5 hangulatos kirándulóhely a Hűvösvölgyben és környékén a felejthetetlen őszi barangolásokhoz

A Budai-hegységben, a Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy között közlekedő Gyermekvasút kihagyhatatlan program, ha a környéken jártok, főleg az év ezen időszakában, amikor az erdő megannyi színben pompázik. A Budai-hegységben közlekedő, gyerekek segítségével irányított járatok tökéletesek akár egy szűk egyórás baráti, családi kikapcsolódáshoz, de arra is, hogy hat megállójának bármelyikén fel- vagy leszállva célirányosan jussunk el kirándulásunk kiindulópontjához. Ha picit felmelegednétek, a Hűvösvölgy megállónál járva érdemes megnézni a Gyermekvasút Múzeumot is, ahol többek között archív felvételek mutatják be a Gyermekvasút megépítését, illetve több, a forgalomból kivont vasúti eszközt is szemügyre lehet venni.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool