2022 áprilisában felpezsdül a főváros. Nyitnak a teraszok, a szabadtéri koncerthelyek, indul a tavaszi fesztiválszezon. Vásárok, túrák, családi programok és több tucat más izgalmas esemény is vár ránk Budapesten.

Hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Budapest FotóFesztivál, amely idén március 25. és május 8. között a fotográfia egyik meghatározó központjává varázsolja fővárosunkat. 2022-ben több mint 40 galéria, kulturális intézet és múzeum csatlakozik a fesztiválhoz 50 kiállítással és programmal.

Szente Vajk rendezésében érkezik az Oliver! c. musical a Pesti Magyar Színházba. A Charles Dickens világhírű regényén alapuló családi előadás, melynek bemutatójára április 1-jén kerül sor, monumentális díszlettel és fülbemászó dallamokkal vár mindenkit. A színpadon feltűnik majd többek között Feke Pál és Kovács Gyopár is.

Terasznyitó, új borlapot bemutató borozásra, sörözésre, vagy akár koktélozásra vár benneteket a Zengő bár csapata.

További hangulatos teraszok Budapesten:

A néhány órás séta Budapest látványosabb kilátópontjainak érintésével változatos és izgalmas élményt kínál, aminek csúcspontja a célba érés utáni közös koccintás. Az esemény célja nem a gyorsaság, hanem mindössze a sikeres teljesítés az éjszakai budapesti látvány élvezete mellett.

A 2008-ban alapított, Premecz Mátyás billentyűs irányította Kéknyúl az elmúlt bő tíz évben a hazai élőzenei soul-funk-jazz-blues-pop színtér egyik vezető formációja. A Hammond orgonában rejlő lehetőségeket mindenféle műfaji körítéssel kiaknázza a nyolcfős zenekar, amely négy nagylemez után eljutott oda, hogy tesz egy merész lépést valami izgalmas, új dolog felé. Az új kislemezük bemutató koncertje a Magyar Zene Házában lesz. Megijedni sem kell persze a rajongóknak – a Kéknyúl-stílus felismerhető marad –, de garantáltan kapnak valami egészen frisset.

Világhírű társulatok, zseniális szólisták, különleges bemutatók követik egymást idén áprilisban a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében. A Bartók Tavaszon nem lesz hiány újdonságokban, meglepetésekben, bemutatókban és premierekben, ráadásul idén először Budapest mellett Debrecenben, Győrben és Miskolcon is kihagyhatatlan programok várják a látogatókat.

A belváros szívében családi és gyermekprogramok, kézműves vásár és gasztronómiai különlegességek várják a téli álomból ébredni vágyókat március 26. és április 18. között.

Ezt a túrát azoknak ajánlják, akik szívesen megnéznének néhány vadregényes panorámát, de nem a hosszú távokra és a komoly emelkedőkre vágynak első sorban.

Milyenek voltak a királyi, főúri, arisztokrata menyegzők? Álompárok, hetedhét országra szóló lakodalmak, szerelmi pletykák és intrikák, 500 év esküvői a budai várban. Tematikus séta a Magyar Nemzeti Múzeum – Magyar menyasszony kiállításához kapcsolódóan.

Az Anima Sound System a magyar elektronikus tánc- és popzene egyik nagy úttörője, ám nem csak az alapok lerakásában jeleskedett, hanem egy folyton megújulni képes, máig releváns formáció, amely legújabb nagylemezét, a tavasszal megjelenő Szomnakuno című albumot ezen az estén mutatja be.

Április 2-3., illetve 9-10. között a Fűvészkert látogatói szemtanúi lehetnek a japán cseresznyefák lélegzetelállító virágba borulásának. A népszerű program keretében sor kerül többféle harcművészeti bemutatóra, de lesz tradicionális fegyverkiállítás, irodalmi est, és mangabemutatót is tartanak. Ne hagyjátok otthon a pikniktakarót!

Az ARZ Libanoni Étterem pazar kilátással emeli magasabb szintre a vasárnapi brunch élményét. Minden vasárnap 12 és 3 óra között gazdag büféebéd-választékkal, helyi borokkal és sörökkel, kávéval, teával, illetve üdítővel várják a különleges napindításra vágyó vendégeket, akik a finomságok mellett a mesés panorámát is élvezhetik.

Áprilisban minden vasárnap a gyerekeké a Budapest Gardenben. A kicsik és nagyok szórakoztatásáról tűzoltó-tematikájú programokkal gondoskodnak: 10 órától tűzoltónak öltözhetnek, sötét labirintusban tehetik próbára a bátorságukat, locsolós játékot játszhatnak, tűzoltóautót simogathatnak, és kipróbálhatják a rúdon csúszást.

A Hollán Ernő utcai Budapest Jazz Club ad otthont a Magyar Jazz Ünnepének április 6. és 9. között. A négynapos programsorozat keretében egyaránt bemutatkoznak a hazai jazzművészek feltörekvő és elismert képviselői, akik sokszínű koncertélményekkel várják az érdeklődőket a fesztivál összes napján.

Kiss Flóra és Jancsó Gábor akusztikus duó formációban kedvenc dalaikat viszik el a Marischkába.

A régóta várt második Amoeba-nagylemez szinte derült égből érkezett meg tavaly decemberben, a release után nem sokkal pedig be is mutatták élőben az anyagot egy frenetikus koncert keretében. Aki lemaradt volna a buliról, az most pótolhatja az élményt.

A Budapest Ritmo 2016 óta a fővárosi fesztiválok különleges színfoltja. Az ősi zenékből építkező műfajok, fúziós stílusok, váratlan kulturális keveredések ünnepe. Idén április 7–9. között három belvárosi helyszínre, köztük az Akvárium három színpadára és a Szimpla Kertbe várja a közönséget. A koncertek mellett idén először filmprogram, szakmai panelek és networking, esténként pedig afterparty is lesz a fesztivál programjában.

Egy Budapest-könyéki túra mindig izgalmas tavaszi program:

Különleges hangverseny fül- és szemtanúi lehetnek, akik április 8-án este 8 órakor ellátogatnak a Szent István Bazilikába. Mozart világhírű testamentumának üzenetét igyekeznek ugyanis tolmácsolni az ETUNAM Vegyeskar és a Solti Kamarazenekar művészei. A Requiem mellett felcsendül majd Bach d-moll toccatája is a Bazilika nagy orgonáján.

A koncert a fellépő művészek, szervezők és civilek összefogásával a Nemzetközi Roma Nap alkalmából a világ roma közösségeinek és az ukrajnai menekültek támogatásának céljával létrejött kezdeményezés. Az est folyamán a nagyteremben hazánk kiemelkedő művészei adnak koncerteket, a kisteremben pedig beszelgetesek az Uccu Roma! Alapitvány vezetője, Szénási Szilvia jóvoltából.

Este 9 órától egészen hajnal 1 óráig várnak titeket a Pesterzsébeti Fürdőben, ahol lágy zene mellett a hangulatos medencékben ereszthetitek ki a fáradt gőzt.

A Budapest FotóFesztivál a Budapest Branddel együttműködésében nyílt pályázatot hirdetett Budapest vízió néven, amelynek nyertes képeiből nagyméretű, kültéri kiállítás nyílik Budapest belvárosában a Városháza téren.

A Budai-hegység újabb panorámái nevű gyalogtúra három „tetőre” viszi fel az emelkedőktől meg nem riadó túrázókat. Az Outside-in Túrák csúcsra törő eseményének szervezője a Hármashatár-hegy, a Kálvária-hegy és az Újlaki-hegy meghódítását tűzi ki célul, és előre jelzi, hogy a 20 kilométeres távot lefedő túra nem lesz sétagalopp.

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is megnyitja teraszát a Fehér Nyúl Brewery, ahol nem csak sörkülönlegességekkel, hanem még vacsorával is várnak benneteket.

Április 9-én ismét Budapestre érkezik a kiváló badacsonyi borokat felvonultató sétakóstoló, amelynek alkalmával a vulkanikus klasszikusok mellett új ízekkel kápráztatják el a borkedvelő közönséget. A helyszín az Anantara New York Palace Budapest Róma terme.

A Marriott Hotel gyönyörű dunai látképet kínáló panorámatermében kerül megrendezésre április 9-én a hazai elektronikus zenei szcéna úttörő kollektívájának, a 18 éves Be Massive csapatának partija. Metha, Dubecticut, Blas, Lenny Lenoks és Somazed mellől te sem hiányozhatsz!

A japáncseresznye Japán nemzeti jelképe és a japán identitás része, virágzása az év legnagyobb eseményének számít. A szélben szálló tengernyi virágszirom között megfeledkezhetünk mindennapjainkról, miközben elcsodálkozunk a fajok és fajták különleges változatosságán.

Tavaszköszöntő séta Budapesten a virágok szerelmeseinek:

A napról napra élénkülő természet ihletésére tavaszi ünnepváró vásárt tart április 10-én, vasárnap a MADHOUSE. A lelassulást szorgalmazó, Anker közi piac egyúttal szeretné a látogatókkal együtt ünnepelni a megújulás évszakát és a közeledő húsvéti időszakot. Helyszínül a bisztró és terasza szolgál, 10-től 16 óráig.

Tavasszal is Pici Piac! A város legmenőbb baba-mama-gyerek dizájner vásárán több mint 50 tehetséges magyar tervező gyönyörűszép hazai termékeivel várunk április 10-én vasárnap.

Tavaszi szezonindító DE MARKT a Kőbányai Kortárs Kultúr Központban.

Szerezd be a húsvéti ajándékokat magyar designerektől! Kézműves gasztro különlegességek, egyedi tervezésű ruhák, ékszerek, szuper kiegészítők várnak rád a húsvéti Wampon.

Húsvétra hangolódó színes családi programokkal, kézműves foglalkozással, koncerttel és bábszínházzal várják kicsiket és nagyokat a Várkert Bazárba. A programok regisztráció nélkül, ingyenesen látogathatók.

Április 10-én, vasárnap kerül megrendezésre a POKET és az Akvárium Klub szervezésében az egész napos Irodalmi Kavalkád nevű minifesztivál, amely a belváros szívében hivatott ünnepelni a magyar költészet napját, egyben a POKET negyedik születésnapját. A programok között találunk felolvasószínházat, koncertet és filmvetítést is.

Havonta érkezik a Turbinába a CigányKeddV koncertsorozat, ahol a legőszintébb, legboldogabb roma zenekarok muzsikáira mulathattok együtt. Áprilisban a Romano Drom sarkallja táncra a közönséget.

Derítsetek fel egy új teraszos kávézót:

Dennis Hopper road movie-ja pontosan 50 éve kultuszfilm. Tandarab és kötelező látvány. A temetőjelenet pszichedelikus montázsa Antonioni Zabriskie Pointjának vonatkozó képsorával egyetemben az ellenkultúra egyik emblémája lett. 1969-ben így nézett ki az amerikai álom a leálló sávból.

Yoga Kingával és zene Kühl-el az Akvárium Nagyhalljában.

A Fran Palermo, a Nyughatatlan és a Teddy Queen közös koncertje Budapesten a Gödör Klubban.

Budapesti programok húsvét hétvégéjén 2022-ben:

Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket. Szépségápolás, lakberendezés, ajándék, finomságok. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Az Ohnody művésznév mögött rejlő Hegyi Dóri 2020-as nagysikerű debütlemeze után idén tavasszal új albummal jelentkezik. A ‘Sietünk meghalni’ az Ohnodytól megszokott nyílt, őszinte és személyes hangvételt viszi tovább, és ezúttal olyan kérdéseket pedzeget, mint az érzelmi elfojtás és a kitörés, az elfogadás és az elengedés témakörei.

Húsvétkor már a tavaszi napsütésben szállhattok vízre a Soroksári-Dunán. Sokan nem gondolnák, de ilyenkor már el kezdenek a madarak párba állni. A hattyúk és más vízi madarak szorgosan építik a fészkeiket. És ha szerencsések vagytok, a déli napsütés már néhány teknőst is előcsal a téli álmából. Most megláthatjátok az is, hogy a hódok milyen munkát végeztek a télen.

A Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben címet viselő írás József Attila személyes vallomása magáról, kétségeiről, az elveszettségéről. József Attila 1936 májusában, a Japán kávéházban maga elé tett egy füzetet és nekilátott teleírni azt. Akkoriban, mint neurotikus beteg, Gyömrői Edit kezelése alatt állott. A pszichoterápiában ma is használatos eszköz a beteg írásainak elemzése. Ilyenkor az a feladat, hogy a páciens írjon ki magából mindent, írjon megállás nélkül, ha nem jut eszébe semmi, akkor is írjon, ha mást nem, olyan szavakat, melyek az előző szóról jutnak eszébe. Ezért a „szabad ötletek” kifejezés a címben. Két ülésben – mert az írást később otthon fejezte be. Meghökkentő őszinteséggel vall József Attila, és ezt Jordán Tamás ugyancsak meghökkentő módon adja elő.

Ha a túrázást választanátok húsvéti programnak:

A Várkert Bazár ad otthont a Lélekmetszet színházi-pszichológiai témájú beszélgetéssorozatnak, amely során egy újságíró, egy pszichológus és egy színész beszélget lelkileg megterhelő szerepekről. Az április 20-i est vendége Keresztes Tamás színművész, aki több, mentális betegséggel küzdő karakter bőrébe is belebújt már.

Sör és Fű nagy visszatérő budapesti koncert hosszú idő után a Dürer Kertben.

Április 21-én egy gigászi szabadtéri házibulival startol el a Budapest Park 11. évada: a Dzsúdló-koncert után, este 10 órakor kezdődő csapatáskába két helyszínen pakolják bele a jobbnál jobb ütemeket: DJ Endy hip hop és r&b zenéi a Nagytáncteret töltik majd be, míg a Dzsungelben DJ Gomes new school válogatásával találkozhattok.

Végre beköszöntött a tavasz, ez pedig azt jelenti, eljött a szabadtéri szórakozás szezonja! Óbuda kedvelt kerthelyiséges létesítménye, a Zichy-kastély udvarán berendezkedett Kobuci április 21. és 24. közötti nagyszabású évadnyitó rendezvénysorozata olyan fellépőkkel csábít buliba, mint a Parno Graszt és a Péterfy Bori & Love Band.

Április 21-én újult erővel, programok színes kavalkádjával és a város legjobb Balkán burgerével tér vissza a tavalyi év során a Közlekedési Múzeum udvarán új otthonra talált Kertem. Nomád, romkocsmás hangulat, ipari környezet, a jól ismert kopott bútorok és frissítő zenék várnak mindenkit a Népliget szomszédságában.

A Vajdahunyad utcai Coffee Education Centerben kezdőtől a profi szintig mindenki megtalálhatja a tudásának és érdeklődésének megfelelő képzést. Április 22-én, 9.00-től 15.00 óráig a lelkes amatőröknek tanítják meg a tökéletes eszpresszó elkészítésének alapjait, és betekintést engednek a tejgőzölés, továbbá a latte art világába.

Dísznövény-szakkiállítás és -vásár színhelye lesz április 22. és 24. között a Budai Arborétum. A háromnapos eseményen palánták, virágok, növények, kertészeti kellékek és természetes dizájn termékek árusítása mellett bonsaikiállítás, arborétumi séta, előadások, illetve növényes és zöld programok kerülnek megrendezésre.

A Föld Napja apropóján április 23-án sétát szervez a Duna-Ipoly Nemzeti Park. Az érdeklődők a Sas-hegy 850 méter hosszú tanösvényén sétálhatnak végig, és közben megismerkedhetnek bolygónk múltjának különleges, ma is létező fajaival és a fennmaradáskat veszélyeztető tényezőkkel.

Április 23-án 19.00 órától sétáló borkóstolót tartanak a Krúdy Gyula utcai Zengő Bárban. A zenés, lazulós eseményen különböző borkiválóságokat lehet majd kóstolni, miközben a háttérben DJ pörgeti a lemezeket.

Nyúl ábrát rajzoló futás a Népliget betonozott útjain, földutakon, és néhol a földutakat elhagyva. Tervezett átlagos tempó: 6:45 perc / km. A részvétel ingyenes.

A tizenegy éves basszusgitáros-őstehetség, Hodek Áron és a nemzetközi hírű szaxofonista-innovátor, Logan Richardson komplex, ízig-vérig mai zenéje a jazz, a hiphop és az R&B határmezsgyéjén bontakozik ki április 23-án az Opus Jazz Clubban.

A Magyar Zene Házában az iamyank Live Ensemble szintén tavalyi, Sarah című műsorának kibővített változatával lép fel április 24-én. A koncertet másnap 18 órától workshop követi, amely koncertjeggyel ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.

A Szatyor Bár és Galéria szokásos, ismert bloggerek ruháit felsorakoztató gardróbvására egészül ki ez alkalommal egy SZERKÓ vintage ruhavásárral.

Több mint 200 fellépő, különböző generációk és formációk ünneplik a jazzt, klubokban és flashmob szabadtéri koncerteken, diákok és a műfaj neves nagyöregei a város tizenegy pontján.

A magyar irodalom két nagyhatású női karakterével találkozhatnak a kortárszenei előadáson. Psyché és Jadviga, Weöres Sándor és Závada Pál irodalmi gyermekei. A két női személyiségében épp úgy keveredik a városi és a népi világ, mint ahogy a két énekesnő, Bodrogi Éva és Bognár Szilvia zenei hátterében a klasszikus kortárs- és a népzene.

Visszatér a Budapest Parkba a Fővárosi Rapcirkusz! A közel két órás műsorban az MC-k legjobb dalait 18 fős bigband kíséri, amivel igazi zenei csemegévé válik minden underground és popsláger szókimondó szöveg. A dalok közt a rap/hiphop műfajból kihagyhatatlan scratch és break show is helyet kap.

Április végén északi kedvencünk bontja ki színes vitorlaponyváit és pezsdíti fel a Népsziget életét. A nyitóünnepen lesz minden, ami egy vízparti láblógatós délutánhoz elengedhetetlen.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál négy évtizede a kulturális megújulás hírnöke, a város sokszínűségének ünnepe. Az évek óta tartó korlátozások, a távolságtartás után idén mindenkinek a találkozás élményét adja: egymással, felfedezésre váró helyszínekkel és izgalmas témákkal. A fellépők és közreműködők saját történeteiken keresztül elmesélik, milyen a világunk és milyenné tehetjük közösen. A kerületeken, közösségeken és műfajokon áthúzódó programkavalkád összeköti a várost és lakóit.

Létezik egy alternatív Budapest. Ennek a progresszív alkotói szcénának a művészeti és kreatív energiáktól pulzáló csomópontjai is becsatlakoznak a Tavaszi Fesztivál programjába április 29. – május 15. között. A városi terek és zugok, elhagyott raktárak, belakott üzlethelyiségek, átalakított ipari komplexumok is a budapesti kultúra sűrűn lüktető hálóját alkotják – ezt a finom szövetet modellezi le az ALT.BP, feltérképezve az alkotás csomópontjait, megmutatva egymáshoz való viszonyukat.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretein belül, április 30-án, szombaton délelőtt 10 órakor rögtönzött minikoncertekbe futhatnak a II. kerületi Fény utcai piacra járók. Az ingyenes esemény célja, hogy a zenén keresztül egy kis extra vidámságot csempésszen a hétvégi bevásárlások monoton valóságába.

Tavasszal felfrissítve, megújult formában tér vissza a már ismert és szeretett kutyás piac. A kutyák mellett kibővítették a tematikát más házi kedvencekre is. Kézműves eszközök és kiegészítők, jutalomfalatok kínálata, tombola és mini állatkert.

A CityMatiné 11. évadának első, április 30-ra kitűzött felvonása stílszerűen a Márkás Majális nevet kapta a szervezőktől, akik továbbra is a nappali bulizás népszerűsítését tartják legfőbb küldetésüknek. A helyszín a Hajógyári-sziget, a vezérkari páholyból pedig Sobek, Captain Knuckles és még sokan mások szórakoztatnak majd minket.