5 izgalmas kiállítás országszerte, amit kár kihagyni szeptemberben

Először láthatjuk Magyarországon a pop-art előfutáraként és a street art hírnökeként emlegetett Jacques Villeglé francia művész alkotásait. A pécsi m21 Galériában berendezett, A város falain című kiállítás több mint 140 művet vonultat fel, melyek 74 év munkájáról mesélnek. Szakadt plakátokból, utcán talált matricákból és graffitikből készült kollázsaival Villeglé elsőként vitte be a múzeumba a névtelen emberek által létrehozott utcai költészetet. A Street Up Fesztivál keretében egy másik izgalmas urban art kiállítás is várja az érdeklődőket a galériában.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool