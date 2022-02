20 csodaszép tavaszi kirándulóhely Budapesten és környékén

Kirándulásra indulnátok a hétvégén és még nincs meg a célpont? Segítünk! Összegyűjtöttünk nektek 20 kirándulóhelyet Budapest környékéről mindenféle kiruccanáshoz. Kastélyok, tavak, barlangok, tanösvények, erdei túrák – mindből válogathattok kedvetek szerint.

Hegycsúcsok és sziklák Budapesten és környékén

Apáthy-szikla, Budapest

A II. kerületi gyöngyszem egy 242 méter magas dolomitrög, amely az Ördög-árok lipótmezei része fölé magasodva hívogatja a túrázni vágyókat. Több mint 26 védett növényfaj mellett különféle rovaroknak, mint például a nagy hőscincérnek és az imádkozó sáskának is otthont ad. A környéken járkálva könnyen észrevehetjük a kőfelületek kagylólenyomatait, amelyek bizonyítják, hogy a terület valaha víz alatt állt. Ha arra jártok, az Árpád-kilátót és a Kecske-hegyet is útba ejthetitek. Lélegzetelállító panoráma vár! A legegyszerűbben a Batthyány tértől a 11-es busszal közelíthető meg.

Nagy-Szénás, Nagykovácsi

A Budai-hegység elképesztő panorámájáról híres Nagy-Szénás (550 méter) nem csak kerek dolomitkúpjaival, hanem 1965 óta Európa Diplomával is büszkélkedhet, ami annyit jelent, hogy a természeti értékekben különösen gazdag területek közé sorolják. Ezeket a természeti kincseket mutatja be a Nagykovácsiból induló, csupán kétkilométeres tanösvény is. A hegytetőre érve többféle hosszúságú útvonalon folytathatjuk kalandunkat, de mindenképpen érdemes útba ejteni a hegy oldalában megbújó két kis barlangot, a Nagyszénási-barlangot és a Nagyszénási-sziklaüreget, illetve a fákkal és vadvirágos ligetekkel tarkított Kutya-hegyet is.

Nyakas-kő, Biatorbágy

Budapesttől alig 40 percre, Biatorbágy déli határában található a jellegzetes alakjáról ismert és elnevezett Nyakas-kő, amelynek lapos tetejére száraz időben akár ki is mászhatunk, valamivel magasabbra mászva pedig gyönyörű kilátás tárul elénk a sziklaformációkra és a környező településekre. A Nyakas-kő parkolóból indulva, a Madárszirtet és a Százlépcsőt útba ejtve egy kellemes egyórás délutáni kirándulás alkalmával (1,9 km) bejárhatjuk a népszerű kirándulóhelyet. Mivel a sziklán nincs korlát, és néhol kisebbeket-nagyobbakat ugorva lehet kimászni a tetejére, valamint az ösvény is sokszor meredek és többnyire csúszós, a túraútvonalat gyerekeknek nem ajánljuk.

Kopasz-hegy, Márianosztra

Aki nem szeretné a méltán népszerű, ám hétvégente szinte megtelő Csóványost meghódítani, de pazar kilátópontot keres a Börzsönyben, a Kopasz-hegy remek választás. Nagyirtáspusztáról indulva, a zöld háromszög jelzést követve, ha van bennünk elég kraft, akár három csodás kilátópontot is érinthetünk, hiszen útközben a Sas-hegy, a Nagy Sas-hegy és a Só-hegy is kínál kihívást és szemet gyönyörködtető látványt. A Kopasz-hegy nem adja ám ingyen a panorámát! A végső pár száz méteren erős, szuszogós kaptató vár még ránk, de megéri leküzdeni! Az 539 méter magas hegyet körbeölelő Börzsöny látványa rendkívüli, az élmény örök, ide biztosan visszatérünk még ősszel is.

Erdei túrák tavaszra Budapest közelében

Pálos emlékhely, Márianosztra

Az elmúlt évben a pálosok börzsönyi jelenlétét bemutató emlékhelyet alakított ki az Ipoly Erdő Zrt. Márianosztra -Toronyalján. Az alábbi túrát, kirándulást annak ajánljuk, aki nem szeretne nagy távokat megtenni, ám a tavaszi Börzsöny illatát mindenképp szeretné beszippantani a hétvégén, hiszen a Márianosztra melletti emlékhely egy laza, 15 perces sétával megközelíthető. Az autót érdemes Kismaros után, a 12-es útról a Kóspallagi útra kanyarodva, mintegy 3-4 kilométert autózva, a 6-os kilométerkőnél hagyni, ahonnan táblával jelzett sétaút vezet az emlékhelyhez. Az erdei látványosság az egykori középkori pálos kolostor maradványainak sérelme nélkül, régészeti szakfelügyelet mellett épült. Az emlékhely a korabeli templom szentélyének csúcsíves kontúrját követve mutatja be a valaha állt építmény méreteit és alakját. A szentély és a hajórészlet együttese a látogatóknak azt az élményt adja vissza, mintha a középkori kolostorba lépnének be.

Holdvilág-árok, Pomáz

Igazi vadregényes túra várja a Pilis egyik legizgalmasabb túraútvonalán elindulókat, amely egy vaslétrákon és fahidakon keresztül megközelíthető kanyonon visz keresztül. A szurdok egy rövidebb szakaszon, úgy 50-60 méteren keresztül szűk, egyemberes kanyonná szűkül, így kisgyerekekkel nem ajánlott a látogatása. A kirándulást érdemes a Budapesttől egy órára található, volt csikóváraljai turistaház előtti parkolóból indítani, ahonnan a piros kereszt jelzés vezet majd el minket a kultikus Holdvilág-árokig, amely csak teljesen száraz időben látogatható biztonságosan. Ottjártunkkor semmiképp ne hagyjuk ki a Meteor-létra megmászását és a mély kanyonba való leereszkedést. Ha azonban inkább a kényelmesebb útvonalat választanátok, egy szerpentinező ösvényen keresztül ki lehet kerülni a szurdokot.

Erdei séta az Oroszlán-sziklához, Budapest

A lassan, téli álmából ébredő erdőben tett frissítő sétához egyértelműen a Vuk-ösvényként elnevezett sétautat ajánljuk, mely egy a II. kerületi macis játszótérről induló, 1,5-2 óra alatt bejárható 12 állomásos erdei útvonal az erdőt méltóságteljesen védelmező kőoroszlánhoz. Családosan, óvodás, kisiskolás gyerkőcökkel, de még másodmagunkkal is páratlan élményt nyújthat ez az útvonal, hiszen a természetben való kikapcsolódás interaktív irodalmi élménnyel ötvöződik. Az ösvényen kivételesen nem táblák segítik a tájékozódást, hanem az erre az útvonalra készült Digitális Vándor applikáció, mely Fekete István regénybeli karakterein és az ahhoz kapcsolódó játékos feladványokon keresztül kalauzol bennünket. Tavaly ősszel mi is bejártuk ezt az útvonalat, melyről ITT olvashattok bővebben.

Vízparti kirándulóhelyek Budapesttől egy karnyújtásnyira

Naplás-tó, Budapest

A Naplás-tó esetében ki sem kell tennünk a lábunkat Budapestről, hogy természet adta kikapcsolódásban legyen részünk, hiszen a XVI. kerületi Cinkota mellett fekszik a szellemesen fővárosi Balatonként aposztrofált Naplás-tó. Autóval, kerékpárral és gyalog is könnyen megközelíthető a teknősmozit kínáló vízpart, ahova jó pusztán ellátogatni azért, hogy a tavat körbeölelő tanösvényt bejárva az ember, szemben a naplementével lógassa kicsit a lábát és hallgassa a vízpart, nádas és fűz szólamaival kísért, kiválóan komponált hangversenyét. Sokat már nem kell várnunk, hogy a tavat felülnézetből is csodálhassuk, hiszen a tó szomszédságában épülő kilátó hamarosan páratlan panorámával ajándékozza majd meg az idelátogatókat.

Derítő-tó, Tata

A Tata központjától néhány kilométerre fekvő Derítő-tó ugyan nem hagyományos értelemben vett kirándulóhely, felkeresését azonban garantáltan nem fogjátok megbánni. Az 1961-ben kialakított, mesterséges tó ma igazi horgászparadicsom, holott eredetileg a tatabányai szénbányák úszóüledékének felfogására, az Öreg-tó védelmében alakították ki. A bányák évekkel ezelőtt bezártak, a Derítő-tóban álló, azóta kidőlt fák viszont természetes búvóhelyül szolgáltak a ma is jelentős halállománynak, így az országban egyedülálló módon hatalmas, békés és ragadozó halakat rejt a víz. A tó partján, valamint az északi oldalon a vízbe nyúló, és a szárazfölddel egy keskeny stéggel összekötött szigetecskén kiadó és eladó faházak sorakoznak, melyek között sétálva olyan érzése van az embernek, mintha nem is Magyarországon lenne.

Bokodi-tó

A Vértes-hegység lábánál fekvő, Oroszlányhoz közeli Bokodi-tó területe a különleges „úszó falujával” a szerelmespárok kedvenc fotóhelyszínévé vált az utóbbi években. Az itt található, cölöpökre épült horgászházak hosszú fapallókból álló stégeken keresztül közelíthetők meg, így a környék elrendezésében, kis túlzással a Francia Polinéziában megbúvó üdülőparadicsomra, Bora Borára emlékeztet. Fontos tudni azonban, hogy az épületek magántulajdonban vannak, így ha erre visz az utatok, kerüljétek a szemetelést, és semmiképp ne zavarjátok meg az itt horgászók nyugalmát!

Háziréti-tó, Pilisvörösvár

Budapesttől negyedórára, Csobánka és Pilisvörösvár határán, hegyek és dombok ölelésében fekszik a Határ-réti-árok és a Házi-réti-patak felduzzasztásával létrehozott, közkedvelt horgászvíz, a Háziréti-tó. Fürdeni sajnos tilos benne, a pecázás szerelmesei azonban itt kiélhetik minden vágyukat, hiszen van benne a pontytól kezdve a harcsán, a balinon, a busán és a csukán át, a dévérkeszegig és az ezüstkárászig bezárólag minden magára valamit is adó hazai halfajból. A gyönyörű szép környezetben található, 26 hektáros tó partján büfé, mosdók és sátorozási lehetőség is akad, a közelben pedig szedd magad eperföld várja bőséges termésével a horgászcsaládok bot nélküli tagjait. A tavat legegyszerűbben a 10-es főúton lehet megközelíteni, a 15-ös kilométertáblánál észak felé kanyarodva, egy személygépkocsival is jól járható földúton keresztül.

Ha egy másik tavat választanátok a tavaszi kirándulás célpontjának:

Bányák és barlangok a főváros határain túl

Remete-barlang, Nagymaros

Bátran állíthatjuk, hogy a Szent Mihály-hegyen található Remete-barlanghoz vezető gyalogtúra büszkélkedhet a Dunakanyar egyik legpazarabb panorámájával. A Duna-parti Zebegény központjából induló útvonalat az edzettebb túrázóknak ajánljuk, ugyanis picit húzósabb, viszonylag rövid, 11,9 km hosszúságú, de a kaptatós és morzsalékos ösvény nehezített terepnek számít a gyakorlottabbak körében is. A Remete-barlangtól folytathatjátok utatokat a környék talán leggyönyörűbb kilátást nyújtó kilátójához, a Hegyes-tetőn álló Julianus barát-toronyhoz. Ezen a linken virtuálisan is megtekinthetitek a barlangot, mielőtt útnak indulnátok.

Gánti bauxitbánya

Budapesttől 65 km-re, a Vértes-hegységben található Gánt település határában egy nem várt, marsbeli tájra bukkanhatunk. A valaha a külszíni fejtésből fakadó, uralkodó téglavörös szín egy futurisztikus Mars-expedíció látványát kelti, ahol a sárgától a mély liláig a lehető legtöbb árnyalatban gyönyörködhetünk, amíg a hullámzó felületű, bíborszín bányagödörben járjuk a 13 állomásos tanösvény által kijelölt útvonalat. A vörös-sárga dombokat megmászva páratlan látvány tárul itt a szemünk elé, szakítsunk hát időt, hogy megpihentessük szemünket ezen a nem mindennapi tájon, amit egy 1-2 órás kellemes sétával ismerhetünk meg és járhatunk be az év bármely szakában.

Szelim-barlang, Tatabánya

Tatabánya felé közeledve már messziről észrevehető a tengerszint felett 289 méteren magasodó Szelim-barlang, amely a Gerecse-hegységben található, és hazánk egyik legismertebb barlangjai közé tartozik. A több mint 40 ezer éve keletkezett barlangot az 1930-as években kezdték el feltárni, ekkor vált jelentős régészeti lelőhellyé, ugyanis rengeteg ősemberi maradványt találtak benne. Később közkedvelt kirándulóhellyé vált nemcsak a helyiek, de más városból érkező túrázók számára is, hiszen rendkívül különleges helyszínnek számít. A barlang csupán 300 méterre van Tatabánya egyik nevezetességétől, a Kő-hegyre épült Turul-emlékműtől, így ha arra jártok, a szobrot is útba ejthetitek.

Kastélyok nyomában Budapesten és környékén

Ráday-kastély, Pécel

Budapest agglomerációjában, a fővárostól mindössze öt kilométerre található az évszázadokkal ezelőtt írók és tudósok találkozóhelyéül szolgáló Ráday-kastély, amely stílusában meglepően hajaz a gödöllői Grassalkovich-kastélyra. Utóbbi nem véletlen, hiszen Pécel barokk ékszerdoboza, a végleges formáját 1770-re elnyerő kúria építési munkálatai szintén Mayerhoffer András és fia vezényletével zajlottak. A jelenleg kiállítóhelyként és koncerthelyszínként működő patinás épületegyüttes a XVIII. században az ország kulturális életének egyik fontos központja volt, amihez nagyban hozzájárult a Ráday család, különösen Ráday Gedeon művészetek és tudományok iránti elköteleződése.

Nádasdy-kastély, Nádasdladány

Hazánk egyik legszebb romantikus kastélya az angol Tudor-stílusban épült, 1886-ban befejezett, nádasdladányi Nádasdy-kastély. Az épületet gróf Nádasdy Ferenc és felesége Gróf Zichy Ilona álmodták meg. A feleség korai halála miatt azonban a szerelmi fészek megvalósítása már Nádasdy Ferencre maradt, aki a Linzbauer István és Hauszmann Alajos által tervezett kastély szobáit úgy rendezte be, mintha hitvese még élne. A mozgalmas architektúrájú birtokközpont legszebb részei közé tartozik a káprázatos ősök csarnoka, a szintén faburkolatos könyvtár, valamint a csónakázótó az épületet övező tájképi kertben. A Nemzeti Kastélyprogramban részt vevő épület immár régi pompájában ragyog, augusztus óta újra látogatható.

Brunszvik-kastély, Martonvásár

Az ország egyik legszebb kastélyának tartott martonvásári Brunszvik-kastély építése a 18. század végén vette kezdetét, míg mai neogótikus alakját az 1870-es években, a Brunszvik Géza vezette átépítések után nyerte el. Eredetileg a régi nemesi Beniczky család tulajdonát képezte az a földszintes barokk kúria, amit a birtokkal együtt Mária Terézia Brunszvik Antalnak adományozott éppen 250 évvel ezelőtt, és ahol Beethoven is többször megfordult: Brunszvik Jozefinhez írt szerelmes leveleit az Agroverzum Tudományos Élményközponthoz tartozó Emlékmúzeumban őrzik. Brunszvik Antal fia, Ferenc az 1820-as években klasszicista stílusban álmodta újra a kastélyt, valamint egy gyönyörű, 70 hektáros, tóval és szigettel megspékelt angolkertet varázsolt köré, a Városligetet is tervező Heinrich Nebbien segítségével. Az utolsó kisebb változtatásokon az 1920-as években esett át az épület, ami ekkor már a Dreher család tulajdonában volt. Az Emlékmúzeum-Kastélypark kombinált felnőtt belépő 2000 forint, míg csak a parkba 900 forintért tehetjük be a lábunkat.

További kastélyok, amik megérnek egy egynapos kirándulást:

Tanösvények Budapesten és környékén

Rupp-hegyi tanösvény, Budapest

Rövid, körülbelül 20 perces téli sétára invitál a Rupp-hegyi tanösvény, amely a 257 méteres, a budai hegyektől elszigetelten álló Rupp-hegyre vezeti fel a kirándulókat, sűrű tölgyerdőn és tágas sztyeppréteken keresztül. A csúcsról kivételes kilátás nyílik a hegyet körülölelő lakott területekre, többek között Budaörsre és a dél-budai városrészre. A természetvédelmi terület összesen 400 növényfajnak és gazdag állatvilágnak (elsősorban madaraknak, rovaroknak és gyíkoknak) ad otthont, amiről hat információstábla szolgál további érdekességekkel. A Rupp-hegyi tanösvény egy könnyed, ebéd utáni levezető sétának felel meg, de a környékbeli természeti látványosságokkal egybekötve hosszabb útra is indulhatunk.

A Tatai Fényes Tanösvény személyében egy csakugyan egész évben látogatható, egyedülálló természeti gyöngyszemre bukkanhatunk Budapesttől nem messze. A gyalogosan bejárható útvonal különlegességét nem más, mint a cölöpökre épített 18 állomásos tanösvény adja, mely nem csupán kalauzol bennünket, hanem karnyújtásnyi közelségben tárja elénk a tiszta vizű karsztforrás lenyűgöző növény- és állatvilágát, a láperdő égerfáinak faóriásai közt. A legideálisabb, ha ide készülve a kerékpárt és négylábú társunkat otthon hagyjuk, családostul megváltjuk jegyünket és nekivágunk e páratlan csoda megismerésének, mely mindenki számára tartalmas kikapcsolódásul szolgál majd.

Róka-hegyi tanösvény, Budapest

Budapest egykor legnagyobb mészkőbányája üzemelt ezen a helyen, amelyen most a Róka-hegyi tanösvény vezet bennünket végig. A lábunk alatt elterülő mesés panoráma emlékét nehéz lesz feledni a védett terület nyílt sziklafelszínein barangoló sétánk alkalmával. A tanösvényt az Árvácska utca – Rókahegyi út – Ürömi út hármas kereszteződésénél található bányabejáratnál ajánlott kezdeni, hogy az egymást követő tájékoztatótáblák mentén megismerhessük a bánya történetét és annak állat- és növényvilágát. A 700 m hosszú, 7 állomásos tanösvény sok helyen nehéz szakaszokat is tartogat, így gyakorlottabb túrázóknak ajánljuk.