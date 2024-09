9 szórakoztató múzeumi program Budapesten, ahol az egész család kikapcsolódhat

5-től 99 éves korig mindenki előtt tárva nyitva áll a Mesemúzeum ajtaja, aki szeretné teljesíteni a mesékből már jól ismert hét próbát. A múzeum állandó kiállítása kiváló lehetőséget nyújt a családoknak, hogy mesékkel átszőve töltsenek együtt minőségi időt közösen. A próba teljesítéséhez szükséges füzet segítségével ti magatok is mesehősökként barangolhattok az Üveghegyen is túl egészen a „felekirályságig”.

