Megvan az Év Kilátója és az Év Turistaháza 2020-ban

A közönség dönthetett arról, melyik Magyarország kedvenc kilátója és turistaháza 2020-ban. Több ezren szavaztak a 10-10 jelöltre, amelyek közül végül két bakancslistás építmény került ki győztesen.

Az Év Kilátója 2020

2020-ban először írta ki az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ az Év Kilátója pályázatot, amelynek keretein belül Magyarország legszebb panorámával rendelkező építészeti remekművét keresték.

A pályázatra összesen 177 nevezést nyújtottak be, amelyeket átnézve a szakmai zsűri kiválasztotta a tíz legjobb kilátót az országban. A top 10 közé jutáshoz fontos kritérium volt, hogy viszonylag új, az elmúlt tíz évben épült vagy felújított építményeket kerestek. Az elbíráláskor olyan szempontokat vettek figyelembe, mint a kilátó állapota, a panoráma vagy a kilátóba vezető turistaút színvonala. A kiválasztott kilátókra az Aktív Magyarország Facebook-oldalán megrendezett szavazáson lehetett voksolni október 16-ig.

A top 10-be került kilátók:

Galya-kilátó – Galyatető

Írott-kő kilátó – Kőszeg

Badacsonytomaj – Kisfaludy-kilátó

Megyer-hegyi-kilátó – Sárospatak

Prédikálószék kilátó – Dömös

Prónay-kilátó – Alsópetény

Ranzinger-kilátó – Tatabánya

Sasbérc-kilátó – Buják

Zengő-kilátó – Pécsvárad

Xantus János Gömbkilátó – Balatonboglár

A több mint 16 ezer beérkezett szavazat majdnem egynegyedét kapta két kilátó is: a Zengő-kilátó és a Xantus János Gömbkilátó az utolsó pillanatig fej fej mellett haladt, míg végül

az Év Kilátója 2020 szavazás győztese a balatonboglári Xantus János Gömbkilátó lett.

A 165 méter magas, 240 háromszöglemezből álló, Magyar Atomium néven is ismert Xantus János Gömbkilátót a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat készítette az 1950-es évek elején, de csak az 1960-as években foglalta el méltó helyét a vulkanikus eredetű Várdob csúcsán, Balatonbogláron. A kilátót nemrégiben felújították, de 2012 óta töretlenül fogadja a látogatókat.

A balatonboglári látványosság méltán kedvelt célpontja az üdülővárost felkereső kirándulóknak, hiszen a feketefenyők által borított, a Balaton felé lejtős dombtetőn fekvő ikonikus építményből csodás látvány tárul elénk a tó és az északi part tanúhegyei felé. A felújítás után a kilátó olyannyira elnyerte az emberek tetszését, hogy egy új fesztivál is szerveződött köré: mindén év szeptemberében rendezik meg a Balaton Piknik zenei fesztivált, amelynek keretein belül a domboldalban, árnyas fák alatt hallgathatjuk meg a világ legelismertebb előadóit élőben.

A kilátóhoz vezető úton találjuk még az 1932-ben modernista stílusban felhúzott katolikus templomot, valamint a balatonboglári kalandparkot, ahol egy falmászótorony, bobpálya, és kötélpálya segítenek hozzájutni napi adrenalin fröccsünkhöz.

Az Év Turistaháza 2020

Szintén idén először került megrendezésre az Év Turistaháza verseny, amelynek célja az aktív kikapcsolódás és a turistaházak népszerűsítése volt.

Az elbírálás folyamata az Év Kilátója versenyhez hasonlóan zajlott: a beküldött nevezések közül egy szakmai zsűri választotta ki a tíz legjobb erdei szálláshelyet. A turistaházak turisztikai értékét meghatározó szempontokat vették figyelembe, úgymint a szállás állapota, környezetének rendezettsége és megközelíthetősége. Nagy előnnyel indultak továbbá azok a turistaházak, amelyek nemcsak gyalogosan, hanem kerékpárral is megközelíthetők, illetve több látnivaló is található a közelben. A tíz kiválasztott turistaházra szintén az Aktív Magyarország Facebook-oldalán lehetett szavazni.

A top 10-be került turistaházak:

Vízfő Turistaház – Orfű

Kistolmácsi Erdei Lak – Kistolmács

Som-hegyi Turistaház – Pilisszántó

Kőhegyi Czibulka János Menedékház – Szentendre

Kútbereki Turistaház Matracszállás és Nomád Táborhely – az Észak-Börzsöny és az Ipoly-völgy találkozásánál

Ágasvári Turistaház – Mátraszentimre

Rudolf-tanya – Parádsasvár

Annafürdő Vendégház – Lengyel

Hubertlaki Kulcsosház – Bakonybél

Károly-lak Turistaház – Isztimér

Az első két helyezett között közel 200 szavazatnyi különbség volt, így mondhatjuk, hogy magabiztos győzelemmel zsebelte be az elismerést a Tolna megyei induló:

az Év Turistaháza 2020 díjat az Annafürdő Vendégház vehette át.

Valószínűleg kevesen hallottatok az alig több mint 500 fős Lengyel községről, amely Szekszárdtól körülbelül 40 kilométerre, a Tolnai-hegyhát lábánál fekszik, és többek között otthont ad sokak kedvenc erdei szálláshelyének, az Annafürdő Vendégháznak. A település neve egyébként összefonódik az Apponyi nemesi család nevével, hiszen gróf Apponyi József építtette a Lengyelben található impozáns kastélyt, valamint egy, a természetes forrásvizet hasznosító gőzfürdőt is nyittatott felesége reumás panaszainak kezelésére. Utóbbi még ma is az Anna-forrás nevet viseli a grófnő után, viszont napjainkban erdei iskola, kulcsosház és az Annafürdő Vendégház működik az egykori fürdő területén.

Mondanunk sem kell tehát, a vendégház mesés erdei környezetben várja a természetjárásban megfáradt látogatókat. A közel 100 hektáros területen a turistaház mellett többek között vadaspark, erdei kisvendéglő és játszótér, horgásztó, tanösvények és bérelhető kerékpárok biztosítják a felhőtlen kikapcsolódást.

A vendégházban összesen három szálláshely lett kialakítva: a földszinti Vendégház Apartman kisebb családoknak és pároknak ideális, a Családi Apartman teljesen külön bejáratú, így teljes nyugalmat biztosít a gyerekes családoknak, míg a tetőtéri Galéria Apartman akár tíz fő elszállásolására is alkalmas lehet.

Az Annafürdő Vendégházban igényelhető teljes vagy félpanziós ellátás is, de akár magunk is gondoskodhatunk az étkezésről, ami a 2021 tavaszán nyíló új, erdei alapanyagokat felhasználó kisvendéglőnek hála szintén vonzó lehetőség. Ami a programokat illeti, szintén bőséges kínálat jellemzi a turistaházat: részt vehetünk kézműves foglalkozásokon, vezetett túrákon és lovasprogramokon is.