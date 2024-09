Egy falat Szicília Budapesten: 5 nagyszerű cannoli lelőhely a fővárosban

A Forni di Napoliban a dél-olasz konyha hagyományai életre kelnek, és ennek részeként a cannoli is kiemelt szerepet kap az étlapon. A ropogós tésztába töltött krémes, ricottás finomságot autentikus nápolyi recept alapján készítik, de a klasszikus ízek mellett kreatív változatokkal is találkozhatunk. A töltelékek között pisztáciás, csokoládés és vaníliás opciók is szerepelnek, amelyek a legfrissebb alapanyagok felhasználásával készülnek. A Forni di Napoli cannolija tökéletes zárása egy olaszos lakomának, és minden falatja egy szelet Dél-Olaszországot idéz meg Budapesten.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool