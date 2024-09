Új helyszínen nyit meg az év legjobban várt fővárosi fotókiállítása, a World Press Photo

A világszerte elismert magyar dokumentumfilm-sorozat, az On the Spot alkotói túrájuk során – gyakran a két gyermekükkel együtt – betekintést nyújtanak a világ érdekességeibe, konfliktusaiba, valamint környezetvédelmi és természeti világába. Céljuk a mindennapok bemutatása, ahol gyakran találkoznak az adott ország fontosabb személyiségeivel is. A Monte-Carlói Televíziós Fesztiválon a gázai riportfilmjük nyerte a dokumentumfilm kategória nagydíját, az Arany Nimfát.

A World Press Photo kiállítás látogatói minden évben megtekinthetnek egy izgalmas kísérőkiállítást, amely idén ősszel Cseke Eszter és S. Takács András On the Spot című produkciója és az alkotók útjai körül bontakozik ki. A produkció alapötletét a híres, magyar származású fotós, Robert Capa mondása inspirálta: „Ha a képeid nem elég jók, nem vagy elég közel”.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool