Tavaszköszöntő sétaútvonal Budapesten, ami a város virágos helyszíneire kalauzol

Megfontoltan érkezett a fővárosba a tavasz, de megérte rá várni, hiszen jó szokásához híven idén is virágba borítja Budapestet. Össze is állítottunk hát egy tavaszünneplő sétaútvonalat Újlipótvárostól a Várkert Bazárig.

Szent István park

Egy egykori ipari negyed helyén, gyakorlatilag a semmiből kelt életre a ma már Újlipótváros zöld központjaként számontartott Szent István park bő 90 évvel ezelőtt. A városi park számos fafajjal büszkélkedhet, találunk itt nagyra nőtt akácokat, platánokat, hársakat, nyírfákat és egy védett szivarfasort is, mely az eredeti parklétesítés emlékét őrzi. A családosok nagy kedvencén, a homokos játszótéren túl tavasszal és nyáron virágba borult ágyásokban gyönyörködhetünk a parkban, ami egy apró rózsakertnek is otthont ad.

Rózsakert, Margitsziget

A Margitsziget közepén, a vadaspark szomszédságában elterülő Rózsakertet egy budapestinek sem kell bemutatni, hiszen a virágsziget évszázadok óta illatosítja be a parkban andalgók mindennapjait. A főváros leglátogatottabb virágoskertjének lakói ugyan előreláthatólag csak nyár elején kezdik majd bontogatni szirmaikat, így is érdemes tenni egy nagy sétát a szigeten, ahol az élénk színekben pompázó egynyári növényeknek és zöldülő farengetegeknek hála tavasszal is csodaszép látványban lehet részünk.

Gül Baba türbéje

Tavaszi sétánk következő megállója az iszlám legészakibb szent helye: az 1543 és 1548 között épült türbe (sírbolt, mauzóleum) a romantikus, macskaköves Gül Baba utca tetején, a Rózsadomb oldalában foglal helyet. Néhány évvel ezelőtt nem csak a türbe, hanem az azt körülölelő függőkert is újjászületett egy nagyszabású török-magyar beruházás keretein belül, így ma több ezer növény veszi itt körül az andalgókat: többek között rózsakülönlegességek, tulipánok, nárciszok, kúszónövények és 140 fa ölelésében sétálgathatunk keddtől vasárnapig, 10 és 18 óra között.

Mechwart liget

A II. kerület főtereként emlegetik a Margit körút és a Keleti Károly utca találkozásánál elterülő gyönyörű parkot, amelyre északnyugat felől a kerületi polgármesteri hivatal épülete tekint le hetykén. A sárga épülethez felvezető lépcsősor előtt elkerített virágágyásokat találunk, ahová minden évben 15 ezer egynyári és hagymás növényt ültetnek. Nem meglepő tehát, hogy tavasszal elbűvölő látványt nyújt a zöld liget, ahol virágba boruló csepleszmeggycserjéket, illetve zöldellő tölgy- és nyárfákat is szemügyre vehetünk.

Széllkapu park

Lassan két éve már, hogy birtokba vehettük a 26 ezer négyzetméter területű Széllkaput, Közép-Európa egyik legnagyobb pihenőparkját, ahol háromdimenziós függőkert, cseresznyefaliget, látványos napelemek, valamint 355 új fa várja a zöldben feltöltődni vágyókat. Az egykori Ganz iparterület Fény utca, Kis Rókus utca, Margit körút és a Mammut 2 által határolt részén ezelőtt pusztuló gyárépületek csúfították a II. kerület látképét, aminek mára nyoma sincs: helyén egy változatos flórával büszkélkedő, modern városi parkot találunk.

Tóth Árpád sétány

A virágba borult Budapest első számú sétaútvonala kétségkívül a tavasszal rózsaszínű szirmokkal takaródzó Tóth Árpád sétány, a híres névadó várnegyedbéli andalgásainak egykor kedvelt színhelye. A sétányt mindkét oldalról dús fasor szegélyezi: keleti oldalán, vadgesztenyefák ölelésében lakóházak sorakoznak, nyugatra pedig Krisztinaváros terül el és a budai hegyek csúcsosodnak. A varázslatos panorámát áprilistól májusig a japán díszcseresznyefák vibráló színű virágai törik meg, amit azonban nem sok erre ténfergő bán.

Várkert Bazár

Eseménydús évszázadokról számolnának be a Várkert Bazár falai, ha tudnának beszélni. Az egyik legismertebb magyar építész, Ybl Miklós álmodta meg az épület terveit az 1800-as évek derekán, melyek alapján 1883-ra készült el a neoreneszánsz épületegyüttes. Kezdetben kereskedelmi célokat szolgált, majd itt működött a szocializmusban kultikus szórakozóhelynek számító Ifjúsági Park, aztán 30 éven át elhagyatottan állt. A 2014-es felújításkor egy 8700 négyzetméteres kerttel bővült a terület, amely tavasszal színpompás virágágyásoknak és izgalmas szabadtéri rendezvényeknek ad otthont.