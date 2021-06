Magyarország legszebb helyei: 17 mesébe illő tó, amit egyszer mindenkinek látnia kell

Magyarországot nem véletlenül hívják a vizek országának: a titulus kivívásában nagy szerepet játszottak a folyók és gyógyvízlelőhelyek mellett tavaink is, melyekből közel 3500 darabot tartanak nyilván. Az édesvízi élet nem csak a Balatonra, a Fertő-, a Velencei-, a Tisza-, és a Hévízi-tóra korlátozódik: mutatjuk, merre vegyétek az irányt, ha elkerülnétek a tömeget, de a vízparti kalandokról nem szívesen mondanátok le.

Bokodi-tó

A Vértes-hegység lábainál fekvő, Oroszlányhoz közeli Bokodi-tó területe különleges „úszó falujával” a szerelmespárok kedvenc fotóhelyszínévé vált. A tavat az 1960-as években létesítették, hogy így hűtsék a helyi erőművet, amivel aztán azonnal belopták magukat a Bokodi-tavat lakhelyükül választó halak szívébe. Az itt található, cölöpökre épült horgászházak hosszú fapallókból álló stégeken keresztül közelíthetőek meg, a kolónia így elrendezésében leginkább Dél-Kelet Ázsia lebegő horgászfalvaira emlékeztet. Fontos tudni, hogy az épületek (és a hozzájuk tartozó stégek) magántulajdonban vannak, így ha erre visz az utatok, kerüljétek a szemetelést, és semmiképp ne zavarjátok meg az itt horgászók nyugalmát!

Sződligeti horgásztó

Vác és Göd között bújik meg a mesetónak is becézett sződligeti horgásztó, melynek apró, nádfedeles fakunyhóit mintha egyenesen a Gyűrűk ura-filmek világából szállították volna át a Dunakanyar eme fantasztikusan hangulatos zugába. Hasonlóan az ország állóvizeinek többségéhez, a sződligeti is mesterséges eredetű: a régi szeszgyár kubikgödreinek összenyitásával jött létre, hogy mára hazánk egyik legszebb tavává váljon. A bájos horgászbirodalomhoz egy eldugott erdei ösvényen juthatunk el, így autónkat hátrahagyva vethetjük bele magunkat az ártéri erdő buja vadonjába, ahol valóban elakad az ember szava, mikor eléje tárul a csónakok, házikók, dús lombkoronák, szigetek és félszigetek szedett-vedett, mégis varázslatos egyvelege.

Derítő-tó

A Tata központjától néhány kilométerre fekvő Derítő-tó ugyan nem hagyományos értelemben vett kirándulóhely, felkeresését azonban garantáltan nem fogjátok megbánni. Az 1961-ben kialakított, mesterséges tó ma igazi horgászparadicsom, holott eredetileg a tatabányai szénbányák úszóüledékének felfogására, az Öreg-tó védelmében alakították ki. A bányák évekkel ezelőtt bezártak, a Derítő-tóban álló, azóta kidőlt fák viszont természetes búvóhelyül szolgáltak a ma is jelentős halállománynak, így az országban egyedülálló módon hatalmas, békés és ragadozó halakat rejt a víz. A tó partján, valamint az északi oldalon a vízbe nyúló, és a szárazfölddel egy keskeny stéggel összekötött szigetecskén kiadó és eladó faházak sorakoznak, melyek között sétálva olyan érzése van az embernek, mintha nem is Magyarországon lenne.

Pécsi-tó

Az orfűi tórendszer legnagyobb tagja kötelező úticél, ha pécsi kiruccanást terveztek. Az 1966-ban felduzzasztott, festői fekvésű tavat a Mecsekben található Vízfő-barlang forrása táplálja, kellően hűsítő élményt biztosítva minden strandolni vágyónak a legnagyobb kánikula idején is. Partján már a hetvenes években üdülők sora, szállodák és kempingek jelentek meg, a 2000-es években pedig a hétféle csúszdával, feszített víztükrű élménymedencével, verseny-úszómedencével és pezsgőmedencével felszerelt Orfűi Aquapark is megnyitotta kapuit. Kajak, kenu, sárkányhajó és SUP bérlésére a tó keleti oldalán, az Orfű Aktív Víziturisztikai Központban van lehetőség, míg az Orfű-patak befolyásához épített Medvehagyma Házban a Nyugat-Mecsek és az Orfűi-tavak természeti, ökológiai értékeit, valamint a környék turisztikai látványosságait és kulturális kincseit ismerhetjük meg játékos, interaktív formában.

Megyer-hegyi tengerszem

A 2011-ben az ország legszebb természeti csodájának megválasztott Megyer-hegyi tengerszem minden kétség nélkül hazánk egyik leglátványosabb tava. A Sárospatak fölött magasodó 324 méter magas Megyer-hegy kúpjában, méretes sziklafalak által övezve fekszik ez az emberkéz által évszázadok során kialakított bányató, melynek csillogó víztükrét csak néha-néha töri meg egy-egy béka vagy vízisikló. A malomkőbányászat áldásos tevékenysége okán született tó és környéke 1997 óta országos jelentőségű természetvédelmi terület, amelyben sajnos tilos megcsobbanni, cserébe viszont lehet via ferrátázni, és egészen a tó széléig bemerészkedhettek az egykoron a kövek elszállítására faragott kanyonon át. A tavat érdemes a Sárospatak belvárosából induló Malomkő-tanösvényt végigjárva felfedezni, nem fogjátok megbánni a rászánt 4-5 órát.

Bánki-tó

A Budapesttől egyórás autóútra található Bánk az utóbbi években a Bánkitó Fesztivál révén került fel a városi fiatalság térképére, de zenei koncertek, kerekasztal beszélgetések és színházi workshopok híján is megér egy kitérőt az apró tó, akár a Velencei-tó helyett is. A 90-es évekre teljesen lelakott és fürdőzésre alkalmatlanná vált Bánki-tó a kétezres évek elején egy teljes ráncfelvarráson esett át, a strand vadonatúj fogadóépületét pedig tavaly adták át. A tó hőmérséklete nyáron nagyjából követi a Balatonét, mélysége átlagosan négy, hossza 370, szélessége pedig 240 méter. A part mentén rengeteg napozásra, keresztrejtvényfejtésre és ugrálásra alkalmas stég található, a büfénél a csípős hamburgertől kezdve az ízletes túrós palacsintán át a hekkig bezárólag valamennyi kötelező strandkaja elérhető, aki pedig plusz lábmunkára vágyik, az a jegypénztárnál vízibiciklit is bérelhet.

Arlói-tó

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Hódos-patak völgyében fekvő Arló község fő nevezetessége az erdélyi Gyilkos-tóhoz hasonlóan földcsuszamlás következtében keletkezett, úgy nevezett suvadásos tó, mely igazi kuriózum Európában, nem mellesleg a környék egyik kedvelt kirándulóhelye. A dombok között megbúvó, 8 és fél hektáros, hirtelen mélyülő tó kortól függetlenül mindenki számára rengeteg élményt tartogat: túraútvonalak, kemping, strandfürdő, bérelhető vízibiciklik és csónakok, lábtenisz- és focipálya, valamint kedves horgászkuckók várják a természetbarát országjárókat. Aki pedig sem a Suvadás Liget által kínált programokkal, sem a tavat körülölelő, zöld erdők látványával nem tud betelni, annak csak két szavunk van: Hableány Vendéglő.

Hámori-tó

A Miskolchoz tartozó Lillafüreden találjuk a másfél kilométer hosszú, átlagosan kilenc méter mély, búvárkodásra és csónakázásra is alkalmas Hámori-tavat. Első írásos említése a 14. századból származik, ám ekkor még jóval kisebb volt: mai méretét 1815 tájékán érte el, megnagyobbítása pedig Fazola Frigyes nevéhez fűződik, aki az idén 208 éves újmassai kőkohó vízellátása érdekében völgyzárógátat építtetett a Szinva- és a Garadna-patakok összefolyásához. A tóra néző Lillafüredi Palotaszálló később, az 1920-as években épült meg, emiatt a Szinva-patakot is el kellett terelni, létrehozva a húsz méteres Lillafüredi-vízesést. Pisztrángtelepjével, őskohójával, látványos barlangjaival és tanösvényeivel a lillafüredi kisvasúttal is megközelíthető Hámori-tó környéke tökéletes választás, ha egy egész napos természetjárásra adnátok a fejeteket.

Dombay-tó

A Pécsváradtól két kilométerre, a Zengő lábánál elterülő Dombay-tó a Kisnádasdi-forrásból nyeri vizét, melynek gyorsfolyású patakját hajdanán malmok egész sora szegélyezte – ezek közül több ma is áll, különféle turisztikai funkciókat betöltve. A tó ötlete 1959-ben pattant ki Dombay János régész fejéből, akinek javaslatára 1961-ben meg is épült az a 71 méter hosszú zsilipes gát, amelynek eredményeképpen megszületett Baranya első mesterséges csónakázó tava. Az itt kiépült üdülőtelep az évtizedek során lassacskán kezdte elveszíteni báját, a tó és környezetének 2015-16-os, teljes körű felújítása azonban megálljt parancsolt az aggasztó folyamatoknak: a Dombay-tó pedig ma újra a helyiek kedvelt fürdőhelye, mely 1,3 méteres átlagos mélységével a kisgyermekes családok számára is biztonságos kikapcsolódást ígér.

Hársas-tó

A Szentgotthárdhoz tartozó Máriaújfalu szélén találjuk az 1980-as évek végén, a Hársas-patak felduzzasztásával létrejött Hársas-tavat (kevésbé jól csengő nevén a máriaújfalui víztározót), mely párját ritkítóan szép környezetével, strandröplabdapályás, nemrégiben felújított szabadstrandjával és a táj élővilágát, valamint a vidék építészeti értékeit bemutató tanösvényével emelkedik ki Magyarország többi állóvize közül. A könnyedén körbesétálható- és tekerhető tó, melyet a helyiek az Őrség Balatonjának neveznek, télen a lékhorgászok körében örvend különösen nagy népszerűségnek (a mélyben lappangó csukák és keszegek legnagyobb szomorúságára), nyáron pedig az ország minden szegletéből vonzza a felfrissülni vágyó fürdőzőket.

Háziréti-tó

Budapesttől negyedórára, Csobánka és Pilisvörösvár határán, hegyek és dombok ölelésében fekszik a Határ-réti-árok és a Házi-réti-patak felduzzasztásával létrehozott, közkedvelt horgászvíz, a Háziréti-tó. Fürdeni sajnos tilos benne, a pecázás szerelmesei azonban itt kiélhetik minden vágyukat, hiszen van benne a pontytól kezdve a harcsán, a balinon, a busán és a csukán át, a dévérkeszegig és az ezüstkárászig bezárólag minden magára valamit is adó hazai halfajból. A gyönyörű szép környezetben található 26 hektáros tó partján büfé, mosdók és sátorozási lehetőség is akad, a közelben pedig szedd magad eperföld várja bőséges termésével a horgászcsaládok bot nélküli tagjait. A tavat legegyszerűbben a 10-es főúton lehet megközelíteni, a 15-ös kilométertáblánál észak felé kanyarodva, egy személygépkocsival is jól járható földúton keresztül.

Jenői-tó

A történészek feljegyzései szerint a Jenői-tó mellett vívott 173-ban győztes csatát a kvádok és a markomannok ellen Marcus Aurelius, a rómaiak filozófus császára: a történelmi eseményről egy emlékmű is tanúskodik a 27 hektáros tó partján. Habár az ősidők óta létezik, mai formáját 1917-ben, a gát megerősítésével nyerte el, azóta pedig valóságos Mekkája lett a törpeharcsára, keszegre, pontyra, csukára, süllőre, szürkeharcsára és balinra utazó horgászoknak. A Bokodi- vagy a Háziréti-tóhoz hasonlóan strandolásra a Jenői-tó is alkalmatlan, a vízbe nyúló, hangulatos horgászállások, az idilli börzsönyi panoráma és az úton-útfélen elhelyezett szalonnasütőhelyek azonban bőven elegendő indokot szolgáltatnak egy baráti összejövetelre a tó partján.

Lak-völgyi tó

Mindened a madárcsicsergés, a szabad ég alatt sütögetés, meg a vadregényes, tavi környezet? Akkor a bélapátfalvai Lak-völgyi tavat imádni fogod! A 350 méterrel a tengerszint felett fekvő, kicsivel több mint 2 hektáros tavacska a nyugalom oázisa, ahol nagyokat lehet napozni, úszni, sétálni, de ha kedvünk szottyan hozzá, a bográcsot, a sátrat vagy a pecabotot is bátran előhúzhatjuk, míg a környék erdeiben a hegyikerékpározás rajongói tölthetnek el néhány kellemes órát. Bélapátfalva egyébként is bakancslistás hely, a tó mellett kötelező meglátogatni a közeli ciszterci kolostor templomot, mely a magyarországi romanika egyik legnagyobb becsben tartott darabja, de a Bélkő-hegy fehérlő sziklái is megérdemlik, hogy közelebbről is felfedezzük őket.

Lázbérci-víztározó

Az Upponyi-hegységben a Bán- és a Csernely-patak felduzzasztásával kialakított Lázbérci-víztározó 77 hektáron terül el, ezzel Észak-Magyarország legnagyobb mesterséges tavai között tartják számon. A több száz ezer ember ivóvízszükségletét biztosító, Y-alakú víztározót festői sziklabércek, mészkőszirtek és meredek erdős hegyoldalak övezik, melyek több barlangot is rejtenek, köztük az Upponyi 1. sz. kőfülkét, ahonnan különböző ősi oroszlán- és barlangfélék maradványai is előkerültek. A fürdés tiltott a tóban, a horgászokat és a kirándulókat viszont több parti pihenőhely is várja, ahol egy kicsit mindenki megfeledkezhet a gondjairól, miközben teleszívja tüdejét az Upponyi-hegység friss levegőjével. A környék amúgy tele van remek túralehetőségekkel, szóval ha van otthon bakancsotok, mindenképpen hozzátok magatokkal!

Nyírjes

Balassagyarmat Nyírjes városrésze évtizedek óta a pihenni vágyók kedvelt célpontja: a hat, mesterséges úton kialakított tónak otthont adó, varázslatos atmoszférájú völgy valódi üdülőparadicsom, ahol fürdeni, csónakázni és horgászni is lehet. A hatalmas fenyők által övezett táj leghíresebb nevezetessége az összesen 37 hektáron elterülő Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark, mely Európa, Ázsia és Észak-Amerika több száz növényfaját, a hazai nagyvadakat és más, kisebb testű állatkülönlegességeket mutat be. A parkban megismerhetjük a Sziklás-hegység fenyveseit, Japán színes növényeit, a hazai erdők világát, valamint muflonokkal, őzekkel, kameruni törpekecskékkel, emukkal, Benett-kengurukkal és alpakákkal találkozhatunk.

Vadása-tó

Hegyhátszentjakab határában, dús lombkoronák, tőzegpáfrányok, osztrák zergevirágok és harmatkásák ölelésében bújik meg az Őrség gyöngyszemeként is emlegetett Vadása-tó: a mesterséges tavacska (valójában egy háromhektáros déli és egy egyhektáros északi részből álló tóegyüttes) 1968-ban született meg a Vadása-patak vízének felduzzasztásával, mára pedig kedvelt célponttá vált a környéket felkereső, pihenni, fürdőzni és horgászni vágyók körében. Habár a kiváló vízminőségű tóban 2014 óta tilos az úszás, ez alól kivételt képez a Vadása Strand több mint 150 méteres partszakasza, ahol közel 6100 négyzetméternyi zöldterület áll a természetszerető fürdőzők rendelkezésére. Ha már kipancsoltuk magunkat a festői fekvésű strand vizében, érdemes felkeresni a 13. századi Szent Jakab-templomot, vagy bejárni a Malomgát tanösvény útvonalát.

Naplás-tó

A Naplás-tó esetében gyakorlatilag ki sem kell tennünk a lábunkat Budapestről, hogy természet adta kikapcsolódásban legyen részünk, hiszen a XVI. kerületi Cinkota mellett fekszik a szellemesen fővárosi Balatonként aposztrofált Naplás-tó. Autóval, kerékpárral és gyalog is könnyen megközelíthető a teknősmozit kínáló vízpart, ahova jó ellátogatni pusztán azért, hogy a tavat körbeölelő tanösvényt bejárva az ember, szemben a naplementével lógassa kicsit a lábát és hallgassa a vízpart nádas- és fűzszólamaival kísért, kiválóan komponált hangversenyét. A tavat már felülnézetből is megcsodálhatjuk, hiszen a tó szomszédságában nemrégiben átadott kilátó páratlan panorámával ajándékozza meg az idelátogatókat.

