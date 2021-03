Magyarország legszebb helyei: 15 csodálatos kilátó, ahonnan pazar panorámában gyönyörködhetünk

Madártávlatból, egy egészen más perspektívából végigpásztázni a természetet új és kivételes kaland tud lenni, ráadásul Magyarország 15 mesés kilátójának köszönhetően most vigyázó tekintetünket hazánk kincseire vethetjük.

Csergezán Pál-kilátó – Pilis

A Páty, Nagykovácsi és Telki hármas határán, a Budai-hegység legmagasabb pontján őrszemként nyugvó, Csergezán Pál híres grafikus, természet- és vadászfestőről elnevezett kilátót akár kerékpárral is könnyen megközelíthetjük. Az emberi kéz által helyükre emelt vörösfenyő elemeken végigsimítva tenyerünket, az egészen pontosan 100 lépcső fölé kerekedve, 23,5 méteres csúcsmagasságból csodálhatjuk a szemünk elé táruló teljes körpanorámát.

Csóványosi kilátó – Diósjenő

A 938 méteres Csóványoson, a Börzsöny legmagasabb csúcsán helyet foglaló csóványosi kilátó különlegessége, hogy egy régi-régi geodéziai toronyból alakították át: a négyszintes magasles mesés kilátással pihenteti az összefüggő erdőség fölött a távolba révedő tekintetet. A kiváló pihenőhelyül is szolgáló helyszínt emelkedő ormok és ereszkedő völgyek övezik, ezért meghódítását inkább tapasztalat, felkészült túrázóknak ajánljuk.

Erzsébet-kilátó – Budapest

A fővárosiak által szeretett és kedvelt János-hegyen megpihenő Erzsébet-kilátóból, ha szerencsénk van, még a Magas-Tátra csúcsait is kémlelhetjük tiszta időben. A haraszti és borosjenői mészkőből épült, 1910-ben átadott kilátót több útvonalon keresztül, de legkönnyebben a libegő legfelső állomásától tudjuk megközelíteni. Érdekesség, hogy állandó díszkivilágítása inspirálta például a Halászbástya, illetve az Országház kivilágítását is.

Galya-kilátó – Galyatető

Az Országos Kéktúra útvonalán található Galya-kilátó korábban az alatta elterülő hegy után a Péter hegyese-kilátó nevet viselte. Korszerűsítése okán 2015-ben kezdték meg az átépítését, mely magába foglalta a fel- és lejutást segítő lépcsők kialakítását is, mely egyedülálló módon kívülről öleli körbe az épületet. Ennél magasabb kilátópontot már csak a Kékestetőn találunk, így mindenképpen érdemes bakancslistára tűznünk.

Írottkő-kilátó – Kőszeg

Akárcsak a Fertő-tó esetében a Kőszegen található Írottkő-kilátón is közösen osztozik Ausztria és Magyarország, hiszen éppen pont közepén halad át a két országot elválasztó országhatár. Nyugat-Magyarország és Burgenland legmagasabb pontjáról a már korábban említett Fertő-tó, de még a Balaton is megpillantható, ráadásul további különlegessége még, hogy az Országos Kéktúra nyugati részének befejező állomása is egyben.

Julianus-kilátó – Nagymaros

A Dunakanyar őrtornyának is nevezett, a Hegyes-tetőn helyet foglaló 15 méter magas Julianus-kilátóból játszi könnyedséggel pásztázhatjuk végig a kanyarodó Duna, a Visegrádi-hegység és a Börzsöny érintetlen vidékét. A szemben elhelyezkedő Visegrádi-várra válaszul, bástya alakot öltött kilátót Nagymarosról és Zebegényből indulva is középnehéz túrával közelíthetjük meg, ez azonban senkit se tántorítson el, hiszen a kilátó tövében elhelyezett padok és asztalok kitűnőek a megpihenni vágyóknak.

Kéz-kilátó – Felsőtold

A tavaly év végén elkészült, nem mindennapi Kéz-kilátó Hollókő és Felsőtold között helyezkedik el, kilátást biztosítva a festői szépségű Farkaskútvölgy vidéke mellett még a Cserhát lankáira is. A panorámás attrakcióhoz vezető ösvény ráadásul egybeesik az Országos Kéktúra útvonalával, így a látvány és panoráma mellett testet-lelket-szemet pihentető kitűnő nyugvópontként is szolgál.

Kisfaludy-kilátó – Badacsonytomaj

A Badacsony legmagasabb pontján a Kisfaludy-kilátónak köszönhetően hiánytalanul élvezhetjük a természet és a Balaton-felvidék adta vidék természeti mutatványainak legjavát. A 438 méteres csúcsot még 18 méterrel toldották meg, a páratlan panorámáért pedig spirállépcsőn juthatunk fel a kilátóteraszra. A Badacsony központjából gyalogosan megközelíthető kilátóhoz oda-vissza, emelkedőkkel tűzdelt 6 km-es út vezet, de választható rövidebb útvonal is, ekkor a hegyközépnél kialakított parkolóból indíthatjuk utunkat.

Megyer-hegyi kilátó – Sárospatak

A sárospataki Megyer-hegyi kilátó csúcsába 65 lépcsőfok vezet fel bennünket, ahol a lombkoronák fölött elnézve szemünk elé tárul a Zempléni-hegység természetvédelmi területeire, a Keleti-Kárpátokra, a Sátoros- és Tokaji-hegyekre, Füzér várára, a Keleti-Kárpátokra, valamint a Bodrogközre nyíló felejthetetlen kilátás. A kilátótoronyról 18 méteres magasságban, hazánk észak-keleti csücskét csodálni bizony hiánypótló program és, ha már itt járunk, ne hagyjuk ki a Malomkő tanösvényen át megközelíthető, Tengerszemnek keresztelt festői tavacskát sem.

Prónay-kilátó – Alsópetény

A Romhányi-hegyen, a Kecske-kő csúcsára épült 26 méteres Prónay-kilátóhoz szelíd, erdős dombokon vezet át az út. A 2017-ben átadott kilátótornyot a Kéktúra útvonaláról egy rövid kitérővel közelíthetjük meg. A legmagasabb pontot ígérő 128 lépcső ne tántorítson el senkit sem, hiszen a pihenőszintekkel kialakított magaslest kényelmesen megmászva, madártávlatból kémlelhetjük a környező falvak vonalai által megrajzolt régiót.

Sasbérc-kilátó – Buják

A Cserhát legmagasabb pontján, 466 méteren gubbaszt a meséből megelevenedett, bajor mintára épült Sasbérc-kilátó. Az eltolt, kétszintes építmény valaha erdész- illetve vadászlakként funkcionált, renoválására és átalakítására a 2000-es évek elején került sor. Buják, Szanda és Bokor irányából autóval és kerékpárral erdészeti magánúton, míg gyalogosan 7 km hosszú erdészeti tanösvényen juthatunk fel a kivételesen szép kilátóhoz, ahonnan a Börzsönytől a Mátráig gyönyörködhetünk az egyedülálló látképben.

TV-torony-kilátó – Kékestető

Hazánk legmagasabb kilátópontja, a kékestetői TV-torony-kilátó már messziről látható látványosság, ahogy az erdő borította magaslatokból büszkén kiemelkedik. A hazánk legmagasabb pontját jelző csúcskőtől nem messze, 196 m-es magasságokba emeli az embert; ameddig a szem ellát, itt addig kutathatjuk a messzeséget. A mai torony helyén korábban antennatorony állt, mostani formáját 1981-ben nyerte el.

Várhegy-kilátó – Királyrét

Friss, ropogós és meghódításra éppoly alkalmas a nemrég, 2020-ban elkészült királyréti Várhegy-kilátó, mely a Börzsöny és az előtte elterülő Királyrét mellett többek között a Sas-hegyre, a Só-hegyre, illetve Csóványosra is csodás kilátást nyújt. A kíváncsi szemek elől rejtett faszerkezetű kilátó 20 méter magasan nyúlik az égbolt felé, Királyrétről 30 perces erdei úton tett sétával közelíthető meg. Háromszintes kialakításának köszönhetően több szintjén padok várják a megpihenni vágyókat, kisgyerekkel vagy épp kutyussal érkezőket.

Xantus János Gömbkilátó – Balatonboglár

A 2020-as Év Kilátója címet elnyert, minden szempontból különleges Xantus János Gömbkilátó a balatonboglári Várdomb csúcsán, 165 m-en magasodik a város, illetve a magyar tenger fölé. Formája, kialakítása, szimbolikája miatt is a “Magyar Atomium” nevet elnyert gömbkilátó, a maga 15 méteres átmérőjével páratlan kilátást nyújt, díszkivilágításának köszönhetően még az északi oldalról is megpillantható a 240 háromszöglemez alkotta nem mindennapi gömbforma.

Zengő-kilátó – Pécsvárad

A pécsváradi Zengő-kilátó által, mely 682 m-en, hétemeletes toronyháznyi magasságokba tör, nemcsak Badacsonyban gyönyörködhetünk, hanem még a horvátországi Papuk-hegységen is legeltethetjük fürkésző tekintetünket. A fenséges látvány mellett a páratlan természeti kincsekkel és értékekkel sűrűn tűzdelt vidék, továbbá a kilátóhoz vezető rövid, ámde meredek erdei út önmagában is megér egy látogatást.