6 nagyszerű őszi kiállítás Budapesten szeptemberre

Ismét megrendezik a minden évben nagy sikernek örvendő ARC közérzeti kiállítást az újbudai Bikás parkban. A tervezetten szeptember 13-tól egy hónapon keresztül megtekinthető tárlat ezúttal is ingyenesen látogatható éjjel-nappal. A plakátkiállítást megelőző pályázatra összesen 730 alkotás érkezett, melyek egytől egyig az idei év témájára reflektáltak: A CSALÁD? A közparkban a legkreatívabb, legsokoldalúbb, legelgondolkodtatóbb plakátok között sétálhatunk idén szeptemberben is, hiszen már nem is lenne teljes az ősz ARC nélkül.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool