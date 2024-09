16 lebilincselő irodalmi est és őszi program a költészet körül Budapesten

Varró Dániel a kortárs magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, aki számos műfajban megmutatta a tehetségét. Utánozhatatlan stílusában írott versei és műfordításai emelték őt korunk egyik legismertebb és legnépszerűbb költőjévé. Nemrég, 2023 őszén jelent meg a sok éve izgalommal várt új könyve, a Túl a Maszat-hegyen 2., amely máris óriási siker a gyerekek és a szüleik körében is. Kedvenc dalszerzőjével, Molnár Györggyel bő tíz éve lépnek fel szerte az országban megzenésített versekkel tűzdelt műsorukkal, amely a zenés irodalmi programok palettáján is kitűnik egyedi és modern stílusával.

Bálint András és Jordán Tamás. A két nyolcvanas, akik hét éves koruktól barátok. Szomszédok voltak és osztálytársak is. Színészek lettek. Színházakat is vezettek. Egy nagy generáció két legendás alakja. Közös előadásukban történeteket mesélnek magukról, színházszenvedélyükről. Beszélgetésükbe olykor „beleszól” Molnár Ferenc, az egykori budapesti polgárság írója.

Radnóti csodálatos versei a kirekesztés és a gyűlölet ellen, valamint a békevágyról és az élet szeretetéről szólnak. A híres versei mellett kevésbé ismert költeményei is elhangoznak, továbbá részleteket hallhattok naplójából és levelezéséből is. A szövegek hatását zenei betétek és háttérképek erősítik. A Theátrum Társulat előadása.

