5 csodás őszi úti cél, ami egy óra tömegközlekedéssel megközelíthető Budapestről

A vizek városába, Tatára Budapestről a Déli és a Keleti pályaudvarról egyaránt indulnak vonatok. A kereken 60 percet, néhol mindössze 50 percet igénylő menetidő egy szempillantás alatt repül el, ahogy megérkezünk ebbe a pompás, vízközeli hangulatot árasztó városba. Tata nemcsak a múltban, napjainkban is éppoly népszerű kirándulóhely, hiszen minden évszakban mesés látnivalókat és programokat kínál. A város látnivalói közül a Tatai Fényes Tanösvényt talán senkinek sem kell bemutatnunk, de éppúgy felfedezésért kiált az Öreg-tó, a partján található tatai vár, az Esterházy-kastély és nyári lak, valamint az azt körbeölelő angolkert. Ha tehetitek, akkor érdemes a magaslatból is végigpásztászni a környéket, amihez egyaránt tökéletes a Kálvária-domb és a Fellner Jakab-kilátó.

Az Alföld kapuja nevet méltán viselő Cegléd alig egyórányi vonatúttal érhető el Budapestről, a Nyugati pályaudvarról. A 660 éves múltra visszatekintő település egyaránt nyújt lehetőségeket az egynapos kirándulások, az aktív kikapcsolódás és a feltöltődés szerelmeseinek. Az itt található Gyógyfürdő és Szabadidőközpont felfedezése akár egy teljes napot is igényelhet, de ugyanez igaz a kalandparkra is. Nem szabad azonban megfeledkezni egy percre sem a belváros nyújtotta szépségekről, a Református Nagytemplomról, a Szentháromság-szoborról és a Kossuth Múzeumról, a város öntöttvaskályha-gyűjteményéről, a Kürti Béla Sporttörténeti Múzeumról és a karcsú tornyával az ég felé nyújtózkodó evangélikus templomról.

A Dunakanyar fővárosaként elhíresült Esztergom mind látnivalók, mind pedig programok tekintetében tökéletes úti cél egy egynapos kiránduláshoz. A Nyugati pályaudvarról induló zónázó vonatokkal 65 perc alatt elérhető város egyben a régió központja is, ahol jó eltölteni egy őszi napot vagy akár hétvégét. Két kezünk is kevés, hogy megszámláljuk, mennyi látnivaló és helyszín érdemes a felfedezésre Esztergomban. Ha ránk hallgattok, akkor a fenséges Esztergomi Bazilikához, a Kerektemplomhoz, a Mária Valéria hídhoz, a Vármúzeumhoz és a város pezsgő piacához mindenképp ellátogattok, mielőtt vagy miután sétáltatok egy jót a folyó mentén, a Kis-Duna sétányon.

