Baranya aranya: Kihagyhatatlan látnivalók, programok és éttermek Villány környékén

Mediterrán klíma, sok napsütés, mennyei borok. Villány és a Mecsek csodás ösvényein, mesebeli völgyeiben és kellemes lankáin az évezredek során számtalan nép megfordult már, köztük rómaiak, rácok és svábok. A vidék, mely természetrajzi, kulturális és történelmi fontossága révén kiérdemelte a Baranya büszkesége titulust, minden évszakban elbűvölő arcát mutatja, és még novemberben sem elképzelhetetlen a pulóverledobós idő. Előbb hadd következzék egy tömör általános bemutató, aztán jövünk a részletes ajánlókkal!

Villány mint bortermelő nagyhatalom a törökök kiűzését követő időszakban kezdte el megalapozni hírnevét. A Balkánról érkező szerbek magukkal hozták sajátos vörösborkészítési technológiájukat és egy új szőlőfajtát, a kadarkát, amihez aztán a rá pár évtizedre ideérkező svábok hozzátették messze földön híres munkamoráljukat, és még két szőlőfajtát, a kékoportót és a kékfrankost. A fejlődést a második világháború akasztotta meg úgy bő fél évszázadra, ám a 2000-es évektől újra felszállóág jellemzi a borvidéket, hála nagyrészben a tradicionális bordeaux-i szőlőfajták sikeres adaptálásának. Ugyan a borvidék névadó települése is megannyi, élményekkel teli palackkal várja vendégeit, mi leginkább a szomszédos Villánykövesd és Palkonya pincéiben szeretünk elveszni: a két település nem csak számos feltörekvő vagy már be is futott borászata miatt méltó a figyelemre, de a baranyai sváb építészet leglátványosabb műemlékegyütteseit is itt találjuk.

Villány mellett a régió másik gyöngyszeme az ezernyi csodával szolgáló Mecsek-hegység. A Mecsek varázslatosnál varázslatosabb látványosságai között találjuk például a festői Kán települését, mely a csendre és nyugalomra szomjas városi zarándokok kedvelt célpontja: a történelem folyamán több ízben is, legutóbb a hetvenes években elnéptelenedett falu a 2000-es évek eleje óta több vendégházzal, kedves hangulattal és érintetlen természeti környezettel várja a kikapcsolódni vagy kirándulni vágyó családokat. A villányi pincesoron és a Kánhoz hasonló sváb falvakon kívül a régió fontos építészeti örökségéhez tartoznak a Mecsek Árpád-kori templomai is, mint a 13. század végén épült cserkúti Keresztelő Szent János-templom, vagy Mánfa román stílusú, keskeny tornyú, 1100-as évekre datált katolikus temploma, de a Pécshez tartozó Tettye felső részén álló reneszánsz püspöki nyaralókastély romja vagy a helyreállított siklósi vár is remek kirándulóhely.

Egy túra: Óbányai-völgy

Aki az őszi Mecsek legszebb oldalára kíváncsi, az az Óbánya és Kisújbánya között húzódó völgyben keresgéljen. Az Óbánya központjából induló, az Országos Kéktúra vonalán végigfutó gyalogút során olyan természeti csodákkal találkozhatunk, mint a Ferde-vízesés, vagy a mohával fedett Csepegő-szikla. Mivel az ezeket tápláló patakon többször is át kell kelnünk, érdemes vízálló lábbeliben nekivágni a 11 kilométeres, nagyjából háromórás túrának. Az Óbányai-völgy nem csak természeti szépségekben gazdag: kóstoljuk meg a tiszta vizű Pisztrángos-tó névadó halát, nézzük meg a Fazekas Múzeum gyűjteményét és hódítsuk meg a középkori Márévár 340 méteres magasságban található erősségét. Ha mindezzel megvagyunk, másszuk meg a kisújbányai Cigány-hegyi kilátót, gyönyörködjük ki magunkat a sűrű rengeteg látványában, majd sétáljunk vissza Óbányára. Bővebb infó a túráról elérhető az aktivmagyarorszag.hu oldalon.

Egy kilátó: Zengő-kilátó

A Mecsek legmagasabb csúcsát, a 682 méteres Zengőt (mely a monda szerint a hegy belsejében rekedt kincskeresők kiabálásáról kapta nevét) koronázó kilátó idén nyáron került átadásra: a 22 méter magas kilátó a régi geodéziai mérőtorony köré épült, az ország egyik legnagyobb szelídgesztenye-erdeje szívében, ahol akár több száz éves példányokkal is találkozhatunk. A lombkoronaszint fölé magasodó kilátó megmászásánál a tériszonyosok bajban lehetnek, de ha a lyukacsos rácspadló helyett a masszív acélszerkezetre és a magas korlátokra koncentrálnak, a hetedik emeletre érve talán ők is örömüket lelik majd a lélegzetelállító körpanorámában. Szépen látszik a Misina-tető TV tornya, a Villányi-hegység és a környező települések, mint Pécs és Pécsvárad, de tiszta időben állítólag még a Balaton tanúhegyeiig is ellátni.

Egy családi program: Abaligeti-barlang

A Mecsek egyik legnépszerűbb családi látnivalója az októbertől márciusig 10 és 15 óra között látogatható Abaligeti-barlang, valamint a szomszédos Denevérmúzeum. A patakos barlang kiépített, 466 méter hosszú főága gyalogosan, utcai ruhában kényelmesen végigjárható, hőmérséklete 12 fok, klímája a légúti, allergiás és asztmatikus betegségekben szenvedőknek hoz enyhülést. Különleges formájú képződményei közül több nevet is kapott, így látható itt többek között a pisai ferde torony, a Flórián-kút, a Kálvária, az Elefántfej, a Karthágó romjai, a Niagara-vízesés, vagy a Lebegő-kő, amely a hiedelem szerint megmozdul, ha egy hűtlen túrázó halad el alatta. A Denevérmúzeum látványosan és valósághűen mutatja be a szárnyas emlősök izgalmas világát, különös figyelmet fordítva a denevérkutatás történetére, eszközeire, valamint a denevérek főbb magyarországi tartózkodási helyeire és vándorlási útvonalaira.

Villánylátogatás

Gasztronómián innen, kultúrán túl, Márton-nap és az újbor köszöntése miatt Villány és környéke egész novemberben izgalmas programokkal várja az odalátogatókat. Amennyiben nem csak átrohanni szeretnénk Baranya leghangulatosabb szegletén, de meg is akarnánk ismerni, érdemes legalább egy teljes hosszú hétvégét rááldozni az ősszel is verőfényes vidék felfedezésére.

Itt egyél: Bock Óbor Étterem

A 2003-ban megnyitott Bock Óbor Étterem rusztikus dizájnnal és házias ízekkel várja a kulináris élvezetekre éhező és kiváló borokra szomjazó vendégeket Villány főutcájától egy kőhajításnyira. A folyamatosan megújuló étlap roskadásig teli van a villányi borok zamatát kiemelő fogásokkal, és ami még jobb, még csak értenünk sem feltétlenül kell a bor-étel párosítás tudományához, hiszen a leveseket kivéve a menün szereplő valamennyi tételhez borajánlást is kapunk: a tormahabbal és citromkaviárral díszített kapros lazactatár mellé a szamócás ízvilágú, kellemesen savas rosé cuvée dukál, a tanyasi galuskával szervírozott vörösboros vadpörkölthöz az erdei gyümölcsök illatát és ízét magában hordozó cabernet sauvignon a megfelelő választás, a sorbet pedig a házigazda saját pezsgőjében úszkál. Aki egy maradandó gasztronómiai élményre vágyik, az itt garantáltan megtalálja számításait.

7773 Villány, Batthyány Lajos u. 15.

Itt szállj meg: Kolokán Szálló

A horvát határ mellett, a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpont szomszédságában található az 50 fő elszállásolására alkalmas, közös vendégkonyhával és társalgóval is rendelkező Kolokán Szálló. Nevét egy hazánkban őshonos, egzotikus megjelenésű vízi növényről kapta. Az aulába lépve Szatyor Győző Kós Károly-díjas népi iparművész festett fakazettáiban gyönyörködhetünk, melyek végigkísérnek a saját fürdővel ellátott emeleti szobákba vezető úton is. A Dráva és a Fekete-víz találkozása egy tízperces sétára vagy ötperces kerékpározásra van a szállástól, a harkányi gyógyfürdő 15 kilométer, míg a siklósi vár 20 kilométerre fekszik az Ormánságra jellemző kulturális elemeket a modern kor igényeivel ötvöző turistaháztól. A Kolokán Szálló tökéletes kiindulópont a táj önálló felfedezéséhez, akár gyalog, akár bérelt kerékpárral, kenuval vagy kajakkal indulunk útnak.

7843 Szaporca, hrsz.:0203

Itt borozz: Jammertal Borbirtok

2001-es megalapítása óta a Jammertal Borbirtok Közép-Európa egyik legjelentősebb és legigényesebb vörösborkészítő műhelyévé fejlődött, mely összesen 100 hektárnyi, különös gonddal kiválasztott ültetvényről szerzi be magas minőségű, tökéletesen beérett kékszőlőit. A pincészetet földalatti folyosó köti össze a látogatóközponttal, ahol gyönyörű sommelierszobákban, napfényes földszinti kóstolótérben, egy intim hangulatot árasztó, középkori stílusú lovagteremben, vagy a kazamaták rejtett helyiségeiben is áldozhatunk Dionüszosz oltárán, miközben a borászat szakavatott munkatársai segítenek eligazodni a borok és a borkészítés világában. A borvacsorákon és vezetett pincelátogatásokon túl a Jammertal Borbirtok további vonzerejét a világ egyik legnagyobb, 90 ezer palackos kapacitású, különlegesen szép bortrezorja adja, amely a Jammertal klubtagok számára biztosítja, hogy a helyben megvásárolt boraikat évekig optimális körülmények között tárolják.

7773 Villány, Baross Gábor u. 108.

Itt kulturálódj: Zsolnay Negyed

Egy őszi baranyai látogatás alkalmával kihagyhatatlan látnivaló a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül megújult Zsolnay Negyed. Az öthektáros terület mézes-mázas csodaházai között sétálgatva olyan érzése van az embernek, mintha a portugáliai Sintra kicsinyített, indusztriális másában lépkedne. Kézműves boltok, planetárium, bábszínház, játszóterek és sportpályák gondoskodnak az érdeklődők egész napos elfoglaltságáról.

A negyeddel együtt ünnepli születésnapját annak legnépszerűbb kiállítása, a Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjtemény is, amit az elmúlt 10 évben kb. 300 ezer látogató csodált meg. A 719 darabból álló tárlat a Zsolnay-díszkerámiák aranykorát mutatja be, amelyek az 1870-es évektől az 1910-es évek végéig tartó periódusban készültek. A vázákat, tálakat, virágedényeket, díszkorsókat, kisplasztikákat felvonultató gyűjtemény értékét tovább növeli, hogy számos egyedi darab található benne, amelyeknek másodpéldánya nem ismert.

7626 Pécs, Felsővámház u. 52.

Itt lazulj el: Harkányi Gyógy- és Strandfürdő

A Villánytól 20 perces, Pécstől szűk félórás autóútra található Harkány városa már a 19. század eleje óta híres egyedülálló, kénes vizének gyógyászati értékéről: a felfedezésre 1823-ban derült fény, mikor a Batthyány-uradalomhoz tartozó mocsárvidék lecsapolásán dolgozó egyik munkás beleáztatta fájós lábát a mélyről felbuzgó meleg vízbe, hogy azzal a lendülettel meg is gyógyuljon. A mai fürdőépület elődje 1828-ra épült fel, a már valóban európai nívójú termálfürdő 1925-ben nyitott meg, Harkány pedig szépen lassan az ország egyik leglátogatottabb fürdőjévé vált. A gyógy- és strandfürdő az utóbbi két évtized során teljesen megújult és számos funkcióval bővült, tengernyi kikapcsolódási lehetőséggel várva a gyógyulni vagy szórakozni vágyó vendégeket, a termálvizes medencéktől a szaunavilágon és a fedett gyermekbirodalmon át a wellness- és spaszolgáltatásokat kínáló látványfürdőig.

7815 Harkány, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.