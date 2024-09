70+ őszi fesztivál, sokszínű családi és halloweeni program Budapesten 2024 októberében

Az ősz legsokszínűbb hónapjához a legkülönlegesebb programok dukálnak és ebből idén októberben sincs hiány a fővárosban. Szabadtéri kiállítások, exkluzív városi séták, varázslatos fénymúzeumok, rendhagyó koncertek, hátborzongató esték és változatos gasztrofesztiválok fűszerezik meg az egyre rövidülő mindennapjainkat. Válogassatok kedvetekre Budapest legizgalmasabb októberi programjai közül.

Magyarország 365 fotókiállítás – ingyenes szabadtéri tárlat // Városligeti Promenád (egész hónapban)

A Magyarország 365 fotópályázat díjazott és legjobbnak ítélt képeiből nyílt látványos szabadtéri fotókiállítás a Városligetben, 2024. szeptember 19-én. A mintegy 140 fotót felvonultató tárlat anyagát 2023-ban beérkezett 44 ezer alkotásból állították össze. A grandiózus gyűjteményben profi és amatőr fotósok munkáin keresztül csodálhatja meg hazánk sokszínűségét, természeti szépségeit, építészetét és kulturális értékeit a nagyközönség. A különleges gyűjtemény ingyenesen megtekinthető a Városligeti Promenádon, 2024. november 3-ig.

Imagine Építészet Hónapja (egész hónapban)

Idén ötödik alkalommal várja októberben az Imagine azokat, akik kíváncsiak az építészeti különlegességekre. Az Építészet Hónapja kampány keretében limitált alkalommal zajlanak rendhagyó városi séták és épületbejárások Budapesten és Pécsett. 2024-ben például egy Andrássy úti palotába, egy zsinagógából lett vívóterembe, de még egy barokk kori könyvtárba is eljuthat az érdeklődő közönség! Az októberi kampány ideje alatt több mint 40 alkalommal, 11 új tematikában indulnak túrák.

Sally Rooney-est – Beszélgetés Nyáry Krisztiánnal, Nyáry Lucával és Nyáry Lizával // MOMKult (2024. október 3.)

Sally Rooney neve egyet jelent a kapunyitási pánikban szenvedők életének ironikus krónikásával. Azoknak az életét mutatja be, akik papíron tudják, milyen felnőttnek lenni, csak épp a valóságban nem. A szerző az Y-generáció legnépszerűbb és leghitelesebb irodalmi megjelenítője. Nyáry Krisztián, illetve Nyáry Luca és Nyáry Liza két különböző generáció intellektuális képviselőjeként igyekszik a Rooney-jelenség nyomába eredni Szűcs Péter házigazda remek kérdései nyomán. A beszélgetés apropója Sally Rooney negyedik, Intermezzo című kötete, melyben két Z-generációs és három Y-generációs találkozik. Az este különlegessége, hogy Nyáry Liza még soha nem lépett fel közösen testvérével és apukájával.

Zsidó Kulturális Napok az Óbudai Társaskörben (2024. október 3-6.)

Hegedűs D. Géza, Molnár Piroska, Nógrádi Gergely és Bíró Eszter is fellép a Zsidó Kulturális Napok eseménysorozatán az Óbudai Társaskörben. Október 3-tól 6-ig flódnival és színes kínálattal, tizenegy programmal, köztük könyvbemutatókkal, zenés felolvasóestekkel és koncertekkel várják a közönséget.

Deva – Nyárzáró koncert // Várkert Bazár (2024. október 4.)

Takács Dorina, vagyis Дeva, üstökösként robbant be a hazai könnyűzenei színtérre. A fiatal előadó zenéit maga írja, producereli és énekli, sőt, a lemezborítókat is saját maga készíti. Дeva különleges zenéje egy ősi földre kalauzolja a hallgatót. Számait atmoszferikus, lágy hangok, selymesen pulzáló basszus és a magyar népdalok misztikus világából merített többszólamú mantrák jellemzik. Október 4-én a Várkert Bazárban egy nyárzáró koncerten zenekarával együtt varázsolja el a közönséget.

Galilei élete // Örkény Színház (2024. október 4., 5., 6., 20.)

Az évad első nagyszínpadi bemutatója az Örkény István Színházban Bertolt Brecht Galilei élete című drámája. Rendezője, Polgár Csaba az olvasópróbán elmondta: „A szöveg nem emel márványszobrot se Galileinek, se valamelyik szereplőjének, hanem élesen és mély emberismerettel vizsgálja azokat a helyzeteket, amikor a gerinc egyenes, vagy picit elferdül”. A darab sokrétűen tárja a közönség elé Galilei alakját és életét: végigkövethetjük, hogy válik az elhivatott, úttörő tudósból (Borsi-Balogh Máté) megalkuvó öregember (Csuja Imre). Főbb szerepekben láthatjuk még Gellért Dorottyát, Takács Nóra Diánát és Ficza Istvánt.

Haverok, buli, Meki (2024. október 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.)

Az év végéig minden hétvégén valódi partipalotává változik a budapesti éjjelek megkerülhetetlen gyorsétterme, a nemrég újranyitott Nyugati téri McDonald’s: péntek és szombat esténként 10 és hajnal 4 között különleges fényfestéssel és élő DJ-szettekkel várják a buliba tartó vagy épp a buliból hazafelé induló vendégeket a világ legszebb McDonald’saként emlegetett egységben. A mennyezeti stukkókra vetített fényjátékban gyönyörködve a sajtburger is garantáltan jobban csúszik majd.

Szedersor Utcafesztivál és Garázsvásár // SasadLiget (2024. október 4-6.)

Október 4. és 6. között számtalan izgalmas programmal készülnek XI. kerületi Szedersoron. Koncertek, sport- és gyerekprogramok, garázsvásár, rajzverseny és még sok minden más vár rátok ezen a három csodás őszi napon Újbudán. És ami a legjobb: minden program ingyenes!

Cannoli-hétvége a Dolcissimában (2024. október 4-6.)

Október első hétvégéjén a méltán híres szíciliai cannoli desszerté lesz a főszerep. A háromnapos eseményen péntektől mindenféle ízben és formában megkóstolhatjátok ezt a mennyei csemegét a Dolcissima cukrászdában.

Budai szüret (2024. október 5.)

Október 5-én a hűvösvölgyi Nagyrét szüreti mulatságtól lesz hangos. 14 és 19 óra között az ingyenes programokon, finom magyar borokat, jó ételeket kóstolhatunk. A gyermekeket többek között ugrálóvár, arcfestés, hagyományőrző szőlőpréselés mellett szüreti játékok és koncertek várják.

Különkiadás Mácsai Pállal, Máté Gáborral és Lukács Miklóssal // KMO Művelődési Központ (2024. október 5.)

Október 25-én zenés irodalmi műsorral vár a kispesti KMO Művelődési Központ, melynek meghívott vendégei Mácsai Pál és Máté Gábor színművészek, valamint Lukács Miklós cimbalomművész. Az est középpontjában Örkény István és Esterházy Péter írói világa, illetve e két világ találkozása áll.

Czakó Piac (2024. október 5., 12., 19., 26.)

Ősszel is folytatódik a Czakó Kert népszerű termelői piaca a Tabán legöregebb házánál, minden szombaton 8-tól 14 óráig. Fantasztikus termelők portékájából válogathattok ilyenkor, Bányai kávé és különféle gasztroprogramok kíséretében, de raclette, lángos és pelmenyi is felbukkan náluk havi rendszerességgel.

Our Last Night (US) // Barba Negra (2024. október 5.)

Napjaink egyik legizgalmasabb post-hardcore formációja 2004-ben alakult New Hampshire-ben: az Our Last Night elsősorban ütős popfeldolgozásairól ismert, de saját számaikkal is maradandót alkottak. Október 5-én a Barba Negra Red Stage-en elevenítik meg 20 éves pályafutásuk legnagyobb slágereit.

100. Food Truck Show // Vámház körút (2024. október 5-6.)

Október 5-én és 6-án az elmúlt 10 év minden közönségkedvenc autója, a szakmai elismerések tulajdonosai és valamennyi díjazott food truck kitelepül régi és új ízeivel a Kálvin tér és a Szabadság híd pesti hídfője közötti területre. Az ingyenes, gyerek- és kutyabarát fesztiválon a hazai street food krémjének finomságait kóstolhatjátok meg, emellett workshopok keretében megtudhatjátok, hogy hogyan alakult át az utcakaja az elmúlt 10 év alatt.

Járdafesztivál a Népszínház utcában (2024. október 5-6.)

Október 5-én és 6-án ismét a programoké a főszerep a Népszínház utcában! A hétvége során rengeteg koncertet élvezhetünk, emellett pedig felfedezhetjük Budapest legcsípősebb szakaszát: indiai, pakisztán, afgán, kínai, afrikai és magyar konyhák különlegességei várnak. Mindezek mellett a Kelet-Nyugati Alkotóműhely művészei több gyerek- és felnőtt előadással készülnek, a Useless Galeri kurátorkollektíva képzőművészei pedig belakják az utca tereit.

My Body, My Home: ELLE YOGA WEEKEND // Normafa Retreat Center (2024. október 5-6.)

Október 5-6-án az ELLE YOGA WEEKEND-en a My Body, My Home mottó alatt mélyebben is felfedezhetitek a női test és lélek közötti szoros kapcsolatot. A különleges hétvégén a fókusz a női test ünneplésén, szeretetén és elfogadásán van, mindezt a belső otthon megteremtésével. Megismerhetitek azokat a jógaformákat, amelyek erősítik az önszeretetet, támogatják a nőiességet és a belső harmóniát. Az előadások során bemutatják az emésztőrendszer és a lelek közötti összefüggéseket, valamint azt, hogy miként válgattok ciklustudatossá a felgyorsult, stresszes mindennapokban.

Budai Utcazene Fesztivál // Fény utcai piac (2024. október 5-6.)

A zene és a gasztronómia szerelmeseinek nem kell tovább keresgélniük a tökéletes hétvégi programot, ugyanis október 5-6-án kerül megrendezésre az I. Budai Utcazene Fesztivál a Fény Utcai Piacon. A rendezvény nem csupán egy fesztivál, hanem egy izgalmas verseny is, ahol a legtehetségesebb utcazenészek mérhetik össze tudásukat. A fesztivál ideje alatt streetfood kocsik kínálnak majd ínycsiklandó ételeket, október 6-án pedig idén utoljára a Makers’ Market elhozza a legtehetségesebb hazai alkotókat.

Ferihegyi Ikarus Találkozó // Aeropark (2024. október 5-6.)

Az év legnagyobb dobása az Aeroparkban, amikor a magyar járműgyártás legikonikusabb autóbuszai költöznek be két napra a ferihegyi repülőmúzeumba. Ezen a hétvégén mintegy 100 jármű mutatkozik be a találkozón. Élményutazás, nosztalgiarepülés, Ikarus-felvonulás, járműbemutató, motorindítás, szimulátor és egy seregnyi izgalmas program várja a családokat.

Mokkoji Korea fesztivál // Budapest Park (2024. október 5-6.)

Október 5-én és 6-án Dél-Korea a Budapest Parkba költözik. A 2024 MOKKOJI KOREA fesztivál változatos programjai bepillantást engednek a távoli ország kulturális értékeibe. Színpadi produkciók széles választéka és a kultúra minden szegmensét bemutató élmény zónák sokasága várja az érdeklődőket. Sőt, vasárnap este hazánkban először három K-pop sztár ingyenes koncertet ad az eseményen.

A szerelem bolondjai – kirándulás Farkas-völgyben (2024. október 6.)

A GreenWalks Budapest sétáján, október 6-án Jókai kedvenc völgyében barangolhattok egy közepesen nehéz sétán. Míg a vadregényes völgy vendégszeretetét élvezitek, számos legendával és érdekességgel ismerkedhettek meg. Megtudhatjátok többek között, hol állt egykor a legendás Szerelem Bolondjai és Ördögorom csárda, a séta végeztével pedig az Auguszt Cukrászda vár majd benneteket édes finomságok kóstolójával és mesékkel a cukrászdinasztia életéből.

Liszt Ünnep (2024 október 9-22.)

Október 9-én kezdődik, és egészen 22-éig várja az érdeklődőket a negyedik Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál. A klasszikus és kortárs zene nemzetközi sztárjai, műfajteremtő formációk és a maguk területén kiemelkedő alkotók érkeznek Budapestre, és persze a sokszínű programkínálatban ezúttal is helyet kap az irodalom és a képzőművészet is.

Glass of Jazz // Budapest Jazz Club (2024. október 9-10.)

Október 9-én és 10-én tárt ajtókkal várja a borok és a jazz szerelmeseit a Budapest Jazz Club. A huszadik alkalommal megrendezésre kerülő Glass of Jazz ezúttal is a legkiválóbb borokat és a hozzájuk illő legnagyszerűbb muzsikákat sorakoztatja fel ezalatt a két, felejthetetlen nap alatt.

Mondjad, Atikám! – Vecsei H. Miklós és Balla Gergely József Attila-estje // MOMkult (2024. október 10.)

Mit jelent nekünk József Attila? Ismerjük az életét. Van kedvenc versünk tőle. Életszakaszainkban újra- és újraértelmezzük sorait. De ritkán gondolkozunk el azon, hogy milyen pusztító szenvedély és szeretni vágyás élt benne. „József Attila az őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte” – írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós, innen próbálja megmutatni a költő életútját, szerelmeit és versrészleteit. A darab 2018 óta fut a Vígszínház repertoárján, amelynek utaztatható verziójában a Platon Karataev frontembere, Balla Gergely is szerepel.

IL VOLO – Visszatér Budapestre a világhírű pop-opera trió // MVM Dome (2024. október 10.)

A világhírű olasz pop-opera trió, az IL VOLO október 10-én egy felejthetetlen koncerttel tér vissza Budapestre, hogy elvarázsolja a magyar közönséget. Tavaly már a Budapest Aréna is szűknek bizonyult, ezért 2024-ben az MVM Dome színpadára érkezik a három, egyedülálló hangú énekes. Piero, Ignazio és Gianluca meghódította már szinte az egész világot, szenvedélyes előadásmódjukkal és a klasszikus olasz dallamoktól a modern pop-operáig terjedő repertoárjukkal itthon is rendkívül népszerűek.

Édes Napok Budapest // Szent István tér (2024. október 10-13.)

Októberben ismét édesebbnél is édesebb napok várnak rátok Budapesten, a Bazilika előtti Szent István téren. Október 11. és 13. között, az év legédesebbnek ígérkező hétvégéjén a legjobb csokoládék és ínyencségek mellett neves cukrászdák finomságait egyaránt megkóstolhatjátok.

Őszi Margó Irodalmi Fesztivál // Nemzeti Táncszínház (2024. október 10-13.)

Október 10. és 13. között kerül megrendezésre a fővárosiak kedvenc irodalmi fesztiválja, melynek idén is a Millenárison található Nemzeti Táncszínház ad otthont. A rendezvényre elhozzák friss megjelenéseiket a legjelentősebb kortárs magyar és külföldi írók, de a könyvbemutatók mellett exkluzív dedikálások, fergeteges zenei-irodalmi programok is várják a közönséget. Természetesen a legújabb és a toplistás könyvek megvásárlására is lesz lehetőség.

OktoBeerFest a Városligeti műjégpályán (2024. október 10-13.)

Az ország méltán kedvelt sörbulija költözik október 10. és 13. között a Városligetbe. A nagykoncertek mellett számíthattok majd szemet- és ízlelőbimbókat gyönyörködtető sör- és gasztronómiai kínálatra, hatalmas sörsátorokra, literes korsókra, bajor gasztroutcára, a kicsik pedig izgalmas gyerekprogramokra.

Pixel és folklór kiállítás // Hagyományok Háza (2024. október 10. – december 18.)

Magyar népművészet és fotográfia a 21. században alcímmel nyílik meg idén ősszel a Hagyományok Háza új időszaki kiállítása. Hogyan is dolgozik a ma fotográfusa a magyarlakta vidékeken a néphagyomány vizuális megörökítésén? Van-e továbbélő fotóművészeti tradíció vagy mindent másként tesznek a jelenkor alkotói? A fotográfiák arról tanúskodnak, létezik a népművészet, élni tud a hagyomány a 21. században is. Kéttucatnyi fotográfus emlékezetes képeit tekinthetjük meg 2024. október 10. és december 18. között, nyitvatartási időben a Hagyományok Házában.

Országos Étterem Hét (2024. október 10-27.)

Az őszi Étterem Héten megkóstolhatjuk a magyar vendéglátás elitjét. Október 10. és 27. között országszerte több mint 180 kiváló étterem várja kedvező árú menüsoraikkal hazánk ínyenceit.

Pilea Projekt növényvásár + Simon Iddol minibuli (2024. október 11-12.)

Izgalmas szezonnyitó bulival és növényvásárral készülnek nektek október 11-én és 12-én a NOS-ban. Pénteken és szombaton a Pilea Projekt kipakolós vásárán válogathattok a szebbnél szebb növények között, pénteken 18 órától 20 óráig pedig DJ Simon Iddol táncoltat majd meg mindenkit a Kapás utcai fák alatt.

Kürtőskalács Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2024. október 11-12.)

Október 11-13. között újra kürtőskalács illat lengi be a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ugyanis ismét megérkezik az év egyik leginkább várt gasztroeseménye. A fesztivál különlegessége, hogy idén a hagyományos erdélyi-magyar finomság mellett igazi kuriózummal is találkozhatnak a látogatók, ugyanis bemutatkozik a kürtőskalács litván rokonterméke, a Šakotis is. Az édességek mellett a jókedv sem marad el: koncertekkel és gyerekprogramokkal készülnek a szervezők.

Őszkert 2024 (2024. október 11-13.)

Október 11. és 13. között őszi kertészeti napok a Villányi úton! Kertészetek bel- és kültéri növénykínálata, termelők, valamint kertészeti előadások, tanácsadás, arborétumi séta, Budai Arbor Biokert látogatás, a Díszteremben bonsai-kamarakiállítás, szobanövény-kiállítás és gyerekprogram várja a látogatókat.

PONT Fesztivál // Nemzeti Múzeum (2024. október 12.)

Október 12-én Törökország kultúrájának különleges hagyományai mutatkoznak be a Nemzeti Múzeum kertjében: azok a török tradíciók a mesemondástól az ebruig, a papírdíszítés művészetéig, melyeket az UNESCO is jegyez. Az egynapos, ingyenes török körutazásba minden korosztály bekapcsolódhat. Napközben előadásokkal, workshopokkal és gyerekprogramokkal, este pedig az anatóliai pszichedélia magyar és török képviselőinek koncertjeivel várják az érdeklődőket.

Jótékonysági Palacsinta Fesztivál (2024. október 12.)

Október 12-én egész napos, jótékonysági palacsintafesztiválnak lesz otthona a főváros. A méltán népszerű gasztrofesztiválon a legkülönfélébb ízesítésű, hagyományos és gluténmentes palacsinták mellett a gyerekeket izgalmas programokkal, a felnőtteket tánccal és bemutatókkal várják.

ZENÉLŐ FALAK – hangzó emléktáblák felavatása sétáló villámkoncertekkel (2024. október 12.)

Október 12-én egy performatív séta során bemutatásra és átadásra kerülnek a Zenélő Falak program keretében kiválasztott műalkotás, hét VII. kerületi helyszínen. A villámkoncertekkel megspékelt avatóünnepség 16 órakor indul a K11 Művészeti és Kulturális Központtól.

Shakespeare-szonettek // MáraiKult (2024. október 12.)

Kortárs zenei közegbe ülteti át Shakespeare örökérvényű szonettjeit a WH, melynek tagjai Dagadu Veronika Sena, Márkos Albert, Gryllus Samu, G. Szabó Hunor és Varga Vince. A műfaji határokon átívelő koncertre a MáraiKultban kerül sor október 12-én, este 7 órakor.

WAMP DESIGN 18. Születésnapi vásár // Eiffel Műhelyház (2024. október 13.)

Idén lett 18 éves a WAMP, amit szeretnének méltóképpen megünnepelni, így az október 13-ai design vásár egy születésnapi vásár lesz. Éppen ezért a szokásos árusokon túl az eseményen kerekasztal-beszélgetésekkel, divatbemutatóval, workshopokkal, tombolával és Food Truck Show kitelepülőkkel készülnek nektek.

Csülök és sörfesztivál | Családi nap // Budai vár (2024. október 13.)

Október 13-án 10:30 és 17 óra között izgalmas programokkal várják a Budai Várban található Hunyadi-udvarba látogató családokat. A családi nap keretében ingyenes programokkal töltődhettek fel és merülhettek el a gasztronómiai élvezetekben.

ARC közérzeti kiállítás // Bikás park (2024. október 13-ig)

A minden évben nagy sikernek örvendő ARC közérzeti kiállítást idén is megrendezték az újbudai Bikás parkban. Az október 13-ig megtekinthető tárlat ezúttal is ingyenesen látogatható éjjel-nappal. A plakátkiállítást megelőző pályázatra összesen 730 alkotás érkezett, melyek egytől egyig az idei év témájára reflektáltak: A CSALÁD? A közparkban a legkreatívabb, legsokoldalúbb, legelgondolkodtatóbb plakátok között sétálhatunk idén szeptemberben is, hiszen már nem is lenne teljes az ősz ARC nélkül.

Bryan Adams // MVM Dome (2024. október 14.)

Bryan Adams a világ egyik legjobb és legizgalmasabb előadójának hírében áll. 17 stúdióalbuma van, köztük utolsó lemeze, a So Happy It Hurts, amelyet Grammy-díjra is jelöltek. Bryan Adams 2024-ben ismét Európában koncertezik, Budapesten október 14-én az MVM Dome-ban lép fel!

Mama, nézd! – A képtár hangjai | Szépművészeti Múzeum (2024. október 15.)

Október 15-én röpke 1 órás kikapcsolódásra invitálja a kismamákat, anyukákat a Szépművészeti Múzeum. A Mama, nézd! program októberi alkalmán a csoport a gyűjtemény főműveinek segítségével járja körül hangok és képek izgalmas találkozási lehetőségeit. A nagy népszerűségnek örvendő programsorozat az 1 évesnél fiatalabb babákkal érkező szülőknek nyújt feltöltődést és kikapcsolódást, ahol biztonságos és barátságos közegben kapcsolódhatnak újra a művészetekhez.

Soroksári Művészeti Fesztivál (2024. október 15-19.)

Október 15. és 19. között majdnem egy héten át várja vendégeit a Soroksári Művészeti Fesztivál, aminek keretében számos helyszínen élvezhetjük a művészet különböző műfajait. A kínálatban szerepelnek izgalmas kiállítások, egy nem mindennapi tárlatvezetés, komolyzenei hangversenyek és könnyűzenei koncertek, melyek között garantáltan mindenki megtalálja a neki tetsző programot.

360 Design kiállítás // Nyugati pályaudvar (2024. október 15-20.)

Október 15. és 20. között igazi kreatív kavalkád várja a dizájnrajongókat a Nyugati pályaudvar egykori várótermében! A 360 Design kiállítás a Budapest Design Week eseménysorozatának központi rendezvénye, melynek keretében 200-nál is több magyar dizájntárgy és műalkotás kerül reflektorfénybe, köztük csaknem 30 fiatal tehetség friss, izgalmas munkájával. A tárlat izgalmas időutazásra hív: bemutatja, hogyan öltik magukra a szecesszió és az art deco gazdag hagyományai a kortárs dizájn köntösét.

Art Market Budapest // Millenáris (2024. október 17-20.)

30 ország mintegy 100 kiállítója vesz részt október 17. és 20. között Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kortárs képzőművészeti vásárán. Az Art Market Budapest a többezer műalkotást bemutató kiállítási anyag mellett több mint 50 kísérőprogrammal várja a közönséget a Millenárison.

Grill & Tequila Fesztivál // Tereza (2024. október 17-20.)

Október 17. és 20. között egy felejthetetlen fiesta keretében változik oázissá a Tereza. E négy nap során a főszerep a tüzes grillételeké, a válogatott mexikói finomságoké és a tequiláé lesz. A fesztiválon exkluzív kóstolókra, margaritavariációkra és élő zenére is számíthattok.

Claude Monet – The Immersive Experience // BOK Csarnok (2024. október 17. – 2025. március 2.)

Budapestre érkezik a nagy sikerű Claude Monet – The Immersive Experience kiállítás, amely magával ragadó módon mutatja be az impresszionizmus egyik legnagyobb alakjának festészetét. A Monet híres műveit életre keltő tárlaton a látogatók 360 fokos vetítőfelület, interaktív installációk és virtuális valóság segítségével merülhetnek el a festmények varázslatos világában. A színek és fények kavalkádjában megelevenednek körülöttünk Monet leghíresebb alkotásai a kiállításon, ami új szintre emeli a művészet élményét. Ideális program művészetkedvelőknek, családoknak és mindenkinek, aki szeretné megismerni Monet különleges látásmódját.

Mesebeli Filmfesztivál a Palatinuson (2024. október 18-tól)

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig október 18-tól ismét mindenkit vár. Az idei tematika a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Frida Kahlo fotógyűjteménye // Mai Manó Ház (2024. október 18. – 2025. január 12.)

Fedezzétek fel az ikonikus mexikói festőművész életének és alkotói világának intimebb oldalát a Mai Manó Ház új időszaki kiállításán! A világot bejárt utazótárlat korábban nem publikált fényképeket mutat be, amelyek Frida Kahlo magán- és művészi életének kulisszái mögé engednek bepillantást. A fotókon keresztül megismerhetjük a művésznő kapcsolatait, szenvedéseit, küzdelmeit, valamint inspirációforrásait, amelyek meghatározták egyedülálló stílusát. A kiállítás nemcsak festőként, hanem emberként is rivaldafénybe helyezi Frida Kahlót, aki mély érzelmekkel és szenvedéllyel töltötte meg életét és alkotásait.

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2024. október 18-tól)

Október 18-tól március 2-ig újra fényárban úszik majd az ELTE Füvészkert, hiszen ismét beköltözik hozzájuk az Európa-szerte rendkívül népszerű Garden of Lights multimédia-kiállítás és fényshow. Ezúttal Aprajafalva törplakóival találkozhatunk, hiszen megelevenítik a legendás mese szereplőit: Törpapát, Hamit, Tréfit, Törpillát, sőt, még Hókuszpókot és Sziamiaút is. Egy biztos: szuper fotópontok és feledhetetlen élmények várnak rátok! Ha ránk hallgattok, akkor érdemes sötétedés után érkezni, hiszen akkor éri el végső pompáját a fényárban úszó tárlat.

Oktoberfest a Spíler Biergartenben (2024. október 18.)

Október 18-án érdemes lesz a Spíler Biergarten felé venni az irányt, ahol fergeteges bajor bulival, hideg sörökkel, élő zenével és hamisítatlan Oktoberfest-hangulattal várják az érdeklődőket. A korsók ezeken a napokon megtelnek majd a legjobb csapolt sörökkel, a tányérok pedig ínycsiklandó bajor ételekkel.

Tik-Tak… bumm! // Art-Színtér (2024. október 18., 19.)

Néhány évvel ezelőtt nagy sikert aratott a Netflix Tik-Tak… bumm! című filmmusicalje Andrew Garfielddal a főszerepben, melyért el is nyerte a Golden Globe legjobb férfi főszereplőnek járó díját. Jonathan Larson önéletrajzi ihletésű musicalje ezúttal az Art-Színtér falai közé invitál 100 perces zenés színházi élményre. A 30. születésnapja előtt álló tehetséges művész bőrébe Ember Márk bújik, legjobb barátját Csiby Gergely, barátnőjét pedig Dobó Enikő alakítja. A három fiatal felnőtt történetén keresztül megjelenik a felnőtté válás visszafordíthatatlansága, illetve a bizonytalan jövőtől és az elköteleződéstől való félelem Dicső Dániel rendezésében.

Öt kontinens egy utcában (2024. október 19.)

Október 19-én és november 30-án a VIII. kerületi Népszínház utca kulisszatitkait fedezhetitek fel a Sétaműhely izgalmasnak ígérkező vezetett sétáján. Az utca nem kevesebb, mint öt kontinens hagyományaiból, nigériai, kasmír, török és koszovói tradíciókból merít és nyújt ízelítőt. A séta során, miközben számtalan új élménnyel gazdagodhattok és ismerkedhettek meg, rácsodálkozhattok az utca építészeti szépségeire, kulturális sokszínűségére és éttermeinek autentikus ízeire.

Családi nap a Gyermekvasúton

Október 19-én a budapesti Gyermekvasút ingyenes családi nappal várja a kicsiket és nagyokat a hűvösvölgyi végállomáson. Ezen az őszi napon interaktív programok is fogadják az érdeklődőket. Az állomás melletti fogadóparkban lesz ugrálóvár, KRESZ-pálya, kutyás bemutató, óriás társas és kirakó, vásári játékok, és alkotóház is. A vonatokért rajongókat hajtánypálya, favasút és fenntartható terepasztal várja, akár a legkisebbek is beöltözhetnek gyermekvasutasnak. A színpadon fellép a Majorka Színház és a Mesélő bőrönd társulat.

Nyílt nap a Ferencváros kocsiszínben (2024. október 19.)

Október 19-én, szombaton nyílt napot tartanak a Ferencváros kocsiszínben, ahol ingyenesen megcsodálhatjuk a legszebb budapesti nosztalgiavillamosokat.

Isolation Budapest // Akvárium Klub (2024. október 19.)

Az október 19-én a Liszt Ünnep és az Akvárium Klub szervezésében harmadik alkalommal tér vissza az Isolation Budapest, ráadásul az eddigi legerősebb zenei kínálatával jelentkezik. Többek között Jake Bugg, Seun Kuti & Egypt 80, és a Deki Alem is érkezik az idei fesztiválra. Hozzájuk csatlakozik most a kultikus brooklyni zenekar, az Elysian Fields, a pár hete feloszló black midi gitárosa és frontembere, Geordie Greep, a tavalyi év egyik legerősebb lemezével bemutatkozó Mandy, Indiana, valamint a hazai feltörekvő előadók közül Papp Mukunda, Szolnoki x Tendency, és pyylen.

FIKSZ Design Vásár // Petőfi Irodalmi Múzeum (2024. október 19-20.)

Idén második alkalommal kerül megrendezésre október 19-20-án a FIKSZ Design Vásár, amely lehetőséget kínál a látogatóknak, hogy közvetlenül iparművészektől vásároljanak egyedi alkotásokat. Az esemény célja, hogy a kortárs design és iparművészet hazai képviselőit közelebb hozza a nagyközönséghez.

Szabadság, szerelem: Cinema and Symphony // Uránia Nemzeti Filmszínház (2024. október 23.)

Október 23-án nem mindennapi filmes koncertélményben lehet részünk: a nagy sikerű Szabadság, szerelem című filmet a Duna Szimfonikus Zenekar élőzenei kíséretével nézhetjük meg az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A különleges műsort idén csak egyszer élhetjük át, ne maradjatok le!

VAN 10 – 10. születésnapi élő zenés vetítés és koncert // Trafó (2024. október 25.)

2014 októberében mutatták be a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlant. A tizedik születésnap alkalmából egy különleges, élő zenés vetítés és a VAN filmzenekar koncertje várja a közönséget október 25-én a Trafóban.

Őszi családi nap a Magyar Nemzeti Múzeumban (2024. október 26.)

A Magyar Nemzeti Múzeum október 26-án őszi családi nappal örvendezteti meg a kisgyermekekkel érkezőket. A szinte egész napos program alkalmával titkos rejtvényeket kutathattok fel, teljesíthetitek a fejedelemasszony három kívánságát, de azt is megtudhatjátok, hogy vajon száz évvel ezelőtt milyen nyalánkságokat kóstolhattak a pesti gyerekek.

Bach x Folk // MOMKult (2024. október 26.)

A Danubia Zenekar Semmi komoly névre keresztelt programsorozata bebizonyítja, hogy van átjárás a műfajok között. Október 26-án Bach D-dúr szvitje találkozik Pál István Szalonna és bandájának népzenei reflexióival. A koncert után táncház várja az érdeklődőket a MOMkultban.

Kuhn Fu // Opus Jazz Club (2024. október 26.)

A Christian Kühn német gitáros, zeneszerző és ceremóniamester köré szerveződő Kuhn Fu improvizáción átszűrt pszichedelikus jazzrockjában Zappa találkozik a kabaréval, miközben surf hangzások és metálos riffek lovagolják meg a Chattanooga Choo-Choo swingjét október 26-án, az Opus Jazz Clubban.

Halloween – éjszaka a Múzeumban // Meme Múzeum (2024. október 26.)

Szellemek, lámák, sikolyok várnak október 26-án a Meme Múzeumban, ahol zseblámpákkal világítva járhatjátok végig a tárlatot.

Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál (2024. október 27-ig)

Szeptember 27-től egy hónapon keresztül látogatható Budapesten a VII. Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál, amely tíz ország alkotóinak több mint 260 makettjét mutatja be. A kiállítók között befutott építészek, hallgatók, gyerekek és amatőr makettezők is szerepelnek. A Makettfesztivál október 27-ig, szerdától vasárnapig 10:00–18:00 között ingyenesen látogatható a MÉM MDK Műhelyterében (VII. Budapest, Bajza utca 10.) a Walter Rózsi-villában váltott ingyenes belépőjeggyel.

World Press Photo // Biodóm (2024. október 27-ig)

Idén szeptember 20-tól október 27-ig, a hét minden napján megnézhetik az érdeklődők az elmúlt egy év legkiválóbb sajtófotóit a World Press Photo kiállításán, amely ezúttal új helyszínen, a Fővárosi Állatkert mellett található Biodóm aulájában várja látogatóit. A kiállítás a világ legjobb és legfontosabb sajtófotóit és dokumentarista fényképeit mutatja be, amelyek arra ösztönzi a nézőket, hogy lépjenek ki a hírciklusból, és kritikusan gondolkodjanak a világ fontos témáiról.

Varázsnapok a Tücsöktanyán: Tökparti (2024. október 27.)

A Tücsöktanyán az idei ősz egyik kihagyhatatlan témája ismét, a tök és természetes velejárója, a Tökparti! Az október 27-i mulatságon kicsik és nagyon együtt táncolhatnak a Fakutya együttes jó kis muzsikájára!

The Great Gatsby Ballet // Erkel Színház (2024. október 27.)

A 20′-as és 30′-as évek megidézésekor a legtöbbünknek Francis Scott Fitzgerald klasszikus regénye, A nagy Gatsby jut eszébe, amit október 27-én az Erkel Színház színpadán balettelőadásban tekinthettek meg. Az előadás története 2014-ben kezdődött a kijevi Ukrajna Palota színpadán, azóta pedig egész Európát bejárta, sikere azóta is töretlen: a produkciót már több mint 100 000 néző méltatta világszerte. Az elképesztően látványos, a világ különböző részeiről a legragyogóbb tehetségeket felsorakoztató előadás tökéletesen elkapja az 1920-as évek Amerikájának hangulatát, ahogyan azt Fitzgerald regénye leírja: az art deco időszakát és a kifinomult, csillogó esték világát.

Budapest International Film Festival // Corvin Mozi (2024. október 29. – november 3.)

A Corvin Mozi ad otthont a független nemzetközi filmfesztiválnak október 29. és november 3. között. A hat nap során a világ legfrissebb és legizgalmasabb fesztiválfilm-kínálatát ígérik a szervezők, díjnyertes filmektől a kísérleti alkotásokon át a retrospektív válogatásokig.

Éjszaka és borzongás a könyvesboltban // Magvető Café (2024. október 31.)

Valószínűleg ti sem tudtatok róla, hogy egy titkos folyosó köti össze a Magvető Café és a Líra Fókusz könyvesbolt ódon épületét. Október 31-én megnyílik ez az átjáró a két világ között és furcsa lények lepik el a Dohány utca környékét. Október 31-én egy borzongással és olvasással teli éjszaka vár rátok a kávézó falain belül.

Csillagkapu halloween // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2024. október 31.)

Az év utolsó csillagkapuján, ezen a ködös október végi napon különleges Halloweeni bulival készül a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A belépéskor már jelmezbe öltözött csillagászok várnak benneteket, akik a színes interaktív programok között, és a korán sötétedő égbolt csillagos csodájában is elkalauzolnak benneteket. Az üstökösfőző kondérjából az égi vándorok kozmikus füstje bugyog kifelé, a Spektrum Zónában pedig faragott tökfejből csap fel a misztikus fekete láng!

