SZUPERKONCERT (2024. szeptember 21.)

Idén hatodik alkalommal rendezik meg a Szerencsejáték Zrt. által szervezett ingyenes Szuperkoncertet, amelyen a latin könnyűzene ismert világsztárja, Ricky Martin fellépése előtt a hazai könnyűzenei élet kiváló előadói Metzker Viki, T. Danny és Regán Lili készülnek egy felejthetetlen bulival a Hősök terén.

Facebook-esemény >>

Kulturális Örökség Napjai // több helyszínen (2024. szeptember 21-22.)

A Kulturális Örökség Napjai idén ősszel is megmutatják, hogy műemlékeink nem halott, muzeális jellegű épületek, hanem életünk szerves részei. A kétnapos, országhatárokon átívelő rendezvénysorozat idei témája az utak-kapcsolatok-hálózatok, amely a közlekedéshez kapcsolódó helyszínek bemutatása mellett remek lehetőséget teremt vallási és kulturális kapcsolataink feltérképezésére is.

Regisztráció >>

Csak a Mentes Őszi Fesztivál // MOM Sport (2024. szeptember 21-22.)

Hazánk legnagyobb mentes és egészségmegőrző fesztiválsorozata szeptember 21-én és 22-én visszatér! A környezetvédelem fókuszú eseményen szakemberek, workshopok és előadások váltják egymást, valamint több mint 70 kiállító mindenmentes, természetes termékei közül válogathatunk.

Facebook-esemény >>

Pasaréti Lecsófesztivál // Nagy Lajos tér (2024. szeptember 22.)

Szeptember 22-én harmadszorra is megrendezésre kerül a Pasaréti Lecsófesztivál! Ez a nap elsősorban a családokról és a közösségi főzésről szól a II. kerületi Nagy Lajos téren. Az esemény jóvoltából 30-féle lecsót kóstolhatunk meg, tombolákat nyerhetünk és olthatjuk az olykor csípős lecsó okozta szomjunkat.

Facebook-esemény >>

Kertész/Kópiák – kiállítás // Magyar Nemzeti Múzeum (2024. szeptember 22-ig)

André Kertész magyar származású fotográfus életművének soha nem látott alkotásaiból nyílt kiállítás június végén a Magyar Nemzeti Múzeumban. A szeptember 22-ig látogatható tárlat a fiatal André Kertészt és útkeresését mutatja be a világhírnév előtt. Amellett, hogy a látogatók közelebbről megismerhetik a fotóművész fiatalkori éveit, bepillantást nyerhetnek az analóg fényképezés történetébe is. A kiállítást Kerti fröccs címen beszélgetéssorozat kíséri a hangulatos Múzeumkertben, ahol szakemberek és történészek vitatnak meg a fotózást és annak történetét érintő érdekfeszítő kérdéseket. Emellett fotózással kapcsolatos filmeket is vetítenek a Múzeumkertben idén nyáron.

Weboldal >>

Újbuda Jazz Fesztivál // Fonó Budai Zeneház (2024. szeptember 26-28.)

A jazz szerelmeseit hívja felejthetetlen kikapcsolódásra a 19. Újbuda Jazz Fesztivál, melyet idén a Fonóban rendeznek meg. Szeptember 26-28. között, három napon át élvezhetjük a hazai jazzszíntér sokszínű képviselőinek koncertjeit, Dresch Mihálytól a Subtonesig.

Weboldal >>

PesText // több helyszínen (2024. szeptember 26-28.)

Felemelő beszélgetésekkel, felolvasásokkal, szakmai workshopokkal, koncertekkel és kiállításokkal várja az érdeklődőket szeptember 26-tól 28-ig a Pestext Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál. Az immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülő esemény apropóján ismét a nemzetközi irodalmi szcéna legizgalmasabb szereplőit köszönthetjük a fővárosban. A vendégekkel két budapesti helyszínen, a Három Hollóban és a Marczibányi Téri Művelődési Központban találkozhatnak az irodalomkedvelők. A programok látogatása ingyenes, ne maradjatok le!

Facebook-esemény >>

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál // Millenáris (2024. szeptember 26-29.)

Szeptember 26-29. között rendezik meg a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált a Millenárison. A díszvendég-ország Franciaország lesz, de a francia alkotók mellett Jón Kalman Stefánsson izlandi íróval is találkozhatunk a fesztiválon. Kiállítás és könyvvásár is várja az érdeklődőket.

Weboldal >>

Lajkó 50! // A38 (2024. szeptember 27.)

Lajkó Félix, a kortárs magyar és nemzetközi zenei élet kiemelkedő alakja, idén ünnepli 50. születésnapját. Ennek apropóján a vajdasági származású hegedű- és citeravirtuóz a Kurina duóval jubileumi koncertsorozatba kezd, melynek első állomása szeptember 27-én az A38 Hajó lesz.

Facebook-esemény >>

Eleven Ősz // Bartók Béla út (2024. szeptember 27-28.)

Idén is színes programcsokorral és egyedi installációkkal készül feledtetni a mindennapok gondjait, s egyben lenyűgözni látogatóit a Bartók Béla Boulevard évről évre jelentkező, nagy sikerű kulturális fesztiválja, az Eleven Ősz. Szeptember 27-28. között minden lehetőség adott lesz kreatív energiáitok kiélésére, hiszen sok-sok képzőművészeti program, kiállítás, előadás és izgalmas beszélgetés részesei lehettek Újbuda állandóan nyüzsgő utcájának több helyszínén, a Szent Gellért tértől, a Gárdonyi téren át a Feneketlen-tóig tartó szakaszon.

Facebook-esemény >>

Kutatók Éjszakája // több helyszínen (2024. szeptember 27-28.)

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén szeptember 27. és 28. között lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és játékos programokon keresztül. A rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára.

Facebook-esemény >>

Óbudai Underground Kulturális Minifesztivál (2024. szeptember 28.)

Hiánypótló egynapos rendezvénnyel jelentkezik szeptember 28-án az Esernyős, amely a zenei és alkotóművészeti programokat freestyle sportpárbajjal és graffiti versennyel fejeli meg. Az Óbudai Underground Kulturális Minifesztivál alkalmával két színpadot vesznek birtokba a műfaj ismert képviselői, és a szervezők elektronikus zenei workshopokra is hívják a résztvevőket. Az óbudai graffitifalnál megrendezendő fesztiválon 15 művész alkotási folyamatába nyerhettek betekintést, és élőben drukkolhattok a Street Workout atlétáinak megmérettetésén.

Facebook-esemény >>

Verbunk Napja // Hagyományok Háza (2024. szeptember 28.)

Idén szeptember 28-án 4. alkalommal rendezik meg a Verbunk Napját, amelyen a Kárpát-medencében több száz táncos járja a legszebb verbunkokat. A nap a Hagyományok Házában zárul nagyszabású gálaműsorral, ahol 8-tól 88 évesig minden korosztály felvonul az amatőr táncostól a hivatásos előadóművészekig.

Weboldal >>

A Kávé Napja // Akvárium Klub (2024. szeptember 29.)

Idén már 12. alkalommal ünnepelhetjük együtt a Kávé Napját, idén szeptember 29-én, az Akváriumban. Számos izgalmas programmal, előadásokkal, kiállítókkal, exkluzív Tasting Table-kóstolókkal, latteart-versennyel és a megszokott remek hangulattal várják a kávé szerelmeseit ezen a szép őszi napon.

Facebook-esemény >>

