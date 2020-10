Kiránduljunk kutyával: Erdei séta a Királyrét új kilátójához

A Börzsöny talán legnépszerűbb kirándulóhelye a kisvasúttal is megközelíthető Királyrét, Szokolya szomszédságában.

Mi is gyakran járunk ide, ha egy rövid sétára, kirándulásra támad kedvünk, hiszen számos hosszabb-rövidebb túraútvonal indul innen. A négy patak találkozásánál található Királyrét autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető. A parkoló mellett, az elágazásban remek büfé és helyi élelmiszereket értékesítő üzlet nyílt, ahol a kutyásokat is örömmel látják.

Az ideérkező turista választhat, hogy hosszabb túrára indul a Magas-Börzsönybe, vagy rövidebb sétával térképezi fel a környéket. Eddigi tapasztalataink alapján egyik sem fog csalódást okozni. Sétáljatok el a Hiúz-ház felé, és a patakvölgyben élvezzétek az erdő illatát, a csodás őszi színeket, vagy kalandozzatok a tanösvény irányába, ahol a ködbe burkolózó tó kísérteties látványában lesz részetek. Vagy, ahogy mi is tettük legutóbb, keressétek fel a Börzsöny legújabb kilátóját, a nemrég átadott Várhegy-kilátót!

A kereszteződésből induló piros háromszög, illetve a kisvasút végállomásánál kezdődő sárga és zöld háromszögjelzéseken is elérhető a kilátó épülete, ezek közül a zöld/sárga végig erdei ösvény, bár talán egy kicsit meredekebb, mint a piros. Összességében egy kellemes, körülbelül 20-30 perces sétára számítsatok, amíg eléritek a nagyrészt fenyőfából épült, húsz méter magas kilátót.

Három emeletet kell megmászni ahhoz, hogy elénk táruljon a Börzsöny egészét elénk táró panoráma. Izgalmas játék a csúcsok azonosítása! Mi is jót nosztalgiáztunk, ahogy felidéztük az eddigi túráinkat, mikor, melyik csúcsot másztuk meg. Tiszta időben a Börzsöny csúcsain kívül a Karancs és a Szlovák Paradicsom domborulatait is kivehetjük.

Szerző és képek: Bujdosó-Szalay Adél /@tatyiandme

Még több kutyás kirándulási tippért és hasznos tanácsért látogass el a kutyabarát.hu oldalra!