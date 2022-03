5 mesés kirándulóhely tavaszra, ami tömegközlekedéssel is könnyedén elérhető Budapestről

Sokakat tarthat vissza a távolabbi kirándulóhelyek felfedezésétől, hogy autó nélkül nehéz megközelíteni őket, ezért inkább a közelebbi célpontokat preferálják. Olyan helyszíneket szedtünk most össze, amelyek tömegközlekedéssel is könnyedén elérhetőek Budapestről.

A Budai-hegység területén mintegy kétszáz barlangot tartanak számon, ezek nagy része pedig pont a főváros területére esik, így megközelíthetőségük is kedvező. Ilyen például a mintegy 5,1 méter hosszúságban feltárt Mátyás-hegyi-barlang is, köznyelven csak Matyi. Kialakulását a felszínre törő hévizeknek köszönheti, a belseje azonban a felette kialakult agyagréteg miatt meglehetősen szegényes cseppkőképződményekben, ezért vált évtizedekkel ezelőtt gyakorlóbarlanggá a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának engedélyével. A barlang három, könnyen elkülöníthető részből áll, ezek mindegyike körbejárható a szervezett barlangtúrák során, amelyek amellett, hogy rendkívül izgalmasak, fejlesztik az önálló problémamegoldó képességünket is.

Megközelítés: A 65-ös jelzésű buszról a Pál-völgyi-cseppkőbarlangnál leszállva előttünk látható a Mátyás-hegyi-kőfejtő.

Szintén a Budai-hegység, azon belül pedig a Kő-hegy felé kell vennünk az irányt, ha a térség leglátványosabb pontjához, a Budaörsi Kopárokhoz szeretnénk eljutni. Itt lényegében egy hosszabb körtúrára kell számítanunk, ami az Odvas-hegy megmászásával kezdődik, eközben pedig olyan csodálatos panorámában gyönyörködhetünk, hogy olyan érzés lesz, mintha nem is itthon kirándulnánk éppen. A dolomitsziklák lenyűgöző látványa mellett utunk a Farkas-hegyen át vezet a kopárok legmagasabb pontjára, a Szekrényes-hegyre. Itt érdemes megpihenni egy kicsit és átadni magunkat a gyönyörű kilátásnak, amely a János-hegyre, a Csíki-hegyre és a Szállás-hegyre nyílik.

Megközelítés: A 88-as jelzésű busszal a Kisfaludy utcánál leszállva körülbelül 800 méter séta után a Kő-hegynél kötünk ki.

A Budai-hegység északnyugati szeglete ugyan kevésbé ismert, de annál szebb és változatosabb túraútvonalat rejt. A kirándulást érdemes Nagykovácsiból kezdeni, innen pedig fokozatosan felmászni a hegység legkülönlegesebb hegyére, a fűvel borított és gyönyörű panorámás Nagy-Szénásra. A hegy tetején lehetőség nyílik egy kis pihenésre, a kihelyezett padokon pedig még piknikezni is lehet. Itt érdemes jól körbenézni, ugyanis olyan csodálatos kilátás tárul elénk, amelynek köszönhetően beláthatjuk az egész Budai-hegységet, sőt még a Gellért-hegyet és a Dunát is megfigyelhetjük innen. A túrát különösen azoknak ajánljuk, akik kedvelik a mesés tisztásokat, a szép kilátást, és akik egy kicsit elvonulnának a város zajától lecsendesedni.

Megközelítés: A 63-as jelzésű buszról, amely a Hűvösvölgy megállóhelytől indul, Nagykovácsinál kell leszállnunk. / Az Árpád-hídtól a 830-as és 832-es számú helyközi járattal Pilisszentivánon, a PEVDI megállónál szálljunk le.

A három tóból álló Veresegyházi-tavak tagjai a Pamut-tó, az Ivacsi-tó és a Malom-tó, amelyek mindegyike igazán népszerűnek számít a közelben élő horgászok körében, nyáron pedig strandolásra is tökéletes helyszín a tó egyik szakasza. A partjaikon végigfutó tanösvény bejárása közben vadkacsákkal, orchideákkal és akár még édesvízi medúzákkal is találkozhatunk. A 4880 méter hosszú terület önállóan és idegenvezetéssel is körbejárható. A kis kör 2-2,5 óra alatt teljesíthető, míg a nagy kör bejárása 4-4,5 órát vesz igénybe. A Malom-tavat 1985 óta természetvédelmi területként tartják számon, így fontos, hogy ottlétünkkor vigyázzunk a természetre. A tó környezetében fapadokat is találhatunk, ahol hangulatos környezetben piknikezhetünk. A tanösvény április elejétől október végéig látogatható.

Megközelítés: Vonattal a Nyugati pályaudvartól, Veresegyháza vasútállomásig. Innen kb. 600 méterre található a strand bejárata.

Budapesttől 25 kilométerre található a mindössze 3,5 kilométeres, Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Fóti-Somlyó tanösvény, amely az út során több helyen is lenyűgöző panorámát tartogat a kirándulóknak. A Gödöllői-dombság peremén fekvő kirándulóhely igazán különleges az állatvilágot tekintve, ugyanis közel 650 féle lepkefajnak ad otthont ez a csodálatos természetvédelmi terület, valamint hazánk szinte összes gyíkfaja megtalálható a térségben, számos harkályfaj mellett. A körtúra körülbelül két és fél óra alatt kényelmesen bejárható, a Fóti-Somlyó legtetején pedig gyönyörű kilátás tárul elénk. Az útvonal 11 állomásból áll, ezek mindegyike tematikusan mutatja be a környékbeli élővilágot. Amennyiben teljesítettük a néhány órás túrát, érdemes Fót további nevezetességeit is körbejárnunk.

Megközelítés: Budapestről vonattal, a Nyugati pályaudvarról Fótfürdő megállóig, onnan a zöld sáv jelzésen gyalog, a Fáy Présház Étteremnél válik le az ösvény.

További kirándulóhelyeket Budapest vonzáskörzetében ebben a cikkünkben találsz: