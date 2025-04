12 kihagyhatatlan húsvéti program a Balatonnál 2025-ben

A Balaton környéke minden évszakban ideális úti cél, így húsvétkor is. Nézzétek, milyen csodás programok várnak rátok ezen a hosszú hétvégén!

Húsvéti megtisztulás és újjászületés Hévízen (2025. április 17-21.)

Az idei évben újra érdemes lesz ellátogatni Hévízre, hiszen rengeteg program és fesztivál vár benneteket! A Bonvital Wellness és Gastro Hotel ****SUPERIOR sokszínű programkínálata mellett rendhagyó húsvéti programmal készül vendégeinek. A középpontban a húsvét igazi értelme áll: a megújulás. Ezen tematika mentén változatos szaunaprogramokkal, gyógyító virgácsolással, méregtelenítő smoothie-kkal várnak a wellnessrészleg és szaunavilág korlátlan használata mellett. Április 18-án pedig klasszikus jazzkoncerttel szórakoztatják a vendégeket a Brix bistroban, ahol húsvéti menüsorral is készülnek.

További infók >>

Húsvéti esti vártúra Szigligeten (2025. április 18.)

Különleges várnéző túrát szervez április 18-án a badacsonyi turisztikai információs pont. A résztvevők a túra alatt megismerkedhetnek a Szigligeti vár történetével és megcsodálhatják a várból nyíló esti panorámát. Ott lehettek, amikor kigyúlnak a vár fényei, és letekinthettek a környező falvak kivilágított utcácskáira a vár sokat látott falai között. A könnyű besorolású séta alkalmával felfedi titkait a közel 800 éves erődítmény, és azt is megtudhatjátok, milyen lehetett a naplemente a XVI. században. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény >>

Paloznaki Pezsgés (2025. április 18-20.)

A húsvéti hosszú hétvégén két legyet üthetnek egy csapásra a Paloznakra látogatók. A megkapó hangulatú településen április 18. és 20. között garantáltan elűzhetitek a tavaszi fáradtságot, ráadásul a borkedvelő gasztrokalandor éneteket is szabadjára engedhetitek. Az izgalmas italfelhozatal tételei között megtaláljátok a Homola Paloznak új, 2024-es évjáratát, amelyet megízlelhettek akár a napozóágyak egyikében helyet foglalva. Az ételekről a Gerilla Grill & BBQ, valamint a Gastro-Hack gondoskodik. A tojásvadászatot se hagyjátok ki! A belépés díjtalan.

Facebook-esemény >>

Húsvéti Tulipánszüret // Tulipgarden Balaton (2025. április 18-21., Szőlősgyörök)

Akik szeretnének a húsvéti hétvégén egy kellemes kirándulást szervezni, és ezt kiegészítenék egy kis tulipánszedéssel, ők remekül fogják itt magukat érezni.

Facebook-esemény >>

Húsvéti Nyuladalom Siófokon (2025. április 18-21.)

Idén tavasszal is vibrálóan színes és élményekkel teli kikapcsolódást ígér a Balaton egyik legszebb települése, Siófok! Az április 18. és 21. között megrendezésre kerülő Húsvéti Nyuladalom változatos családi és gasztronómiai programjaival, esti koncertjeivel (Korál – Balázs Fecó Emlékkoncert, Vastag Csaba és V-Tech) hozza el a tavaszi fesztiválok hangulatát, kiegészítve az ünnep jellegzetességeivel. A város Fő tere ismét megtelik élettel, zenével és húsvéti különlegességekkel. Az esemény nem lenne teljes az elmaradhatatlan gasztro- és kézműves vásár nélkül, így biztosak lehettek benne, hogy helyi finomságokból és csecsebecsékből sem lesz hiány.

Facebook-esemény >>

Húsvéti kincskeresés (2025. április 18-21., Tihany)

Családi programot kerestek tavasszal Tihanyban? Április 18-tól a húsvéti hosszú hétvégén izgalmas kincskereső kalandra várják a gyerekeket a település egyik legszebb pontján, a legendás Visszhang-dombon, ahol Balatonra nyíló kilátás és festői környezet fogad. A helyszín az Echo Restaurant & Cafe, ahol az elrejtett kincsek megtalálása, továbbá különféle feladványok teljesítése után különleges húsvéti meglepetés vár a kicsikre.

Facebook-esemény >>

Kürtőskalács Napok (2025. április 18-21., április 26-28., Tihany)

Finom, édes illatával messziről magához vonzza a kürtőskalács rajongóit a népszerű Vitéz Kürtős Tihanyban, ahol a desszertélmény mellé pazar kilátás társul. Ha ti sem tudtok ellenállni, áprilisban akár két alkalommal is megkóstolhatjátok náluk a parázs fölött forgatott finomságokat. Elsőként a húsvéti hosszúhétvégén, április 18. és 21. között, amikor a különleges Izabella kürtőskalácsok mellett a töltött tésztájú KÜRTŐSBON is kapható lesz. Április utolsó hétvégéjén szintén nem átlagos felhozatallal készülnek: glutén-, tej- és tojásmentes alapanyagokból készítenek kürtőskalácsot.

További infók >>

Húsvéti csipegetés – Season opening Balaton // Random Bagel, Örvényes (2025. április 18-21.)

Újra megnyílik a Random Bagel balatoni állomása: egy húsvéti csipegetéssel indítják a szezont. Most is elhozzák nektek a random klasszikusokat, egy kis rövidített étlappal, plusz megérkeznek a budapesti új kedvencek is – a Balaton-parton picit másként tálalva.

Facebook-esemény >>

Tavaszi égbolt távcsöves látnivalói a Balaton Csillagvizsgálóban (2025. április 19., Balatonfűzfő)

Fedezzétek fel az égbolt látnivalóit a Balaton Csillagvizsgálóban. Még látható a téli csillagképek egy része és itt vannak a tavasziak.

Facebook-esemény >>

Húsvétolás Kéthelyen – túra (2025. április 19.)

Az ország egyik legszebben feldíszített tere található a somogyi Kéthelyen. Kisebb túrát tehettek a környéken, ahonnan nem hiányozhat a balatoni panoráma, végül jön az elmaradhatatlan séta a Balaton-parton a túra zárásaként.

Facebook-esemény >>

BBT eBike túr: Balaton-felvidék legszebb útjain (2025. április 20., indulás: Tihany, Balatonfüred)

Színek, illatok és formák lenyűgöző kavalkádja, ahogyan kevesen láthatják – ez vár rátok a Balaton Bike Tour 40 km-es e-bike túráján.

További infók >>

Szakrális túra a Badacsony-hegyen (2025. április 21., Badacsonytomaj)

Tematikus túra keretében, április 21-én középpontba kerülnek Badacsony szakrális értékei. A kirándulók képzeletben az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok nyomába eredhetnek, miközben közelebbről megismerkedhetnek a hegy szakrális pontjaival, például a Klastrom-kúttal és a rablakásokkal. Betekintést nyerhetnek továbbá a remeték egyszerű, de megpróbáltatásokkal tarkított életébe, és a pálos rend címerének szimbolikái is feltárulnak előttük. Ha érdekel, ki volt Remete Szent Pál, és Boldog Özséb neve sem cseng ismerősen, ott a helyetek!

Facebook-esemény >>

További szuper húsvéti programok és fesztiválok a Balatonnál: