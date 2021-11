Íme 30+ kihagyhatatlan program Budapesten és környékén november első hétvégéjére

November első hétvégéjén is számtalan zseniális program vár rád, legyen az mozi, lemezbemutató, túrázás, vagy gasztronómiai élmény. Már csak azt kell eldöntened, melyiket választod a rengeteg izgalmas esemény közül.

Az Experience Balkan csapata november 4-én ismét megrendezi a nagy sikerű Török fürdősétáját. A séta keretében – a fürdő vezetőjének kalauzolásában – megismerheted és bejárhatod a XVI. század közepén épült Király Gyógyfürdőt, az egyik legautentikusabb középkori fürdő Budapesten.

A fiatal zongorista, Baló Sámuel egyik első, élő jazzélménye egy Dresch Quartet koncert volt, ezúttal pedig az Opus színpadán zenélnek együtt az etnojazz kiválóságával, immár kollégaként.

A Hollywoodi Klasszikusok nevű, havi vetítéssorozat részeként az 1942-ben megjelent Casablanca című filmet vetítik november 4-én, a Bem moziban.

Mutatunk még pár programlehetőséget borongós időre:

Hosszú idő után újra megnyitja kapuit a FIRST Craft Beer & BBQ. A helyszín és a hangulat változatlan, a frissen csapolt söröket pedig 20 csapból és összesen 200 fajtából választhatod ki.

November 4. és 9. között ismét megrendezésre kerül a Török Filmhét Budapesten, a Yunus Emre Török Kulturális Intézet szervezésében. A filmhét keretén belül az elmúlt időszak legsikeresebb török filmjeit nézheted meg a Sugár Moziban, mindössze 700 Ft-os jegyáron.

Pénteki programok Budapesten

A külföldi fesztiválokon gyakran koncertező Fonogram- és Artisjus-díjas magyar zenekar üde színfolt a hazai zenei színtéren. A srácok november 5-én, a Müpa Budapest fellépőjeként mutatják be új, 3. lemezük grouve-os, jazzes, neo soul hangulatú anyagát, amelyet a világjárvány által felforgatott mindennapok tapasztalatai ihlettek.

Dj Beatroot az elmúlt évtizedben a világ legnagyobb színpadain és fesztiváljain turnézott, most pedig egyenesen Tel Avivból érkezik Budapestre, hogy a Suck My Mustache esemény keretein belül hazánkban is hatalmas bulit csapjon.

Egy tradicionális ünnepély, úgy, ahogy a mexikóiak csinálják. Hallottak napja buli kicsit másképp, a Kiscelli Múzeumban.

A Krúdy utcai Typo Showroom harmadik születésnapja alkalmából ismét egy hatalmas hétvégi hacacáréval készülnek azoknak, akik kicsit felfrissítenék az őszi gardróbjukat. Lesznek “párezres” dobozok, tombola, minőségi, válogatott használt ruhák és alkoholos italok is. Az élő zenét pedig mindkét nap a már megszokott DJ-k szolgáltatják, 16-20 óráig.