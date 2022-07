80 sokszínű nyári program a Balaton északi és déli partján 2022 augusztusában

Augusztusban sem fogtok unatkozni a Balaton partján, hiszen igazi programkavalkádra számíthattok a magyar tenger egész területén. Válogatásunkkal igyekeztünk mindenkinek kedvezni, szemezgessetek bátran!

Programok a Balaton északi partján

Oláh Ibolya élőzenés lemezbemutató koncertet ad augusztus 2-án, Balatonalmádiban.

Kontor Tamás és Horváth Misi duó produkciója gitár, ének, loop pedál, harmonika, és a lábdob (Stomp Box) segítségével olykor komplett zenekarként szólal meg, ami egy igazi érdekesség a hazai színpadokon. A belépés ingyenes.

A közkedvelt, minden korosztály számára élményt nyújtó, Rudyard Kipling könyve alapján készült musical idén augusztusban Felsőörs színpadán lesz látható.

Az Art Piknik programsorozat keretében ismert művészekkel; írókkal, költőkkel, színészekkel, zenészekkel beszélgetnek a kulisszatitkokról. Augusztus 3-án Kautzky Armand Jászai Mari-díjas, Érdemes művész lesz a vendégük, aki számtalan magyar rádiócsatorna hangja volt már, több tucatnyi színházi szereppel a háta mögött, és többek közt Pierce Brosnan is az ő hangján szólal meg magyarul.

Nyáresti koncertek Hajdu Klárával és Szakonyi Milánnal a Folly Arborétum és Borászatban. A koncertek az arborétumi belépő megváltása mellett ingyenesen megtekinthetőek.

A Badacsony Borközelből programsorozat a tavasztól késő őszig tartó időszakban számos szakvezetéses bortúrát tartogat számotokra. Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás egyvelegét gyúrták össze számotokra, eközben pedig a helyi családi pincészetek finomabbnál finomabb borait ismerhetitek meg, lenyűgöző látvány kíséretében. A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezetőnk mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az ott élő embereket.

Augusztus 3-tól 7-ig felpezsdül a gyönyörű Káli-medence vidéke. Az apropó a több településen zajló KŐFESZT, avagy a nyugalom fesztiválja, amelyet a családias hangulatot szem előtt tartva szerveznek meg. A programban kiállítások, kézműves foglalkozások, koncertek és színházi előadások kaptak helyet.

A Badacsony oldalában található a frissTerasz nevű közösségi tér, ahol napágyakkal, meccsnézéssel és gyereksarokkal várják az érdeklődőket. Augusztus 4-én itt zenél majd a Parno Graszt csapata a nagyközönségnek.

Ingyenes túra a Véderdőben, melynek során kiderül miért különleges geológiai érték a Hévízi-tó és hogyan jut a felszínre a 12.000 éve a Bakonyban esett eső. Körbejárva a tó körüli erdőt, megismerhetitek az itt élő növény-, és állatvilágot. A túra időtartama körülbelül két óra.

Látnivalók és kirándulóhelyek a Balaton északi partján:

Az idén jubiláló pikniken, a Balaton felvidék ölelésében, három napon át Paloznakon örömzenél nekünk a magyar jazzélet színe-java.

Augusztusban három napon át örömzenélnek a blues szcéna magyar képviselői a 15. Révfülöp Blues keretin belül a Révfülöpi Szabadtéri Színpadon.

A Kopasz-hegy egy geológiai csoda, mégis kevésbé ismert, pedig természeti kincsei igencsak gazdagok. A túra során megismerkedhettek a Káli-medence történetével, néprajzával és egyéb különlegességeivel.

Távcsöves bemutató, lézeres csillagképtúra, hullócsillagles, távcsőismertető, csillagászati kvízjáték, csillagászati előadás. A program idején vacsorára is van lehetőség a Tagyon Birtok teraszán.

A Balaton északi partjának immár négy településén negyedik alkalommal rendezzük meg a Garten Balaton kortárs művészeti fesztivált. A tíznapos kiállítás- és rendezvényfolyam a kortárs képző- és fotóművészet köré szerveződik. Lovas, Felsőörs, Csopak és Alsóörs kiállítóhelyein és szabadtéri helyszínein 7 kiállítás és majd 40 program várja a vizuális művészetek szerelmeseit.

LégyOtt zenés esték a Tóparton. Festői környezet, mediterrán hangulat és élő zene Tapolcán, a Malom-tó partján. A hangulatos tó partján a található vendéglátóhelyeknek köszönhetően akár egy kellemes vacsora közben lehetünk részesei a természet és a művészet közös csodájának.

1932 óta minden év augusztusában megrendezik a Balatonfüredi Borheteket, amelyen a borvidék legjobb nedűi kóstolhatók. A platán fákkal övezett sétányon a boros gazdák faházakból kínálják a térség jobbnál jobb borait.

Augusztus 6-án 20 órakor orgonakoncertre hívja a zenebarátokat a hegymagasi katolikus templom. A nyáresti koncert hallgatóinak Virágh András Liszt-díjas orgonaművész, Érdemes Művész szólaltatja meg a műemlék Angster-orgonát, Gion Zsuzsanna énekművész közreműködésével.

Vasicsek János „Öcsi”, Kőmíves „Stone” András és Tomor Barnabás közös blues-estje a Sabar Borház teraszán. Mindhárman a budapesti Bluestone zenekar tagjai, és egyéb más formációk működtetői, közreműködői. A hármas repertoárján különféle korszakok fekete és fehér előadóinak szerzeményei szerepelnek, ismert és kevésbé ismert blues (illetve blues közeli) dalok trióra hangszerelve.

Augusztus 5. és 6. között falunapra hívnak Lesencistvándon. A két napban fellép többek között a Babos Jazz Trió és a Dupla KáVé, de operett előadásra is számíthattok.

A Neoton Família a nyolcvanas évek egyik legsikeresebb hazai pop zenekara. Nemcsak itthon, de a világ több országában is megjelentek lemezeik, amelyekből több mint 7 millió példányt adtak el az évtizedek alatt. Összesen 450 dalt és számos szakmai elismerést tudhatnak maguk mögött. Ebből adnak ízelítőt a nagyközönség számára a balatonfüredi koncerten, augusztus 6-án. A Fergeteges Party házigazdája Dj Dominique lesz.

Augusztus első vasárnapján a szokásos termelői kínálat mellett népművészeti kirakodóvásárral vár az Óváros Piac!

A Szent Mauríciusz Kórus tagjai az augusztus 7-i, vasárnapi szentmise után, kb. 10.45-től Bakos Árpád népzenei együttese kíséretével adják elő fleshmob-jelleggel a 100 évvel ezelőtt rögzített bakonybéli népdalokat, a jelenlévőket pedig közös éneklésre, énektanulásra hívják.

A Garten Balaton kortárs művészeti fesztivál programsorozatának részeként kertmozizásra invitálják az érdeklődőket, az El akartam rejtőzni című olasz filmmel, eredeti nyelven, magyar felirattal. A Garten Balaton további programjai augusztus 5. és 14. között zajlanak Lovason, Felsőörsön, Csopakon és Alsóörsön.

Süle Zsolt ingyenes dalszerzői estje, A bolondnak van története címmel a veszprémi Fortepiano udvar teraszán.

Fenyő Miklós a 60-as óta Magyarország elsőszámú és utánozhatatlan rock&roll nagykövete, és a mai napig számtalan koncertet ad országszerte, de akár a határokon túl is, egész évben. Balatonfüredi koncertjén a Fenyő Gyöngye zenekar és a Csacska Macska vokál kíséri, a Jampi Angyalok pedig mindent megtesznek azért, hogy mindenkit táncba vigyenek. A koncerten természetesen felcsendülnek majd az elmaradhatnak örökzöld slágerek is, mint a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Csavard fel a szőnyeget, vagy a Made in Hungária, de meglepetésekben sem lesz hiány.

Fedezzétek fel a nyáresti holdfényben a Szigligeti várat! A túra alatt egy szakképzett túravezető segítségével megismerhetitek a vár és az ott élő emberek történetét, valamint Szigliget falu egykori életét és néprajzi vonatkozásait. Azt is megtudhatjátok, hogy milyen katasztrófa tett pontot a vár történetének végére.

Színes programkavalkád kicsiknek és nagyoknak egyaránt, négy napon át a Festetics kastély parkjában.

Irodalmi és színházi programokkal, rengeteg zenével, kertmozival, helyi borokkal és ételekkel várnak benneteket idén is a zalai dombok közé.

Augusztusban is várnak Balatongyörökön a BorKorzóval az árnyas Balaton-parti sétányon, a strandbejárattal szemben. Ha meguntátok a strandon a fürdőzést, akkor irány a part és élvezzétek a nyári pezsgő hangulatot, a finom és hűs borokat, az ízes helyben sült ételeket és a jó programokat.

A Pont Csopak eseménysorozat keretein belül egészen szeptemberig havonta egyszer, egy teljes hétvégére kulturális találkozóponttá válik a Plul Malom. Minden hétvége egy-egy fontos és aktuális téma köré szerveződik, és különleges programokat kínál kicsiknek és nagyoknak, délutántól egészen késő estig. Kertmozi, színházi előadások, koncertek, beszélgetések és kulináris kalandok Csopakon, a Balaton keleti medencéjének kultikus ékszerdobozában.

Mutatjuk, hol lehet még kertmozizni a Balatonon idén nyáron:

Páratlan látványban lesz része azoknak, akik augusztus 13-án, a Balaton vizén ringatózva csodálják meg a Perseidákat. A Balatonsup szervezésében megvalósuló csillagles alkalmával a résztvevők diszkréten kivilágított, lehorgonyozható SUP-deszkán élhetik át az égi jelenséget.

Nem mindennapi környezetben ad koncertet augusztus 13-án Péterfi Kinga jazz- és bluesénekesnő, valamint Szakcsi Lakatos Róbert jazz-zongorista. A 19.30-kor kezdődő előadásnak a Taberna Infinito Tapas&Grill Bár ad helyet, és a mennyei harapnivalókról is gondoskodik. Előzetes asztalfoglalás szükséges!

Különleges koncertet ad Kovács Kati augusztus 15-én a Balaton partján. Az énekesnő stílusát számtalan zenei műfaj alakította az évek során, a rock, a beat és a pop zenétől kezdve a gospel, a blues és a dzsessz hangzásvilágáig még operák eléneklésére is képes. Az előadás zenei anyaga és szimfonikus hangszerelése az énekesnő 75. születésnapja alkalmából létrejött turnéra állt össze, amelynek egyik állomása a Balaton Szabadidő-és Konferencia Központ Szabadtéri Színpada lesz. Az élőzenekaros koncerten nem maradhat el az énekesnő rögtönzése, eleget téve a közönség kérésének, de a koncert végig táncolása, az autogram osztás és közös fotó készítés is garantált.

Mező Misi a magánéletéből és a zenei pályája során megélt élményekről mesél, egy zenés est keretében. A történetekhez kapcsolódó, akusztikus gitárkísérettel játszott dalok színesítik az előadást, amelyek meghatározóak voltak az életében. Humorral, vidámsággal, néhol elgondolkodtató történetekkel szórakoztat, bensőséges és meghitt hangulatot teremtve a közönség soraiban.

A szentbékkállai Paizs Miklós negyven éve játszik dorombon. Több mint száz darabból álló doromb-gyűjteményéből néhányat a Bányában tartandó workshopon is bemutat, és segítségével bárki megtanulhatja a hatékony és helyes hangindítást, a pengetés különböző módjait, közte a sok helyen snassznak számító „kifelé” pengetést is. A részvétel ingyenes.

Borok, kézművesség, koncertek, számtalan program és élmény várja idén azokat, akik az augusztusi hosszúhétvége idején Tapolcára látogatnak. Az ingyenesen látogatható rendezvény során fellép a KARTHAGO, az Intermezzo Latin Club, játszik majd a Zajongó Gyermekzenekar, az Emlékek Éjszakáján pedig kitombolhatják magukat a szórakozni vágyók.

A Györöki JazzFiesta idei utolsó koncertjén Révész Richard latin jazz műsorával, valamint Urbán Edina & Urban Legends koncerttel búcsúznak a résztvevőktől.

Idén is megtelik a térség legjobb borászaival a hévízi korzó. A számtalan pincészet mellett a CÉZÁR Pincészet is tiszteletét teszi, ahol a 2022-es Város Borát is megkóstolhatjátok.

Mutatjuk, merre induljatok, ha megéheznétek:

Egy csodás este versekkel, borokkal, irodalommal és zenével. Az est házigazdája Ugron Zsolna, aki az új POKET Balaton Fénytörésben kötetből is hoz szövegeket. Bemutatják az idei 12 bort és 12 verset, és a dalokat is, hiszen Jobbágy Bence megzenésítette mind a 12 költeményt. Egy laza találkozás, ahol az irodalom, a zene és a versek összeérnek, Zánkán, a Kisbirtok Kultbázisban.

Egy nyár végi, hangulatos esti túrára invitálnak a páratlan kilátású Badacsony-hegyre. Augusztus a csillaghullás hónapja, így lehetőségetek lesz megcsodálni egyet a csodás hegy tetejéről. A túra során egy szakképzett túravezető vezet be a hegy titkaiba, a Kisfaludy-kilátóba felérve pedig a hegy alatt elterülő települések esti fényeiben gyönyörködhettek!

Az előző évekhez hasonlóan idén is fénybe borul a Badacsony és Badacsonyörs közötti vízterület az Államalapítás ünnepének alkalmából. Augusztus 19-én látványos vízi parádéval és fényekkel feldíszített vitorlás felvonulással készülnek a nyaralóknak. Majd este 10 órakor zenés tűzijátékra is számíthattok.

A Sabar Borház zenével ünnepli az Államalapítás ünnepét. Augusztus 19-én fellép a Benkő-Garda Trió és a NaNi On the Run, augusztus 20-án pedig Gerendás Péter örömzenél az érdeklődőknek.

Idén augusztus 20-án debütál a 2HA Szőlőbirtok és Pincészet új Methode Traditionelle Sangiovese Rosé nevű pezsgője, ami már minden lépésében a birtokon belül készült. A pezsgő mellett lesznek behűtött fehérborok, vörösborok és isteni ételek, melyeket szokás szerint a Parázsló csapata készít majd el nektek a helyszínen.

A Parádé és Pompa sorozat exkluzív helyszínei között szerepelnek az elmúlt években megújult kastélyok és paloták. A Nemzeti Kastély és Várprogrammal együttműködve Magyarország legszebb helyeire invitálnak titeket. Csak tőletek függ, hogy szabadtéri koncertet hallgattok meg egy pompás kastély udvarán, vagy egy megszokott régi helyszínt választ, ahol karnyújtásnyi közelségből követheti az előadást. A parádé és pompa minden koncerten garantáltan magával ragadja.

A Be Massive Horizon idén egy csodálatos tihanyi naplementés bulival jelentkezik a panorámájáról méltán híres Apátsági Rege Cukrászda teraszáról. Az aranyhídban úszó teraszon a félsziget legszebb panorámájával várják a látogatókat egy kis szabadtéri bulizásra.

Csodaszép panorámák, végeláthatatlan szőlőültetvények, zseniális erdei utak. Igazi örömbringázás egy egész hétvégén keresztül! Ez egy alternatív Balaton kör, a tömött balatoni bringaút és a turisták tömege nélkül, tele élményekkel.

A nagyközönség előtt néhány nap erejéig újranyitó Inota hőerőműve a kései 50-es évek egyedülálló művészeti világába kalauzolja az érdeklődőket. Az INOTA [re]opening elnevezésű audiovizuális eseménysorozat keretében, a TÚRAJÓ által vezetett sétákon nyerhetünk bepillantást a hatalmas ipari komplexum Művelődési Házának múltjába és titkos szegleteibe.

Nemcsak arra kaphatunk választ, vajon milyen lehetett a kor proletárjának sétálgatni az avantgárd mókusok, baglyok, menyecskék és János vitéz vigyázó tekintete által övezve, vagy épp bablevest szürcsölgetni Kovács Margit népies ihletésű domborműve alatt, de arra is, milyen lehetett Marxot olvasgatni Bernáth Aurél szocreál falfestményének társaságában.

A vezetett séták mellett az egykori hőerőmű egyik hatalmas kürtője is megtelik élettel. A Vákuum installáció robotlámpák fényeivel, cikázó lézerekkel és különleges hanghatásokkal „kelti életre” augusztus 26-28. között.

Vulcanus isten egyik legszebb ajándéka a Szent György-hegy. Páratlan természeti értékek hordozója a Tapolcai-medence szinte mértani közepén elterülő vulkán. Évezredes szőlőkultúra, geológiai, botanikai és zoológiai értékek tárháza a hegy. A túra során a Szent György-hegy barokk építészeti emlékeit is megtekinthetitek, a tetőről pedig páratlan panoráma fog mindenki elé tárulni mind a négy égtáj felé.

Barangoljatok a Véderdő hangulatos ösvényein és találjatok rá az erdő zenéire. Élvezzétek a halk muzsikaszót és a fák hűvösét. A fák közt megbúvó titkos helyszíneken rövid, 15 perces minikoncerteket hallgathattok meg, helyszínenként és óránként egyszer-egyszer.

Augusztus 28-án változatos hagyományőrző programokkal készülnek a Szigligeti várba látogatóknak. A gyerekek apródavatáson és bábelőadáson vehetnek részt, a felnőttek pedig megtekinthetik a különféle hagyományőrző és zenei együttesek előadásait, valamint solymászbemutató is lesz.

Programok a Balaton déli partján

A siófoki Vakációs Gyermekkoncertek eseménysorozat keretein belül augusztus 1-jén fellép a Magyarhang zenekar, akik interaktív népzenei gyerekkoncerttel kedveskednek a kisebbeknek. A belépés díjtalan.

Az V. Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely és Art Residency idén már egy két hétig tartó eseménnyé nőtte ki magát, amelyen több mint tíz tehetséges hazai és nemzetközi kortárs művész vesz részt. Az esemény célja, hogy az Alkotóműhely magas színvonalú szakmai közeget, valamint zavartalan és nyugodt körülményeket biztosítson a jelentkező művészeknek ötleteik megvalósításához. Az elmúlt évek során közel ötven tehetséges művész alkotott nálunk.

Ha a magyar tenger után a levendulatengerben is nyakig elmerülnétek, irány a Kőröshegy! 8 hektár levendula illatozik náluk egész nyáron, árnyas ligetekkel körbeölelve. Tapasztaljátok meg a levendula nyugtató hatását, kapcsolódjatok ki és vigyétek haza magatokkal az élményt illatos lila csokorba kötve.

Kirándulóhelyek a déli parton, amiért megéri útra kelnetek:

Danny Bain, amerikai zenész interaktív zenés-táncos meséje afrikai ritmusokra a Kultkikötő szervezésében, két napon át, Balatonfenyvesen.

A The Pontiac hangzásvilágát az amerikai életérzéssel átitatott blues-rock és a hazai alter keserédessége határozza meg. 2017-es indulása óta a zenekar számos dallal, klippel és lemezzel jelentkezett már, magyar és angol nyelven egyaránt. Most a Margaret Island-del együtt lépnek színpadra a Kőröshegyi Levendulásban.

Zamárdiban a ZAM! vendége lesz Mucsi Zoltán az ország egyik legnépszerűbb művésze, Jászai Mari-díjas színész. Ezen az este Lévai Balázs faggatja őt az életéről és színészi pályájáról. Megtudhatjuk, hogy született a Kapa-Pepe duó, milyen volt a Jancsó filmekben és a Roncsfilmben szerepelni, hogy lett belőle Tóth János és miért nem tudott szerencsétlen Róóland villanyt szerelni. A jókedv és a nevetés garantált.

Frakk, a macskák réme mesemusical a Madách Színház művészeivel, Balatonszemesen, augusztusban két alkalommal.

A gyerekek számára szuper programnak ígérkező Varázshajók összesen 9 kikötőből indulnak a Balaton körül, hogy egy igazán élménydús hajóprogramban legyen részük a Balaton közepén. A hajók Fonyódról indulnak, augusztusban minden szerdán, 17:00 órai kezdettel!

Csütörtökönként 10:30 órától bábelőadások, színházi produkciók, koncertek és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket a balatonboglári Kultkikötőben!

Egypercesek száz percben – Örkény István novelláiból olvas fel Mácsai Pál és cimbalmozik Lukács Miklós Az élet értelme elnevezésű közös estjükön.

Mutatunk néhány szuper családi programot a Balaton partján:

Felejthetetlen élmény a szabad ég alatt áttáncolni az éjszakát, erről bárki megbizonyosodhat, ha jegyet vált a Be Massive Horizon augusztus 6-án tartandó bulijára. A balatonboglári Gömbkilátónál zajló esemény zenei felelősei Peter Makto, Metha, Blas, Lenny Lenoks, Nick Behrmann és Daniel Silye.

Augusztus 7-én a Budapest Bár koncertezik a Balaton legnagyobb homokos strandjának bulihelyén, a Plázs Siófok színpadán.

Augusztus 8-án fellép a HangaBanda a siófoki Vakációs Gyermekkoncertek eseménysorozaton, ahol népi gyerekjátszó mellett népzenei gyerekkoncertet adnak.

Kisvakond a nagyvárosban mesemusical és bábelőadás Fonyódon, a Madách Színház művészeinek előadásában.

Augusztusban négy napon át megtelik rock zenével Fonyód. A RockBalaton fesztiválon fellép a magyar rock zenei szcéna krémje, hogy ütős dallamaikkal szórakoztassák az érdeklődőket.

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán játssza Karinthy Ferenc Dunakanyar című darabjának főszerepeit. A Dunakanyar kétszemélyes színmű, melyet Szinetár Miklós rendezett a Szentendrei Teátrum felkérésére, balatonföldvári előadásuk pedig a Kultkikötő programsorozatának keretein belül valósul meg.

A Kultkikötő programsorozatának vendége lesz Dés László, aki csupán egy zongora kíséretében, Balatonszárszón ad koncertet a nagyközönség nagy örömére.

A Bagossy Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk-rock stílusú zenét játszó, erdélyi magyar zenekar. Mára már az ország egyik legkedveltebb bandája, akik idén beveszik a hegyi pikniket!

Színházi komédia két felvonásban Balatonbogláron, a Kultkikötő szervezésében.

A Balaton körüli első és egyetlen Bográcsfeszt, méghozzá a déli part egyik legszebb városában, Balatonföldváron! Gasztrokiállítók, finom ízek, koncertek és az utánozhatatlan Balatonpart látványa öt napon át.

Íme néhány gasztrogyöngyszem a Balaton déli partján:

Zamárdiban a ZAM!-ban tart előadást hazánk legismertebb toxikológusa. Dr. Zacher Gábor színes és érdekes előadó – ezt ti is megtapasztalhatjátok július 13-án. Mesél majd nektek a különböző varázsgombákról és annak hatásairól, megtudhatjátok tőle, mi az a kémiai terrorizmus, de szó lesz arról is, hogy Rómeó Júliájának tetszhalott állapota miért nem lehet más, mint mese. De megtudhatjátok azt is, vajon miért dominált Van Gogh kései korszakának festményein a sárga szín.

Augusztus 8-án ismét a Balaton legnagyobb homokos strandjának színpadán, a Plázs Siófokon lép fel zongorajátékának kíséretében Rakonczai Imre.

A legendás színész szellemi öröksége előtt tiszteleg augusztus 18-21. között a balatonszemesi Bujtor István Filmfesztivál. A régió legnagyobb filmes seregszemléjét Ötvös Csöpi karaktere által inspirált ételkóstolók, veteránautós felvonulás és tematikus életmű-kiállítás teszi kihagyhatatlanná.

Augusztus 18. és 21. között, tizedszerre nyitja meg kapuit Zamárdiban a STRAND Fesztivál. A szervezők a megszokott színvonalú nemzetközi kínálattal készülnek a négynapos Balaton-parti programra. Zamárdi Nagystrandja idén is világsztároknak ad otthont, hiszen többek között fellép Sean Paul, a Clean Bandit, Alvaro Soler, Kungs, a Clean Bandit, a Parov Stelar, Timmy Trumpet, Tom Walker, Sam Feldt és a The Stickman Project. De a külföldi neveken túl több mint 50 hazai előadónak is biztos helye van már a STRAND Fesztivál programjában.

Karinthy műve minden idők egyik legjobb betegségmemoárja, és világirodalmi szempontból is egyedülálló alkotás. A Nézőművészet Kft. előadásában, Scherer Péter megformálásban egy minden szempontból Karinthyhoz hű előadás születhet a balatonföldvári Kulipintyó Széchényi Villa színpadán. A színdarab felnőttek és a fiatalabb korosztály számára egyaránt élményt adó lehet.

A balatonszárszói Csukás Színház színpadán ad koncertet az Ivan & The Parazol csapata, a Kultkikötő szervezésében. Vendégük a California Nightmares.

Az államalapítás ünnepe köré szerveződő, többnapos zenei és gasztronómiai rendezvénysorozattal várja látogatóit Siófok augusztus 19-21. között. Az esemény fénypontja a Balaton-parti város borának megválasztása lesz, az elmaradhatatlan kenyérszentelés és a látványosnak ígérkező tűzijáték mellett.

Hat napos tókerülő teljesítménytúra a Balaton körül, augusztus 23-tól 28-ig. A napi távok kb. 25-35 km között lesznek, a teljes táv pedig kb. 180 km, a túra közepes-haladó/haladó nehézségű. A szállás minden nap kempingben lesz, sátorral, esetleg bungalóban esténként pedig közös bográcsozással. Minden résztvevő pólót kap célba érkezéskor.

Semmiképpen nem ajánljuk Pokorny Lia humoros zenés stand up estjét azoknak, akiket még nem talált el Ámor nyila. Azoknak viszont, akik már átestek azon a bizonyos veszedelmes kóron, vagy éppen jelenleg is elszenvedői, egyenesen kötelező. Fedezzük fel vele együtt a vágy ezernyi árnyalatát, hiszen van reménytelen szerelem, tiltott szerelem, ábrándos szerelem, bosszúszomjas szerelem, érzéki szerelem, bűnös szerelem, sőt, állítólag igaz szerelem is – bár erről megoszlanak a vélemények.

Az idén XIV. Szárszói Nemzetközi Lecsófesztiválon nem csak a főzni vágyókat várják, hanem azokat is, akik csak nézelődni, kóstolni, esetleg szórakozni szeretnének.