18 napon át kedvezményes menüsorokat kóstolhatunk az ország Michelin-ajánlott éttermeiben

A kivételes ételek továbbra is fix áron érhetőek el ; a top kategóriában 5900 forinttól, a prémium kategóriában 7900 forinttól, az exkluzív besorolású éttermekben esetében pedig 9900 forinttól vásárolhatóak meg, szervízdíjjal együtt. Néhány vendéglő kiegészítő felár ellenében szélesebb választékot is kínál.

Kóstolhatunk kakasgulyást, fácánesszenciát, bárány consommét raviolival vagy rántott malacfület. A menüsorban feltűnik még a hortobágyi Angus rib-eye steak, a Wagyu marha, az őzcarpaccio, a szarvasbélszín, a BBQ lazac, a Szent Jakab-kagyló, de a vörös tonhal is. A desszertkülönlegességek között pedig mákos gubás tiramisu és csokoládé szarvasgombával is szerepel.

Köztük szerepel a Costes Downtown, a Hoppá! Bistro, a Mák étterem, a Moszkvatér bisztró, a Spago by Wolfgang Puck, az UMO Restaurant, a kéthelyi Lokal47, az egri Macok bisztró, valamint a miskolci Végállomás Bistro & Wine és a szintén helyi Zip’s is.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool