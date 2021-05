Tisza-tavi útikalauz: Vadregényes utazás a tündérek tavához

A Tisza-tó (kevésbé jól csengő, eredeti nevén Kiskörei-víztározó) hazánk második legnagyobb, egyben legfiatalabb állóvize: a négy megye találkozásánál kialakított mesterséges tó 2018-ban ünnepelte létrejöttének negyvenedik évfordulóját. Zsenge kora ellenére érett ökoszisztémája van, vízrajzát számtalan erdős sziget, holtág, csatorna és nádas teszi változatossá, a keleti végében fekvő, a Hortobágyi Nemzeti Park alá tartozó madárrezervátuma pedig már 1999 óta UNESCO Világörökségi területnek minősül. Tartsatok velünk és fedezzük fel együtt a mesébe illő tájat gyalog, vízen és két keréken!

A Tisza-tó Budapestről legkönnyebben a Keleti pályaudvarról induló Tisza-tó Expresszel érhető el, amelynek nagy befogadóképességű kerékpárkocsija akár 32 biciklivel is elbír, és az indulástól számítva uszkve két órán belül már Tiszafüreden is van.

A Tisza-tó fővárosaként is ismert település valódi strandparadicsom: rögtön a szárazföldi és vízi sportolási lehetőségekben gazdag szabadstrand mellett találjuk a kutyabarát Mancsos Pancsolót, míg a gyógyvizek rajongóinak a Thermal Strand- és Gyógyfürdő fedett és nyitott medencéi ígérnek kellemes felüdülést.

Innen csupán néhány kilométerrel arrébb, a Szabics kikötőből induló Tisza-tavi tanösvény útvonalát végigjárva megcsodálhatjuk Európa legnagyobb egybefüggő tündérrózsa- és tündérfátyol mezejét, a tó délnyugati csücskében pedig nem csak nyaralóhajót bérelhetünk, de szinte az egész tavat és a híres vízlépcsőt is beláthatjuk, köszönhetően Kisköre új büszkeségének, az idén átadott, 19 méter magas kilátónak.

A vízi sportok szerelmeseinek a tó déli részét ajánljuk figyelmébe, itt ugyanis engedélyezett többek között a jet-ski, a motorcsónak és a vitorlás hajók használata is.

A tó középső szakasza kedvelt horgászcélpont, hála legendás halbőségének: a pecások közel ötvenféle halfaj horogra akadásáért izgulhatnak.

A Tisza-tó egyik különleges értékéről, a sulyomról is ejtenünk kell néhány szót: a védett vízinövény gesztenyeízű terméséből Szabó István készít bombasztikusan finom bonbonokat Egy csepp Tisza-tó néven, melyeket az Abádszalóki Vitorlás Vendégházban mi is lemeózhatunk.

A helyi gasztronómia azonban nemcsak a kézműves édességek rajongói számára tartogat emlékezetes ízélményeket: a tiszafüredi Stégben például zseniális haltepertőt szolgálnak fel, az abádszalóki Lilaakác Kisvendéglő árnyékos pergolái alatt autentikus tiszai halászlevet kanalazhatunk, a Poroszlói Rétesház máglyarakásos strudeléhez hasonlót pedig sehol az országban nem találunk.

Tó a tóban

A Tisza-tó gyöngyszemével, a belső Göbe-tóval két egymásba fonódó tanösvényen ismerkedhetünk meg. Mindkettő a Szabics kikötő felől közelíthető meg, a kiindulóponthoz egy révész segítségével juthatunk át.

A 2 kilométer hosszú Tiszavirág ártéri sétaút első állomása a Gémek tornya kilátó, innen továbbhaladva aztán megismerkedhetünk az ártéri erdő más lakóival is, például a kérészekkel, és számos érdekességet tudhatunk meg a kosárfonás vagy a teknővájás hagyományáról.

A sétaútról ágazik le az Öreg pákász tanösvény: felfedezéséhez először is csónakba kell szállnunk, és kötéllel áthúznunk magunkat a pár méterrel arrébb lévő zsombékra. A 12 állomásos tanösvény ismertetőtábláin keresztül betekintést nyerhetünk a mocsarak, árvízjárta területek és nagy kiterjedésű nádasok lakói, a pákászok életébe. Az út végénél átküzdjük magunkat a túlpartra, ahonnan már nincs messze Göbe, a “sziget” belső tava. Innen visszasétálunk a kiindulóponthoz, ahol már vár minket a révész.

Két keréken a Tisza-tó körül

A Poroszlót és Tiszafüredet összekötő, idén tavasszal az Év Kerékpárútjának megválasztott útszakasz Magyarország talán legjobb kerékpárútja. A 65 km-es túra a poroszlói ökocentrum tőszomszédságában veszi kezdetét: a tó fölött egy 6,5 km hosszú hídrendszer vezet át, melyen önmagában is élmény végigtekerni, a tervezők által kialakított fotópontokról pedig remek képeket lőhetünk az alattunk elterülő tájról.

Tiszafüreden a kerékpáros centrum előtt jobbra kanyarodunk, utunk kemping- és horgászterületeken, valamint egy szabadstrandon keresztül vezet tovább. Tiszaörvény felé tekerünk, közben a környezetben gyönyörködünk, és egy kis szerencsével akár még nyulakat is láthatunk. Jobb kéz felé egy pallósösvénybe botlunk: kis óvatossággal bringával is végigmehetünk rajta. Néhány kanyar után elhagyjuk Abádszalókot, Kiskörén pedig megnézhetjük a vízi erőműhöz tartozó hallépcsőt. Ezután strandról strandra vándorolhatunk tovább Poroszló felé, míg Sarudon a Tisza-tó egyetlen mászóbázisán tehetjük magunkat próbára.

Akik úgy érzik, hogy kihívás lenne klasszikus bringával a tókerülés, csatlakozhatnak a Hortobágyi Nemzeti Park e-kerékpáros túráihoz, amelyek a járványhelyzet elmúltával indulnak. A túrákról további információ a Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont elérhetőségein kérhető.

Édes vízi világ

Az 5 óra alatt teljesíthető vízitúra a tiszafüredi Albatrosz kikötőből indul. Innen jobbra evezünk ki, majd a Morotva kerékpáros pihenőpark mellett ellapátolunk a Füredi-holtágba. A nádasból kiérve a szemközti átjáróba evezünk be. Először egy zsilipen megyünk át, majd egy vasúti és egy közúti híd alatt is átkelünk. A vadregényes X. öblítőcsatornán átevezve kijutunk az Élő-Tiszára, itt a közúti híd után balra vesszük az irányt, a zsilipnél pedig egy újabb holtágba jutunk. A Füredi-csatornán továbbhaladva, a nádast elhagyva kiérünk az Örvényi-morotvára, melynek szárítkozó kormoránok övezte széles vízfelületét kiszáradt fák, sulyomrengeteg, nádasok és ártéri erdők teszik egyedülállóan hangulatossá. Evezzünk tovább a VII. öblítőcsatorna, majd a Kormorán kikötő felé. Tiszaörvénynél maradjunk végig a gát mellett, észak felé haladva nézzük ki valamelyik szimpatikus halsütőt vagy vízparti szórakozóhelyet, aztán ha már Tiszafüreden leadtuk bérelt felszerelésünket, bátran gyalogoljunk vissza a kerékpárút töltésén.

Útvonal: Tiszafüred–Füredi-holtág–X. öblítőcsatorna–Élő-Tisza–Kisfüredi-fok–Örvényi-morotva–Kormorán kikötő–Tiszafüred

Részletes túraleírást és még több túratippet az aktivmagyarorszag.hu-n találtok.

A Tisza-tó ötször

Miután sikerült lábon, két keréken és vízen is feltérképezni a Tisza-tó természeti értékekben bővelkedő mikrokozmoszát, eljött az idő, hogy belevessük magunkat a környék páratlanul gazdag élménykínálatába is! Megmutatjuk, hol szolgálják fel az ország legjobb szürkeharcsás hortobágyi palacsintáját, adunk nektek egy tuti szállás tippet, ellátogatunk Európa legnagyobb édesvízi akváriumába, Abádszalókon belevetjük magunkat a nyári örömökbe, de Magyarország egyedüli halastavi környezetben kanyargó tanösvényét is bejárjuk!

Kis falu, nagy étterem – akár ez is lehetne a Sarudon található Sulyom Tájétterem jeligéje, mely helyi alapanyagokból dolgozva, a legmodernebb konyhatechnológiákat hasznosítva kínál felejthetetlen fogásokat, melyekre ránézni ugyanolyan jó, mint elfogyasztani. A Sulyomban mind az ételek, mind az árak igen széles skálán mozognak, így biztosítva, hogy mindenki találjon ínyére, illetve pénztárcájához valót: az étlapon olyan finomságok kaptak helyet, mint a bevezetőben már emlegetett, friss szürkeharcsából készült, snidlinges hortobágyi palacsinta, a vegánokat célzó mentás cukorborsó-krémleves, a zsályás hollandi mártással felszolgált serpenyős süllőfilé, a hagymás dödöllével körített boeuf bourguignon, valamint a szezonális bogyós gyümölcsökkel díszített csokoládés brownie. A borlapon külön helyet foglalnak el az egri pincészetek tételei, az üveges sörök pedig a NoPara sörfőzdéből kerülnek a hűtőbe. Zseniális hely, kötelező felkeresni.

3386 Sarud, Kossuth út 2.

Az újlőrincfalvi Neptun Kikötő és Kempingnél ideálisabb Tisza-tavi kempinghelyszínt keresve sem találhatnánk: a Laskó-patak mellett, Sarud és Poroszló között félúton fekvő létesítmény tökéletes választás mindazok számára, akik horgászni, pihenni vagy sportolni vágynak. A csónakbérlés mellett a Kikötő büfében puha és levegős lángosok, friss sült halak és folyamatos bográcsétel-kínálat vár minket, míg a füvesített kempingterületen tűzrakóhely szolgáltatja az alapot az esti sütögetéshez készülődő szállóvendégek részére. A hangulattal szemben a kényelmet előnyben részesítők számára két darab négyágyas apartmanszoba áll rendelkezésre, de a lakókocsival érkezők is szívesen látott vendégek. További információért keressétek fel a neptunkikoto.hu weboldalt.

Újlőrincfalva-Magyaradi gátszakasz (GPS koordináták: N 47○35’43.4688” E 20○37’38.3088)

Poroszlón találjuk a 2012-ben nyitott Tisza-tavi Ökocentrumot, melynek 735 000 literes össztérfogatú édesvízi akváriumrendszere egyedülálló Európában. A négyszintes látogatóközpontból, 7 hektáros szabadidőparkból és a 19. századi életmódot bemutató skanzenből álló élménypark egész napos elfoglaltságot és rengeteg érdekességet ígér minden korosztálynak. Az ökocentrum leglátványosabb eleme az óriásakvárium, melynek falai között beléphetünk a Tisza-tó különleges világába, és testközelből ismerhetjük meg a Kárpát-medence őshonos élőlényeit, míg a 3D-s mozi rendhagyó technikai megoldásainak köszönhetően átélhetjük, milyen arcát mutatja a Tisza-tó a különböző évszakokban. Említést érdemel továbbá a körpanorámás kilátótorony, ahonnan a Mátra és a Bükk vonulatai is látszanak, valamint az ökocentrum kikötőjéből induló vízitúrák és kishajós kirándulások is.

3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 41.

Ahogy a régi mondás tartja: ha strandolni támad kedvetek (és a Tisza-tónál erre az érzésre nem kell sokáig várni), Abádszalókra menjetek. A Tisza-tó strand 900 méter hosszú partszakasza, melynek 400 méterén fürdőzni is lehet, a kötelező kellékeken túl (árnyékban olvasgatásra és napon barnulásra is alkalmas pázsit, játszótér, strandröplabda-pálya, óriáscsúszdák, büfék) számos extraszolgáltatással csábítja magához a nem csak fürdőzni vágyókat: kertmozi, ugrálóvárak, minigolf pálya, panorámás koktélbár, SUP bérlési lehetőség, hétvégente vízi zumba, vízi dodgem, vízi banán, vízi ejtőernyőzés, wakeboardozás és még egy sor egyéb úszó alkalmatosság garantálja a felhőtlen hangulatot.

5241 Abádszalók, Strand út 3.

A Csúnyaföld nevű mocsár lecsapolásával 1916-ban kialakított tógazdaság Közép-Európa legnagyobb halastórendszere, egy ipartörténeti emlékekben és madarakban gazdag vidék, nemzetközi jelentőségű vizes élőhely.

A Halászbárka Fogadóközpontban különböző halászati eszközökkel ismerkedhetünk meg, majd közel ötórás túránkat a halastavak belső gátján folytatjuk: az először utunkba kerülő Hortobágyi Vonuláskutató Állomáson gyakoriak a madárgyűrűzések, az ezt követő Bivalyos-tónál fürdőző házi bivalyokat figyelhetünk meg, de több madármegfigyelő tornyot is megmászhatunk. A 10 kilométeres tanösvényt, amely a Kondás-tónál ér véget, interaktív módon is bejárhatjuk a Digitális Vándor app segítségével, ráadásul hamarosan Magyarország egyetlen halastavi kisvasútja is zakatol.

