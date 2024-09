Mesébe illő ártéri tanösvényen bandukolhatunk Budapesttől egy órányira

A gazdag növényzet mellett az állatvilág is izgalmas példányokkal büszkélkedhet, hiszen a vizes élőhely olyan ritka és veszélyeztetett állatoknak is otthont ad, mint a mocsári teknős, a tarajos gőte, vagy a vidra.

A védetté nyilvánított sziget alacsonyabban fekvő és parti területeit egészen egyedi növényzet jellemzi, amit az évente többször is kiöntő Dunának köszönhet. Az itt látható, ritka fajok közé tartozik a ligeterdő jellegzetes fája, a fekete nyár, emellett pedig számos fehér füzet is találhatunk.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool