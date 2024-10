15 szuper ingyenes őszi program Budapesten októberre

Megannyi nagyszerű fővárosi programmal kényeztet a színes október, melyek között szép számmal találtok ingyenes koncerteket, fesztiválokat, családi napokat és kiállításokat. Ezeket gyűjtöttük most egy csokorba!

Szedersor Utcafesztivál és Garázsvásár (2024. október 4-6.)

Október 4. és 6. között számtalan izgalmas programmal készülnek XI. kerületi Szedersoron. Koncertek, sport- és gyerekprogramok, garázsvásár, rajzverseny és még sok minden más vár rátok ezen a három csodás őszi napon Újbudán. És ami a legjobb: minden program ingyenes!

Magyarország 365 fotókiállítás // Városliget (egész hónapban)

A Magyarország 365 fotópályázat díjazott és legjobbnak ítélt képeiből nyílt látványos szabadtéri fotókiállítás a Városligetben. A mintegy 140 fotót felvonultató tárlat anyagát 2023-ban beérkezett 44 ezer alkotásból állították össze. A grandiózus gyűjteményben profi és amatőr fotósok munkáin keresztül csodálhatjuk meg hazánk sokszínűségét, természeti szépségeit, építészetét és kulturális értékeit. A kiállítás ingyenesen megtekinthető a Városligeti Promenádon, 2024. november 3-ig.

Budai Szüret // Hűvösvölgy, Nagyrét (2024. október 5.)

A hűvösvölgyi Nagyréten 14 és 19 óra között ingyenes programokkal, finom magyar borokkal, jó ételekkel hívják kikapcsolódásra a budai családokat. A gyermekeket többek között ugrálóvár, arcfestés, hagyományőrző szőlőpréselés mellett szüreti játékok és koncertek várják.

Járdafesztivál a Népszínház utcában (2024. október 5-6.)

Október 5-én és 6-án ismét a programoké a főszerep a Népszínház utcában! A hétvége során rengeteg koncertet élvezhetünk, emellett pedig felfedezhetjük Budapest legcsípősebb szakaszát: indiai, pakisztán, afgán, kínai, afrikai és magyar konyhák különlegességei várnak. Mindezek mellett a Kelet-Nyugati Alkotóműhely művészei több gyerek- és felnőtt előadással készülnek, a Useless Galeri kurátorkollektíva képzőművészei pedig belakják az utca tereit.

Budai Utcazene Fesztivál // Fény utcai Piac (2024. október 5-6.)

A zene és a gasztronómia szerelmeseinek nem kell tovább keresgélniük a tökéletes hétvégi programot, ugyanis október 5-6-án kerül megrendezésre az I. Budai Utcazene Fesztivál a Fény Utcai Piacon. A rendezvény nem csupán egy fesztivál, hanem egy izgalmas verseny is, ahol a legtehetségesebb utcazenészek mérhetik össze tudásukat.

100. Food Truck Show // Vámház körút (2024. október 5-6.)

Október 5-én és 6-án az elmúlt 10 év minden közönségkedvenc autója, a szakmai elismerések tulajdonosai és valamennyi díjazott food truck kitelepül régi és új ízeivel a Kálvin tér és a Szabadság híd pesti hídfője közötti területre. Az ingyenes, gyerek- és kutyabarát fesztiválon a hazai street food krémjének finomságait kóstolhatjátok meg, emellett workshopok keretében megtudhatjátok, hogy hogyan alakult át az utcakaja az elmúlt 10 év alatt.

Szeressük egymást, gyerekek | Fesztbaum Béla Seress Rezső-estje a Mazel Tovban (2024. október 10.)

Füstös, pesti kiskocsma, a sarokban öreg pianínó, mellette egy legendás előadó. Az est főszereplője a különös sorsú magyar világsláger, a Szomorú vasárnap szerzője, Seress Rezső. Dalainak és a korszak anekdotáinak segítségével megidézzük ezt a jellegzetesen pesti alakot, aki szinte soha nem hagyta el szeretett hetedik kerületét, és évtizedekig volt meghatározó szereplője a pesti éjszakának. Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Kelesztés – újjáéled Buda rejtélyes ipari épületegyüttese // Hengermalom (2024. október 11-19.)

A Kelesztés programsorozat keretében a Duna-parti ipari épületegyüttes most először nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. Az esemény fontos mérföldkő a Hengermalom fokozatos újjáélesztésében, lehetőséget adva az érdeklődőknek arra, hogy felfedezzék a malom különleges ipari tereit, találkozzanak, és közösen gondolkodjanak a hely jövőjéről. Az október 11-19. között megrendezett eseményen színes programkínálat várja az érdeklődőket, többek között gasztro- és vintage piacok, performanszok, outdoor mászófal, workshopok az ülőbútor készítéstől a fermentálásig, gyerekprogramok, építészeti séták, szakmai és zenei események.

Jótékonysági Palacsinta Fesztivál // Margitsziget (2024. október 12.)

Október 12-én egész napos, jótékonysági palacsintafesztiválnak lesz otthona a főváros. A méltán népszerű gasztrofesztiválon a legkülönfélébb ízesítésű, hagyományos és gluténmentes palacsinták mellett a gyerekeket izgalmas programokkal, a felnőtteket tánccal és bemutatókkal várják.

PONT Fesztivál // Múzeumkert (2024. október 12.)

Október 12-én Törökország kultúrájának különleges hagyományai mutatkoznak be a Nemzeti Múzeum kertjében: azok a török tradíciók a mesemondástól az ebruig, a papírdíszítés művészetéig, melyeket az UNESCO is jegyez. Az egynapos, ingyenes török körutazásba minden korosztály bekapcsolódhat. Napközben előadásokkal, workshopokkal és gyerekprogramokkal, este pedig az anatóliai pszichedélia magyar és török képviselőinek koncertjeivel várják az érdeklődőket.

Családi nap a Budavári Lovardában (2024. október 13.)

Október 13-án 10:30 és 17 óra között izgalmas programokkal várják a Budai Várban található Hunyadi-udvarba látogató családokat. A családi nap keretében ingyenes programokkal töltődhettek fel és merülhettek el a gasztronómiai élvezetekben.

Soroksári Művészeti Fesztivál // Táncsics Mihály Művelődési Ház (2024. október 15-19.)

Október 15. és 19. között majdnem egy héten át várja vendégeit a Soroksári Művészeti Fesztivál, aminek keretében számos helyszínen élvezhetjük a művészet különböző műfajait. A kínálatban szerepelnek izgalmas kiállítások, egy nem mindennapi tárlatvezetés, komolyzenei hangversenyek és könnyűzenei koncertek, melyek között garantáltan mindenki megtalálja a neki tetsző programot.

Családi nap a Gyermekvasúton // Hűvösvölgyi végállomás (2024. október 19.)

Október 19-én, szombaton 10 és 16 óra között interaktív programok várják a családokat a Gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásán. Az állomás melletti fogadóparkban lesz ugrálóvár, KRESZ pálya, kutyás bemutató, óriás társas, óriás kirakó és vásári játékok, de kipróbálhatják a kicsik az arcfestést vagy az alkotóházat is. Érdemes kipróbálni a kezes-lábas játszóházat, ahol minden játékot pedállal, mintegy biciklit kell meghajtani. A vonatokért rajongókat hajtánypálya, favasút és fenntartható terepasztal várja, akár a legkisebbek is beöltözhetnek gyermekvasutasnak egy fotó erejéig. A színpadon fellép a Majorka Színház és a Mesélő bőrönd társulat.

Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál // Műhelytér (2024. október 27-ig)

Szeptember 27-től egy hónapon keresztül látogatható Budapesten a VII. Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál, amely tíz ország alkotóinak több mint 260 makettjét mutatja be. A kiállítók között befutott építészek, hallgatók, gyerekek és amatőr makettezők is szerepelnek. A mottóként szolgáló „learning by doing” (tapasztalati tanulás) jegyében a tárlat arról szól: mit tanulhatunk a makettezéstől?

Keep Smiling kiállítás // POP&ROLL Art Gallery (egész hónapban)

A vadonatúj belvárosi művészeti tér, a POP&ROLL Art Gallery ad otthont a kortárs alkotók műveit felvonultató tárlatnak, melyet idén ősszel ingyenesen láthat a közönség a város szívében, a Vörösmarty tértől egy percnyire, a Dorottya utca 6. szám alatt, szerdától vasárnapig 11 és 18 óra között. A kiállítás középpontjában a mindenki által ismert és használt emoji, a mosolygós sárga arc áll, melynek legismertebb változata 1963-ból származik. Ekkor tervezte meg Harvey R. Ball grafikus a worcesteri State Mutual Life Assurance biztosítótársaság számára, kedélyjavító céllal. A kiállításon hét kortárs művész osztja meg a hozzá kapcsolódó érzéseit, gondolatait.

